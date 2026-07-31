Billie Jean King Cup, le convocate di Tathiana Garbin per Shenzhen. L’Italia insegue il tris consecutivo dopo Malaga 2024 e Shenzhen 2025
L’Italia insegue il tris consecutivo dopo Malaga 2024 e Shenzhen 2025
La Capitana del Lavoropiù Italy Billie Jean King Cup Team, Tathiana Garbin, ha diramato la lista delle giocatrici convocate per le Billie Jean King Cup Finals by Gainbridge 2026, in programma a Shenzhen dal 22 al 27 settembre. L’Italia si presenta all’appuntamento a caccia del terzo successo consecutivo, dopo il trionfo di Malaga nel 2024 (finale vinta sulla Slovacchia) e quello dello scorso anno a Shenzhen contro gli Stati Uniti. L’Evento sarà trasmesso in diretta e in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre).
Questo, nel dettaglio, l’elenco delle giocatrici convocate dalla Capitana azzurra:
- Lucia BRONZETTI
- Elisabetta COCCIARETTO
- Sara ERRANI
- Tyra Caterina GRANT
- Jasmine PAOLINI
Tathiana Garbin, Capitana del Lavoropiù Italy Billie Jean King Cup Team: “Torniamo a Shenzhen da campionesse in carica. La pressione ci sarà, com’è naturale che sia, ma non la viviamo come un peso: è il privilegio di poter rappresentare ancora una volta la maglia azzurra nella fase finale della Billie Jean King Cup, la più prestigiosa competizione a squadre del tennis femminile. Questo gruppo ha costruito qualcosa che va oltre le vittorie: una fiducia reciproca che, sui campi di Malaga, di Shenzhen e, lo scorso aprile, sulla terra rossa di Velletri, davanti al nostro pubblico, ci ha permesso di esprimere il nostro miglior tennis e onorare la maglia azzurra. Non partiamo per difendere un titolo, ma per affrontare questa sfida con la stessa identità che ci ha portato fin qui: passione, orgoglio, spirito di squadra e la consapevolezza di rappresentare qualcosa di più grande di noi”.
L’Italia debutterà contro le padrone di casa della Cina giovedì 24 settembre alle 11:00 ora italiana. In caso di successo, la semifinale è in programma sabato 26, la finale domenica 27, sempre alle 11:00.
Le sfide tra nazioni si giocano al meglio delle tre partite, due singolari e un doppio, tutte al meglio dei tre set con tie-break in tutti i parziali.
TAG: Billie Jean King Cup, Billie Jean King Cup 2026, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Sara Errani, Tyra Caterina Grant
Sto giro mi sa che le cinesi schiereranno la migliore formazione
Facciamo a cambio Grant/Tagger; noi diamo agli austriaci Tyra e loro ci danno Tagger che a differenza di Tyra sicuramente diventerà N1 al mondo
Juliette, credo che il regolamento sia lo stesso per la Davis. Devono obbligatoriamente, salvo provate indisposizioni, entrate on court le prime secondo il ranking.
Caterina Tyra Grant mi sa che ancora no. Speriamo a presto 😉
Ciao
@ j (#4660987)
😀
@ j (#4660987)
😀
@ Marco Tullio Cicerone (#4660934)
E l’ultimo chiuda la porta. Slam
Maledetto Carter
Maledetto Carter
@ Marco Tullio Cicerone (#4660934)
😆
@ Marco Tullio Cicerone (#4660934)
😀
Assolutamente!
Stanislao Moulinsky (questa è per i diversamente giovani come me…) 😥
@ Fabblack (#4660913)
Se vinciamo la competizione significa che abbiamo la più forte squadra femminile. A nessuno interessa dei “se” o dei “ma”.
Facciamole giocare tutti e due i singolari, travestita da Paolini o da Cocciaretto
Oltretutto spessissimo mancano proprio Russia e Bielorussia, per motivi… extratennis (Rybakina è diventata kazaka per questo motivo, come Potapova austriaca; Kasatkina australiana per altri, ma sempre extratennis).
ho la sensazione che all’estero questa competizione sia meno sentita che in italia…
sono sempre tantissime le assenze tra le varie nazionali, mentre le azzurre si presentano sempre con tutte a disposizione (salvo infortuni ovviamente)
È arrivato il momento di far giocare Grant, sia in singolo che in doppio da titolare a ogni tie….