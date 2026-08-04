Alcaraz accelera verso Cincinnati: allenamenti ad alta intensità sotto il caldo di Murcia (Video)

Cresce l’ottimismo intorno alle condizioni di Carlos Alcaraz. Le immagini diffuse negli ultimi giorni mostrano il campione spagnolo sempre più brillante durante gli allenamenti e alimentano la speranza di rivederlo in campo al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento individuato come possibile sede del suo ritorno alle competizioni.

Il murciano è fermo da circa 111 giorni a causa del problema al polso destro accusato nel mese di aprile a Barcellona. L’infortunio lo ha costretto a rinunciare, tra gli altri appuntamenti, al Roland Garros, a Wimbledon e al Masters 1000 del Canada. La ripresa è stata gestita attraverso un aumento graduale dei carichi, con l’obiettivo di non sottoporre prematuramente l’articolazione alla massima intensità.

Carlos Alcaraz practicing today in Alicante 🎾 The intensity is steadily increasing 📈💪 [🎥 @gerebit0]

pic.twitter.com/Zjs7dDwhuB — Carlos Alcaraz Daily (@alcarazdaily) August 3, 2026

Carichi in aumento e movimenti sempre più naturali

Le ultime sessioni rappresentano un nuovo passo avanti nel percorso di recupero. Dopo una prima fase di lavoro prevalentemente al coperto, Alcaraz è tornato ad allenarsi all’aperto e ha progressivamente aumentato la velocità dei colpi e l’intensità degli spostamenti.

Le immagini mostrano lo spagnolo nuovamente capace di accelerare con il diritto in corsa e di muoversi lateralmente con maggiore libertà. Proprio questi gesti avevano attirato l’attenzione nelle prime settimane della riabilitazione, considerando le sollecitazioni che un colpo eseguito in movimento può trasmettere al polso.

Il lavoro svolto sembra però aver prodotto risposte incoraggianti. Alcaraz appare sempre meno trattenuto nell’esecuzione dei colpi e maggiormente disposto a liberare il braccio, pur continuando a seguire una progressione attentamente controllata dal proprio staff.

Allenamenti con temperature fino a 40 gradi

Alcaraz ha proseguito la preparazione nella sua regione anche durante giornate caratterizzate da temperature particolarmente elevate. La Vega del Segura è stata interessata da un’allerta arancione, con massime previste fino a 40 gradi.

Il caldo non ha impedito al numero due del mondo di portare avanti il programma di lavoro. Allenarsi in condizioni tanto impegnative può inoltre favorire l’adattamento alle temperature e all’umidità che il giocatore potrebbe incontrare durante la tournée statunitense.

Le condizioni di Cincinnati possono infatti diventare molto difficili nel mese di agosto. Alcaraz conosce bene questo scenario e già nella passata stagione aveva sottolineato come l’abitudine al caldo di Murcia rappresentasse un aiuto nella gestione delle giornate più soffocanti del torneo dell’Ohio.

Spazio anche al lavoro sulle volée

L’ultima fase della preparazione non è più concentrata soltanto sulla verifica del polso e sulla continuità da fondo campo. Alcaraz ha iniziato a svolgere anche esercizi più specifici, dedicando parte delle sessioni alle volée e alle transizioni verso la rete.

Si tratta di un passaggio importante per un giocatore che costruisce la propria forza sulla varietà. Sul cemento nordamericano, la possibilità di accorciare gli scambi attraverso il servizio, il diritto e la discesa a rete può risultare particolarmente utile, soprattutto dopo un periodo così lungo senza partite ufficiali.

Il lavoro nei pressi della rete richiede sensibilità, reattività e sicurezza nell’impatto. Il fatto che Alcaraz possa nuovamente dedicarsi a esercizi completi costituisce quindi un’altra indicazione positiva, anche se soltanto la competizione permetterà di valutare la reale risposta del fisico.

La sessione di Alicante con Pablo Martínez Gómez

Nei giorni precedenti Alcaraz si era spostato ad Alicante, dove aveva lavorato al Club Deportivo Arena insieme al connazionale Pablo Martínez Gómez. Il ventenne murciano, vicino alla posizione numero 620 del ranking ATP, ha rappresentato uno sparring partner particolarmente adatto per aumentare il ritmo degli scambi.

Martínez Gómez compete anche nel tennis universitario statunitense con la Vanderbilt University. La sua esperienza sulle superfici veloci e nel sistema americano lo rende un compagno di allenamento utile per preparare gli appuntamenti sul cemento degli Stati Uniti.

La sessione di Alicante si è svolta davanti a numerosi spettatori. Alcaraz ha aumentato progressivamente l’intensità dei colpi e degli spostamenti, fermandosi successivamente per firmare autografi e scattare fotografie con gli appassionati presenti.

Cincinnati sarà il vero esame

Il programma continua a indicare il Masters 1000 di Cincinnati, in calendario dal 13 al 23 agosto, come il torneo del possibile rientro. Alcaraz risulta iscritto alla manifestazione, ma la decisione definitiva dipenderà dalla risposta del polso durante gli ultimi allenamenti ad alta intensità.

La prudenza rimane inevitabile. Il murciano non disputa una partita ufficiale dal mese di aprile e avrà bisogno di ritrovare ritmo, automatismi e capacità di gestire la tensione dei punti importanti. Gli allenamenti possono offrire indicazioni incoraggianti, ma non riproducono completamente le sollecitazioni fisiche e mentali di un incontro nel circuito ATP.

Cincinnati rappresenterebbe il passaggio ideale per verificare le sue condizioni prima dello US Open, il cui tabellone principale comincerà il 30 agosto. Il principale obiettivo non sarà necessariamente ottenere subito un grande risultato, ma completare il torneo senza dolore e accumulare un numero sufficiente di incontri.

Il ritorno è sempre più vicino

Dopo mesi di incertezza, la preparazione di Alcaraz sembra dunque essere entrata nella fase decisiva. La maggiore intensità da fondo campo, gli spostamenti laterali eseguiti con più naturalezza e il ritorno agli esercizi di volée suggeriscono che il recupero stia procedendo nella direzione sperata.

Il caldo estremo di Murcia non ha rallentato il lavoro del campione spagnolo, sempre più vicino al ritorno. Cincinnati resta il primo grande traguardo, ma sarà soprattutto la risposta del polso nei prossimi giorni a stabilire se Alcaraz potrà finalmente chiudere un’assenza durata quasi quattro mesi e iniziare la rincorsa allo US Open.





Marco Rossi