ATP 500 Washington, WTA 500 Washington, WTA 125 Varsavia: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del Primo Turno. A Washington si deve completare le finale femminile e si deve giocare la finale maschile (LIVE)

Taylor Fritz nella foto - Foto Getty Images
ATP e WTA 500 Washington
Washington, USA · 3 Agosto 2026
🌩
25°C
Nuvoloso, temporali al mattino · Picco 29°C
CIELO
Temporali nelle prime ore e al mattino, poi nuvoloso fino al primo pomeriggio
PIOGGIA
Temporali indicati alle 02:00, 03:00, 04:00, 08:00 e 09:00
CAMPO
Cemento
Andamento della giornata — 3 Agosto
02:00
🌩
24°
03:00
🌩
24°
04:00
🌩
23°
05:00
☁
23°
06:00
☁
23°
07:00
☁
23°
08:00
🌩
24°
09:00
🌩
25°
12:00
☁
28°
13:00
☁
29°
⚠ Temporali tra notte e mattina: finali sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 3 Agosto
🎾
ATP 500 / WTA 500 · Main Draw
Finali · Cemento
F
🌩 Temporali
⚠ Da monitorare
🎾 Finali
🏸 Cemento
Stadium – ore 18:00
(1) Jessica Pegula vs Alexandra Eala
WTA Washington Dc
Jessica Pegula [1]
0
6
1
Alexandra Eala
•
0
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandra Eala
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Jessica Pegula
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Jessica Pegula
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Taylor Fritz
vs Rafael Jodar (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Varsavia
Varsavia, Polonia · 3 Agosto 2026
☀
20°C
Soleggiato, molto caldo · Picco 30°C
CIELO
Nuvole intermittenti al mattino, poi prevalentemente soleggiato e soleggiato dal pomeriggio
PIOGGIA
Temporale indicato alle 14:00
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 3 Agosto
08:00
⛅
21°
09:00
⛅
22°
10:00
⛅
24°
11:00
⛅
25°
12:00
⛅
27°
13:00
☀
28°
14:00
🌩
28°
15:00
☀
28°
17:00
☀
30°
21:00
☀
25°
⚠ Allerta arancione per caldo dalle 12:00 alle 20:00 e temporale alle 14:00
🎾 Programma del giorno — 3 Agosto
🎾
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
1T
☀ Soleggiato
⚠ Caldo/Temporale
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Aliona Falei vs Urszula Radwanska
WTA Warsaw 125
Aliona Falei
0
4
Urszula Radwanska
•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Urszula Radwanska
3-2 → 4-2
Aliona Falei
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Urszula Radwanska
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Aliona Falei
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Urszula Radwanska
1-0 → 1-1
Amelia Paszun
vs Weronika Falkowska
Il match deve ancora iniziare
(5) Katarzyna Kawa
vs Linda Fruhvirtova Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
(8) Teodora Kostovic
vs Martyna Kubka
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Julia Avdeeva
vs (7) Noma Noha Akugue
WTA Warsaw 125
Julia Avdeeva
•
40
2
Noma Noha Akugue [7]
A
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Julia Avdeeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
Noma Noha Akugue
2-4 → 2-5
Julia Avdeeva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Noma Noha Akugue
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Julia Avdeeva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Noma Noha Akugue
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Noma Noha Akugue
0-0 → 0-1
Elena Micic
vs (6) Veronika Podrez
Il match deve ancora iniziare
Alana Smith
vs (3) Yue Yuan
Il match deve ancora iniziare
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