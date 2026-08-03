Circuito ATP-WTA-WTA 125 ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Washington, WTA 500 Washington, WTA 125 Varsavia: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del Primo Turno. A Washington si deve completare le finale femminile e si deve giocare la finale maschile (LIVE)

03/08/2026 10:22 Nessun commento
Taylor Fritz nella foto - Foto Getty Images
Taylor Fritz nella foto - Foto Getty Images

🇺🇸
ATP e WTA 500 Washington
Washington, USA  ·  3 Agosto 2026

🌩
25°C
Nuvoloso, temporali al mattino  ·  Picco 29°C
CIELO Temporali nelle prime ore e al mattino, poi nuvoloso fino al primo pomeriggio
PIOGGIA Temporali indicati alle 02:00, 03:00, 04:00, 08:00 e 09:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 3 Agosto
02:00
🌩
24°
03:00
🌩
24°
04:00
🌩
23°
05:00
23°
06:00
23°
07:00
23°
08:00
🌩
24°
09:00
🌩
25°
12:00
28°
13:00
29°
⚠  Temporali tra notte e mattina: finali sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 3 Agosto
🎾
ATP 500 / WTA 500 · Main Draw
Finali · Cemento
F
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Finali
🏸  Cemento

Stadium – ore 18:00
(1) Jessica Pegula USA vs Alexandra Eala PHI

WTA Washington Dc
Jessica Pegula [1]
0
6
1
Alexandra Eala
0
4
2
Mostra dettagli

Taylor Fritz USA vs Rafael Jodar ESP (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare





🇵🇱
WTA 125 Varsavia
Varsavia, Polonia  ·  3 Agosto 2026

20°C
Soleggiato, molto caldo  ·  Picco 30°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi prevalentemente soleggiato e soleggiato dal pomeriggio
PIOGGIA Temporale indicato alle 14:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 3 Agosto
08:00
21°
09:00
22°
10:00
24°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
28°
14:00
🌩
28°
15:00
28°
17:00
30°
21:00
25°
⚠  Allerta arancione per caldo dalle 12:00 alle 20:00 e temporale alle 14:00
🎾  Programma del giorno — 3 Agosto
🎾
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
1T
☀  Soleggiato
⚠  Caldo/Temporale
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Aliona Falei BLR vs Urszula Radwanska POL

WTA Warsaw 125
Aliona Falei
0
4
Urszula Radwanska
0
2
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Amelia Paszun POL vs Weronika Falkowska POL

Il match deve ancora iniziare

(5) Katarzyna Kawa POL vs Linda Fruhvirtova CZE Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

(8) Teodora Kostovic SRB vs Martyna Kubka POL

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Julia Avdeeva RUS vs (7) Noma Noha Akugue GER
WTA Warsaw 125
Julia Avdeeva
40
2
Noma Noha Akugue [7]
A
5
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Elena Micic AUS vs (6) Veronika Podrez UKR

Il match deve ancora iniziare

Alana Smith USA vs (3) Yue Yuan CHN

Il match deve ancora iniziare

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