Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 04 Agosto 2026

04/08/2026 07:56 1 commento
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

CAN Masters 1000 Montreal – hard
R64 Darderi ITA – Diallo CAN 2° inc. ore 01:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Cobolli ITA – Hanfmann GER 2° inc. ore 00:00

Il match deve ancora iniziare

R128 Sonego ITA – Griekspoor NED 3° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

R128 Baez ARG – Bellucci ITA Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare



GER CH 100 Hagen – terra
R32 Kolar CZE – Brancaccio ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Giustino ITA – Sachko UKR 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Travaglia ITA – Dodig CRO 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



POL CH 75 Grodzisk Mazowiecki – terra
R32 Wallin SWE – Guerrieri ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



TUR CH 50 Istanbul – hard
R32 Binda ITA – Turker TUR 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



BUL CH 50 Plovdiv – terra
R32 Angelini ITA – Nesterov BUL 3° inc. ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Boscardin Dias BRA – Pieri ITA 3° inc. ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Loge BEL – Agamenone ITA 4° inc. ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Brunclik CZE – Carboni ITA Inizio 14:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Campana Lee KOR – Marino ITA 2° inc. ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Piraino ITA – Caniato ITA 4° inc. ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

JannikUberAlles 04-08-2026 09:05

Il cuore li vedrebbe passare tutti a Montreal ma, invece, la ragione prova a spiegarmi:
– Darderi e Cobolli sono tanto forti quanto incostanti e possono vincere con un top-20 come perdere con un over-50
– Sonego (almeno in questa stagione) è poco convincente (forse non è convinto neppure lui) e se l’avversario serve bene… perde!
– Bellucci avrebbe un avversario molto calato e non certo a suo agio sul cemento, ma rientra da un infortunio e chissà come si sente (°_°)

Insomma una giornata tutta da scoprire…

…FORZA!!!

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