Italiane Copertina, WTA

Classifica WTA Italiane: +12 per Elisabetta Cocciaretto

04/08/2026 09:12 3 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

Classifica Wta Entry System Singolo (03-08-2026)

15
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
2783
Punti
19
Tornei
59
Best: 29
12
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1055
Punti
23
Tornei
115
Best: 46
3
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
697
Punti
35
Tornei
133
Best: 128
-4
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
588
Punti
27
Tornei
147
Best: 99
-3
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
539
Punti
28
Tornei
155
Best: 155
-4
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
514
Punti
17
Tornei
161
Best: 150
6
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
482
Punti
30
Tornei
214
Best: 214
-4
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
365
Punti
24
Tornei
274
Best: 274
2
Federica Urgesi
ITA, 0
268
Punti
28
Tornei
289
Best: 281
-5
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
248
Punti
23
Tornei
298
Best: 298
-8
Samira De Stefano
ITA, 0
240
Punti
26
Tornei
314
Best: 314
-4
Noemi Basiletti
ITA, 0
228
Punti
28
Tornei
322
Best: 18
-3
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
215
Punti
27
Tornei
328
Best: 205
-3
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
209
Punti
27
Tornei
329
Best: 143
-3
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
209
Punti
23
Tornei
338
Best: 338
-4
Giorgia Pedone
ITA, 0
198
Punti
25
Tornei
346
Best: 340
-6
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
193
Punti
23
Tornei
347
Best: 265
-6
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
193
Punti
27
Tornei
356
Best: 356
7
Francesca Pace
ITA, 0
185
Punti
18
Tornei
359
Best: 310
-1
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
183
Punti
23
Tornei
374
Best: 374
-9
Diletta Cherubini
ITA, 0
173
Punti
28
Tornei
384
Best: 201
-7
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
166
Punti
18
Tornei
394
Best: 203
-8
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
163
Punti
12
Tornei
395
Best: 395
-7
Alessandra Mazzola
ITA, 0
163
Punti
22
Tornei
418
Best: 418
-2
Laura Mair
ITA, 0
154
Punti
22
Tornei
421
Best: 322
-7
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
153
Punti
25
Tornei
474
Best: 474
39
Isabella Maria Serban
ITA, 0
126
Punti
21
Tornei
500
Best: 500
-2
Camilla Zanolini
ITA, 0
117
Punti
19
Tornei
503
Best: 503
-11
Vittoria Paganetti
ITA, 0
116
Punti
22
Tornei
515
Best: 515
-11
Viola Turini
ITA, 0
111
Punti
15
Tornei
518
Best: 518
-7
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
110
Punti
16
Tornei
524
Best: 380
-1
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
107
Punti
19
Tornei
527
Best: 452
-7
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
106
Punti
20
Tornei
549
Best: 549
-4
Arianna Zucchini
ITA, 0
96
Punti
21
Tornei
556
Best: 556
-6
Beatrice Ricci
ITA, 0
93
Punti
16
Tornei
590
Best: 515
-9
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
83
Punti
18
Tornei
597
Best: 546
-10
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
82
Punti
22
Tornei
604
Best: 604
-10
Gaia Maduzzi
ITA, 0
80
Punti
16
Tornei
633
Best: 633
12
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
74
Punti
19
Tornei
661
Best: 661
-6
Camilla Gennaro
ITA, 0
67
Punti
20
Tornei
684
Best: 684
-4
Francesca Gandolfi
ITA, 0
62
Punti
17
Tornei
690
Best: 690
-2
Marta Lombardini
ITA, 0
60
Punti
14
Tornei
698
Best: 698
20
Noemi Maines
ITA, 0
60
Punti
19
Tornei
703
Best: 703
-5
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
58
Punti
17
Tornei
711
Best: 491
-5
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
57
Punti
12
Tornei
895
Best: 895
-13
Francesca Mattioli
ITA, 0
33
Punti
5
Tornei
935
Best: 935
-12
Maddalena Giordano
ITA, 0
29
Punti
15
Tornei
942
Best: 942
-15
Chiara Fornasieri
ITA, 0
28
Punti
8
Tornei
971
Best: 971
-15
Lavinia Luciano
ITA, 0
26
Punti
14
Tornei
973
Best: 973
-14
Matilde Mariani
ITA, 0
25
Punti
6
Tornei
984
Best: 939
-17
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
24
Punti
12
Tornei
1006
Best: 1006
-2
Beatrice Stagno
ITA, 0
22
Punti
7
Tornei
1014
Best: 1000
-14
Federica Trevisan
ITA, 26-07-2002
21
Punti
3
Tornei
1016
Best: 192
-14
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
21
Punti
4
Tornei
1037
Best: 1037
-9
Sara Milanese
ITA, 0
19
Punti
5
Tornei
1040
Best: 1040
112
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
19
Punti
7
Tornei
1053
Best: 1053
42
Eleonora Alvisi
ITA, 0
18
Punti
9
Tornei
1088
Best: 1074
-14
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
16
Punti
10
Tornei
1097
Best: 428
-11
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
16
Punti
6
Tornei
1102
Best: 1102
-12
Barbara Dessolis
ITA, 0
16
Punti
9
Tornei
1118
Best: 1118
-12
Giulia Paterno
ITA, 0
15
Punti
8
Tornei
1126
Best: 1126
-12
Ilary Pistola
ITA, 0
14
Punti
5
Tornei
1142
Best: 1142
-15
Giuliana Bestetti
ITA, 0
14
Punti
8
Tornei
1143
Best: 1143
-15
Sofia Avataneo
ITA, 0
14
Punti
9
Tornei
1167
Best: 1167
-12
Marcella Dessolis
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1180
Best: 318
-9
Angelica Moratelli
ITA, 17-08-1994
12
Punti
1
Tornei
1198
Best: 1198
58
Micol Salvadori
ITA, 0
12
Punti
7
Tornei
1225
Best: 1225
-14
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
11
Punti
5
Tornei
1233
Best: 1233
-13
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
11
Punti
7
Tornei
1256
Best: 1256
-15
Carolina Dibenedetto
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1276
Best: 1276
28
Caterina Odorizzi
ITA, 0
10
Punti
7
Tornei
1280
Best: 1280
-15
Aurora Urso
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1289
Best: 1289
-16
Carla Giambelli
ITA, 0
9
Punti
4
Tornei
1294
Best: 627
-15
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
9
Punti
4
Tornei
1341
Best: 1341
12
Agnese Gentili
ITA, 0
8
Punti
4
Tornei
1366
Best: 1366
-13
Lisa Peer
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1395
Best: 1395
-13
Carlotta Moccia
ITA, 0
7
Punti
6
Tornei
1397
Best: 1397
-13
Aurora Nosei
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1397
Best: 1397
-13
Viola Bedini
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1411
Best: 1411
-12
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
6
Punti
4
Tornei
1432
Best: 1432
-11
Aurora Corvi
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1432
Best: 1432
-11
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1469
Best: 1469
-11
Denise Valente
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1490
Best: 1490
--
0
Ylenia Zocco
ITA, 0
4
Punti
3
Tornei
1531
Best: 1531
-14
Noemi La Cagnina
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1531
Best: 1162
-14
Cristina Tiglea
ITA, 09-06-2001
3
Punti
3
Tornei
TAG: ,

3 commenti

giallu 04-08-2026 11:20

Scritto da JOA20

Scritto da renzopii
off topic:
nella classifica ufficiale maschile Cobolli n. 9 e mai stato n. 8!
quindi chiaramente ieri era solo classifica provvisoria.

Già, ma Flavio avrà modo di rifarsi, spero già questo mese

Flavio mi piace da sempre. Ma gli rimprovero sempre e sempre lo farò che ci mette troppa energia nervosa. E questa logora più della spesa fisica.
Deve pensare tatticamente. Non lo sa fare. Non lo dico io, lo dice lui.
Le prime posizioni saranno sempre per approssimazione e di durata aleatoria finché non ci lavora seriamente.
Però è un altro che lavora sempre con quelli di quando era piccolo.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 04-08-2026 10:40

Scritto da renzopii
off topic:
nella classifica ufficiale maschile Cobolli n. 9 e mai stato n. 8!
quindi chiaramente ieri era solo classifica provvisoria.

Già, ma Flavio avrà modo di rifarsi, spero già questo mese

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: renzopii
renzopii 04-08-2026 09:30

off topic:

nella classifica ufficiale maschile Cobolli n. 9 e mai stato n. 8!
quindi chiaramente ieri era solo classifica provvisoria.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!