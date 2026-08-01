Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 01 Agosto 2026

Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 11 (Serbia), terra battuta – Semifinali
09:30 Noce G. M. vs Krstic V.
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-07-26T00:00:00Z
Veljko Krstic•
40
4
Gabriele Maria Noce
30
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Veljko Krstic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
Gabriele Maria Noce
3-5 → 4-5
Gabriele Maria Noce
3-3 → 3-4
Veljko Krstic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Gabriele Maria Noce
3-1 → 3-2
Gabriele Maria Noce
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Gabriele Maria Noce
0-0 → 1-0
11:00 Arsic N. vs de Marchi A.
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Pitesti (Romania), terra battuta – Semifinali
10:00 Andreescu S. A. vs Ferrari F.
ITF M25 Pitesti - 2026-07-26T00:00:00Z
Francesco Ferrari•
0
0
Stefan Adrian Andreescu
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Stefan Adrian Andreescu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Francesco Ferrari
0-3 → 0-4
Stefan Adrian Andreescu
0-2 → 0-3
Francesco Ferrari
0-1 → 0-2
Stefan Adrian Andreescu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Kursumlijska Banja 11 (Serbia), terra battuta – Semifinali
09:30 Paganetti V. vs Munk Mortensen R.
ITF W15 Kursumlijska Banja - 2026-07-26T00:00:00Z
Rebecca Munk Mortensen
0
6
1
Vittoria Paganetti•
0
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebecca Munk Mortensen
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Vittoria Paganetti
5-2 → 6-2
Rebecca Munk Mortensen
4-2 → 5-2
Vittoria Paganetti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Rebecca Munk Mortensen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-0 → 4-1
Vittoria Paganetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Rebecca Munk Mortensen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Vittoria Paganetti
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Rebecca Munk Mortensen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Savitaipale (Finlandia), terra battuta – Semifinali
13:30 Ghirardato E. O. vs Vaissaud D.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Pergamino (Argentina), terra battuta – Semifinali
16:30 Alves C. vs Pedone G.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Hechingen (Germania), terra battuta – Semifinali
14:30 Brancaccio N. vs Palicova B.
Il match deve ancora iniziare
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