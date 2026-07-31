Billie Jean King Cup, le convocate di Tathiana Garbin per Shenzhen. L’Italia insegue il tris consecutivo dopo Malaga 2024 e Shenzhen 2025

L’Italia insegue il tris consecutivo dopo Malaga 2024 e Shenzhen 2025

La Capitana del Lavoropiù Italy Billie Jean King Cup Team, Tathiana Garbin, ha diramato la lista delle giocatrici convocate per le Billie Jean King Cup Finals by Gainbridge 2026, in programma a Shenzhen dal 22 al 27 settembre. L’Italia si presenta all’appuntamento a caccia del terzo successo consecutivo, dopo il trionfo di Malaga nel 2024 (finale vinta sulla Slovacchia) e quello dello scorso anno a Shenzhen contro gli Stati Uniti. L’Evento sarà trasmesso in diretta e in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre).

Questo, nel dettaglio, l’elenco delle giocatrici convocate dalla Capitana azzurra:

Lucia BRONZETTI

Elisabetta COCCIARETTO

Sara ERRANI

Tyra Caterina GRANT

Jasmine PAOLINI

Tathiana Garbin, Capitana del Lavoropiù Italy Billie Jean King Cup Team: “Torniamo a Shenzhen da campionesse in carica. La pressione ci sarà, com’è naturale che sia, ma non la viviamo come un peso: è il privilegio di poter rappresentare ancora una volta la maglia azzurra nella fase finale della Billie Jean King Cup, la più prestigiosa competizione a squadre del tennis femminile. Questo gruppo ha costruito qualcosa che va oltre le vittorie: una fiducia reciproca che, sui campi di Malaga, di Shenzhen e, lo scorso aprile, sulla terra rossa di Velletri, davanti al nostro pubblico, ci ha permesso di esprimere il nostro miglior tennis e onorare la maglia azzurra. Non partiamo per difendere un titolo, ma per affrontare questa sfida con la stessa identità che ci ha portato fin qui: passione, orgoglio, spirito di squadra e la consapevolezza di rappresentare qualcosa di più grande di noi”.

L’Italia debutterà contro le padrone di casa della Cina giovedì 24 settembre alle 11:00 ora italiana. In caso di successo, la semifinale è in programma sabato 26, la finale domenica 27, sempre alle 11:00.

Le sfide tra nazioni si giocano al meglio delle tre partite, due singolari e un doppio, tutte al meglio dei tre set con tie-break in tutti i parziali.