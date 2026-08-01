Masters e WTA 1000 ATP, Copertina, WTA

Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Lucrezia Stefanini batte la Kenin ed accede al Md

01/08/2026 23:24 9 commenti
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998

🇨🇦
Masters 1000 Montreal
Montreal, Canada  ·  1 Agosto 2026

21°C
Sole velato, temporali nel pomeriggio  ·  Picco 26°C
CIELO Sole velato tra mattina e primo pomeriggio, poi nuvoloso
PIOGGIA Temporali indicati alle 14:00, pioggia alle 23:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 1 Agosto
05:00
21°
06:00
20°
08:00
22°
09:00
24°
10:00
25°
11:00
26°
12:00
26°
14:00
🌩
25°
18:00
25°
23:00
🌧
24°
⚠  Temporali nel pomeriggio e pioggia in tarda serata: qualificazioni da monitorare
🎾  Programma del giorno — 1 Agosto
🎾
ATP Masters 1000 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
Q1
☀  Sole velato
⚠  Temporali
🎾  1° Turno Qualificazione
🏸  Cemento

Center Court – ore 16:30
Michael Zheng USA vs Kei Nishikori JPN

ATP Montreal
Michael Zheng [16]
6
6
Kei Nishikori [31]
3
1
Vincitore: Zheng
Mostra dettagli

Alexei Popyrin AUS vs Thanasi Kokkinakis AUS

ATP Montreal
Alexei Popyrin [10]
40
6
2
Thanasi Kokkinakis [29]
15
4
3
Vincitore: Popyrin
Mostra dettagli

Hugo Gaston FRA vs Duncan Chan CAN

ATP Montreal
Hugo Gaston [5]
6
5
3
Duncan Chan [30]
2
7
6
Vincitore: Chan
Mostra dettagli

Stefanos Tsitsipas GRE vs (ALT) Keegan Rice CAN (Non prima 21:30)

ATP Montreal
Stefanos Tsitsipas [1]
6
6
Keegan Rice
3
4
Vincitore: Tsitsipas
Mostra dettagli



Rogers Court – ore 16:30
Martin Damm USA vs Henrique Rocha POR

ATP Montreal
Martin Damm [11]
6
7
Henrique Rocha [20]
3
6
Vincitore: Damm
Mostra dettagli

Adam Walton AUS vs Justin Boulais CAN

ATP Montreal
Adam Walton [8]
7
7
Justin Boulais [28]
5
6
Vincitore: Walton
Mostra dettagli

Jaime Faria POR vs Christopher O’Connell AUS

ATP Montreal
Jaime Faria [2]
7
2
4
Christopher O'Connell [22]
6
6
6
Vincitore: O'Connell
Mostra dettagli




Court 5 – ore 16:30
Marcos Giron USA vs Pablo Llamas Ruiz ESP
ATP Montreal
Marcos Giron [3]
2
6
6
Pablo Llamas Ruiz [23]
6
3
1
Vincitore: Giron
Mostra dettagli

Jacob Fearnley GBR vs Sebastian Ofner AUT

ATP Montreal
Jacob Fearnley [13]
7
6
Sebastian Ofner [21]
6
2
Vincitore: Fearnley
Mostra dettagli

Benjamin Bonzi FRA vs Hugo Dellien BOL

ATP Montreal
Benjamin Bonzi [9]
7
6
Hugo Dellien [26]
5
2
Vincitore: Bonzi
Mostra dettagli

Dalibor Svrcina CZE vs Titouan Droguet FRA (Non prima 21:30)

ATP Montreal
Dalibor Svrcina [15]
6
3
4
Titouan Droguet [17]
4
6
6
Vincitore: Droguet
Mostra dettagli



Court 9 – ore 16:30
Marco Trungelliti ARG vs Nicolas Mejia COL

ATP Montreal
Marco Trungelliti [6]
6
6
1
Nicolas Mejia [24]
7
3
6
Vincitore: Mejia
Mostra dettagli

Sho Shimabukuro JPN vs Nicolai Budkov Kjaer NOR

ATP Montreal
Sho Shimabukuro [7]
6
6
Nicolai Budkov Kjaer [27]
3
4
Vincitore: Shimabukuro
Mostra dettagli

Shintaro Mochizuki JPN vs Dane Sweeny AUS

ATP Montreal
Shintaro Mochizuki [14]
1
7
6
Dane Sweeny [19]
6
6
3
Vincitore: Mochizuki
Mostra dettagli



Court 2 – ore 16:30
Aleksandr Shevchenko KAZ vs Kyrian Jacquet FRA

ATP Montreal
Aleksandr Shevchenko [4]
6
4
3
Kyrian Jacquet [18]
4
6
6
Vincitore: Jacquet
Mostra dettagli

Aleksandar Vukic AUS vs Tomas Barrios Vera CHI

ATP Montreal
Aleksandar Vukic [12]
7
6
Tomas Barrios Vera [25]
6
2
Vincitore: Vukic
Mostra dettagli





🇨🇦
WTA 1000 Toronto
Toronto, Canada  ·  1 Agosto 2026

21°C
Nuvoloso, temporali nel pomeriggio  ·  Picco 28°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso durante la giornata
PIOGGIA Rovesci isolati alle 07:00, temporali alle 14:00, pioggia tra 20:00 e 21:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 1 Agosto
05:00
22°
07:00
🌧
22°
09:00
22°
10:00
24°
11:00
25°
12:00
26°
14:00
🌩
26°
16:00
28°
20:00
🌧
24°
21:00
🌧
24°
⚠  Temporali nel pomeriggio e pioggia in serata: qualificazioni da monitorare
🎾  Programma del giorno — 1 Agosto
🎾
WTA 1000 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
Q1
☁  Nuvoloso
⚠  Temporali
🎾  1° Turno Qualificazione
🏸  Cemento

Grandstand – ore 17:00
(6) Emiliana Arango COL vs Lois Boisson FRA Inizio 17:00

WTA Montreal
Emiliana Arango [6]
1
6
Lois Boisson
6
7
Vincitore: L. Boisson
Mostra dettagli

(2) Lanlana Tararudee THA vs Qinwen Zheng CHN

WTA Montreal
Lanlana Tararudee [2]
6
6
Qinwen Zheng
3
4
Vincitore: L. Tararudee
Mostra dettagli

(13) Sofia Kenin USA vs Lucrezia Stefanini ITA

WTA Montreal
Sofia Kenin [13]
5
6
2
Lucrezia Stefanini
7
1
6
Vincitore: L. Stefanini
Mostra dettagli

(5) Katie Volynets USA vs Sloane Stephens USA

WTA Montreal
Harriet Dart
40
6
0
2
Sloane Stephens
40
3
6
4
Mostra dettagli




Court 1 – ore 17:00
(16) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Marina Bassols Ribera ESP Inizio 17:00
WTA Montreal
Victoria Jimenez Kasintseva [16]
6
2
6
Marina Bassols Ribera
0
6
3
Vincitore: V. Jimenez Kasintseva
Mostra dettagli

(3) Tatjana Maria GER vs Isabella Marton CAN

WTA Montreal
Tatjana Maria [3]
6
6
Isabella Marton
1
4
Vincitore: T. Maria
Mostra dettagli

(10) Polina Kudermetova UZB vs Avery Alexander CAN

WTA Montreal
Polina Kudermetova [10]
6
6
Avery Alexander
4
4
Vincitore: P. Kudermetova
Mostra dettagli

(1) Maya Joint AUS vs Ana Grubor CAN

WTA Montreal
Maya Joint [1]
30
3
7
5
Ana Grubor
15
6
5
5
Doppio fallo n.A. Grubor per 1
Mostra dettagli




Court 4 – ore 17:00
(14) Leolia Jeanjean FRA vs Lin Zhu CHN Inizio 17:00
WTA Montreal
Leolia Jeanjean [14]
2
6
6
Lin Zhu
6
2
3
Vincitore: L. Jeanjean
Mostra dettagli

(4) Alina Korneeva RUS vs Mary Stoiana USA

WTA Montreal
Alina Korneeva [4]
2
6
6
Mary Stoiana
6
4
3
Vincitore: A. Korneeva
Mostra dettagli

(15) Taylah Preston AUS vs Emerson Jones AUS

WTA Montreal
Varvara Lepchenko
30
7
0
0
Emerson Jones
40
6
6
1
Game Point
Mostra dettagli

(8) Anna Blinkova RUS vs Elvina Kalieva USA

WTA Montreal
Anna Blinkova [8]
6
7
Heather Watson
2
5
Vincitore: A. Blinkova
Mostra dettagli




Court 3 – ore 17:00
(7) Oksana Selekhmeteva ESP vs Aoi Ito JPN Inizio 17:00
WTA Montreal
Oksana Selekhmeteva [7]
0
7
4
Aoi Ito
6
6
6
Vincitore: A. Ito
Mostra dettagli

(9) Moyuka Uchijima JPN vs Himeno Sakatsume JPN

WTA Montreal
Moyuka Uchijima [9]
6
6
Himeno Sakatsume
2
4
Vincitore: M. Uchijima
Mostra dettagli

(11) Mananchaya Sawangkaew THA vs Rebecca Sramkova SVK

WTA Montreal
Mananchaya Sawangkaew [11]
1
4
Rebecca Sramkova
6
6
Vincitore: R. Sramkova
Mostra dettagli

(12) Darja Vidmanova CZE vs Kayla Day USA

WTA Montreal
Hanyu Guo
5
2
Kayla Day
7
6
Vincitore: K. Day
Mostra dettagli

TAG: , , ,

9 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

akgul num.1 02-08-2026 00:00

Scritto da NonSoloSinner
Certo che i bye già alle qualifiche non si era mai visto a quei livelli… fessacchiotti i nostri oltre i 100 che non sono iscritti, a prescindere dal dato di fatto che non ricordo sia mai successo che un mille (Cincinnati) cominciasse diversi giorni prima della fine di un altro mille (Canada)… addirittura si rischia che chi vince a Toronto il pomeriggio in un match combattuto debba prendere un volo last time per arrivare il giorno dopo a Cincinnati e giocare già di mattina… poi gli organizzatori saranno sicuramente clementi, ma il circuito atp a me sembra davvero alla frutta, un po’ tutto improvvisato

Era così anche l’anno scorso … Cmq la Stefanini è nel Main draw.
Livetennis sempre sul pezzo

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Riku Naito (Guest) 01-08-2026 23:35

Non è al turno decisivo. È qualificata Lucrezia. Il tabellone è a turno unico

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Riku Naito (Guest) 01-08-2026 23:16

Lucreziaaaa. Grande vittoria contro Kenin .

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ospite1 (Guest) 01-08-2026 22:26

Tsitsipas da alt. è tds 1 delle quali…come mai . ? 32 al secondo turno , basta bye , giocherebbero 32 giocatori in più …

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ospite1 (Guest) 01-08-2026 20:38

@ ospite1 (#4661570)

volevo scrivere non vedo bye nelle quali

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ospite1 (Guest) 01-08-2026 20:37

@ NonSoloSinner (#4661452)

Anni vedo bye nelle quali

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ospite1 (Guest) 01-08-2026 20:34

Dellien è quello che a San Marino dopo aver vinto al primo turno poi si è ritirato (contro un connazionale ) dopo un set ….e adesso gioca a Montreal ….non è l’unico purtroppo, ce ne sono altri , nei challenger specialmente , ma oramai anche in altri tornei. Calendari, regole da rivedere a partire dal LL , bye in tabellone, ritiri farlocchi…

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 01-08-2026 18:27

Scritto da NonSoloSinner
Certo che i bye già alle qualifiche non si era mai visto a quei livelli… fessacchiotti i nostri oltre i 100 che non sono iscritti, a prescindere dal dato di fatto che non ricordo sia mai successo che un mille (Cincinnati) cominciasse diversi giorni prima della fine di un altro mille (Canada)… addirittura si rischia che chi vince a Toronto il pomeriggio in un match combattuto debba prendere un volo last time per arrivare il giorno dopo a Cincinnati e giocare già di mattina… poi gli organizzatori saranno sicuramente clementi, ma il circuito atp a me sembra davvero alla frutta, un po’ tutto improvvisato

Probabilmente nel 1000 canadese vincerà una TDS che comunque, essendo TDS, e’ esentata dal primo turno a Cincinnati.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
NonSoloSinner (Guest) 01-08-2026 15:48

Certo che i bye già alle qualifiche non si era mai visto a quei livelli… fessacchiotti i nostri oltre i 100 che non sono iscritti, a prescindere dal dato di fatto che non ricordo sia mai successo che un mille (Cincinnati) cominciasse diversi giorni prima della fine di un altro mille (Canada)… addirittura si rischia che chi vince a Toronto il pomeriggio in un match combattuto debba prendere un volo last time per arrivare il giorno dopo a Cincinnati e giocare già di mattina… poi gli organizzatori saranno sicuramente clementi, ma il circuito atp a me sembra davvero alla frutta, un po’ tutto improvvisato

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!