Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 04 Agosto 2026
Masters 1000 Montreal – hard
R64 Darderi – Diallo 2° inc. ore 01:00
R64 Cobolli – Hanfmann 2° inc. ore 00:00
R128 Sonego – Griekspoor 3° inc. ore 17:00
R128 Baez – Bellucci Inizio 17:00
CH 100 Hagen – terra
R32 Kolar – Brancaccio 2° inc. ore 10:00
R32 Giustino – Sachko 3° inc. ore 10:00
R32 Travaglia – Dodig 4° inc. ore 10:00
CH 75 Grodzisk Mazowiecki – terra
R32 Wallin – Guerrieri 2° inc. ore 11:00
CH 50 Istanbul – hard
R32 Binda – Turker 2° inc. ore 12:00
CH 50 Plovdiv – terra
R32 Angelini – Nesterov 3° inc. ore 14:00
R32 Boscardin Dias – Pieri 3° inc. ore 14:00
R32 Loge – Agamenone 4° inc. ore 14:00
R32 Brunclik – Carboni Inizio 14:00
R32 Campana Lee – Marino 2° inc. ore 14:00
R32 Piraino – Caniato 4° inc. ore 14:00
TAG: Italiani in campo
1 commento
Il cuore li vedrebbe passare tutti a Montreal ma, invece, la ragione prova a spiegarmi:
– Darderi e Cobolli sono tanto forti quanto incostanti e possono vincere con un top-20 come perdere con un over-50
– Sonego (almeno in questa stagione) è poco convincente (forse non è convinto neppure lui) e se l’avversario serve bene… perde!
– Bellucci avrebbe un avversario molto calato e non certo a suo agio sul cemento, ma rientra da un infortunio e chissà come si sente (°_°)
Insomma una giornata tutta da scoprire…
…FORZA!!!