ITIA: confermata la squalifica di quattro anni per Marketa Vondrousova (con la pubblicazione integrale della sentenza)

“È stata pubblicata la decisione integrale del tribunale indipendente nel caso antidoping che riguarda Marketa Vondrousova. Il documento contiene le motivazioni complete che hanno portato a una squalifica di quattro anni alla campionessa di Wimbledon 2023, dopo il rifiuto di sottoporsi a un controllo antidoping avvenuto nel dicembre 2025”. Così si legge questo venerdì nella sezione notizie del portale ufficiale dell’International Tennis Integrity Agency (ITIA), la conferma della dura sanzione nei confronti della tennista ceca che si è rifiutata di fornire un campione durante un test antidoping fuori competizione effettuato presso la sua abitazione il 3 dicembre 2025. Per chi volesse approfondire la questione e vedere gli atti ufficiali, è possibile scaricare il PDF completo della sentenza sul portale dell’agenzia, organo preposto alla tutela e integrità del tennis contro doping, corruzione, scommesse, ecc.

Vondrousova, assente dalle competizioni dallo scorso gennaio, non consegnò il campione richiesto all’ufficiale incaricato del controllo. Nel corso del procedimento, la 26enne ha sostenuto che lo stress e le difficoltà legate alla propria salute mentale avessero compromesso la sua capacità decisionale al momento dell’accaduto. Nella documentazione resa pubblica sul portale ufficiale dell’Agenzia, ITIA spiega le ragioni che hanno portato alla conferma della sanzione e concede alla giocatrice 21 giorni di tempo per presentare eventuale ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

Secondo il tribunale indipendente, i fatti contestati sono stati pienamente dimostrati e la tennista ha effettivamente commesso una violazione delle norme antidoping. “La giustificazione fornita per il rifiuto di sottoporsi al test è stata ritenuta insufficiente”. La squalifica di quattro anni decorre dal 22 giugno 2026. Tuttavia, non verranno annullati i risultati ottenuti dalla ceca nel periodo compreso tra il 3 dicembre 2025 e il 22 giugno 2026.

Le norme antidoping prevedono che il rifiuto di sottoporsi a un controllo venga punito con la stessa severità di una positività accertata. L’obiettivo è evitare che un atleta possa beneficiare di una sanzione più lieve semplicemente rifiutando il test. Questa procedura è chiaramente indicata nel regolamento e sottoscritta dai giocatori e giocatrici che entrano nel tennis professionistico: è necessario sottoporsi ai controlli anti doping nel corso degli eventi ma anche accettare controlli a sorpresa. Per questo ogni tennista è tenuto a scrivere e aggiornare su di un portale ufficiale delle finestre di reperibilità nel corso dell’anno, in modo che gli addetti ai controlli possano svolgere anche dei test a sorpresa. Come accadde lo scorso dicembre a Vondrousva, che però si rifiutò di concedere un campione per le analisi.

“I controlli a sorpresa rappresentano uno strumento fondamentale per proteggere l’integrità dello sport. Il tribunale indipendente ha confermato questo principio. Questo caso ricorda a tutti i giocatori che possono essere sottoposti a test in qualsiasi momento e luogo e che un rifiuto comporta conseguenze molto serie”, ha dichiarato in una nota Karen Moorhouse, amministratrice delegata della ITIA. Vondrousova, ex numero 6 del mondo nel settembre 2023, miglior classifica della sua carriera, resterà quindi sospesa fino al 21 giugno 2030.

Marco Mazzoni