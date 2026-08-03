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ITF Landisville e Leipzig: I Main Draw

03/08/2026 22:40 Nessun commento
Aurora Zantedeschi nella foto
Aurora Zantedeschi nella foto

ITF LANDISVILLE(Usa 100k cemento outdoor)
(1) Vandewinkel BEL vs Brengle USA
(Q) vs Rapolu USA (WC)
(Q) vs Lea Ma USA
(Q) vs Mandlik USA (8)

(4) Iatcenko WRL vs Shymanovich WRL
Dolehide USA vs (Q)
(Q) vs Yakoff USA (WC)
You CHN vs Gorgodze GEO (9)

(7) Ku KOR vs (Q)
Hontama JPN vs Andreeva WRL
Yexin Ma CHN vs (Q)
Scott USA vs Kalieva USA (3)

(6) Hon AUS vs Akli USA
(Q) vs Collins USA (WC)
(Q) vs Crawley USA
Prozorova WRL vs Zakharova WRL (2)



ITF LEIPZIG(Ger 75k terra)
(1) Lazaro Garcia ESP vs Paquet FRA
Zantedeschi ITA vs Sakellaridi GRE
Zaar SWE vs Schunk GER (WC)
Wobker GER (WC) vs Yao CHN (7)

(4) Tikhonova WRL vs Giza GER (WC)
Laboutkova CZE (Q) vs Buyukakcay TUR
Jakupovic SLO vs Malygina EST
Vladson UZB (Q) vs Brockmann GER (5)

(6) Hennemann SWE vs Greiner GER (Q)
Encheva BUL vs Taraba Wallberg SWE (Q)
Lee USA (Q) vs Steiner GER (Q)
Paštiková CZE (Q) vs Back KOR (3)

(8) Burillo Escorihuela ESP vs Serban CYP (Q)
Manescu ROU (WC) vs Mair ITA
Park KOR vs Kovackova CZE
Firman UKR (LL) vs Gjorcheska MKD (2)

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