Chalenger Hagen, Grodzisk, Lexington, Istanbul, Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

🇩🇪 Challenger 100 Hagen Hagen, Germania · 4 Agosto 2026 ☁ 22°C Nuvoloso, caldo e temporali · Picco 33°C CIELO Rovesci al mattino, poi nuvoloso e molto caldo nel pomeriggio PIOGGIA Rovesci alle 09:00, temporali alle 17:00, 18:00, 20:00 e 23:00 CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 4 Agosto 09:00 🌧 22° 10:00 ☁ 24° 11:00 ☁ 27° 12:00 ☁ 29° 13:00 ☁ 32° 14:00 ⛅ 32° 16:00 ☁ 33° 17:00 🌩 33° 18:00 🌩 32° 20:00 🌩 29° ⚠ Allarme caldo fino alle 19:00 e temporali dal tardo pomeriggio: 1° turno sulla terra da monitorare 🎾 Programma del giorno — 4 Agosto 🎾 ATP Challenger 100 · Main Draw 1° Turno · Terra Battuta 1T 🌩 Rovesci/Temporali

⚠ Caldo

🎾 1° Turno

🏀 Terra Battuta

Platzmann Centre Court – ore 10:00

Dominik Recek vs Diego Dedura



Il match deve ancora iniziare

Thiago Monteiro vs Tom Gentzsch



Il match deve ancora iniziare

Alex Molcan vs Chun-Hsin Tseng



Il match deve ancora iniziare

Niels McDonald vs Jerome Kym



Il match deve ancora iniziare

Max Schoenhaus vs Marko Topo (Non prima 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Sparkassen Premium Court – ore 10:00

Federico Agustin Gomez vs Henri Squire



Il match deve ancora iniziare

Rudolf Molleker vs Maxim Mrva



Il match deve ancora iniziare

Elmer Moller vs Jamie Mackenzie



Il match deve ancora iniziare

Max Houkes vs Vilius Gaubas



Il match deve ancora iniziare

Carlos Taberner vs Juan Bautista Torres



Il match deve ancora iniziare

Mark E Power Court – ore 10:00

Zsombor Piros vs Daniel Rincon



Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar vs Raul Brancaccio



Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Giustino vs Vitaliy Sachko



Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia vs Matej Dodig



Il match deve ancora iniziare

🇵🇱 Challenger 75 Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki, Polonia · 4 Agosto 2026 ☀ 23°C Soleggiato, molto caldo · Picco 32°C CIELO Soleggiato al mattino, poi molto caldo con temporali isolati nel pomeriggio e in serata PIOGGIA Temporali indicati alle 13:00 e alle 19:00 CAMPO Cemento CEMENTO Andamento della giornata — 4 Agosto 09:00 ☀ 24° 10:00 ☀ 26° 11:00 ☀ 28° 12:00 ☀ 29° 13:00 🌩 30° 14:00 ⛅ 31° 15:00 ⛅ 32° 17:00 ☀ 31° 19:00 🌩 29° 21:00 ⛅ 26° ⚠ Allarme rosso/arancio per caldo fino a giovedì sera e temporali isolati: 1° turno sul cemento da monitorare 🎾 Programma del giorno — 4 Agosto 🎾 ATP Challenger 75 · Main Draw 1° Turno · Cemento 1T 🌩 Temporali isolati

⚠ Caldo estremo

🎾 1° Turno

🏸 Cemento

Center Court – ore 11:00

Filip Pieczonka vs Harold Mayot



Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur vs Geoffrey Blancaneaux



Il match deve ancora iniziare

Mathys Erhard vs Olaf Pieczkowski



Il match deve ancora iniziare

S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Alan Bojarski / Adam Majchrzak (Non prima 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Philip Henning vs Maks Kasnikowski (Non prima 19:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – ore 11:00

Viktor Durasovic vs Michael Geerts



Il match deve ancora iniziare

Olle Wallin vs Andrea Guerrieri



Il match deve ancora iniziare

Ergi Kirkin vs Ilya Ivashka



Il match deve ancora iniziare

Filip Peliwo vs Ivan Marrero Curbelo



Il match deve ancora iniziare

Joel Schwaerzler vs Jiri Cizek



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – ore 11:00

Alejandro Moro Canas vs Robin Bertrand



Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski vs Takuya Kumasaka



Il match deve ancora iniziare

Alex Martinez vs Amit Vales



Il match deve ancora iniziare

Aziz Dougaz vs Mirza Basic



Il match deve ancora iniziare

🇧🇬 Challenger 50 Plovdiv 2 Plovdiv, Bulgaria · 4 Agosto 2026 ☀ 25°C Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 4 Agosto 10:00 ☀ 24° 11:00 ☀ 28° 12:00 ☀ 31° 13:00 ☀ 33° 14:00 ☀ 34° 15:00 ☀ 35° 17:00 ☀ 36° 19:00 ☀ 34° 21:00 ☀ 30° 23:00 ☀ 26° ⚠ Allarme giallo per temperature massime estreme: 1° turno sulla terra con caldo da gestire 🎾 Programma del giorno — 4 Agosto 🎾 ATP Challenger 50 · Main Draw 1° Turno · Terra Battuta 1T ☀ Soleggiato

⚠ Caldo estremo

🎾 1° Turno

🏀 Terra Battuta

Court 1 – ore 14:00

Daniel Elahi Galan vs Georgi Georgiev



Il match deve ancora iniziare

Murkel Dellien vs Adrian Andreev



Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Angelini vs Petr Nesterov



Il match deve ancora iniziare

Ivan Ivanov vs Ognjen Milic



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 14:00

Hernan Casanova vs Yannick Theodor Alexandrescou



Il match deve ancora iniziare

Eduardo Ribeiro vs George Lazarov



Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias vs Samuele Pieri



Il match deve ancora iniziare

Jack Loge vs Franco Agamenone



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 14:00

Petr Brunclik vs Lorenzo Carboni



Il match deve ancora iniziare

Gerard Campana Lee vs Pietro Marino



Il match deve ancora iniziare

Franco Ribero vs Radu Mihai Papoe



Il match deve ancora iniziare

Gabriele Piraino vs Carlo Alberto Caniato



Il match deve ancora iniziare

🇹🇷 Challenger 50 Istanbul 2 Istanbul, Turchia · 4 Agosto 2026 ☀ 28°C Soleggiato e asciutto · Picco 33°C CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Cemento CEMENTO Andamento della giornata — 4 Agosto 10:00 ☀ 27° 11:00 ☀ 29° 12:00 ☀ 30° 13:00 ☀ 31° 14:00 ☀ 32° 15:00 ☀ 32° 17:00 ☀ 33° 19:00 ☀ 31° 21:00 ☀ 28° 23:00 ☀ 25° ✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno sul cemento in condizioni regolari 🎾 Programma del giorno — 4 Agosto 🎾 ATP Challenger 50 · Main Draw 1° Turno · Cemento 1T ☀ Soleggiato

✅ Asciutto

🎾 1° Turno

🏸 Cemento

Center Court – ore 12:00

Vadym Ursu vs Tiago Pereira



Il match deve ancora iniziare

Alexander Binda vs Mert Naci Turker



Il match deve ancora iniziare

Kenta Miyoshi vs Arda Azkara



Il match deve ancora iniziare

Saba Purtseladze vs Mert Alkaya (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Court A – ore 12:00

Arthur Weber vs Florent Bax



Il match deve ancora iniziare

Akira Santillan vs Digvijay Pratap Singh



Il match deve ancora iniziare

Dan Added vs Lucas Poullain



Il match deve ancora iniziare

Koki Matsuda vs Kerem Yilmaz



Il match deve ancora iniziare

Court B – ore 12:00

Petr Bar Biryukov vs Paul Inchauspe



Il match deve ancora iniziare

Constantin Bittoun Kouzmine vs Daniil Ostapenkov



Il match deve ancora iniziare

Gijs Brouwer vs Manas Dhamne



Il match deve ancora iniziare

Denis Yevseyev vs Yanki Erel



Il match deve ancora iniziare

🇺🇸 Challenger 75 Lexington Lexington, USA · 4 Agosto 2026 ⛅ 20°C Sereno, poi parzialmente soleggiato · Picco 29°C CIELO Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente e parzialmente soleggiato PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Cemento CEMENTO Andamento della giornata — 4 Agosto 03:00 ☀ 19° 04:00 ☀ 18° 05:00 ☀ 18° 06:00 ☀ 17° 08:00 ⛅ 19° 09:00 ⛅ 21° 10:00 ⛅ 23° 11:00 ⛅ 25° 12:00 ⛅ 26° 14:00 ⛅ 29° ✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno sul cemento in condizioni buone 🎾 Programma del giorno — 4 Agosto 🎾 ATP Challenger 75 · Main Draw 1° Turno · Cemento 1T ⛅ Sereno/Sole

✅ Asciutto

🎾 1° Turno

🏸 Cemento

Stadium 1 – ore 17:00

James McCabe vs Dusan Lajovic



Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate vs Soonwoo Kwon



Il match deve ancora iniziare

Moez Echargui vs Spencer Johnson



Il match deve ancora iniziare

Nicolas Arseneault vs Andres Martin (Non prima 00:30)



Il match deve ancora iniziare

Stadium 2 – ore 17:00

Edas Butvilas vs Tristan Boyer



Il match deve ancora iniziare

Harry Wendelken vs Michael Mmoh



Il match deve ancora iniziare

Jay Friend vs Colton Smith



Il match deve ancora iniziare

Millen Hurrion vs Jack Pinnington Jones (Non prima 00:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 17:00

Ozan Baris vs Liam Broady



Il match deve ancora iniziare

Alex Bolt vs Abdullah Shelbayh



Il match deve ancora iniziare

Rei Sakamoto vs Aidan Mayo



Il match deve ancora iniziare

Blake Bayldon / Patrick Harper vs Benjamin Kittay / Fernando Romboli (Non prima 21:30)



Il match deve ancora iniziare

JiSung Nam / Reese Stalder vs Jack Loutit / Eli Stephenson



Il match deve ancora iniziare