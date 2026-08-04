WTA 125 Varsavia: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

WTA 125 Varsavia
Varsavia, Polonia · 4 Agosto 2026
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23°C
Soleggiato, molto caldo · Picco 32°C
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|CIELO
|Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato con temporali isolati
|PIOGGIA
|Temporali indicati alle 13:00 e alle 19:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 4 Agosto
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09:00
☀
24°
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10:00
⛅
26°
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11:00
☀
28°
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12:00
☀
29°
|
13:00
🌩
30°
|
14:00
⛅
31°
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15:00
⛅
32°
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16:00
☀
32°
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19:00
🌩
29°
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23:00
☀
23°
⚠ Allarme rosso per caldo fino a giovedì alle 20:00: 1° turno sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 4 Agosto
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🎾
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WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
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1T
☀ Soleggiato
⚠ Caldo estremo
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Weronika Ewald vs Justina Mikulskyte Inizio 11:00
WTA Warsaw 125
Weronika Ewald
0
2
Justina Mikulskyte•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Justina Mikulskyte
2-2 → 2-3
Weronika Ewald
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Justina Mikulskyte
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Weronika Ewald
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Justina Mikulskyte
0-0 → 0-1
Linda Klimovicova vs Elizara Yaneva
Il match deve ancora iniziare
Zuzanna Pawlikowska vs Lia Karatancheva
Il match deve ancora iniziare
Martyna Kubka / Alicja Rosolska vs Yvonne Cavalle-Reimers / Noma Noha Akugue Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
(1) Elsa Jacquemot vs Carol Young Suh Lee Inizio 11:00
WTA Warsaw 125
Elsa Jacquemot [1]•
0
3
Carol Young Suh Lee
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carol Young Suh Lee
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Carol Young Suh Lee
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Elsa Jacquemot
15-0
15-15
40-15
40-30
A-40
0-0 → 1-0
Marcelina Podlinska vs Vendula Valdmannova
Il match deve ancora iniziare
Laura Samson vs Mona Barthel
Il match deve ancora iniziare
Weronika Falkowska / Alana Smith vs (2) Madeleine Brooks / (2) Isabelle Haverlag
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 11:00
Viktoria Hruncakova vs Susan Bandecchi Inizio 11:00
WTA Warsaw 125
Viktoria Hruncakova•
40
1
Susan Bandecchi
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Susan Bandecchi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Viktoria Hruncakova
0-1 → 1-1
Dalma Galfi vs (2) Ella Seidel
Il match deve ancora iniziare
Gabriela Knutson vs Sofia Costoulas
Il match deve ancora iniziare
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