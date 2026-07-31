Billie Jean King Cup 2026 Copertina, Davis/FedCup

Billie Jean King Cup, le convocate di Tathiana Garbin per Shenzhen. L’Italia insegue il tris consecutivo dopo Malaga 2024 e Shenzhen 2025

31/07/2026 11:00 17 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008

L’Italia insegue il tris consecutivo dopo Malaga 2024 e Shenzhen 2025

La Capitana del Lavoropiù Italy Billie Jean King Cup Team, Tathiana Garbin, ha diramato la lista delle giocatrici convocate per le Billie Jean King Cup Finals by Gainbridge 2026, in programma a Shenzhen dal 22 al 27 settembre. L’Italia si presenta all’appuntamento a caccia del terzo successo consecutivo, dopo il trionfo di Malaga nel 2024 (finale vinta sulla Slovacchia) e quello dello scorso anno a Shenzhen contro gli Stati Uniti. L’Evento sarà trasmesso in diretta e in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre).

Questo, nel dettaglio, l’elenco delle giocatrici convocate dalla Capitana azzurra:

  • Lucia BRONZETTI
  • Elisabetta COCCIARETTO
  • Sara ERRANI
  • Tyra Caterina GRANT
  • Jasmine PAOLINI

Tathiana Garbin, Capitana del Lavoropiù Italy Billie Jean King Cup Team:Torniamo a Shenzhen da campionesse in carica. La pressione ci sarà, com’è naturale che sia, ma non la viviamo come un peso: è il privilegio di poter rappresentare ancora una volta la maglia azzurra nella fase finale della Billie Jean King Cup, la più prestigiosa competizione a squadre del tennis femminile. Questo gruppo ha costruito qualcosa che va oltre le vittorie: una fiducia reciproca che, sui campi di Malaga, di Shenzhen e, lo scorso aprile, sulla terra rossa di Velletri, davanti al nostro pubblico, ci ha permesso di esprimere il nostro miglior tennis e onorare la maglia azzurra. Non partiamo per difendere un titolo, ma per affrontare questa sfida con la stessa identità che ci ha portato fin qui: passione, orgoglio, spirito di squadra e la consapevolezza di rappresentare qualcosa di più grande di noi”.

L’Italia debutterà contro le padrone di casa della Cina giovedì 24 settembre alle 11:00 ora italiana. In caso di successo, la semifinale è in programma sabato 26, la finale domenica 27, sempre alle 11:00.

Le sfide tra nazioni si giocano al meglio delle tre partite, due singolari e un doppio, tutte al meglio dei tre set con tie-break in tutti i parziali.

TAG: , , , , , ,

17 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Fabio (Guest) 31-07-2026 19:01

Sto giro mi sa che le cinesi schiereranno la migliore formazione

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Nostalgia canaglia (Guest) 31-07-2026 17:27

Facciamo a cambio Grant/Tagger; noi diamo agli austriaci Tyra e loro ci danno Tagger che a differenza di Tyra sicuramente diventerà N1 al mondo

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giallu 31-07-2026 15:35

Scritto da giallu

Scritto da Juliette
È arrivato il momento di far giocare Grant, sia in singolo che in doppio da titolare a ogni tie….

Assolutamente!

Juliette, credo che il regolamento sia lo stesso per la Davis. Devono obbligatoriamente, salvo provate indisposizioni, entrate on court le prime secondo il ranking.
Caterina Tyra Grant mi sa che ancora no. Speriamo a presto 😉
Ciao

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giallu 31-07-2026 15:29

@ j (#4660987)

😀

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giallu 31-07-2026 15:29

@ j (#4660987)

😀

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
j 31-07-2026 15:07

Scritto da Marco Tullio Cicerone

Scritto da walden

Scritto da Juliette
È arrivato il momento di far giocare Grant, sia in singolo che in doppio da titolare a ogni tie….

Facciamole giocare tutti e due i singolari, travestita da Paolini o da Cocciaretto

Stanislao Moulinsky (questa è per i diversamente giovani come me…)

@ Marco Tullio Cicerone (#4660934)

E l’ultimo chiuda la porta. Slam

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Paolalbe (Guest) 31-07-2026 14:28

Maledetto Carter

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Paolalbe (Guest) 31-07-2026 14:28

Maledetto Carter

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 31-07-2026 13:13

@ Marco Tullio Cicerone (#4660934)

😆

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giallu 31-07-2026 12:54

@ Marco Tullio Cicerone (#4660934)

😀

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giallu 31-07-2026 12:53

Scritto da Juliette
È arrivato il momento di far giocare Grant, sia in singolo che in doppio da titolare a ogni tie….

Assolutamente!

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Juliette
Marco Tullio Cicerone 31-07-2026 12:13

Scritto da walden

Scritto da Juliette
È arrivato il momento di far giocare Grant, sia in singolo che in doppio da titolare a ogni tie….

Facciamole giocare tutti e due i singolari, travestita da Paolini o da Cocciaretto

Stanislao Moulinsky (questa è per i diversamente giovani come me…) 😥

 6
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giallu, walden, Massi, Marco M., j
Roberto (Guest) 31-07-2026 12:03

@ Fabblack (#4660913)

Se vinciamo la competizione significa che abbiamo la più forte squadra femminile. A nessuno interessa dei “se” o dei “ma”.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 31-07-2026 11:50

Scritto da Juliette
È arrivato il momento di far giocare Grant, sia in singolo che in doppio da titolare a ogni tie….

Facciamole giocare tutti e due i singolari, travestita da Paolini o da Cocciaretto

 4
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Juliette, j
Fabblack 31-07-2026 11:30

Oltretutto spessissimo mancano proprio Russia e Bielorussia, per motivi… extratennis (Rybakina è diventata kazaka per questo motivo, come Potapova austriaca; Kasatkina australiana per altri, ma sempre extratennis).

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Juliette
italo (Guest) 31-07-2026 11:05

ho la sensazione che all’estero questa competizione sia meno sentita che in italia…
sono sempre tantissime le assenze tra le varie nazionali, mentre le azzurre si presentano sempre con tutte a disposizione (salvo infortuni ovviamente)

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Juliette
Juliette 31-07-2026 11:04

È arrivato il momento di far giocare Grant, sia in singolo che in doppio da titolare a ogni tie….

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!