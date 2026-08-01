Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 01 Agosto 2026

01/08/2026 07:34 Nessun commento
Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 11 (Serbia), terra battuta – Semifinali
09:30 Noce G. M. ITA vs Krstic V. SRB

ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-07-26T00:00:00Z
Veljko Krstic
40
4
Gabriele Maria Noce
30
5
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11:00 Arsic N. SRB vs de Marchi A. ITA

Il match deve ancora iniziare



ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Pitesti (Romania), terra battuta – Semifinali
10:00 Andreescu S. A. ROU vs Ferrari F. ITA

ITF M25 Pitesti - 2026-07-26T00:00:00Z
Francesco Ferrari
0
0
Stefan Adrian Andreescu
0
5
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ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Kursumlijska Banja 11 (Serbia), terra battuta – Semifinali
09:30 Paganetti V. ITA vs Munk Mortensen R. DEN

ITF W15 Kursumlijska Banja - 2026-07-26T00:00:00Z
Rebecca Munk Mortensen
0
6
1
Vittoria Paganetti
0
2
0
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ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Savitaipale (Finlandia), terra battuta – Semifinali
13:30 Ghirardato E. O. ITA vs Vaissaud D. FRA

Il match deve ancora iniziare



ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Pergamino (Argentina), terra battuta – Semifinali
16:30 Alves C. BRA vs Pedone G. ITA

Il match deve ancora iniziare



ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Hechingen (Germania), terra battuta – Semifinali
14:30 Brancaccio N. ITA vs Palicova B. CZE

Il match deve ancora iniziare

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