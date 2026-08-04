Montreal 1000 | Hard | $9415724 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: +12 per Elisabetta Cocciaretto
04/08/2026 09:12 3 commenti
Classifica Wta Entry System Singolo (03-08-2026)
15
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
2783
Punti
19
Tornei
59
Best: 29
▲
12
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1055
Punti
23
Tornei
115
Best: 46
▲
3
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
697
Punti
35
Tornei
133
Best: 128
▼
-4
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
588
Punti
27
Tornei
147
Best: 99
▼
-3
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
539
Punti
28
Tornei
155
Best: 155
▼
-4
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
514
Punti
17
Tornei
161
Best: 150
▲
6
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
482
Punti
30
Tornei
214
Best: 214
▼
-4
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
365
Punti
24
Tornei
274
Best: 274
▲
2
Federica Urgesi
ITA, 0
268
Punti
28
Tornei
289
Best: 281
▼
-5
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
248
Punti
23
Tornei
298
Best: 298
▼
-8
Samira De Stefano
ITA, 0
240
Punti
26
Tornei
314
Best: 314
▼
-4
Noemi Basiletti
ITA, 0
228
Punti
28
Tornei
322
Best: 18
▼
-3
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
215
Punti
27
Tornei
328
Best: 205
▼
-3
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
209
Punti
27
Tornei
329
Best: 143
▼
-3
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
209
Punti
23
Tornei
338
Best: 338
▼
-4
Giorgia Pedone
ITA, 0
198
Punti
25
Tornei
346
Best: 340
▼
-6
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
193
Punti
23
Tornei
347
Best: 265
▼
-6
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
193
Punti
27
Tornei
356
Best: 356
▲
7
Francesca Pace
ITA, 0
185
Punti
18
Tornei
359
Best: 310
▼
-1
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
183
Punti
23
Tornei
374
Best: 374
▼
-9
Diletta Cherubini
ITA, 0
173
Punti
28
Tornei
384
Best: 201
▼
-7
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
166
Punti
18
Tornei
394
Best: 203
▼
-8
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
163
Punti
12
Tornei
395
Best: 395
▼
-7
Alessandra Mazzola
ITA, 0
163
Punti
22
Tornei
418
Best: 418
▼
-2
Laura Mair
ITA, 0
154
Punti
22
Tornei
421
Best: 322
▼
-7
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
153
Punti
25
Tornei
474
Best: 474
▲
39
Isabella Maria Serban
ITA, 0
126
Punti
21
Tornei
500
Best: 500
▼
-2
Camilla Zanolini
ITA, 0
117
Punti
19
Tornei
503
Best: 503
▼
-11
Vittoria Paganetti
ITA, 0
116
Punti
22
Tornei
515
Best: 515
▼
-11
Viola Turini
ITA, 0
111
Punti
15
Tornei
518
Best: 518
▼
-7
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
110
Punti
16
Tornei
524
Best: 380
▼
-1
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
107
Punti
19
Tornei
527
Best: 452
▼
-7
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
106
Punti
20
Tornei
549
Best: 549
▼
-4
Arianna Zucchini
ITA, 0
96
Punti
21
Tornei
556
Best: 556
▼
-6
Beatrice Ricci
ITA, 0
93
Punti
16
Tornei
590
Best: 515
▼
-9
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
83
Punti
18
Tornei
597
Best: 546
▼
-10
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
82
Punti
22
Tornei
604
Best: 604
▼
-10
Gaia Maduzzi
ITA, 0
80
Punti
16
Tornei
633
Best: 633
▲
12
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
74
Punti
19
Tornei
661
Best: 661
▼
-6
Camilla Gennaro
ITA, 0
67
Punti
20
Tornei
684
Best: 684
▼
-4
Francesca Gandolfi
ITA, 0
62
Punti
17
Tornei
690
Best: 690
▼
-2
Marta Lombardini
ITA, 0
60
Punti
14
Tornei
698
Best: 698
▲
20
Noemi Maines
ITA, 0
60
Punti
19
Tornei
703
Best: 703
▼
-5
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
58
Punti
17
Tornei
711
Best: 491
▼
-5
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
57
Punti
12
Tornei
895
Best: 895
▼
-13
Francesca Mattioli
ITA, 0
33
Punti
5
Tornei
935
Best: 935
▼
-12
Maddalena Giordano
ITA, 0
29
Punti
15
Tornei
942
Best: 942
▼
-15
Chiara Fornasieri
ITA, 0
28
Punti
8
Tornei
971
Best: 971
▼
-15
Lavinia Luciano
ITA, 0
26
Punti
14
Tornei
973
Best: 973
▼
-14
Matilde Mariani
ITA, 0
25
Punti
6
Tornei
984
Best: 939
▼
-17
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
24
Punti
12
Tornei
1006
Best: 1006
▼
-2
Beatrice Stagno
ITA, 0
22
Punti
7
Tornei
1014
Best: 1000
▼
-14
Federica Trevisan
ITA, 26-07-2002
21
Punti
3
Tornei
1016
Best: 192
▼
-14
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
21
Punti
4
Tornei
1037
Best: 1037
▼
-9
Sara Milanese
ITA, 0
19
Punti
5
Tornei
1040
Best: 1040
▲
112
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
19
Punti
7
Tornei
1053
Best: 1053
▲
42
Eleonora Alvisi
ITA, 0
18
Punti
9
Tornei
1088
Best: 1074
▼
-14
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
16
Punti
10
Tornei
1097
Best: 428
▼
-11
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
16
Punti
6
Tornei
1102
Best: 1102
▼
-12
Barbara Dessolis
ITA, 0
16
Punti
9
Tornei
1118
Best: 1118
▼
-12
Giulia Paterno
ITA, 0
15
Punti
8
Tornei
1126
Best: 1126
▼
-12
Ilary Pistola
ITA, 0
14
Punti
5
Tornei
1142
Best: 1142
▼
-15
Giuliana Bestetti
ITA, 0
14
Punti
8
Tornei
1143
Best: 1143
▼
-15
Sofia Avataneo
ITA, 0
14
Punti
9
Tornei
1167
Best: 1167
▼
-12
Marcella Dessolis
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1180
Best: 318
▼
-9
Angelica Moratelli
ITA, 17-08-1994
12
Punti
1
Tornei
1198
Best: 1198
▲
58
Micol Salvadori
ITA, 0
12
Punti
7
Tornei
1225
Best: 1225
▼
-14
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
11
Punti
5
Tornei
1233
Best: 1233
▼
-13
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
11
Punti
7
Tornei
1256
Best: 1256
▼
-15
Carolina Dibenedetto
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1276
Best: 1276
▲
28
Caterina Odorizzi
ITA, 0
10
Punti
7
Tornei
1280
Best: 1280
▼
-15
Aurora Urso
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1289
Best: 1289
▼
-16
Carla Giambelli
ITA, 0
9
Punti
4
Tornei
1294
Best: 627
▼
-15
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
9
Punti
4
Tornei
1341
Best: 1341
▲
12
Agnese Gentili
ITA, 0
8
Punti
4
Tornei
1366
Best: 1366
▼
-13
Lisa Peer
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1395
Best: 1395
▼
-13
Carlotta Moccia
ITA, 0
7
Punti
6
Tornei
1397
Best: 1397
▼
-13
Aurora Nosei
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1397
Best: 1397
▼
-13
Viola Bedini
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1411
Best: 1411
▼
-12
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
6
Punti
4
Tornei
1432
Best: 1432
▼
-11
Aurora Corvi
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1432
Best: 1432
▼
-11
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1469
Best: 1469
▼
-11
Denise Valente
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1490
Best: 1490
--
0
Ylenia Zocco
ITA, 0
4
Punti
3
Tornei
1531
Best: 1531
▼
-14
Noemi La Cagnina
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1531
Best: 1162
▼
-14
Cristina Tiglea
ITA, 09-06-2001
3
Punti
3
Tornei
TAG: Elisabetta Cocciaretto, Italiane
3 commenti
Flavio mi piace da sempre. Ma gli rimprovero sempre e sempre lo farò che ci mette troppa energia nervosa. E questa logora più della spesa fisica.
Deve pensare tatticamente. Non lo sa fare. Non lo dico io, lo dice lui.
Le prime posizioni saranno sempre per approssimazione e di durata aleatoria finché non ci lavora seriamente.
Però è un altro che lavora sempre con quelli di quando era piccolo.
Già, ma Flavio avrà modo di rifarsi, spero già questo mese
off topic:
nella classifica ufficiale maschile Cobolli n. 9 e mai stato n. 8!
quindi chiaramente ieri era solo classifica provvisoria.