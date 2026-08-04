Circuito Challenger Challenger, Copertina

Chalenger Hagen, Grodzisk, Lexington, Istanbul, Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

04/08/2026 08:45 Nessun commento
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006 - Foto Antonio Burruni
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006 - Foto Antonio Burruni

🇩🇪
Challenger 100 Hagen
Hagen, Germania  ·  4 Agosto 2026

22°C
Nuvoloso, caldo e temporali  ·  Picco 33°C
CIELO Rovesci al mattino, poi nuvoloso e molto caldo nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci alle 09:00, temporali alle 17:00, 18:00, 20:00 e 23:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 4 Agosto
09:00
🌧
22°
10:00
24°
11:00
27°
12:00
29°
13:00
32°
14:00
32°
16:00
33°
17:00
🌩
33°
18:00
🌩
32°
20:00
🌩
29°
⚠  Allarme caldo fino alle 19:00 e temporali dal tardo pomeriggio: 1° turno sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 4 Agosto
🎾
ATP Challenger 100 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
1T
🌩  Rovesci/Temporali
⚠  Caldo
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Platzmann Centre Court – ore 10:00
Dominik Recek CZE vs Diego Dedura GER

Il match deve ancora iniziare

Thiago Monteiro BRA vs Tom Gentzsch GER

Il match deve ancora iniziare

Alex Molcan SVK vs Chun-Hsin Tseng TPE

Il match deve ancora iniziare

Niels McDonald GER vs Jerome Kym SUI

Il match deve ancora iniziare

Max Schoenhaus GER vs Marko Topo GER (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Sparkassen Premium Court – ore 10:00
Federico Agustin Gomez ARG vs Henri Squire GER

Il match deve ancora iniziare

Rudolf Molleker GER vs Maxim Mrva CZE

Il match deve ancora iniziare

Elmer Moller DEN vs Jamie Mackenzie GER

Il match deve ancora iniziare

Max Houkes NED vs Vilius Gaubas LTU

Il match deve ancora iniziare

Carlos Taberner ESP vs Juan Bautista Torres ARG

Il match deve ancora iniziare



Mark E Power Court – ore 10:00
Zsombor Piros HUN vs Daniel Rincon ESP

Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar CZE vs Raul Brancaccio ITA

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Giustino ITA vs Vitaliy Sachko UKR

Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia ITA vs Matej Dodig CRO

Il match deve ancora iniziare





🇵🇱
Challenger 75 Grodzisk Mazowiecki
Grodzisk Mazowiecki, Polonia  ·  4 Agosto 2026

23°C
Soleggiato, molto caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi molto caldo con temporali isolati nel pomeriggio e in serata
PIOGGIA Temporali indicati alle 13:00 e alle 19:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 4 Agosto
09:00
24°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
29°
13:00
🌩
30°
14:00
31°
15:00
32°
17:00
31°
19:00
🌩
29°
21:00
26°
⚠  Allarme rosso/arancio per caldo fino a giovedì sera e temporali isolati: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 4 Agosto
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
🌩  Temporali isolati
⚠  Caldo estremo
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 11:00
Filip Pieczonka POL vs Harold Mayot FRA

Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur BIH vs Geoffrey Blancaneaux FRA

Il match deve ancora iniziare

Mathys Erhard FRA vs Olaf Pieczkowski POL

Il match deve ancora iniziare

S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Alan Bojarski POL / Adam Majchrzak POL (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Philip Henning RSA vs Maks Kasnikowski POL (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – ore 11:00
Viktor Durasovic NOR vs Michael Geerts BEL

Il match deve ancora iniziare

Olle Wallin SWE vs Andrea Guerrieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Ergi Kirkin TUR vs Ilya Ivashka BLR

Il match deve ancora iniziare

Filip Peliwo POL vs Ivan Marrero Curbelo ESP

Il match deve ancora iniziare

Joel Schwaerzler AUT vs Jiri Cizek CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – ore 11:00
Alejandro Moro Canas ESP vs Robin Bertrand FRA

Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski BUL vs Takuya Kumasaka JPN

Il match deve ancora iniziare

Alex Martinez ESP vs Amit Vales ISR

Il match deve ancora iniziare

Aziz Dougaz TUN vs Mirza Basic BIH

Il match deve ancora iniziare





🇧🇬
Challenger 50 Plovdiv 2
Plovdiv, Bulgaria  ·  4 Agosto 2026

25°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 4 Agosto
10:00
24°
11:00
28°
12:00
31°
13:00
33°
14:00
34°
15:00
35°
17:00
36°
19:00
34°
21:00
30°
23:00
26°
⚠  Allarme giallo per temperature massime estreme: 1° turno sulla terra con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 4 Agosto
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
1T
☀  Soleggiato
⚠  Caldo estremo
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 14:00
Daniel Elahi Galan COL vs Georgi Georgiev BUL

Il match deve ancora iniziare

Murkel Dellien BOL vs Adrian Andreev BUL

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Angelini ITA vs Petr Nesterov BUL

Il match deve ancora iniziare

Ivan Ivanov BUL vs Ognjen Milic SRB

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 14:00
Hernan Casanova ARG vs Yannick Theodor Alexandrescou FRA

Il match deve ancora iniziare

Eduardo Ribeiro BRA vs George Lazarov BUL

Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias BRA vs Samuele Pieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Jack Loge BEL vs Franco Agamenone ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 14:00
Petr Brunclik CZE vs Lorenzo Carboni ITA

Il match deve ancora iniziare

Gerard Campana Lee KOR vs Pietro Marino ITA

Il match deve ancora iniziare

Franco Ribero ARG vs Radu Mihai Papoe ROU

Il match deve ancora iniziare

Gabriele Piraino ITA vs Carlo Alberto Caniato ITA

Il match deve ancora iniziare





🇹🇷
Challenger 50 Istanbul 2
Istanbul, Turchia  ·  4 Agosto 2026

28°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 33°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 4 Agosto
10:00
27°
11:00
29°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
32°
15:00
32°
17:00
33°
19:00
31°
21:00
28°
23:00
25°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno sul cemento in condizioni regolari
🎾  Programma del giorno — 4 Agosto
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 12:00
Vadym Ursu UKR vs Tiago Pereira POR

Il match deve ancora iniziare

Alexander Binda ITA vs Mert Naci Turker TUR

Il match deve ancora iniziare

Kenta Miyoshi JPN vs Arda Azkara TUR

Il match deve ancora iniziare

Saba Purtseladze GEO vs Mert Alkaya TUR (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Court A – ore 12:00
Arthur Weber FRA vs Florent Bax FRA

Il match deve ancora iniziare

Akira Santillan JPN vs Digvijay Pratap Singh IND

Il match deve ancora iniziare

Dan Added FRA vs Lucas Poullain FRA

Il match deve ancora iniziare

Koki Matsuda JPN vs Kerem Yilmaz TUR

Il match deve ancora iniziare



Court B – ore 12:00
Petr Bar Biryukov RUS vs Paul Inchauspe FRA

Il match deve ancora iniziare

Constantin Bittoun Kouzmine FRA vs Daniil Ostapenkov BLR

Il match deve ancora iniziare

Gijs Brouwer NED vs Manas Dhamne IND

Il match deve ancora iniziare

Denis Yevseyev KAZ vs Yanki Erel TUR

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 75 Lexington
Lexington, USA  ·  4 Agosto 2026

20°C
Sereno, poi parzialmente soleggiato  ·  Picco 29°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente e parzialmente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 4 Agosto
03:00
19°
04:00
18°
05:00
18°
06:00
17°
08:00
19°
09:00
21°
10:00
23°
11:00
25°
12:00
26°
14:00
29°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 4 Agosto
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
⛅  Sereno/Sole
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Stadium 1 – ore 17:00
James McCabe AUS vs Dusan Lajovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate AUS vs Soonwoo Kwon KOR

Il match deve ancora iniziare

Moez Echargui TUN vs Spencer Johnson USA

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Arseneault CAN vs Andres Martin USA (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare



Stadium 2 – ore 17:00
Edas Butvilas LTU vs Tristan Boyer USA

Il match deve ancora iniziare

Harry Wendelken GBR vs Michael Mmoh USA

Il match deve ancora iniziare

Jay Friend JPN vs Colton Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Millen Hurrion GBR vs Jack Pinnington Jones GBR (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 17:00
Ozan Baris USA vs Liam Broady GBR

Il match deve ancora iniziare

Alex Bolt AUS vs Abdullah Shelbayh JOR

Il match deve ancora iniziare

Rei Sakamoto JPN vs Aidan Mayo USA

Il match deve ancora iniziare

Blake Bayldon AUS / Patrick Harper AUS vs Benjamin Kittay USA / Fernando Romboli BRA (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

JiSung Nam KOR / Reese Stalder USA vs Jack Loutit NZL / Eli Stephenson USA

Il match deve ancora iniziare

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