Ranking WTA: La situazione di questa settimana. +103 per Kristina Liutova
04/08/2026 09:18 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (03-08-2026)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
8550
Punti
18
Tornei
2
Best: 2
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
8056
Punti
21
Tornei
3
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
6625
Punti
19
Tornei
4
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
5649
Punti
18
Tornei
5
Best: 5
--
0
Mirra Andreeva
RUS, 0
5293
Punti
20
Tornei
6
Best: 6
--
0
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
5168
Punti
20
Tornei
7
Best: 7
--
0
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
5016
Punti
21
Tornei
8
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
4539
Punti
19
Tornei
9
Best: 3
▲
1
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
4459
Punti
17
Tornei
10
Best: 3
▼
-1
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
4353
Punti
15
Tornei
11
Best: 11
--
0
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
3925
Punti
16
Tornei
12
Best: 12
--
0
Victoria Mboko
CAN, 0
3520
Punti
21
Tornei
13
Best: 1
--
0
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
3281
Punti
18
Tornei
14
Best: 4
--
0
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
2845
Punti
18
Tornei
15
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
2783
Punti
19
Tornei
16
Best: 16
--
0
Iva Jovic
USA, 0
2636
Punti
23
Tornei
17
Best: 17
▲
1
Diana Shnaider
RUS, 0
2593
Punti
25
Tornei
18
Best: 17
▼
-1
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
2502
Punti
24
Tornei
19
Best: 10
--
0
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
2301
Punti
28
Tornei
20
Best: 20
▲
8
Alexandra Eala
PHI, 0
2106
Punti
31
Tornei
21
Best: 11
▼
-1
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
2083
Punti
22
Tornei
22
Best: 21
▼
-1
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
1975
Punti
19
Tornei
23
Best: 5
▼
-1
Madison Keys
USA, 17-02-1995
1964
Punti
21
Tornei
24
Best: 12
▼
-1
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1948
Punti
22
Tornei
25
Best: 21
▼
-1
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1829
Punti
25
Tornei
26
Best: 2
▼
-1
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1776
Punti
20
Tornei
27
Best: 21
--
0
Anastasia Potapova
AUT, 30-03-2001
1726
Punti
21
Tornei
28
Best: 8
▼
-2
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
1724
Punti
26
Tornei
29
Best: 5
--
0
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1592
Punti
21
Tornei
30
Best: 12
--
0
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
1564
Punti
25
Tornei
31
Best: 29
--
0
Ann Li
USA, 26-06-2000
1541
Punti
28
Tornei
32
Best: 25
--
0
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1372
Punti
21
Tornei
33
Best: 3
--
0
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1355
Punti
24
Tornei
34
Best: 13
--
0
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1344
Punti
29
Tornei
35
Best: 17
--
0
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
1326
Punti
23
Tornei
36
Best: 36
▲
1
Janice Tjen
INA, 0
1312
Punti
29
Tornei
37
Best: 27
▼
-1
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1285
Punti
19
Tornei
38
Best: 38
--
0
Sara Bejlek
CZE, 0
1269
Punti
25
Tornei
39
Best: 28
--
0
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1256
Punti
25
Tornei
40
Best: 30
--
0
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1244
Punti
24
Tornei
41
Best: 30
▲
1
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1238
Punti
26
Tornei
42
Best: 42
▼
-1
Nikola Bartunkova
CZE, 0
1231
Punti
22
Tornei
43
Best: 43
--
0
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
1172
Punti
25
Tornei
44
Best: 44
--
0
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
1171
Punti
30
Tornei
45
Best: 22
▲
3
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1160
Punti
23
Tornei
46
Best: 46
▼
-1
Lilli Tagger
AUT, 0
1160
Punti
23
Tornei
47
Best: 46
▼
-1
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
1134
Punti
33
Tornei
48
Best: 30
▼
-1
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1125
Punti
27
Tornei
49
Best: 49
--
0
Emma Raducanu
GBR, 0
1105
Punti
18
Tornei
50
Best: 31
--
0
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
1105
Punti
29
Tornei
51
Best: 35
--
0
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
1088
Punti
25
Tornei
52
Best: 48
--
0
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
1077
Punti
27
Tornei
53
Best: 53
--
0
Petra Marcinko
CRO, 0
1074
Punti
31
Tornei
54
Best: 25
--
0
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
1072
Punti
19
Tornei
55
Best: 12
▲
15
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
1068
Punti
26
Tornei
56
Best: 56
▼
-1
Antonia Ruzic
CRO, 0
1062
Punti
28
Tornei
57
Best: 28
▲
1
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1061
Punti
22
Tornei
58
Best: 29
▲
9
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
1055
Punti
25
Tornei
59
Best: 29
▲
12
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1055
Punti
23
Tornei
60
Best: 33
▼
-4
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
1048
Punti
26
Tornei
61
Best: 8
--
0
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
1033
Punti
25
Tornei
62
Best: 22
▼
-5
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
1020
Punti
30
Tornei
63
Best: 63
▼
-4
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1014
Punti
29
Tornei
64
Best: 47
▼
-4
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
1011
Punti
26
Tornei
65
Best: 53
▼
-3
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
1008
Punti
31
Tornei
66
Best: 1
▼
-3
Karolina Pliskova
CZE, 21-03-1992
1006
Punti
12
Tornei
67
Best: 67
▼
-3
Tereza Valentova
CZE, 0
1003
Punti
19
Tornei
68
Best: 19
▼
-3
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1001
Punti
22
Tornei
69
Best: 60
▼
-3
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
999
Punti
29
Tornei
70
Best: 50
▲
3
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
990
Punti
26
Tornei
71
Best: 40
▼
-3
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
989
Punti
37
Tornei
72
Best: 23
▼
-3
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
987
Punti
25
Tornei
73
Best: 51
▲
10
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
971
Punti
32
Tornei
74
Best: 74
▼
-2
Talia Gibson
AUS, 0
958
Punti
32
Tornei
75
Best: 75
▲
1
Maya Joint
AUS, 0
956
Punti
27
Tornei
76
Best: 59
▼
-2
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
953
Punti
31
Tornei
77
Best: 51
▼
-2
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
941
Punti
24
Tornei
78
Best: 50
▼
-1
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
936
Punti
28
Tornei
79
Best: 79
▼
-1
Lanlana Tararudee
THA, 0
916
Punti
28
Tornei
80
Best: 36
▼
-1
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
913
Punti
35
Tornei
81
Best: 80
▼
-1
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
907
Punti
33
Tornei
82
Best: 20
▼
-1
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
904
Punti
26
Tornei
83
Best: 60
▼
-1
Kamilla Rakhimova
UZB, 28-08-2001
894
Punti
30
Tornei
84
Best: 2
--
0
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
885
Punti
22
Tornei
85
Best: 39
--
0
Eva Lys
GER, 12-01-2002
871
Punti
23
Tornei
86
Best: 56
--
0
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
867
Punti
25
Tornei
87
Best: 21
--
0
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
867
Punti
25
Tornei
88
Best: 27
--
0
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
852
Punti
19
Tornei
89
Best: 89
--
0
Alina Korneeva
RUS, 0
849
Punti
26
Tornei
90
Best: 81
--
0
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
846
Punti
31
Tornei
91
Best: 56
▲
2
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
843
Punti
28
Tornei
92
Best: 90
▲
22
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
842
Punti
25
Tornei
93
Best: 93
▼
-2
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
833
Punti
31
Tornei
94
Best: 94
▲
9
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
819
Punti
25
Tornei
95
Best: 32
▼
-3
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
815
Punti
26
Tornei
96
Best: 49
▼
-2
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
809
Punti
18
Tornei
97
Best: 46
▼
-2
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
808
Punti
29
Tornei
98
Best: 79
▼
-2
Maria Timofeeva
UZB, 18-11-2003
806
Punti
26
Tornei
99
Best: 65
▲
2
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
792
Punti
34
Tornei
100
Best: 71
▼
-3
Oksana Selekhmeteva
ESP, 13-01-2003
786
Punti
29
Tornei
101
Best: 53
▼
-3
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
785
Punti
28
Tornei
102
Best: 39
▼
-3
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
778
Punti
17
Tornei
103
Best: 54
▲
5
Polina Kudermetova
UZB, 04-06-2003
778
Punti
27
Tornei
104
Best: 84
▼
-4
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
775
Punti
29
Tornei
105
Best: 105
▼
-3
Ella Seidel
GER, 0
767
Punti
29
Tornei
106
Best: 106
▲
13
Taylah Preston
AUS, 0
762
Punti
31
Tornei
107
Best: 65
▲
3
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
751
Punti
25
Tornei
108
Best: 34
▼
-4
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
749
Punti
31
Tornei
109
Best: 100
▲
2
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
749
Punti
20
Tornei
110
Best: 46
▼
-5
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
748
Punti
12
Tornei
111
Best: 47
▼
-4
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
738
Punti
31
Tornei
112
Best: 87
▼
-6
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
714
Punti
31
Tornei
113
Best: 54
▼
-4
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
708
Punti
33
Tornei
114
Best: 112
▼
-2
Alina Charaeva
ARM, 27-05-2002
700
Punti
30
Tornei
115
Best: 46
▲
3
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
697
Punti
35
Tornei
116
Best: 52
▼
-3
Claire Liu
USA, 25-05-2000
692
Punti
24
Tornei
117
Best: 39
▼
-2
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
689
Punti
24
Tornei
118
Best: 4
▼
-2
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
684
Punti
26
Tornei
119
Best: 91
▼
-2
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
677
Punti
28
Tornei
120
Best: 120
▲
1
Dominika Salkova
CZE, 0
669
Punti
30
Tornei
121
Best: 121
▲
11
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
652
Punti
32
Tornei
122
Best: 122
▼
-2
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
645
Punti
29
Tornei
123
Best: 123
▲
30
Laura Samson
CZE, 0
627
Punti
22
Tornei
124
Best: 44
▼
-2
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
618
Punti
14
Tornei
125
Best: 4
▼
-2
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
611
Punti
17
Tornei
126
Best: 126
▲
103
Kristina Liutova
RUS, 0
604
Punti
11
Tornei
127
Best: 127
▼
-3
Mary Stoiana
USA, 0
603
Punti
30
Tornei
128
Best: 36
▼
-3
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
602
Punti
27
Tornei
129
Best: 9
▼
-3
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
601
Punti
10
Tornei
130
Best: 112
▲
20
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
596
Punti
25
Tornei
131
Best: 84
▼
-4
Kayla Day
USA, 28-09-1999
591
Punti
27
Tornei
132
Best: 132
▼
-4
Jeline Vandromme
BEL, 0
589
Punti
25
Tornei
133
Best: 128
▼
-4
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
588
Punti
27
Tornei
134
Best: 134
▲
5
Emerson Jones
AUS, 0
583
Punti
22
Tornei
135
Best: 121
▲
3
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
581
Punti
29
Tornei
136
Best: 105
▼
-6
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
579
Punti
29
Tornei
137
Best: 112
▼
-6
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
576
Punti
29
Tornei
138
Best: 31
▼
-5
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
566
Punti
22
Tornei
139
Best: 139
▼
-5
Veronika Podrez
UKR, 0
565
Punti
28
Tornei
140
Best: 6
▼
-5
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
563
Punti
12
Tornei
141
Best: 29
▼
-5
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
563
Punti
26
Tornei
142
Best: 142
▼
-5
Noma Noha Akugue
GER, 0
561
Punti
34
Tornei
143
Best: 33
▼
-2
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
559
Punti
26
Tornei
144
Best: 70
▼
-1
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
557
Punti
26
Tornei
145
Best: 114
▼
-5
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
552
Punti
13
Tornei
146
Best: 22
▼
-4
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
548
Punti
20
Tornei
147
Best: 99
▼
-3
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
539
Punti
28
Tornei
148
Best: 57
▼
-3
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
535
Punti
29
Tornei
149
Best: 39
▲
10
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
534
Punti
18
Tornei
150
Best: 150
▼
-4
Teodora Kostovic
SRB, 0
529
Punti
31
Tornei
151
Best: 140
▲
4
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
523
Punti
25
Tornei
152
Best: 152
▼
-5
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
521
Punti
30
Tornei
153
Best: 93
▼
-5
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
517
Punti
27
Tornei
154
Best: 154
▼
-5
Polina Iatcenko
RUS, 0
517
Punti
25
Tornei
155
Best: 155
▼
-4
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
514
Punti
17
Tornei
156
Best: 10
▼
-4
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
507
Punti
26
Tornei
157
Best: 157
▼
-3
Lola Radivojevic
SRB, 0
503
Punti
29
Tornei
158
Best: 94
▼
-1
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
502
Punti
22
Tornei
159
Best: 79
▼
-3
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
500
Punti
27
Tornei
160
Best: 160
▼
-2
Sofia Costoulas
BEL, 0
492
Punti
30
Tornei
161
Best: 150
▲
6
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
482
Punti
30
Tornei
162
Best: 162
▲
19
Tatiana Prozorova
RUS, 0
479
Punti
23
Tornei
163
Best: 152
▼
-3
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
479
Punti
25
Tornei
164
Best: 36
▼
-3
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
475
Punti
20
Tornei
165
Best: 165
▼
-3
Carol Young Suh Lee
USA, 0
470
Punti
29
Tornei
166
Best: 21
▼
-3
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
466
Punti
11
Tornei
167
Best: 160
▼
-3
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
464
Punti
29
Tornei
168
Best: 168
▼
-3
Luisina Giovannini
ARG, 0
463
Punti
24
Tornei
169
Best: 62
▼
-3
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
460
Punti
24
Tornei
170
Best: 156
▼
-2
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
454
Punti
18
Tornei
171
Best: 58
▼
-2
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
454
Punti
18
Tornei
172
Best: 105
▲
17
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
452
Punti
34
Tornei
173
Best: 173
▼
-3
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
452
Punti
26
Tornei
174
Best: 171
▼
-3
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
452
Punti
29
Tornei
175
Best: 114
▲
5
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
450
Punti
19
Tornei
176
Best: 19
▼
-1
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
449
Punti
32
Tornei
177
Best: 177
▼
-5
Kayla Cross
CAN, 0
449
Punti
30
Tornei
178
Best: 97
▼
-5
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
448
Punti
29
Tornei
179
Best: 4
▼
-5
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
446
Punti
19
Tornei
180
Best: 41
▲
4
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
443
Punti
32
Tornei
181
Best: 165
▲
13
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
441
Punti
28
Tornei
182
Best: 182
▲
11
Vendula Valdmannova
CZE, 0
438
Punti
26
Tornei
183
Best: 183
▼
-7
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
437
Punti
26
Tornei
184
Best: 108
▼
-7
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
437
Punti
35
Tornei
185
Best: 143
▼
-7
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
435
Punti
36
Tornei
186
Best: 186
▼
-7
Akasha Urhobo
USA, 0
434
Punti
23
Tornei
187
Best: 59
▼
-5
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
430
Punti
23
Tornei
188
Best: 188
▼
-5
Julia Avdeeva
RUS, 0
429
Punti
27
Tornei
189
Best: 189
▼
-4
Elena Pridankina
RUS, 0
425
Punti
27
Tornei
190
Best: 150
▲
15
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
424
Punti
26
Tornei
191
Best: 191
▼
-5
Alexandra Shubladze
RUS, 0
420
Punti
26
Tornei
192
Best: 185
▼
-5
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
417
Punti
23
Tornei
193
Best: 193
▼
-5
Elizara Yaneva
BUL, 0
413
Punti
22
Tornei
194
Best: 158
▲
6
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
412
Punti
33
Tornei
195
Best: 121
▼
-5
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
404
Punti
23
Tornei
196
Best: 100
▲
43
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
404
Punti
32
Tornei
197
Best: 197
▼
-1
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
404
Punti
30
Tornei
198
Best: 168
▼
-7
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
397
Punti
27
Tornei
199
Best: 178
▼
-7
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
397
Punti
28
Tornei
200
Best: 200
▼
-5
Robin Montgomery
USA, 0
394
Punti
9
Tornei
201
Best: 105
▼
-4
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
388
Punti
31
Tornei
202
Best: 198
▼
-4
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
388
Punti
26
Tornei
203
Best: 117
▼
-4
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
386
Punti
19
Tornei
204
Best: 90
▼
-3
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
385
Punti
26
Tornei
205
Best: 118
▼
-3
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
385
Punti
22
Tornei
206
Best: 165
▼
-3
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
383
Punti
24
Tornei
207
Best: 32
▲
7
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
383
Punti
19
Tornei
208
Best: 198
▼
-4
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
382
Punti
26
Tornei
209
Best: 190
▼
-2
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
380
Punti
36
Tornei
210
Best: 210
▼
-4
Linda Klimovicova
POL, 0
376
Punti
19
Tornei
211
Best: 157
▼
-3
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
372
Punti
24
Tornei
212
Best: 35
▲
1
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
369
Punti
32
Tornei
213
Best: 213
▼
-4
Erika Andreeva
RUS, 0
366
Punti
24
Tornei
214
Best: 214
▼
-4
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
365
Punti
24
Tornei
215
Best: 215
▲
9
Mia Ristic
SRB, 0
364
Punti
33
Tornei
216
Best: 71
▼
-5
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
363
Punti
30
Tornei
217
Best: 217
▼
-5
Julie Struplova
CZE, 0
362
Punti
23
Tornei
218
Best: 218
▲
1
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
361
Punti
28
Tornei
219
Best: 219
▼
-2
Gabriela Knutson
CZE, 0
360
Punti
33
Tornei
220
Best: 220
▲
2
Hayu Kinoshita
JPN, 0
358
Punti
28
Tornei
221
Best: 23
▼
-6
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
357
Punti
31
Tornei
222
Best: 222
▼
-6
Celine Naef
SUI, 0
357
Punti
21
Tornei
223
Best: 170
▼
-5
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
353
Punti
22
Tornei
224
Best: 56
▲
2
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
353
Punti
29
Tornei
225
Best: 225
▼
-5
Aliona Falei
BLR, 0
351
Punti
25
Tornei
226
Best: 43
▲
4
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
348
Punti
30
Tornei
227
Best: 35
▼
-6
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
348
Punti
23
Tornei
228
Best: 208
▼
-5
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
348
Punti
28
Tornei
229
Best: 136
▲
2
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
343
Punti
33
Tornei
230
Best: 230
▼
-5
Alicia Dudeney
GBR, 0
342
Punti
31
Tornei
231
Best: 231
▼
-4
Lucie Havlickova
CZE, 0
338
Punti
24
Tornei
232
Best: 181
▼
-4
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
337
Punti
28
Tornei
233
Best: 176
▼
-1
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
330
Punti
26
Tornei
234
Best: 212
▲
4
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
328
Punti
25
Tornei
235
Best: 235
▲
16
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
328
Punti
28
Tornei
236
Best: 236
▼
-1
Aoi Ito
JPN, 0
324
Punti
20
Tornei
237
Best: 104
▼
-4
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
322
Punti
24
Tornei
238
Best: 238
▲
3
Sara Saito
JPN, 0
317
Punti
28
Tornei
239
Best: 46
▼
-5
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
314
Punti
20
Tornei
240
Best: 149
▼
-4
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
312
Punti
23
Tornei
241
Best: 196
▼
-4
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
308
Punti
34
Tornei
242
Best: 242
▲
37
Ayana Akli
USA, 0
307
Punti
26
Tornei
243
Best: 191
▲
17
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
306
Punti
30
Tornei
244
Best: 153
▼
-4
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
304
Punti
31
Tornei
245
Best: 245
▼
-3
Han Shi
CHN, 0
300
Punti
30
Tornei
246
Best: 246
▼
-2
Mia Pohankova
SVK, 0
300
Punti
14
Tornei
247
Best: 243
▼
-4
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
300
Punti
25
Tornei
248
Best: 245
▼
-3
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
299
Punti
25
Tornei
249
Best: 125
▼
-3
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
298
Punti
24
Tornei
250
Best: 83
▼
-3
Zhuoxuan Bai
CHN, 16-11-2002
297
Punti
12
Tornei
251
Best: 45
▲
2
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
297
Punti
29
Tornei
252
Best: 168
▼
-4
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
296
Punti
30
Tornei
253
Best: 253
▲
21
Fiona Crawley
USA, 0
294
Punti
17
Tornei
254
Best: 254
▼
-5
Fangran Tian
CHN, 0
294
Punti
28
Tornei
255
Best: 83
▼
-5
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
293
Punti
17
Tornei
256
Best: 41
▼
-4
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
291
Punti
20
Tornei
257
Best: 221
▲
5
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
289
Punti
31
Tornei
258
Best: 258
▼
-4
Cadence Brace
CAN, 0
286
Punti
22
Tornei
259
Best: 151
▲
4
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
285
Punti
31
Tornei
260
Best: 260
▼
-5
Carolyn Ansari
USA, 0
285
Punti
36
Tornei
261
Best: 103
▼
-5
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
283
Punti
26
Tornei
262
Best: 178
▼
-5
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
283
Punti
28
Tornei
263
Best: 213
▼
-5
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
283
Punti
27
Tornei
264
Best: 251
▼
-5
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
282
Punti
28
Tornei
265
Best: 265
▲
2
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
280
Punti
32
Tornei
266
Best: 229
▼
-5
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
279
Punti
21
Tornei
267
Best: 247
▲
8
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
279
Punti
19
Tornei
268
Best: 213
▲
9
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
279
Punti
28
Tornei
269
Best: 269
▼
-1
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
277
Punti
31
Tornei
270
Best: 32
▼
-6
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
273
Punti
12
Tornei
271
Best: 200
▼
-6
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
273
Punti
30
Tornei
272
Best: 272
▼
-6
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
271
Punti
24
Tornei
273
Best: 149
▼
-2
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
271
Punti
18
Tornei
274
Best: 274
▲
2
Federica Urgesi
ITA, 0
268
Punti
28
Tornei
275
Best: 275
▼
-6
Elena Micic
AUS, 0
267
Punti
28
Tornei
276
Best: 212
▼
-6
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
267
Punti
23
Tornei
277
Best: 212
▼
-5
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
266
Punti
29
Tornei
278
Best: 278
▲
64
Barbora Palicova
CZE, 0
266
Punti
32
Tornei
279
Best: 273
▼
-6
Lea Ma
USA, 01-02-2001
266
Punti
27
Tornei
280
Best: 207
▲
3
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
263
Punti
32
Tornei
281
Best: 281
▲
12
Hina Inoue
USA, 0
260
Punti
22
Tornei
282
Best: 276
▼
-4
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
260
Punti
26
Tornei
283
Best: 283
▼
-3
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
259
Punti
18
Tornei
284
Best: 284
▼
-2
Xinxin Yao
CHN, 0
259
Punti
32
Tornei
285
Best: 221
▼
-4
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
258
Punti
21
Tornei
286
Best: 3
▲
21
Sloane Stephens
USA, 20-03-1993
255
Punti
16
Tornei
287
Best: 190
▲
66
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
254
Punti
22
Tornei
288
Best: 288
▲
21
Julieta Pareja
USA, 0
249
Punti
16
Tornei
289
Best: 281
▼
-5
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
248
Punti
23
Tornei
290
Best: 169
▼
-5
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
248
Punti
23
Tornei
291
Best: 2
▼
-5
Vera Zvonareva
RUS, 07-09-1984
247
Punti
11
Tornei
292
Best: 292
▲
25
Eva Bennemann
GER, 0
244
Punti
27
Tornei
293
Best: 293
▼
-5
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
244
Punti
28
Tornei
294
Best: 96
▼
-7
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
243
Punti
33
Tornei
295
Best: 169
▲
8
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
243
Punti
29
Tornei
296
Best: 241
▼
-5
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
241
Punti
18
Tornei
297
Best: 289
▼
-8
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
241
Punti
31
Tornei
298
Best: 298
▼
-8
Samira De Stefano
ITA, 0
240
Punti
26
Tornei
299
Best: 299
▼
-7
Lois Boisson
FRA, 0
238
Punti
16
Tornei
300
Best: 119
▲
8
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
238
Punti
23
Tornei
301
Best: 301
▼
-7
Gina Feistel
POL, 0
237
Punti
24
Tornei
302
Best: 302
▼
-7
Zongyu Li
CHN, 0
236
Punti
20
Tornei
303
Best: 150
▼
-5
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
236
Punti
13
Tornei
304
Best: 179
▲
89
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
236
Punti
21
Tornei
305
Best: 296
▼
-9
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
236
Punti
36
Tornei
306
Best: 244
▼
-1
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
236
Punti
24
Tornei
307
Best: 11
▼
-10
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
235
Punti
9
Tornei
308
Best: 289
▼
-9
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
235
Punti
26
Tornei
309
Best: 40
▼
-9
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
234
Punti
17
Tornei
310
Best: 310
▼
-9
Darya Khamutsianskaya
BLR, 0
232
Punti
21
Tornei
311
Best: 311
▲
7
Savannah Broadus
USA, 18-09-2002
232
Punti
18
Tornei
312
Best: 312
▼
-10
Hibah Shaikh
USA, 0
232
Punti
24
Tornei
313
Best: 221
▼
-9
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
231
Punti
26
Tornei
314
Best: 314
▼
-4
Noemi Basiletti
ITA, 0
228
Punti
28
Tornei
315
Best: 153
▼
-9
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
227
Punti
32
Tornei
316
Best: 316
--
0
Martha Matoula
GRE, 0
225
Punti
27
Tornei
317
Best: 294
▼
-6
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
220
Punti
24
Tornei
318
Best: 318
▼
-6
Alina Granwehr
SUI, 0
220
Punti
22
Tornei
319
Best: 230
▼
-6
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
219
Punti
32
Tornei
320
Best: 301
▼
-6
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
218
Punti
27
Tornei
321
Best: 321
▼
-6
Amandine Monnot
FRA, 0
217
Punti
22
Tornei
322
Best: 18
▼
-3
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
215
Punti
27
Tornei
323
Best: 284
▼
-3
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
214
Punti
17
Tornei
324
Best: 158
▼
-3
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
213
Punti
28
Tornei
325
Best: 325
▼
-3
Ena Koike
JPN, 0
213
Punti
23
Tornei
326
Best: 176
▼
-3
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
210
Punti
28
Tornei
327
Best: 290
▼
-3
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
210
Punti
31
Tornei
328
Best: 205
▼
-3
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
209
Punti
27
Tornei
329
Best: 143
▼
-3
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
209
Punti
23
Tornei
330
Best: 152
▼
-3
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
209
Punti
32
Tornei
331
Best: 328
▼
-3
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
207
Punti
26
Tornei
332
Best: 332
▼
-3
Yufei Ren
CHN, 0
205
Punti
26
Tornei
333
Best: 240
▼
-3
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
205
Punti
27
Tornei
334
Best: 46
▼
-3
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
204
Punti
21
Tornei
335
Best: 335
▼
-3
Mimi Xu
GBR, 0
204
Punti
21
Tornei
336
Best: 336
▲
51
Malaika Rapolu
USA, 0
202
Punti
27
Tornei
337
Best: 132
▼
-4
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
201
Punti
21
Tornei
338
Best: 338
▼
-4
Giorgia Pedone
ITA, 0
198
Punti
25
Tornei
339
Best: 305
▼
-4
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
198
Punti
26
Tornei
340
Best: 340
▲
4
Britt Du Pree
NED, 0
198
Punti
22
Tornei
341
Best: 341
▼
-5
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
195
Punti
10
Tornei
342
Best: 204
▼
-5
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
195
Punti
21
Tornei
343
Best: 211
▲
19
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
194
Punti
19
Tornei
344
Best: 165
▼
-6
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
194
Punti
25
Tornei
345
Best: 38
▼
-6
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
193
Punti
8
Tornei
346
Best: 340
▼
-6
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
193
Punti
23
Tornei
347
Best: 265
▼
-6
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
193
Punti
27
Tornei
348
Best: 348
▼
-5
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
192
Punti
23
Tornei
349
Best: 88
▼
-4
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
187
Punti
20
Tornei
350
Best: 350
▼
-4
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
187
Punti
24
Tornei
351
Best: 351
▼
-4
Eryn Cayetano
USA, 0
187
Punti
20
Tornei
352
Best: 352
▲
55
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
186
Punti
25
Tornei
353
Best: 353
▼
-5
Radka Zelnickova
SVK, 0
186
Punti
27
Tornei
354
Best: 354
▼
-5
Natalija Senic
SRB, 0
186
Punti
24
Tornei
355
Best: 226
▼
-5
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
185
Punti
16
Tornei
356
Best: 356
▲
7
Francesca Pace
ITA, 0
185
Punti
18
Tornei
357
Best: 299
▲
16
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
184
Punti
21
Tornei
358
Best: 358
▼
-7
Rositsa Dencheva
BUL, 0
184
Punti
18
Tornei
359
Best: 310
▼
-1
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
183
Punti
23
Tornei
360
Best: 69
▼
-8
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
183
Punti
33
Tornei
361
Best: 356
▼
-4
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
183
Punti
19
Tornei
362
Best: 362
▼
-7
Clervie Ngounoue
USA, 0
181
Punti
16
Tornei
363
Best: 363
▲
5
Miho Kuramochi
JPN, 0
181
Punti
22
Tornei
364
Best: 364
▼
-10
Kira Pavlova
RUS, 0
181
Punti
20
Tornei
365
Best: 47
▼
-9
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
180
Punti
10
Tornei
366
Best: 366
▲
6
Aran Teixido Garcia
ESP, 0
180
Punti
21
Tornei
367
Best: 367
▲
27
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
179
Punti
25
Tornei
368
Best: 303
▼
-9
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
178
Punti
26
Tornei
369
Best: 369
▼
-9
Varvara Panshina
RUS, 0
178
Punti
20
Tornei
370
Best: 370
▲
5
Julia Stusek
GER, 0
177
Punti
17
Tornei
371
Best: 371
▲
9
Angelina Voloshchuk
POR, 0
177
Punti
23
Tornei
372
Best: 372
▼
-11
Madison Sieg
USA, 0
176
Punti
23
Tornei
373
Best: 373
▼
-9
Amelia Honer
USA, 0
173
Punti
12
Tornei
374
Best: 374
▼
-9
Diletta Cherubini
ITA, 0
173
Punti
28
Tornei
375
Best: 162
▲
42
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
173
Punti
25
Tornei
376
Best: 342
▼
-10
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
173
Punti
24
Tornei
377
Best: 203
▼
-10
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
172
Punti
24
Tornei
378
Best: 378
▼
-9
Lea Nilsson
SWE, 0
171
Punti
15
Tornei
379
Best: 379
▲
32
Laura Hietaranta
FIN, 0
170
Punti
21
Tornei
380
Best: 380
▼
-10
Priska Nugroho
INA, 0
169
Punti
20
Tornei
381
Best: 314
▼
-10
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
169
Punti
26
Tornei
382
Best: 382
▼
-8
Hannah Klugman
GBR, 0
168
Punti
17
Tornei
383
Best: 383
▼
-7
Lia Karatancheva
BUL, 0
167
Punti
30
Tornei
384
Best: 201
▼
-7
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
166
Punti
18
Tornei
385
Best: 385
▼
-7
Amarissa Toth
HUN, 0
166
Punti
23
Tornei
386
Best: 199
▼
-7
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
166
Punti
19
Tornei
387
Best: 318
▼
-6
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
165
Punti
27
Tornei
388
Best: 388
▼
-6
Vaishnavi Adkar
IND, 0
165
Punti
19
Tornei
389
Best: 60
▼
-6
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
164
Punti
24
Tornei
390
Best: 390
▲
31
Nastasja Schunk
GER, 0
164
Punti
17
Tornei
391
Best: 391
▲
5
Weronika Ewald
POL, 0
164
Punti
19
Tornei
392
Best: 346
▼
-8
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
164
Punti
19
Tornei
393
Best: 336
▼
-8
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
164
Punti
23
Tornei
394
Best: 203
▼
-8
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
163
Punti
12
Tornei
395
Best: 395
▼
-7
Alessandra Mazzola
ITA, 0
163
Punti
22
Tornei
396
Best: 231
▼
-7
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
162
Punti
22
Tornei
397
Best: 397
▼
-7
Daria Egorova
RUS, 0
162
Punti
14
Tornei
398
Best: 398
▲
28
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
162
Punti
26
Tornei
399
Best: 399
▼
-8
Kristiana Sidorova
RUS, 0
161
Punti
22
Tornei
400
Best: 400
▲
34
Jenny Lim
FRA, 0
161
Punti
22
Tornei
401
Best: 356
▼
-9
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
160
Punti
14
Tornei
402
Best: 114
▲
4
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
159
Punti
17
Tornei
403
Best: 403
▼
-8
Jiaqi Wang
CHN, 0
159
Punti
30
Tornei
404
Best: 404
▲
6
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
159
Punti
21
Tornei
405
Best: 378
▼
-8
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
159
Punti
20
Tornei
406
Best: 365
▼
-8
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
158
Punti
23
Tornei
407
Best: 254
▼
-8
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
157
Punti
20
Tornei
408
Best: 376
▼
-8
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
157
Punti
20
Tornei
409
Best: 11
▼
-8
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
156
Punti
13
Tornei
410
Best: 163
▼
-8
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
156
Punti
23
Tornei
411
Best: 411
▼
-8
Alisa Oktiabreva
CZE, 0
156
Punti
10
Tornei
412
Best: 412
▲
43
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
156
Punti
26
Tornei
413
Best: 413
▼
-8
Nina Vargova
SVK, 0
156
Punti
20
Tornei
414
Best: 414
▼
-10
Reina Goto
JPN, 0
156
Punti
20
Tornei
415
Best: 61
▲
110
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
155
Punti
22
Tornei
416
Best: 173
▼
-8
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
154
Punti
25
Tornei
417
Best: 296
▼
-8
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
154
Punti
21
Tornei
418
Best: 418
▼
-2
Laura Mair
ITA, 0
154
Punti
22
Tornei
419
Best: 266
▼
-7
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
153
Punti
14
Tornei
420
Best: 42
▼
-7
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
153
Punti
9
Tornei
421
Best: 322
▼
-7
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
153
Punti
25
Tornei
422
Best: 422
▼
-7
Rada Zolotareva
RUS, 0
152
Punti
12
Tornei
423
Best: 423
▲
27
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
150
Punti
26
Tornei
424
Best: 154
▼
-6
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
150
Punti
21
Tornei
425
Best: 425
▲
12
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
150
Punti
20
Tornei
426
Best: 151
▼
-6
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
149
Punti
8
Tornei
427
Best: 427
▼
-8
Denislava Glushkova
BUL, 0
149
Punti
24
Tornei
428
Best: 200
▲
26
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
148
Punti
27
Tornei
429
Best: 422
▼
-4
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
148
Punti
19
Tornei
430
Best: 430
▼
-8
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
147
Punti
20
Tornei
431
Best: 431
▼
-8
Beatrise Zeltina
LAT, 0
147
Punti
21
Tornei
432
Best: 327
▼
-8
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
146
Punti
24
Tornei
433
Best: 309
▲
70
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
146
Punti
24
Tornei
434
Best: 434
▼
-2
Maria Sara Popa
ROU, 0
145
Punti
24
Tornei
435
Best: 435
▼
-8
Julie Pastikova
CZE, 0
145
Punti
17
Tornei
436
Best: 216
▼
-8
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
144
Punti
18
Tornei
437
Best: 437
▲
14
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
144
Punti
21
Tornei
438
Best: 438
▼
-9
Lucie Nguyen Tan
FRA, 0
144
Punti
20
Tornei
439
Best: 439
▼
-9
Alena Kovackova
CZE, 0
144
Punti
15
Tornei
440
Best: 440
▲
68
Amelia Rajecki
GBR, 0
142
Punti
24
Tornei
441
Best: 339
▼
-5
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
142
Punti
26
Tornei
442
Best: 133
▼
-11
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
142
Punti
25
Tornei
443
Best: 443
▼
-10
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
142
Punti
17
Tornei
444
Best: 444
▼
-9
Alana Subasic
AUS, 0
141
Punti
24
Tornei
445
Best: 377
▼
-7
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
140
Punti
19
Tornei
446
Best: 280
▼
-4
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
138
Punti
31
Tornei
447
Best: 447
▼
-8
Mariia Golovina
RUS, 0
137
Punti
20
Tornei
448
Best: 448
▼
-8
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
136
Punti
16
Tornei
449
Best: 434
▼
-8
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
136
Punti
22
Tornei
450
Best: 38
▲
25
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
135
Punti
13
Tornei
451
Best: 97
▼
-8
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
134
Punti
13
Tornei
452
Best: 253
▼
-8
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
134
Punti
40
Tornei
453
Best: 58
▼
-8
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
133
Punti
18
Tornei
454
Best: 454
▼
-8
Mio Mushika
JPN, 0
133
Punti
19
Tornei
455
Best: 455
▼
-8
Tara Wuerth
CRO, 0
132
Punti
13
Tornei
456
Best: 456
▼
-8
Lidia Encheva
BUL, 0
132
Punti
15
Tornei
457
Best: 457
▼
-8
Victoria Milovanova
RUS, 0
132
Punti
17
Tornei
458
Best: 458
▼
-6
Yuno Kitahara
JPN, 0
131
Punti
18
Tornei
459
Best: 1
▼
-6
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
130
Punti
1
Tornei
460
Best: 226
▼
-4
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
129
Punti
13
Tornei
461
Best: 296
▼
-4
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
129
Punti
16
Tornei
462
Best: 462
▲
28
Sofia Johnson
GBR, 0
129
Punti
17
Tornei
463
Best: 424
▼
-5
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
129
Punti
18
Tornei
464
Best: 464
▼
-5
Maria Urrutia
ARG, 0
129
Punti
19
Tornei
465
Best: 465
▲
20
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
128
Punti
23
Tornei
466
Best: 466
▼
-6
Ana Candiotto
BRA, 0
128
Punti
23
Tornei
467
Best: 304
--
0
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
128
Punti
19
Tornei
468
Best: 468
▼
-7
Yujia Huang
CHN, 0
128
Punti
16
Tornei
469
Best: 186
▼
-7
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
128
Punti
28
Tornei
470
Best: 470
▲
1
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
128
Punti
12
Tornei
471
Best: 471
▼
-8
Kristina Kroitor
RUS, 0
128
Punti
18
Tornei
472
Best: 22
▼
-8
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
127
Punti
5
Tornei
473
Best: 473
▼
-8
Hikaru Sato
JPN, 0
127
Punti
22
Tornei
474
Best: 474
▲
39
Isabella Maria Serban
ITA, 0
126
Punti
21
Tornei
475
Best: 291
▲
24
Alana Smith
USA, 09-11-1999
125
Punti
27
Tornei
476
Best: 292
▼
-10
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
125
Punti
20
Tornei
477
Best: 477
▼
-9
Nahia Berecoechea
FRA, 0
125
Punti
19
Tornei
478
Best: 478
▼
-9
Rinko Matsuda
JPN, 0
125
Punti
21
Tornei
479
Best: 479
▲
26
Dana Guzman
PER, 0
125
Punti
9
Tornei
480
Best: 470
▼
-10
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
124
Punti
21
Tornei
481
Best: 481
▼
-9
Victoria Hu
USA, 0
123
Punti
21
Tornei
482
Best: 482
▲
2
Gina Dittmann
GER, 0
123
Punti
21
Tornei
483
Best: 483
▼
-10
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
123
Punti
27
Tornei
484
Best: 484
▼
-10
Julia Adams
USA, 0
123
Punti
25
Tornei
485
Best: 116
▼
-4
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
122
Punti
17
Tornei
486
Best: 486
▼
-10
Carla Markus
ARG, 0
122
Punti
20
Tornei
487
Best: 298
▼
-10
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
122
Punti
19
Tornei
488
Best: 399
▼
-10
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
122
Punti
19
Tornei
489
Best: 189
▼
-10
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
122
Punti
9
Tornei
490
Best: 490
▲
3
Luna Vujovic
SRB, 0
122
Punti
13
Tornei
491
Best: 491
▼
-11
Lan Mi
CHN, 0
122
Punti
25
Tornei
492
Best: 492
▼
-10
Luiza Fullana
BRA, 0
121
Punti
19
Tornei
493
Best: 493
▲
9
Yara Bartashevich
FRA, 0
120
Punti
31
Tornei
494
Best: 348
▼
-11
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
120
Punti
19
Tornei
495
Best: 411
▼
-9
Reese Brantmeier
USA, 05-10-2004
119
Punti
6
Tornei
496
Best: 496
▲
31
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
119
Punti
17
Tornei
497
Best: 497
▼
-10
Kayo Nishimura
JPN, 0
118
Punti
21
Tornei
498
Best: 498
▼
-10
Martina Okalova
SVK, 0
117
Punti
19
Tornei
499
Best: 480
▼
-10
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
117
Punti
25
Tornei
500
Best: 500
▼
-2
Camilla Zanolini
ITA, 0
117
Punti
19
Tornei
501
Best: 114
▲
16
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
117
Punti
20
Tornei
502
Best: 502
▼
-11
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
116
Punti
22
Tornei
503
Best: 503
▼
-11
Vittoria Paganetti
ITA, 0
116
Punti
22
Tornei
504
Best: 504
▲
87
Irina Balus
SVK, 0
116
Punti
12
Tornei
505
Best: 269
▼
-11
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
116
Punti
15
Tornei
506
Best: 506
▼
-11
Renata Jamrichova
SVK, 0
115
Punti
5
Tornei
507
Best: 445
▼
-11
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
115
Punti
19
Tornei
508
Best: 210
▼
-11
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
115
Punti
18
Tornei
509
Best: 509
▲
37
Sarah Van Emst
NED, 0
115
Punti
16
Tornei
510
Best: 510
▼
-10
Sara Dols
ESP, 0
114
Punti
17
Tornei
511
Best: 511
▼
-5
Ya Yi Yang
TPE, 0
114
Punti
18
Tornei
512
Best: 512
▼
-5
Marie Vogt
GER, 0
114
Punti
19
Tornei
513
Best: 513
▼
-12
Jana Otzipka
BEL, 0
114
Punti
23
Tornei
514
Best: 36
▲
17
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
113
Punti
10
Tornei
515
Best: 515
▼
-11
Viola Turini
ITA, 0
111
Punti
15
Tornei
516
Best: 237
▼
-7
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
110
Punti
20
Tornei
517
Best: 517
▼
-7
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
110
Punti
9
Tornei
518
Best: 518
▼
-7
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
110
Punti
16
Tornei
519
Best: 347
▼
-7
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
110
Punti
25
Tornei
520
Best: 520
▲
19
Daria Yesypchuk
UKR, 0
109
Punti
24
Tornei
521
Best: 135
▼
-7
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
108
Punti
12
Tornei
522
Best: 522
▼
-7
Angella Okutoyi
KEN, 0
108
Punti
6
Tornei
523
Best: 483
▼
-7
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
108
Punti
16
Tornei
524
Best: 380
▼
-1
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
107
Punti
19
Tornei
525
Best: 525
▼
-7
Jiayi Wang
CHN, 0
107
Punti
22
Tornei
526
Best: 526
▼
-7
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
106
Punti
21
Tornei
527
Best: 452
▼
-7
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
106
Punti
20
Tornei
528
Best: 201
▼
-7
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
106
Punti
17
Tornei
529
Best: 335
▼
-7
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
105
Punti
25
Tornei
530
Best: 463
▼
-6
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
105
Punti
18
Tornei
531
Best: 531
▼
-3
Ella Mcdonald
GBR, 0
104
Punti
17
Tornei
532
Best: 190
▼
-6
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
104
Punti
13
Tornei
533
Best: 175
▼
-4
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
103
Punti
14
Tornei
534
Best: 534
--
0
Ana Grubor
CAN, 0
103
Punti
25
Tornei
535
Best: 504
▼
-5
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
103
Punti
23
Tornei
536
Best: 351
▲
94
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
102
Punti
13
Tornei
537
Best: 537
▼
-4
Carolina Kuhl
GER, 0
102
Punti
13
Tornei
538
Best: 538
▼
-6
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
101
Punti
18
Tornei
539
Best: 539
▼
-4
Anja Stankovic
SRB, 0
101
Punti
16
Tornei
540
Best: 540
▲
2
Mara Guth
GER, 0
101
Punti
18
Tornei
541
Best: 317
▲
35
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
100
Punti
14
Tornei
542
Best: 172
▼
-6
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
98
Punti
9
Tornei
543
Best: 543
▼
-6
Oceane Babel
FRA, 0
98
Punti
20
Tornei
544
Best: 544
▼
-6
Valentina Steiner
GER, 0
97
Punti
19
Tornei
545
Best: 545
▼
-5
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
96
Punti
15
Tornei
546
Best: 410
▼
-5
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
96
Punti
20
Tornei
547
Best: 547
▼
-4
Elena Korokozidi
GRE, 0
96
Punti
17
Tornei
548
Best: 548
▼
-4
Josy Daems
GER, 0
96
Punti
19
Tornei
549
Best: 549
▼
-4
Arianna Zucchini
ITA, 0
96
Punti
21
Tornei
550
Best: 550
▲
30
Maria Garcia Cid
ESP, 0
95
Punti
16
Tornei
551
Best: 551
▲
13
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
95
Punti
17
Tornei
552
Best: 434
▼
-5
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
94
Punti
20
Tornei
553
Best: 332
▼
-5
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
94
Punti
15
Tornei
554
Best: 511
▼
-5
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
94
Punti
19
Tornei
555
Best: 147
▲
42
Destanee Aiava
NZL, 10-05-2000
93
Punti
12
Tornei
556
Best: 556
▼
-6
Beatrice Ricci
ITA, 0
93
Punti
16
Tornei
557
Best: 371
▼
-6
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
93
Punti
13
Tornei
558
Best: 558
▼
-6
Luciana Moyano
ARG, 0
93
Punti
19
Tornei
559
Best: 559
▼
-6
Tamila Gadamauri
BEL, 0
93
Punti
20
Tornei
560
Best: 560
▼
-6
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
93
Punti
24
Tornei
561
Best: 561
▼
-6
Jana Kovackova
CZE, 0
92
Punti
9
Tornei
562
Best: 562
▼
-6
Ranah Stoiber
GBR, 0
91
Punti
18
Tornei
563
Best: 143
▼
-6
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
91
Punti
16
Tornei
564
Best: 564
▲
95
Carmen Gallardo Guevara
ESP, 0
91
Punti
20
Tornei
565
Best: 405
▼
-7
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
91
Punti
21
Tornei
566
Best: 566
▲
11
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
91
Punti
15
Tornei
567
Best: 567
▼
-8
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
90
Punti
16
Tornei
568
Best: 442
▼
-8
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
90
Punti
20
Tornei
569
Best: 569
▼
-8
Evialina Laskevich
BLR, 0
90
Punti
10
Tornei
570
Best: 356
▼
-8
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
89
Punti
17
Tornei
571
Best: 571
▼
-8
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
89
Punti
17
Tornei
572
Best: 572
▲
1
Briana Szabo
ROU, 0
89
Punti
26
Tornei
573
Best: 278
▼
-8
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
89
Punti
15
Tornei
574
Best: 380
▼
-8
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
89
Punti
18
Tornei
575
Best: 319
▼
-8
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
89
Punti
22
Tornei
576
Best: 576
▼
-8
Saki Imamura
JPN, 0
88
Punti
10
Tornei
577
Best: 577
▼
-6
Bella Payne
USA, 0
88
Punti
12
Tornei
578
Best: 379
▼
-9
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
87
Punti
12
Tornei
579
Best: 579
▲
89
Linea Bajraliu
SWE, 0
87
Punti
11
Tornei
580
Best: 580
▼
-10
Dune Vaissaud
FRA, 0
87
Punti
26
Tornei
581
Best: 342
▲
40
Mariia Kozyreva
RUS, 22-05-1999
86
Punti
14
Tornei
582
Best: 231
▼
-10
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
86
Punti
29
Tornei
583
Best: 582
▼
-1
Alina Shcherbinina
RUS, 24-08-2003
86
Punti
7
Tornei
584
Best: 468
▼
-10
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
86
Punti
17
Tornei
585
Best: 585
▼
-10
Maria Kalyakina
RUS, 0
86
Punti
24
Tornei
586
Best: 284
▲
16
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
85
Punti
20
Tornei
587
Best: 587
▼
-9
Bianca Barbulescu
ROU, 0
85
Punti
21
Tornei
588
Best: 588
▼
-9
Arina Bulatova
RUS, 0
84
Punti
17
Tornei
589
Best: 589
▼
-4
Thea Frodin
USA, 0
83
Punti
11
Tornei
590
Best: 515
▼
-9
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
83
Punti
18
Tornei
591
Best: 591
▲
17
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
83
Punti
12
Tornei
592
Best: 592
▲
42
Margaux Maquet
BEL, 0
83
Punti
15
Tornei
593
Best: 593
▼
-10
Tian Jialin
CHN, 0
83
Punti
16
Tornei
594
Best: 594
▼
-10
Dunja Maric
SRB, 0
83
Punti
16
Tornei
595
Best: 595
▼
-6
Marie Weckerle
LUX, 0
83
Punti
17
Tornei
596
Best: 596
▼
-10
Sarah Rokusek
AUS, 0
82
Punti
18
Tornei
597
Best: 546
▼
-10
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
82
Punti
22
Tornei
598
Best: 598
▲
24
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
82
Punti
14
Tornei
599
Best: 599
▼
-11
Neus Torner Sensano
ESP, 0
82
Punti
15
Tornei
600
Best: 600
▼
-10
Ksenia Efremova
FRA, 0
81
Punti
9
Tornei
601
Best: 601
▲
30
Loes Ebeling Koning
NED, 0
81
Punti
12
Tornei
602
Best: 212
▼
-10
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
80
Punti
8
Tornei
603
Best: 296
▼
-10
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
80
Punti
12
Tornei
604
Best: 604
▼
-10
Gaia Maduzzi
ITA, 0
80
Punti
16
Tornei
605
Best: 605
▲
27
Anastasiia Firman
UKR, 0
80
Punti
20
Tornei
606
Best: 606
▼
-11
Anca Todoni
ROU, 0
79
Punti
5
Tornei
607
Best: 607
▼
-11
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
79
Punti
7
Tornei
608
Best: 160
▲
41
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
79
Punti
17
Tornei
609
Best: 450
▼
-8
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
79
Punti
17
Tornei
610
Best: 212
▼
-12
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
78
Punti
15
Tornei
611
Best: 110
▼
-12
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
78
Punti
9
Tornei
612
Best: 612
▼
-12
Alexis Blokhina
USA, 0
78
Punti
7
Tornei
613
Best: 613
▼
-10
Kristina Dmitruk
BLR, 0
77
Punti
6
Tornei
614
Best: 424
▼
-10
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
77
Punti
14
Tornei
615
Best: 615
▼
-10
Indianna Spink
GBR, 0
77
Punti
15
Tornei
616
Best: 574
▼
-2
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
77
Punti
16
Tornei
617
Best: 617
▼
-11
Daria Zelinskaya
RUS, 0
77
Punti
18
Tornei
618
Best: 618
▼
-11
Antonia Stoyanov
NED, 0
77
Punti
8
Tornei
619
Best: 250
▼
-10
Nicole Fossa Huergo
ARG, 26-05-1995
76
Punti
16
Tornei
620
Best: 620
▼
-10
Xinran Sun
CHN, 0
76
Punti
6
Tornei
621
Best: 383
▲
27
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
76
Punti
12
Tornei
622
Best: 622
▼
-11
Carson Tanguilig
USA, 0
76
Punti
12
Tornei
623
Best: 612
▼
-11
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
76
Punti
18
Tornei
624
Best: 433
▼
-11
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
76
Punti
14
Tornei
625
Best: 625
▲
22
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
76
Punti
16
Tornei
626
Best: 626
▼
-11
Mathilde Lollia
FRA, 0
76
Punti
18
Tornei
627
Best: 131
▼
-7
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
75
Punti
14
Tornei
628
Best: 73
▼
-12
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
75
Punti
12
Tornei
629
Best: 629
▼
-12
Cheuk Ying Shek
HKG, 0
75
Punti
15
Tornei
630
Best: 630
▼
-12
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
75
Punti
17
Tornei
631
Best: 560
▼
-12
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
75
Punti
23
Tornei
632
Best: 623
▼
-9
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
74
Punti
16
Tornei
633
Best: 633
▲
12
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
74
Punti
19
Tornei
634
Best: 634
▼
-10
Junhan Zhang
CHN, 0
74
Punti
19
Tornei
635
Best: 97
▼
-10
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
73
Punti
5
Tornei
636
Best: 82
▼
-10
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
73
Punti
6
Tornei
637
Best: 13
▼
-10
Jennifer Brady
USA, 12-04-1995
73
Punti
6
Tornei
638
Best: 45
▼
-10
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
73
Punti
18
Tornei
639
Best: 639
▼
-10
Amarni Banks
GBR, 0
73
Punti
10
Tornei
640
Best: 640
▼
-5
Chelsea Fontenel
SUI, 0
73
Punti
21
Tornei
641
Best: 641
▼
-8
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
72
Punti
18
Tornei
642
Best: 319
▲
14
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
72
Punti
14
Tornei
643
Best: 643
▼
-4
Astrid Cirotte
FRA, 0
72
Punti
16
Tornei
644
Best: 139
▼
-8
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
71
Punti
9
Tornei
645
Best: 645
▼
-8
Irem Kurt
TUR, 0
71
Punti
17
Tornei
646
Best: 646
▼
-8
Iva Ivanova
BUL, 0
71
Punti
13
Tornei
647
Best: 300
▼
-7
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
70
Punti
7
Tornei
648
Best: 29
▲
17
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
70
Punti
18
Tornei
649
Best: 466
▼
-8
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
70
Punti
13
Tornei
650
Best: 650
▼
-8
Berta Bonardi
ARG, 0
69
Punti
15
Tornei
651
Best: 651
▼
-8
Ekaterina Tupitsyna
RUS, 0
69
Punti
10
Tornei
652
Best: 135
▼
-8
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
69
Punti
12
Tornei
653
Best: 653
▲
24
Shannon Lam
USA, 0
69
Punti
13
Tornei
654
Best: 654
▲
33
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
69
Punti
18
Tornei
655
Best: 655
▼
-9
Ava Markham
USA, 0
68
Punti
11
Tornei
656
Best: 579
▼
-3
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
68
Punti
17
Tornei
657
Best: 657
▼
-7
Sae Noguchi
JPN, 0
67
Punti
13
Tornei
658
Best: 658
▼
-7
Luca Udvardy
HUN, 0
67
Punti
7
Tornei
659
Best: 659
▼
-7
Melisa Ercan
AUS, 0
67
Punti
11
Tornei
660
Best: 660
▼
-6
Nada Fouad
EGY, 0
67
Punti
18
Tornei
661
Best: 661
▼
-6
Camilla Gennaro
ITA, 0
67
Punti
20
Tornei
662
Best: 657
▼
-5
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
66
Punti
20
Tornei
663
Best: 99
▲
16
Valeria Savinykh
RUS, 20-02-1991
66
Punti
13
Tornei
664
Best: 619
▲
3
Demi Tran
NED, 26-11-2000
66
Punti
20
Tornei
665
Best: 665
▼
-7
Gaeul Jang
KOR, 0
66
Punti
13
Tornei
666
Best: 666
▲
17
Maria Lazarenko
UKR, 0
66
Punti
14
Tornei
667
Best: 1
▼
-3
Venus Williams
USA, 17-06-1980
65
Punti
11
Tornei
668
Best: 668
▼
-8
Ruien Zhang
CHN, 0
65
Punti
11
Tornei
669
Best: 669
▼
-8
Eliska Tichackova
CZE, 0
65
Punti
5
Tornei
670
Best: 184
▼
-8
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
65
Punti
9
Tornei
671
Best: 671
▲
7
Amelie Van Impe
BEL, 0
65
Punti
16
Tornei
672
Best: 672
▼
-9
Belle Thompson
AUS, 0
65
Punti
19
Tornei
673
Best: 114
▼
-7
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
64
Punti
13
Tornei
674
Best: 368
▼
-5
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
64
Punti
15
Tornei
675
Best: 675
▼
-5
Merna Refaat
EGY, 0
64
Punti
5
Tornei
676
Best: 661
▼
-5
Kisa Yoshioka
JPN, 02-09-2000
64
Punti
9
Tornei
677
Best: 677
▼
-5
Kailey Evans
USA, 0
64
Punti
14
Tornei
678
Best: 678
▼
-5
Wakana Sonobe
JPN, 0
63
Punti
4
Tornei
679
Best: 679
▼
-5
Denisa Zoldakova
CZE, 0
63
Punti
8
Tornei
680
Best: 680
▲
41
Olivia Lincer
USA, 0
63
Punti
13
Tornei
681
Best: 522
▼
-6
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
63
Punti
10
Tornei
682
Best: 497
▼
-6
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
63
Punti
11
Tornei
683
Best: 683
▲
267
Teah Chavez
CAN, 0
62
Punti
8
Tornei
684
Best: 684
▼
-4
Francesca Gandolfi
ITA, 0
62
Punti
17
Tornei
685
Best: 685
▼
-4
Alina Trynkina
RUS, 0
62
Punti
6
Tornei
686
Best: 527
▼
-4
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
62
Punti
9
Tornei
687
Best: 687
▼
-3
Chenting Zhu
CHN, 0
61
Punti
20
Tornei
688
Best: 688
▼
-3
Mary Lewis
USA, 0
61
Punti
16
Tornei
689
Best: 398
▼
-3
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
61
Punti
15
Tornei
690
Best: 690
▼
-2
Marta Lombardini
ITA, 0
60
Punti
14
Tornei
691
Best: 136
▼
-2
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
60
Punti
13
Tornei
692
Best: 492
▼
-2
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
60
Punti
14
Tornei
693
Best: 693
▲
47
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
60
Punti
21
Tornei
694
Best: 694
▼
-3
Shiyu Ye
CHN, 0
60
Punti
11
Tornei
695
Best: 695
▼
-3
Anna Petkovic
GER, 0
60
Punti
18
Tornei
696
Best: 679
▲
1
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
60
Punti
15
Tornei
697
Best: 668
▼
-4
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
60
Punti
18
Tornei
698
Best: 698
▲
20
Noemi Maines
ITA, 0
60
Punti
19
Tornei
699
Best: 440
▼
-5
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
59
Punti
14
Tornei
700
Best: 700
▼
-5
Yuhan Wang
CHN, 0
59
Punti
21
Tornei
701
Best: 652
▼
-5
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
59
Punti
12
Tornei
702
Best: 702
▲
1
Jenna Defalco
USA, 0
59
Punti
16
Tornei
703
Best: 703
▼
-5
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
58
Punti
17
Tornei
704
Best: 704
▼
-5
Maria Sholokhova
RUS, 0
58
Punti
6
Tornei
705
Best: 230
▼
-5
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
58
Punti
7
Tornei
706
Best: 466
▼
-5
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
58
Punti
9
Tornei
707
Best: 707
▼
-5
Petra Sedlackova
CZE, 0
58
Punti
10
Tornei
708
Best: 708
▲
16
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
58
Punti
11
Tornei
709
Best: 494
▼
-5
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
58
Punti
16
Tornei
710
Best: 710
▼
-5
Anna Snigireva
RUS, 0
58
Punti
16
Tornei
711
Best: 491
▼
-5
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
57
Punti
12
Tornei
712
Best: 712
▲
10
Marianna Argyrokastriti
GRE, 0
57
Punti
15
Tornei
713
Best: 713
▲
50
Nina Radovanovic
FRA, 0
57
Punti
8
Tornei
714
Best: 468
▲
24
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
57
Punti
15
Tornei
715
Best: 715
▼
-2
Eleejah Inisan
FRA, 0
56
Punti
13
Tornei
716
Best: 653
▼
-9
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
56
Punti
14
Tornei
717
Best: 717
▲
17
Tatum Evans
USA, 0
56
Punti
6
Tornei
718
Best: 718
▲
88
Johanne Svendsen
DEN, 0
56
Punti
6
Tornei
719
Best: 500
▼
-11
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
56
Punti
12
Tornei
720
Best: 720
▼
-11
Sabine Rutlauka
LAT, 0
56
Punti
16
Tornei
721
Best: 721
▼
-11
Yasmin Ezzat
EGY, 0
56
Punti
17
Tornei
722
Best: 722
▼
-11
Allegra Korpanec Davies
GBR, 0
56
Punti
18
Tornei
723
Best: 7
▼
-11
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
55
Punti
5
Tornei
724
Best: 724
▲
38
Mayu Crossley
JPN, 0
55
Punti
6
Tornei
725
Best: 352
▼
-11
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
55
Punti
7
Tornei
726
Best: 180
▼
-11
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
55
Punti
8
Tornei
727
Best: 727
▲
9
Ida Wobker
GER, 0
55
Punti
9
Tornei
728
Best: 646
▼
-12
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
55
Punti
10
Tornei
729
Best: 729
▼
-12
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
55
Punti
15
Tornei
730
Best: 730
▼
-11
Alexis Nguyen
USA, 0
54
Punti
10
Tornei
731
Best: 266
▼
-11
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
54
Punti
7
Tornei
732
Best: 732
▼
-9
Ksenia Smirnova
RUS, 0
54
Punti
8
Tornei
733
Best: 566
▼
-8
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
54
Punti
10
Tornei
734
Best: 734
▼
-8
Marine Szostak
FRA, 0
54
Punti
12
Tornei
735
Best: 735
▲
32
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
54
Punti
14
Tornei
736
Best: 504
▼
-9
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
54
Punti
15
Tornei
737
Best: 127
▼
-9
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
53
Punti
5
Tornei
738
Best: 738
▼
-3
Sonja Zhiyenbayeva
KAZ, 0
53
Punti
8
Tornei
739
Best: 320
▼
-10
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
53
Punti
9
Tornei
740
Best: 740
▼
-10
Elza Tomase
LAT, 0
53
Punti
11
Tornei
741
Best: 741
▼
-10
Milana Zhabrailova
RUS, 0
53
Punti
12
Tornei
742
Best: 742
▼
-10
Karla Popovic
CRO, 0
53
Punti
14
Tornei
743
Best: 743
▼
-10
Valeriia Artemeva
RUS, 0
53
Punti
16
Tornei
744
Best: 744
▼
-7
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
52
Punti
13
Tornei
745
Best: 745
▼
-6
Alyssa Reguer
FRA, 0
52
Punti
17
Tornei
746
Best: 746
▲
23
Dasha Plekhanova
CAN, 0
51
Punti
12
Tornei
747
Best: 747
▲
108
Ariana Geerlings
ESP, 0
51
Punti
3
Tornei
748
Best: 748
▼
-7
Gyeong Seo Lee
KOR, 0
51
Punti
6
Tornei
749
Best: 749
▼
-7
Monique Barry
NZL, 0
50
Punti
17
Tornei
750
Best: 750
▼
-7
Ha Eum Lee
KOR, 0
50
Punti
9
Tornei
751
Best: 751
▼
-7
Polina Kuharenko
BLR, 0
50
Punti
11
Tornei
752
Best: 752
▼
-7
Yingqun Sun
CHN, 0
50
Punti
12
Tornei
753
Best: 130
▼
-7
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
49
Punti
8
Tornei
754
Best: 754
▼
-7
Stefani Webb
AUS, 0
49
Punti
13
Tornei
755
Best: 755
▼
-7
Maya Iyengar
USA, 0
49
Punti
13
Tornei
756
Best: 756
▼
-7
Mia Horvit
USA, 0
49
Punti
14
Tornei
757
Best: 757
▼
-7
Shruti Ahlawat
IND, 0
49
Punti
7
Tornei
758
Best: 175
▼
-7
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
48
Punti
14
Tornei
759
Best: 759
▼
-7
Anamaria Oana
ROU, 0
48
Punti
9
Tornei
760
Best: 760
▼
-7
Vlada Mincheva
RUS, 0
48
Punti
12
Tornei
761
Best: 356
▲
24
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
48
Punti
14
Tornei
762
Best: 762
▼
-8
Madelief Hageman
NED, 0
48
Punti
22
Tornei
763
Best: 337
▼
-8
Yuliana Lizarazo
COL, 23-05-1993
47
Punti
8
Tornei
764
Best: 764
▼
-8
Yiming Dang
CHN, 0
47
Punti
11
Tornei
765
Best: 765
▲
48
Ellie Schoppe
USA, 0
47
Punti
12
Tornei
766
Best: 317
▼
-9
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
47
Punti
9
Tornei
767
Best: 367
▼
-9
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
47
Punti
10
Tornei
768
Best: 422
▼
-9
Ani Amiraghyan
ARM, 09-10-1993
47
Punti
11
Tornei
769
Best: 769
▼
-9
Kanon Sawashiro
JPN, 0
47
Punti
13
Tornei
770
Best: 770
▼
-9
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
47
Punti
13
Tornei
771
Best: 374
▼
-7
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
47
Punti
7
Tornei
772
Best: 772
▲
1
Giulia Safina Popa
ROU, 0
47
Punti
8
Tornei
773
Best: 525
▼
-8
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
47
Punti
8
Tornei
774
Best: 774
▲
25
Jo-Yee Chan
USA, 0
47
Punti
9
Tornei
775
Best: 775
▼
-9
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
47
Punti
11
Tornei
776
Best: 776
▲
17
Sarah Iliev
FRA, 0
47
Punti
13
Tornei
777
Best: 777
▼
-9
Ella Haavisto
FIN, 0
47
Punti
14
Tornei
778
Best: 778
▼
-8
Kristina Penickova
USA, 0
46
Punti
7
Tornei
779
Best: 779
▼
-8
Charo Esquiva Banuls
ESP, 0
46
Punti
9
Tornei
780
Best: 780
▼
-8
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
46
Punti
14
Tornei
781
Best: 781
▲
2
Ulyana Hrabavets
BUL, 0
46
Punti
11
Tornei
782
Best: 607
▼
-8
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
46
Punti
11
Tornei
783
Best: 430
▼
-8
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
46
Punti
11
Tornei
784
Best: 784
▼
-8
Xi Luo
CHN, 0
46
Punti
11
Tornei
785
Best: 785
▼
-1
Coco Bosman
NED, 0
46
Punti
13
Tornei
786
Best: 786
▲
1
Marta Soriano Santiago
ESP, 0
46
Punti
18
Tornei
787
Best: 4
▼
-10
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
45
Punti
3
Tornei
788
Best: 27
▼
-10
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
45
Punti
5
Tornei
789
Best: 789
▼
-10
Adelina Lacinova
LAT, 0
45
Punti
8
Tornei
790
Best: 328
▼
-10
Lian Tran
NED, 19-07-2002
45
Punti
13
Tornei
791
Best: 791
▼
-10
Meng-Yi Chen
CHN, 0
45
Punti
11
Tornei
792
Best: 792
▼
-10
Kali Supova
SVK, 0
45
Punti
9
Tornei
793
Best: 793
▼
-7
Olga Danilova
CYP, 0
45
Punti
13
Tornei
794
Best: 794
▲
18
Lorena Solar Donoso
ESP, 0
45
Punti
15
Tornei
795
Best: 795
▲
6
Laima Vladson
UZB, 0
45
Punti
18
Tornei
796
Best: 796
▼
-8
Yushan Shao
CHN, 0
44
Punti
10
Tornei
797
Best: 124
▼
-8
Georgina Garcia Perez
ESP, 13-05-1992
44
Punti
14
Tornei
798
Best: 317
▼
-8
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
44
Punti
16
Tornei
799
Best: 799
▼
-8
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
44
Punti
17
Tornei
800
Best: 800
▼
-8
Alja Senica
SLO, 0
44
Punti
16
Tornei
801
Best: 801
▲
99
Chloe Noel
FRA, 0
44
Punti
7
Tornei
802
Best: 802
▼
-8
Shiho Tsujioka
JPN, 0
44
Punti
13
Tornei
803
Best: 338
▼
-8
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
43
Punti
5
Tornei
804
Best: 804
▼
-8
Mariella Thamm
GER, 0
43
Punti
8
Tornei
805
Best: 805
▼
-8
Deniz Dilek
TUR, 0
43
Punti
6
Tornei
806
Best: 806
▼
-8
Luna Maria Cinalli
ARG, 0
43
Punti
10
Tornei
807
Best: 807
▼
-7
Petra Konjikusic
SRB, 0
43
Punti
10
Tornei
808
Best: 808
▼
-6
Isabella Barrera Aguirre
USA, 0
43
Punti
18
Tornei
809
Best: 320
▼
-6
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
42
Punti
12
Tornei
810
Best: 810
▼
-6
Duru Soke
TUR, 0
42
Punti
5
Tornei
811
Best: 811
▼
-6
Arina Arifullina
RUS, 0
42
Punti
14
Tornei
812
Best: 812
▼
-5
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
42
Punti
8
Tornei
813
Best: 813
▼
-5
Ava Hrastar
USA, 0
42
Punti
9
Tornei
814
Best: 814
▲
43
Sara Victoria Balan
ROU, 0
42
Punti
11
Tornei
815
Best: 348
▼
-6
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
42
Punti
12
Tornei
816
Best: 816
▼
-6
Maria Oliver Sanchez
ESP, 0
42
Punti
13
Tornei
817
Best: 817
▼
-6
Diana-Ioana Simionescu
ROU, 0
42
Punti
13
Tornei
818
Best: 818
▲
2
Aishi Das
NZL, 0
41
Punti
15
Tornei
819
Best: 819
▲
72
Janae Preston
USA, 0
41
Punti
6
Tornei
820
Best: 371
▲
9
Eliz Maloney
GBR, 10-08-2000
41
Punti
8
Tornei
821
Best: 821
▼
-7
Kamonwan Yodpetch
THA, 0
41
Punti
10
Tornei
822
Best: 822
▼
-7
Sara Mikaca
BIH, 0
41
Punti
13
Tornei
823
Best: 451
▼
-7
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
41
Punti
17
Tornei
824
Best: 85
▲
64
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
40
Punti
9
Tornei
825
Best: 31
▼
-8
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
40
Punti
7
Tornei
826
Best: 826
▲
1
Liv Boulard
FRA, 0
40
Punti
14
Tornei
827
Best: 827
▼
-9
Brooke Black
GBR, 0
40
Punti
7
Tornei
828
Best: 828
▼
-9
Tiana Tian Deng
SWE, 0
40
Punti
11
Tornei
829
Best: 829
▼
-8
Berta Passola
ESP, 0
40
Punti
3
Tornei
830
Best: 331
▲
9
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
40
Punti
6
Tornei
831
Best: 831
▼
-1
Amy Stevens
AUS, 0
40
Punti
9
Tornei
832
Best: 832
▼
-10
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
40
Punti
10
Tornei
833
Best: 785
▼
-10
Lauryn John-Baptiste
GBR, 26-07-1999
40
Punti
10
Tornei
834
Best: 834
▼
-10
Zuzanna Bednarz
POL, 0
40
Punti
11
Tornei
835
Best: 835
▼
-10
Marjorie Souza
BRA, 0
40
Punti
11
Tornei
836
Best: 836
▼
-10
Ru Xi Wu
CHN, 0
39
Punti
2
Tornei
837
Best: 837
▼
-9
Lavinia Tanasie
ROU, 0
39
Punti
6
Tornei
838
Best: 531
▲
7
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
39
Punti
13
Tornei
839
Best: 839
▲
8
Meritxell Teixido Garcia
ESP, 0
39
Punti
14
Tornei
840
Best: 781
▼
-9
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
39
Punti
14
Tornei
841
Best: 150
▼
-4
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
38
Punti
14
Tornei
842
Best: 842
▼
-10
Edda Mamedova
RUS, 0
38
Punti
6
Tornei
843
Best: 843
▼
-3
Mia Slama
USA, 0
38
Punti
7
Tornei
844
Best: 186
▼
-11
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
38
Punti
9
Tornei
845
Best: 708
▼
-11
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
38
Punti
15
Tornei
846
Best: 601
▼
-11
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
38
Punti
15
Tornei
847
Best: 847
▲
64
Alyssa Ahn
USA, 0
37
Punti
6
Tornei
848
Best: 848
▼
-12
Christasha Mcneil
USA, 0
37
Punti
8
Tornei
849
Best: 463
▼
-11
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
37
Punti
13
Tornei
850
Best: 850
▲
139
Kallista Liu
HKG, 0
37
Punti
11
Tornei
851
Best: 111
▼
-10
Francoise Abanda
CAN, 05-02-1997
37
Punti
8
Tornei
852
Best: 852
▼
-10
Capucine Jauffret
USA, 0
37
Punti
8
Tornei
853
Best: 838
▲
140
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
37
Punti
10
Tornei
854
Best: 854
▼
-11
Yuhan Liu
CHN, 0
37
Punti
10
Tornei
855
Best: 855
▼
-11
Salma Drugdova
SVK, 0
37
Punti
11
Tornei
856
Best: 856
▼
-10
Amelia Paszun
POL, 0
37
Punti
12
Tornei
857
Best: 330
▼
-9
Ksenia Laskutova
RUS, 29-08-1996
37
Punti
12
Tornei
858
Best: 685
▼
-9
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
37
Punti
14
Tornei
859
Best: 196
▲
12
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
37
Punti
14
Tornei
860
Best: 10
▼
-10
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
36
Punti
9
Tornei
861
Best: 190
▼
-10
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
36
Punti
9
Tornei
862
Best: 862
▼
-10
Eszter Meri
SVK, 0
36
Punti
7
Tornei
863
Best: 863
▼
-10
Laquisa Khan
AUS, 0
36
Punti
13
Tornei
864
Best: 470
▼
-10
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
36
Punti
2
Tornei
865
Best: 865
▼
-9
Felitsata Dorofeeva-Rybas
RUS, 0
36
Punti
7
Tornei
866
Best: 866
▲
2
Lisa Claeys
BEL, 0
36
Punti
9
Tornei
867
Best: 867
▼
-9
Johanna Silva
GER, 0
36
Punti
11
Tornei
868
Best: 690
▼
-9
Elena Jamshidi
DEN, 16-03-2001
36
Punti
12
Tornei
869
Best: 674
▼
-9
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
36
Punti
14
Tornei
870
Best: 870
▲
16
Paula Cembranos
SUI, 0
36
Punti
17
Tornei
871
Best: 5
▼
-10
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
35
Punti
1
Tornei
872
Best: 872
▼
-10
Sayaka Ishii
JPN, 0
35
Punti
13
Tornei
873
Best: 873
--
0
Anna Frey
USA, 0
35
Punti
4
Tornei
874
Best: 330
▼
-11
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
35
Punti
8
Tornei
875
Best: 555
▼
-11
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
35
Punti
12
Tornei
876
Best: 876
▼
-11
Marilouise Van Zyl
RSA, 0
35
Punti
4
Tornei
877
Best: 877
▼
-11
Jana Hossam Salah
EGY, 0
35
Punti
5
Tornei
878
Best: 878
▼
-11
Aspen Schuman
USA, 0
35
Punti
7
Tornei
879
Best: 318
▼
-10
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
35
Punti
8
Tornei
880
Best: 880
▲
38
Misa Malkin
USA, 0
35
Punti
8
Tornei
881
Best: 881
▼
-11
Onyu Choi
KOR, 0
35
Punti
11
Tornei
882
Best: 882
▼
-10
Anita Sahdiieva
UKR, 0
35
Punti
13
Tornei
883
Best: 883
▲
2
Carolin Raschdorf
GER, 0
35
Punti
14
Tornei
884
Best: 884
▼
-8
Amelie Justine Hejtmanek
CZE, 0
35
Punti
15
Tornei
885
Best: 885
▼
-4
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
34
Punti
8
Tornei
886
Best: 317
▼
-12
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
34
Punti
15
Tornei
887
Best: 887
▼
-12
Suha Lee
KOR, 0
34
Punti
4
Tornei
888
Best: 888
▲
41
Chia Yi Tsao
TPE, 0
34
Punti
11
Tornei
889
Best: 546
▼
-12
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
34
Punti
15
Tornei
890
Best: 84
▼
-3
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
33
Punti
10
Tornei
891
Best: 213
▼
-13
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
33
Punti
4
Tornei
892
Best: 584
▼
-13
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
33
Punti
14
Tornei
893
Best: 802
▼
-13
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
33
Punti
14
Tornei
894
Best: 894
▼
-4
Victoria Pohle
GER, 0
33
Punti
17
Tornei
895
Best: 895
▼
-13
Francesca Mattioli
ITA, 0
33
Punti
5
Tornei
896
Best: 896
▼
-13
Chukwumelije Clarke
USA, 0
33
Punti
6
Tornei
897
Best: 897
▼
-13
Amy Sucha
CZE, 0
33
Punti
9
Tornei
898
Best: 898
--
0
Emma Si Yu Dong
CAN, 0
32
Punti
3
Tornei
899
Best: 899
▼
-10
Jizelle Sibai
AUS, 0
32
Punti
5
Tornei
900
Best: 900
▲
1
Rachel Gailis
USA, 0
32
Punti
8
Tornei
901
Best: 901
▲
3
Alesia Breaz
ROU, 0
32
Punti
13
Tornei
902
Best: 902
▼
-10
Emma Kamper
DEN, 0
32
Punti
7
Tornei
903
Best: 903
▼
-10
Maayan Laron
ISR, 0
32
Punti
10
Tornei
904
Best: 904
▼
-10
Klara Veldman
NED, 0
32
Punti
11
Tornei
905
Best: 905
▼
-10
Stefania Bojica
ROU, 0
32
Punti
11
Tornei
906
Best: 144
▼
-10
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
31
Punti
6
Tornei
907
Best: 411
▼
-10
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
31
Punti
4
Tornei
908
Best: 908
▼
-10
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
31
Punti
11
Tornei
909
Best: 909
▼
-10
Midori Castillo Meza
MEX, 0
31
Punti
12
Tornei
910
Best: 910
▲
71
Kate Fakih
USA, 0
31
Punti
5
Tornei
911
Best: 911
▼
-9
Yujin Kim
KOR, 0
31
Punti
9
Tornei
912
Best: 912
▼
-9
Tina Manescu
GER, 0
31
Punti
9
Tornei
913
Best: 913
▼
-8
Claudia Ferrer Perez
ESP, 0
31
Punti
12
Tornei
914
Best: 914
▲
72
Isabella Marton
CAN, 0
31
Punti
16
Tornei
915
Best: 46
▼
-9
Danka Kovinic
MNE, 18-11-1994
30
Punti
6
Tornei
916
Best: 916
▲
93
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
30
Punti
10
Tornei
917
Best: 917
▼
-10
Yuliya Perapekhina
BLR, 0
30
Punti
2
Tornei
918
Best: 918
▲
52
Kateryna Diatlova
UKR, 0
30
Punti
8
Tornei
919
Best: 908
▼
-11
Aya El Sayed
EGY, 31-05-2001
30
Punti
9
Tornei
920
Best: 920
▼
-11
Arina Varaksina
RUS, 0
30
Punti
10
Tornei
921
Best: 921
▼
-11
Jaedan Brown
USA, 0
30
Punti
11
Tornei
922
Best: 922
▲
32
Lilian Poling
USA, 0
30
Punti
13
Tornei
923
Best: 923
▼
-11
Elizabeth Coleman
USA, 0
29
Punti
13
Tornei
924
Best: 924
▼
-11
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
925
Best: 137
▼
-11
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
29
Punti
3
Tornei
926
Best: 926
▼
-11
Welles Newman
USA, 0
29
Punti
4
Tornei
927
Best: 927
▼
-11
Anastasija Cvetkovic
SRB, 0
29
Punti
6
Tornei
928
Best: 928
▼
-11
Annika Penickova
USA, 0
29
Punti
6
Tornei
929
Best: 929
▼
-10
Ruby Cooling
GBR, 0
29
Punti
8
Tornei
930
Best: 930
▼
-10
Kaitlyn Carnicella
USA, 0
29
Punti
8
Tornei
931
Best: 931
▲
40
Isabel Skoog
SWE, 0
29
Punti
8
Tornei
932
Best: 932
▼
-11
Mandegar Farzami
IRN, 0
29
Punti
9
Tornei
933
Best: 933
▼
-2
Nanari Katsumi
JPN, 0
29
Punti
12
Tornei
934
Best: 934
▼
-12
Ustiniya Lekomtseva
RUS, 0
29
Punti
14
Tornei
935
Best: 935
▼
-12
Maddalena Giordano
ITA, 0
29
Punti
15
Tornei
936
Best: 936
▼
-12
Monika Ekstrand
USA, 0
28
Punti
7
Tornei
937
Best: 937
▲
139
Kennedy Drenser-Hagmann
USA, 0
28
Punti
3
Tornei
938
Best: 699
▼
-2
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
28
Punti
13
Tornei
939
Best: 939
▲
137
Lexington Reed
USA, 0
28
Punti
3
Tornei
940
Best: 429
▼
-15
Daria Kuczer
POL, 26-02-1999
28
Punti
3
Tornei
941
Best: 941
▼
-15
Emma Jackson
USA, 0
28
Punti
6
Tornei
942
Best: 942
▼
-15
Chiara Fornasieri
ITA, 0
28
Punti
8
Tornei
943
Best: 728
▼
-15
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
28
Punti
8
Tornei
944
Best: 667
▲
102
Natsuho Arakawa
JPN, 03-09-1997
28
Punti
9
Tornei
945
Best: 945
▼
-15
Eva Marie Desvignes
FRA, 0
28
Punti
11
Tornei
946
Best: 946
▼
-14
Asylzhan Arystanbekova
KAZ, 0
28
Punti
13
Tornei
947
Best: 947
▼
-14
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
27
Punti
15
Tornei
948
Best: 20
▼
-14
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
27
Punti
9
Tornei
949
Best: 814
▼
-14
Ana Filipa Santos
POR, 12-02-1996
27
Punti
12
Tornei
950
Best: 950
▼
-13
Sonal Patil
IND, 0
27
Punti
11
Tornei
951
Best: 951
▼
-13
Akanksha Nitture
IND, 0
27
Punti
11
Tornei
952
Best: 952
▲
6
Diae El Jardi
MAR, 0
27
Punti
12
Tornei
953
Best: 953
▼
-14
Selina Dal
GER, 0
27
Punti
3
Tornei
954
Best: 954
▼
-14
Ashleigh Simes
AUS, 0
27
Punti
4
Tornei
955
Best: 955
▼
-14
Emily Sartz-Lunde
NOR, 0
27
Punti
4
Tornei
956
Best: 714
▼
-14
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
27
Punti
8
Tornei
957
Best: 957
▼
-14
Karla Bartel
GER, 0
27
Punti
10
Tornei
958
Best: 958
▼
-14
Stefaniya Pushkar
SUI, 0
27
Punti
11
Tornei
959
Best: 959
▲
14
Rikke De Koning
NED, 0
27
Punti
11
Tornei
960
Best: 960
▼
-15
Anna Kmiecik
POL, 0
27
Punti
12
Tornei
961
Best: 658
▼
-4
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
27
Punti
16
Tornei
962
Best: 962
▼
-16
Victoria Osuigwe
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
963
Best: 963
▼
-16
Lya Isabel Fernandez Olivares
MEX, 0
26
Punti
7
Tornei
964
Best: 964
▼
-16
Cristiana Todoni
ROU, 0
26
Punti
10
Tornei
965
Best: 965
▼
-16
Didi Bredberg Canizares
ESP, 0
26
Punti
5
Tornei
966
Best: 966
▼
-15
Kate Mansfield
USA, 0
26
Punti
7
Tornei
967
Best: 967
▼
-15
Abigail Rencheli
USA, 0
26
Punti
9
Tornei
968
Best: 968
▼
-15
Anna Sedysheva
RUS, 0
26
Punti
10
Tornei
969
Best: 847
▼
-14
Sevil Yuldasheva
UZB, 09-01-2002
26
Punti
13
Tornei