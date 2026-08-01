Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 01 Agosto 2026

01/08/2026 07:22 3 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

ROU WTA Targu Mures 125 – terra
SF Bronzetti ITA – Samson CZE ore 17:00

Il match deve ancora iniziare



CAN WTA 1000 Montreal – hard
1TQ Kenin USA – Stefanini ITA 3 incontro dalle 17:00

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

pablito 01-08-2026 10:21

Fra quanto l’aggiornamento giornaliero sulle condizioni del murciano ? 😉

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gianky pa (Guest) 01-08-2026 08:28

Nessuna bandiera italiana neppure negli ITF

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gianky pa (Guest) 01-08-2026 08:27

Settimana disastrosa x gli italiani

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