Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Lucrezia Stefanini batte la Kenin ed accede al Md

Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
Masters 1000 Montreal
Montreal, Canada · 1 Agosto 2026
|⛅
|
21°C
Sole velato, temporali nel pomeriggio · Picco 26°C
|
|CIELO
|Sole velato tra mattina e primo pomeriggio, poi nuvoloso
|PIOGGIA
|Temporali indicati alle 14:00, pioggia alle 23:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 1 Agosto
|
05:00
⛅
21°
|
06:00
⛅
20°
|
08:00
☀
22°
|
09:00
☀
24°
|
10:00
☀
25°
|
11:00
☀
26°
|
12:00
☀
26°
|
14:00
🌩
25°
|
18:00
☁
25°
|
23:00
🌧
24°
⚠ Temporali nel pomeriggio e pioggia in tarda serata: qualificazioni da monitorare
🎾 Programma del giorno — 1 Agosto
|
|
🎾
|
ATP Masters 1000 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
|
Q1
☀ Sole velato
⚠ Temporali
🎾 1° Turno Qualificazione
🏸 Cemento
Center Court – ore 16:30
Michael Zheng vs Kei Nishikori
ATP Montreal
Michael Zheng [16]
6
6
Kei Nishikori [31]
3
1
Vincitore: Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Nishikori
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
M. Zheng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 5-0
M. Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Zheng
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
df
Alexei Popyrin vs Thanasi Kokkinakis
ATP Montreal
Alexei Popyrin [10]•
40
6
2
Thanasi Kokkinakis [29]
15
4
3
Vincitore: Popyrin
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Popyrin
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
A. Popyrin
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
T. Kokkinakis
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Kokkinakis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Popyrin
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
df
A-40
2-1 → 3-1
T. Kokkinakis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-1 → 2-1
T. Kokkinakis
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Hugo Gaston vs Duncan Chan
ATP Montreal
Hugo Gaston [5]
6
5
3
Duncan Chan [30]
2
7
6
Vincitore: Chan
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Chan
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
2-5 → 3-5
H. Gaston
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
D. Chan
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Chan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-0 → 1-1
H. Gaston
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Gaston
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
D. Chan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
4-5 → 5-5
D. Chan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
H. Gaston
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
D. Chan
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-3 → 2-4
H. Gaston
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
H. Gaston
0-15
df
15-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
H. Gaston
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Gaston
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
H. Gaston
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
D. Chan
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-1 → 2-2
H. Gaston
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 2-1
D. Chan
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Stefanos Tsitsipas vs (ALT) Keegan Rice (Non prima 21:30)
ATP Montreal
Stefanos Tsitsipas [1]
6
6
Keegan Rice
3
4
Vincitore: Tsitsipas
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Rice
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-1 → 3-2
S. Tsitsipas
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
S. Tsitsipas
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
1-0 → 2-0
K. Rice
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Tsitsipas
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
K. Rice
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Rogers Court – ore 16:30
Martin Damm vs Henrique Rocha
ATP Montreal
Martin Damm [11]
6
7
Henrique Rocha [20]
3
6
Vincitore: Damm
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
ace
3-1*
3*-2
4*-2
ace
5-2*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
H. Rocha
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-5 → 5-6
M. Damm
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
H. Rocha
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
M. Damm
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Damm
0-40
0-15
15-15
30-15
40-15
2-3 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Rocha
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
Adam Walton vs Justin Boulais
ATP Montreal
Adam Walton [8]
7
7
Justin Boulais [28]
5
6
Vincitore: Walton
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
5*-2
6*-2
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
A. Walton
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
J. Boulais
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
A. Walton
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
J. Boulais
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Boulais
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
A. Walton
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Walton
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
ace
5-5 → 6-5
J. Boulais
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
5-4 → 5-5
J. Boulais
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-2 → 3-3
A. Walton
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Boulais
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Jaime Faria vs Christopher O’Connell
ATP Montreal
Jaime Faria [2]
7
2
4
Christopher O'Connell [22]
6
6
6
Vincitore: O'Connell
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Faria
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-30
3-5 → 4-5
J. Faria
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-3 → 2-3
C. O'Connell
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-2 → 1-3
J. Faria
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
J. Faria
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Faria
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-3 → 2-3
C. O'Connell
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 1-3
C. O'Connell
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-1 → 0-2
J. Faria
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
3*-3
df
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
9*-8
6-6 → 7-6
J. Faria
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
C. O'Connell
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
J. Faria
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-2 → 2-3
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Faria
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
0-1 → 1-1
Court 5 – ore 16:30
Marcos Giron
vs Pablo Llamas Ruiz
ATP Montreal
Marcos Giron [3]
2
6
6
Pablo Llamas Ruiz [23]
6
3
1
Vincitore: Giron
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
M. Giron
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
df
1-1 → 2-1
M. Giron
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
P. Llamas Ruiz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Giron
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
5-3 → 6-3
P. Llamas Ruiz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
M. Giron
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
M. Giron
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Giron
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-4 → 1-4
M. Giron
0-15
30-15
30-30
30-40
40-A
0-0 → 0-1
Jacob Fearnley vs Sebastian Ofner
ATP Montreal
Jacob Fearnley [13]
7
6
Sebastian Ofner [21]
6
2
Vincitore: Fearnley
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Ofner
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
J. Fearnley
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
4-2 → 5-2
S. Ofner
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-1 → 4-2
S. Ofner
0-15
df
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
ace
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
df
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
ace
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
S. Ofner
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
J. Fearnley
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
S. Ofner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
J. Fearnley
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 4-4
J. Fearnley
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-2 → 3-3
S. Ofner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
3-1 → 3-2
S. Ofner
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
S. Ofner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Benjamin Bonzi vs Hugo Dellien
ATP Montreal
Benjamin Bonzi [9]
7
6
Hugo Dellien [26]
5
2
Vincitore: Bonzi
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bonzi
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
H. Dellien
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
B. Bonzi
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-2 → 4-2
H. Dellien
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
B. Bonzi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
H. Dellien
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
B. Bonzi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
H. Dellien
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Dellien
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
B. Bonzi
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
H. Dellien
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
H. Dellien
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
B. Bonzi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
H. Dellien
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Dalibor Svrcina vs Titouan Droguet (Non prima 21:30)
ATP Montreal
Dalibor Svrcina [15]
6
3
4
Titouan Droguet [17]
4
6
6
Vincitore: Droguet
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Svrcina
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
T. Droguet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
4-3 → 4-4
T. Droguet
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-2 → 3-3
T. Droguet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Svrcina
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Droguet
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-5 → 3-6
D. Svrcina
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-5 → 3-5
T. Droguet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
D. Svrcina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
T. Droguet
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
D. Svrcina
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-1 → 0-2
T. Droguet
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Svrcina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
5-4 → 6-4
T. Droguet
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
D. Svrcina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
T. Droguet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
D. Svrcina
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
2-1 → 2-2
T. Droguet
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
ace
2-0 → 2-1
D. Svrcina
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
1-0 → 2-0
T. Droguet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Court 9 – ore 16:30
Marco Trungelliti vs Nicolas Mejia
ATP Montreal
Marco Trungelliti [6]
6
6
1
Nicolas Mejia [24]
7
3
6
Vincitore: Mejia
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Trungelliti
0-15
0-30
15-30
15-40
df
df
1-4 → 1-5
N. Mejia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
N. Mejia
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
ace
ace
1-1 → 1-2
M. Trungelliti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-1 → 1-1
N. Mejia
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Trungelliti
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
40-30
5-3 → 6-3
N. Mejia
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
5-2 → 5-3
N. Mejia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
M. Trungelliti
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-1 → 4-1
N. Mejia
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
M. Trungelliti
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
df
30-40
df
df
2-0 → 2-1
N. Mejia
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
N. Mejia
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
M. Trungelliti
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
4-5 → 5-5
N. Mejia
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
ace
M. Trungelliti
0-15
30-15
30-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Sho Shimabukuro vs Nicolai Budkov Kjaer
ATP Montreal
Sho Shimabukuro [7]
6
6
Nicolai Budkov Kjaer [27]
3
4
Vincitore: Shimabukuro
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
5-3 → 5-4
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
S. Shimabukuro
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 3-1
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Shimabukuro
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
N. Budkov Kjaer
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
3-2 → 4-2
S. Shimabukuro
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
2-1 → 3-1
Shintaro Mochizuki vs Dane Sweeny
ATP Montreal
Shintaro Mochizuki [14]
1
7
6
Dane Sweeny [19]
6
6
3
Vincitore: Mochizuki
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
D. Sweeny
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
S. Mochizuki
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
S. Mochizuki
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
40-30
1-1 → 2-1
D. Sweeny
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
3-1*
df
4*-1
df
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
S. Mochizuki
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 5-5
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
S. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
D. Sweeny
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
S. Mochizuki
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
D. Sweeny
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
1-0 → 1-1
D. Sweeny
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
1-5 → 1-6
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
D. Sweeny
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
df
0-1 → 0-2
Court 2 – ore 16:30
Aleksandr Shevchenko vs Kyrian Jacquet
ATP Montreal
Aleksandr Shevchenko [4]
6
4
3
Kyrian Jacquet [18]
4
6
6
Vincitore: Jacquet
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Shevchenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-5 → 3-5
K. Jacquet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
A-40
2-4 → 2-5
A. Shevchenko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
2-3 → 2-4
K. Jacquet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Shevchenko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-2 → 2-2
K. Jacquet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
K. Jacquet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Jacquet
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Shevchenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
K. Jacquet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
3-3 → 3-4
K. Jacquet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Shevchenko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
K. Jacquet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
A. Shevchenko
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
1-0 → 2-0
K. Jacquet
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aleksandar Vukic vs Tomas Barrios Vera
ATP Montreal
Aleksandar Vukic [12]
7
6
Tomas Barrios Vera [25]
6
2
Vincitore: Vukic
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Barrios Vera
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
A. Vukic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
5-1 → 5-2
T. Barrios Vera
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
A. Vukic
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-6 → 6-6
T. Barrios Vera
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
A. Vukic
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
4-5 → 5-5
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
T. Barrios Vera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Vukic
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Barrios Vera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Vukic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
WTA 1000 Toronto
Toronto, Canada · 1 Agosto 2026
|☁
|
21°C
Nuvoloso, temporali nel pomeriggio · Picco 28°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso durante la giornata
|PIOGGIA
|Rovesci isolati alle 07:00, temporali alle 14:00, pioggia tra 20:00 e 21:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 1 Agosto
|
05:00
☁
22°
|
07:00
🌧
22°
|
09:00
☁
22°
|
10:00
☁
24°
|
11:00
☁
25°
|
12:00
☁
26°
|
14:00
🌩
26°
|
16:00
☁
28°
|
20:00
🌧
24°
|
21:00
🌧
24°
⚠ Temporali nel pomeriggio e pioggia in serata: qualificazioni da monitorare
🎾 Programma del giorno — 1 Agosto
|
|
🎾
|
WTA 1000 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
|
Q1
☁ Nuvoloso
⚠ Temporali
🎾 1° Turno Qualificazione
🏸 Cemento
Grandstand – ore 17:00
(6) Emiliana Arango vs Lois Boisson Inizio 17:00
WTA Montreal
Emiliana Arango [6]
1
6
Lois Boisson
6
7
Vincitore: L. Boisson
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1*-2
1*-3
df
1-4*
df
1-5*
2*-5
1-5*
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
Lois Boisson
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
df
6-5 → 6-6
Emiliana Arango
0-15
0-40
15-40
30-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Emiliana Arango
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-A
40-40
3-3 → 4-3
Lois Boisson
0-15
30-15
30-30
40-40
A-40
df
2-1 → 2-2
Emiliana Arango
0-15
df
15-15
15-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Emiliana Arango
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Emiliana Arango
0-15
0-40
df
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Lois Boisson
15-0
30-0
30-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(2) Lanlana Tararudee vs Qinwen Zheng
WTA Montreal
Lanlana Tararudee [2]
6
6
Qinwen Zheng
3
4
Vincitore: L. Tararudee
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lanlana Tararudee
5-4 → 6-4
Qinwen Zheng
0-15
df
0-30
30-30
40-30
30-30
40-40
A-40
ace
5-3 → 5-4
Lanlana Tararudee
30-15
df
40-30
40-40
40-30
ace
4-3 → 5-3
Lanlana Tararudee
3-2 → 4-2
Lanlana Tararudee
1-2 → 2-2
Lanlana Tararudee
0-1 → 1-1
Qinwen Zheng
15-0
ace
15-15
40-15
15-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lanlana Tararudee
5-3 → 6-3
Lanlana Tararudee
4-2 → 5-2
Qinwen Zheng
0-15
15-30
ace
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
df
30-30
40-30
df
2-2 → 3-2
Qinwen Zheng
15-0
df
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Lanlana Tararudee
1-1 → 2-1
Lanlana Tararudee
0-0 → 1-0
(13) Sofia Kenin vs Lucrezia Stefanini
WTA Montreal
Sofia Kenin [13]
5
6
2
Lucrezia Stefanini
7
1
6
Vincitore: L. Stefanini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lucrezia Stefanini
15-0
15-30
30-30
40-30
A-40
2-5 → 2-6
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
df
40-A
40-40
0-5 → 1-5
Lucrezia Stefanini
15-0
15-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
0-3 → 0-4
Sofia Kenin
0-15
15-30
15-40
df
30-40
0-2 → 0-3
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucrezia Stefanini
5-1 → 6-1
Sofia Kenin
15-0
15-15
15-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Lucrezia Stefanini
15-15
15-30
15-40
df
30-40
3-1 → 4-1
Lucrezia Stefanini
2-0 → 2-1
Lucrezia Stefanini
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucrezia Stefanini
5-5 → 5-6
Lucrezia Stefanini
15-0
15-30
30-30
30-40
df
3-5 → 4-5
Sofia Kenin
0-15
15-15
30-15
df
40-30
2-5 → 3-5
Lucrezia Stefanini
15-15
15-30
15-15
30-40
40-40
2-4 → 2-5
Sofia Kenin
15-0
df
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
2-3 → 2-4
Lucrezia Stefanini
2-2 → 2-3
Sofia Kenin
0-30
15-30
30-30
40-30
df
A-40
1-2 → 2-2
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
df
1-1 → 1-2
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
30-30
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(5) Katie Volynets vs Sloane Stephens
WTA Montreal
Harriet Dart•
40
6
0
2
Sloane Stephens
40
3
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Harriet Dart
0-15
0-30
df
15-30
15-40
40-40
40-A
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
1-3 → 1-4
Sloane Stephens
0-15
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Sloane Stephens
0-15
15-15
30-15
15-15
30-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sloane Stephens
15-15
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
0-5 → 0-6
Harriet Dart
15-0
15-15
15-30
df
30-30
0-2 → 0-3
Harriet Dart
15-0
df
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
A-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Harriet Dart
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Harriet Dart
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Harriet Dart
15-0
15-15
15-30
40-30
40-A
1-0 → 1-1
Court 1 – ore 17:00
(16) Victoria Jimenez Kasintseva
vs Marina Bassols Ribera Inizio 17:00
WTA Montreal
Victoria Jimenez Kasintseva [16]
6
2
6
Marina Bassols Ribera
0
6
3
Vincitore: V. Jimenez Kasintseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Victoria Jimenez Kasintseva
5-3 → 6-3
Marina Bassols Ribera
15-0
30-15
30-30
df
30-40
4-3 → 5-3
Victoria Jimenez Kasintseva
3-3 → 4-3
Marina Bassols Ribera
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-30
15-15
30-30
30-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Marina Bassols Ribera
1-2 → 2-2
Victoria Jimenez Kasintseva
1-1 → 1-2
Marina Bassols Ribera
0-15
15-15
df
15-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Victoria Jimenez Kasintseva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marina Bassols Ribera
15-15
30-15
30-30
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
2-5 → 2-6
Victoria Jimenez Kasintseva
2-4 → 2-5
Marina Bassols Ribera
2-3 → 2-4
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
df
15-15
30-15
40-15
1-3 → 2-3
Marina Bassols Ribera
0-3 → 1-3
Victoria Jimenez Kasintseva
0-2 → 0-3
Marina Bassols Ribera
0-1 → 0-2
Victoria Jimenez Kasintseva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marina Bassols Ribera
15-0
30-15
30-30
30-15
40-A
df
5-0 → 6-0
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
4-0 → 5-0
Marina Bassols Ribera
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Victoria Jimenez Kasintseva
2-0 → 3-0
Marina Bassols Ribera
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
Victoria Jimenez Kasintseva
0-0 → 1-0
(3) Tatjana Maria vs Isabella Marton
WTA Montreal
Tatjana Maria [3]
6
6
Isabella Marton
1
4
Vincitore: T. Maria
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tatjana Maria
15-0
15-15
30-15
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Isabella Marton
15-0
15-15
30-40
40-40
df
5-3 → 5-4
Isabella Marton
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
4-2 → 4-3
Isabella Marton
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Isabella Marton
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
15-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Isabella Marton
0-15
0-30
30-30
40-30
40-A
4-1 → 5-1
Isabella Marton
0-15
0-30
15-30
30-40
30-30
40-A
2-1 → 3-1
(10) Polina Kudermetova vs Avery Alexander
WTA Montreal
Polina Kudermetova [10]
6
6
Avery Alexander
4
4
Vincitore: P. Kudermetova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Polina Kudermetova
5-4 → 6-4
Avery Alexander
15-0
30-15
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-A
4-4 → 5-4
Polina Kudermetova
4-3 → 4-4
Polina Kudermetova
40-0
30-0
40-30
df
40-40
df
3-2 → 3-3
Polina Kudermetova
1-2 → 2-2
Polina Kudermetova
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Polina Kudermetova
5-4 → 6-4
Polina Kudermetova
4-3 → 5-3
Avery Alexander
15-15
df
15-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Polina Kudermetova
2-3 → 3-3
Avery Alexander
15-15
15-30
30-40
df
40-A
40-40
2-2 → 2-3
Polina Kudermetova
15-0
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Avery Alexander
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Polina Kudermetova
0-1 → 1-1
(1) Maya Joint vs Ana Grubor
WTA Montreal
Maya Joint [1]
30
3
7
5
Ana Grubor•
15
6
5
5
Doppio fallo n.A. Grubor per 1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Maya Joint
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Maya Joint
0-15
0-30
0-40
15-40
A-40
40-40
2-3 → 3-3
Ana Grubor
15-0
df
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ana Grubor
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-A
5-5 → 6-5
Maya Joint
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
2-3 → 2-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maya Joint
30-15
15-15
40-30
40-A
df
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Ana Grubor
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Court 4 – ore 17:00
(14) Leolia Jeanjean
vs Lin Zhu Inizio 17:00
WTA Montreal
Leolia Jeanjean [14]
2
6
6
Lin Zhu
6
2
3
Vincitore: L. Jeanjean
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lin Zhu
0-15
30-15
df
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Lin Zhu
0-15
df
0-30
0-15
40-40
40-A
40-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lin Zhu
0-15
15-15
30-30
40-40
A-40
40-40
5-2 → 6-2
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
Lin Zhu
0-30
df
30-30
15-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lin Zhu
15-0
df
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
1-2 → 1-3
Leolia Jeanjean
0-15
df
0-40
15-40
30-40
40-A
1-1 → 1-2
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(4) Alina Korneeva vs Mary Stoiana
WTA Montreal
Alina Korneeva [4]
2
6
6
Mary Stoiana
6
4
3
Vincitore: A. Korneeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mary Stoiana
15-15
15-30
df
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Mary Stoiana
0-15
0-30
0-15
df
30-30
40-40
df
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mary Stoiana
15-0
df
30-0
40-0
40-15
40-30
A-40
40-40
40-A
A-40
2-5 → 2-6
Mary Stoiana
30-0
40-0
df
40-15
40-30
40-A
40-40
1-2 → 2-2
Mary Stoiana
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
df
0-1 → 0-2
Alina Korneeva
0-30
15-30
30-30
15-30
df
0-0 → 0-1
(15) Taylah Preston vs Emerson Jones
WTA Montreal
Varvara Lepchenko
30
7
0
0
Emerson Jones•
40
6
6
1
Game Point
Servizio
Svolgimento
Set 3
Varvara Lepchenko
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Varvara Lepchenko
0-4 → 0-5
Varvara Lepchenko
30-0
30-15
30-30
A-40
40-40
A-40
40-40
df
0-2 → 0-3
Varvara Lepchenko
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
3-0*
3*-2
ace
4*-2
5-3*
6*-3
df
6-6 → 7-6
Varvara Lepchenko
5-6 → 6-6
Varvara Lepchenko
4-5 → 5-5
Varvara Lepchenko
3-4 → 4-4
Varvara Lepchenko
2-3 → 3-3
(8) Anna Blinkova vs Elvina Kalieva
WTA Montreal
Anna Blinkova [8]
6
7
Heather Watson
2
5
Vincitore: A. Blinkova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Blinkova
15-0
30-0
30-30
30-15
40-30
6-5 → 7-5
Anna Blinkova
0-15
15-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Heather Watson
0-15
15-15
30-30
40-30
40-A
40-40
40-A
df
4-2 → 5-2
Anna Blinkova
0-15
df
0-30
15-40
30-40
ace
40-40
3-2 → 4-2
Heather Watson
0-15
15-15
df
0-15
30-15
40-30
40-A
40-40
A-40
40-A
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Heather Watson
0-15
30-15
40-40
40-A
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
df
A-40
3-1 → 3-2
Anna Blinkova
30-0
df
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Court 3 – ore 17:00
(7) Oksana Selekhmeteva
vs Aoi Ito Inizio 17:00
WTA Montreal
Oksana Selekhmeteva [7]
0
7
4
Aoi Ito
6
6
6
Vincitore: A. Ito
Servizio
Svolgimento
Set 3
Oksana Selekhmeteva
3-5 → 4-5
Oksana Selekhmeteva
2-4 → 3-4
Oksana Selekhmeteva
1-3 → 1-4
Oksana Selekhmeteva
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-30
15-40
15-30
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-2
1-3*
2*-4
df
3-4*
4*-5
5-6*
6-6*
7*-6
7*-7
7-8*
8-8*
9*-8
6-6 → 7-6
Oksana Selekhmeteva
6-5 → 6-6
Aoi Ito
15-0
15-15
30-15
40-40
A-40
40-40
A-40
df
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Oksana Selekhmeteva
0-15
0-30
df
15-30
0-30
40-30
4-5 → 5-5
Oksana Selekhmeteva
4-3 → 4-4
Oksana Selekhmeteva
3-2 → 3-3
Aoi Ito
15-30
30-30
15-30
40-40
A-40
df
3-1 → 3-2
Oksana Selekhmeteva
2-1 → 3-1
Aoi Ito
0-15
30-30
15-30
40-40
df
2-0 → 2-1
Oksana Selekhmeteva
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Oksana Selekhmeteva
0-5 → 0-6
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-30
30-30
30-40
df
0-3 → 0-4
Aoi Ito
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Oksana Selekhmeteva
0-1 → 0-2
(9) Moyuka Uchijima vs Himeno Sakatsume
WTA Montreal
Moyuka Uchijima [9]
6
6
Himeno Sakatsume
2
4
Vincitore: M. Uchijima
Servizio
Svolgimento
Set 2
Himeno Sakatsume
0-15
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-A
4-4 → 5-4
Himeno Sakatsume
3-3 → 3-4
Himeno Sakatsume
1-3 → 2-3
Himeno Sakatsume
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Himeno Sakatsume
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Himeno Sakatsume
15-15
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Himeno Sakatsume
3-1 → 4-1
Moyuka Uchijima
15-15
df
15-30
30-40
15-40
3-0 → 3-1
Himeno Sakatsume
2-0 → 3-0
Himeno Sakatsume
0-0 → 1-0
(11) Mananchaya Sawangkaew vs Rebecca Sramkova
WTA Montreal
Mananchaya Sawangkaew [11]
1
4
Rebecca Sramkova
6
6
Vincitore: R. Sramkova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebecca Sramkova
15-0
df
15-15
30-15
30-30
A-40
4-5 → 4-6
Mananchaya Sawangkaew
3-5 → 4-5
Rebecca Sramkova
3-4 → 3-5
Mananchaya Sawangkaew
0-15
30-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Rebecca Sramkova
2-3 → 2-4
Mananchaya Sawangkaew
0-15
0-30
40-30
ace
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Rebecca Sramkova
1-2 → 1-3
Mananchaya Sawangkaew
0-2 → 1-2
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
40-15
40-30
ace
0-1 → 0-2
Mananchaya Sawangkaew
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebecca Sramkova
15-0
df
15-15
30-30
40-30
40-40
ace
A-40
40-40
1-5 → 1-6
Mananchaya Sawangkaew
1-4 → 1-5
Rebecca Sramkova
0-15
0-30
40-30
ace
15-30
1-3 → 1-4
Mananchaya Sawangkaew
0-3 → 1-3
Rebecca Sramkova
0-2 → 0-3
Mananchaya Sawangkaew
0-1 → 0-2
(12) Darja Vidmanova vs Kayla Day
WTA Montreal
Hanyu Guo
5
2
Kayla Day
7
6
Vincitore: K. Day
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hanyu Guo
15-15
40-30
40-40
40-A
40-40
df
2-4 → 2-5
Kayla Day
0-30
15-30
df
30-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Hanyu Guo
15-0
15-15
15-0
30-15
df
40-15
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hanyu Guo
0-15
df
15-15
40-30
40-40
40-30
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Kayla Day
15-0
30-15
30-30
40-30
A-40
df
4-3 → 4-4
Era così anche l’anno scorso … Cmq la Stefanini è nel Main draw.
Livetennis sempre sul pezzo
Non è al turno decisivo. È qualificata Lucrezia. Il tabellone è a turno unico
Lucreziaaaa. Grande vittoria contro Kenin .
Tsitsipas da alt. è tds 1 delle quali…come mai . ? 32 al secondo turno , basta bye , giocherebbero 32 giocatori in più …
@ ospite1 (#4661570)
volevo scrivere non vedo bye nelle quali
@ NonSoloSinner (#4661452)
Anni vedo bye nelle quali
Dellien è quello che a San Marino dopo aver vinto al primo turno poi si è ritirato (contro un connazionale ) dopo un set ….e adesso gioca a Montreal ….non è l’unico purtroppo, ce ne sono altri , nei challenger specialmente , ma oramai anche in altri tornei. Calendari, regole da rivedere a partire dal LL , bye in tabellone, ritiri farlocchi…
Probabilmente nel 1000 canadese vincerà una TDS che comunque, essendo TDS, e’ esentata dal primo turno a Cincinnati.
Certo che i bye già alle qualifiche non si era mai visto a quei livelli… fessacchiotti i nostri oltre i 100 che non sono iscritti, a prescindere dal dato di fatto che non ricordo sia mai successo che un mille (Cincinnati) cominciasse diversi giorni prima della fine di un altro mille (Canada)… addirittura si rischia che chi vince a Toronto il pomeriggio in un match combattuto debba prendere un volo last time per arrivare il giorno dopo a Cincinnati e giocare già di mattina… poi gli organizzatori saranno sicuramente clementi, ma il circuito atp a me sembra davvero alla frutta, un po’ tutto improvvisato