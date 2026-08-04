WTA 125 Varsavia Copertina, WTA

WTA 125 Varsavia: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

04/08/2026 08:00 Nessun commento
Laura Samson nella foto
Laura Samson nella foto

🇵🇱
WTA 125 Varsavia
Varsavia, Polonia  ·  4 Agosto 2026

23°C
Soleggiato, molto caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato con temporali isolati
PIOGGIA Temporali indicati alle 13:00 e alle 19:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 4 Agosto
09:00
24°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
29°
13:00
🌩
30°
14:00
31°
15:00
32°
16:00
32°
19:00
🌩
29°
23:00
23°
⚠  Allarme rosso per caldo fino a giovedì alle 20:00: 1° turno sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 4 Agosto
🎾
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
1T
☀  Soleggiato
⚠  Caldo estremo
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Weronika Ewald POL vs Justina Mikulskyte LTU Inizio 11:00

WTA Warsaw 125
Weronika Ewald
0
2
Justina Mikulskyte
0
3
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Linda Klimovicova POL vs Elizara Yaneva BUL

Il match deve ancora iniziare

Zuzanna Pawlikowska POL vs Lia Karatancheva BUL

Il match deve ancora iniziare

Martyna Kubka POL / Alicja Rosolska POL vs Yvonne Cavalle-Reimers ESP / Noma Noha Akugue GER Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
(1) Elsa Jacquemot FRA vs Carol Young Suh Lee USA Inizio 11:00

WTA Warsaw 125
Elsa Jacquemot [1]
0
3
Carol Young Suh Lee
15
1
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Marcelina Podlinska POL vs Vendula Valdmannova CZE

Il match deve ancora iniziare

Laura Samson CZE vs Mona Barthel GER

Il match deve ancora iniziare

Weronika Falkowska POL / Alana Smith USA vs (2) Madeleine Brooks GBR / (2) Isabelle Haverlag NED

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 11:00
Viktoria Hruncakova SVK vs Susan Bandecchi SUI Inizio 11:00

WTA Warsaw 125
Viktoria Hruncakova
40
1
Susan Bandecchi
15
2
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Dalma Galfi HUN vs (2) Ella Seidel GER

Il match deve ancora iniziare

Gabriela Knutson CZE vs Sofia Costoulas BEL

Il match deve ancora iniziare

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