Chalenger Hagen, Grodzisk, Lexington, Istanbul, Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
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22°C
Nuvoloso, caldo e temporali · Picco 33°C
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09:00
🌧
22°
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10:00
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24°
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11:00
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27°
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29°
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32°
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14:00
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32°
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16:00
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33°
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17:00
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33°
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18:00
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32°
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20:00
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29°
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⚠ Caldo
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Platzmann Centre Court – ore 10:00
Dominik Recek vs Diego Dedura
Thiago Monteiro vs Tom Gentzsch
Alex Molcan vs Chun-Hsin Tseng
Niels McDonald vs Jerome Kym
Max Schoenhaus vs Marko Topo (Non prima 17:00)
Sparkassen Premium Court – ore 10:00
Federico Agustin Gomez vs Henri Squire
Rudolf Molleker vs Maxim Mrva
Elmer Moller vs Jamie Mackenzie
Max Houkes vs Vilius Gaubas
Carlos Taberner vs Juan Bautista Torres
Mark E Power Court – ore 10:00
Zsombor Piros vs Daniel Rincon
Zdenek Kolar vs Raul Brancaccio
Lorenzo Giustino vs Vitaliy Sachko
Stefano Travaglia vs Matej Dodig
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23°C
Soleggiato, molto caldo · Picco 32°C
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09:00
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24°
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26°
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28°
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12:00
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29°
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17:00
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19:00
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29°
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21:00
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26°
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⚠ Caldo estremo
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 11:00
Filip Pieczonka vs Harold Mayot
Damir Dzumhur vs Geoffrey Blancaneaux
Mathys Erhard vs Olaf Pieczkowski
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Alan Bojarski / Adam Majchrzak (Non prima 16:30)
Philip Henning vs Maks Kasnikowski (Non prima 19:00)
Court 13 – ore 11:00
Viktor Durasovic vs Michael Geerts
Olle Wallin vs Andrea Guerrieri
Ergi Kirkin vs Ilya Ivashka
Filip Peliwo vs Ivan Marrero Curbelo
Joel Schwaerzler vs Jiri Cizek
Court 12 – ore 11:00
Alejandro Moro Canas vs Robin Bertrand
Alexander Donski vs Takuya Kumasaka
Alex Martinez vs Amit Vales
Aziz Dougaz vs Mirza Basic
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25°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
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10:00
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24°
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11:00
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28°
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31°
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34°
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34°
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30°
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23:00
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26°
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⚠ Caldo estremo
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 14:00
Daniel Elahi Galan vs Georgi Georgiev
Murkel Dellien vs Adrian Andreev
Lorenzo Angelini vs Petr Nesterov
Ivan Ivanov vs Ognjen Milic
Court 2 – ore 14:00
Hernan Casanova vs Yannick Theodor Alexandrescou
Eduardo Ribeiro vs George Lazarov
Pedro Boscardin Dias vs Samuele Pieri
Jack Loge vs Franco Agamenone
Court 3 – ore 14:00
Petr Brunclik vs Lorenzo Carboni
Gerard Campana Lee vs Pietro Marino
Franco Ribero vs Radu Mihai Papoe
Gabriele Piraino vs Carlo Alberto Caniato
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28°C
Soleggiato e asciutto · Picco 33°C
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10:00
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27°
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11:00
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29°
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12:00
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30°
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31°
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32°
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32°
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19:00
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31°
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21:00
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28°
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23:00
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25°
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 12:00
Vadym Ursu vs Tiago Pereira
Alexander Binda vs Mert Naci Turker
Kenta Miyoshi vs Arda Azkara
Saba Purtseladze vs Mert Alkaya (Non prima 18:00)
Court A – ore 12:00
Arthur Weber vs Florent Bax
Akira Santillan vs Digvijay Pratap Singh
Dan Added vs Lucas Poullain
Koki Matsuda vs Kerem Yilmaz
Court B – ore 12:00
Petr Bar Biryukov vs Paul Inchauspe
Constantin Bittoun Kouzmine vs Daniil Ostapenkov
Gijs Brouwer vs Manas Dhamne
Denis Yevseyev vs Yanki Erel
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20°C
Sereno, poi parzialmente soleggiato · Picco 29°C
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03:00
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19°
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04:00
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05:00
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06:00
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08:00
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09:00
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12:00
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26°
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14:00
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29°
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Stadium 1 – ore 17:00
James McCabe vs Dusan Lajovic
Tristan Schoolkate vs Soonwoo Kwon
Moez Echargui vs Spencer Johnson
Nicolas Arseneault vs Andres Martin (Non prima 00:30)
Stadium 2 – ore 17:00
Edas Butvilas vs Tristan Boyer
Harry Wendelken vs Michael Mmoh
Jay Friend vs Colton Smith
Millen Hurrion vs Jack Pinnington Jones (Non prima 00:30)
Court 3 – ore 17:00
Ozan Baris vs Liam Broady
Alex Bolt vs Abdullah Shelbayh
Rei Sakamoto vs Aidan Mayo
Blake Bayldon / Patrick Harper vs Benjamin Kittay / Fernando Romboli (Non prima 21:30)
JiSung Nam / Reese Stalder vs Jack Loutit / Eli Stephenson
TAG: Circuito Challenger
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