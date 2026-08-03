ITF Landisville e Leipzig: I Main Draw
ITF LANDISVILLE(Usa 100k cemento outdoor)
(1) Vandewinkel vs Brengle
(Q) vs Rapolu (WC)
(Q) vs Lea Ma
(Q) vs Mandlik (8)
(4) Iatcenko vs Shymanovich
Dolehide vs (Q)
(Q) vs Yakoff (WC)
You vs Gorgodze (9)
(7) Ku vs (Q)
Hontama vs Andreeva
Yexin Ma vs (Q)
Scott vs Kalieva (3)
(6) Hon vs Akli
(Q) vs Collins (WC)
(Q) vs Crawley
Prozorova vs Zakharova (2)
ITF LEIPZIG(Ger 75k terra)
(1) Lazaro Garcia vs Paquet
Zantedeschi vs Sakellaridi
Zaar vs Schunk (WC)
Wobker (WC) vs Yao (7)
(4) Tikhonova vs Giza (WC)
Laboutkova (Q) vs Buyukakcay
Jakupovic vs Malygina
Vladson (Q) vs Brockmann (5)
(6) Hennemann vs Greiner (Q)
Encheva vs Taraba Wallberg (Q)
Lee (Q) vs Steiner (Q)
Paštiková (Q) vs Back (3)
(8) Burillo Escorihuela vs Serban (Q)
Manescu (WC) vs Mair
Park vs Kovackova
Firman (LL) vs Gjorcheska (2)
TAG: Tornei ITF
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