Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 31 Luglio 2026

Alexander Weis nella foto
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 11 (Serbia), terra battuta – Quarti di Finale
09:30 Arsic N. vs Comino L.
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-07-26T00:00:00Z
Niksa Arsic
6
7
Lorenzo Comino
4
6
Vincitore: Niksa Arsic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0-1*
0-0*
1-1*
0-1*
1-1*
1-2*
2-2*
2-3*
2-4*
3-4*
3-5*
4-5*
5-5*
6-5*
6-6 → 7-6
Lorenzo Comino
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Niksa Arsic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Lorenzo Comino
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Niksa Arsic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Lorenzo Comino
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Lorenzo Comino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Niksa Arsic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Lorenzo Comino
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Niksa Arsic
15-0
30-0
30-15
15-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Lorenzo Comino
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Niksa Arsic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Lorenzo Comino
15-0
30-0
15-0
30-0
30-15
40-15
3-3 → 3-4
Lorenzo Comino
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Niksa Arsic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
09:30 Jankanj V. vs Noce G. M.
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-07-26T00:00:00Z
Vlado Jankanj
6
2
3
Gabriele Maria Noce
2
6
6
Vincitore: Gabriele Maria Noce
Servizio
Svolgimento
Set 3
Gabriele Maria Noce
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
30-40
A-40
3-5 → 3-6
Gabriele Maria Noce
2-4 → 2-5
Vlado Jankanj
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Gabriele Maria Noce
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Gabriele Maria Noce
0-2 → 1-2
Vlado Jankanj
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Gabriele Maria Noce
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Vlado Jankanj
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Gabriele Maria Noce
15-0
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Gabriele Maria Noce
0-4 → 0-5
Vlado Jankanj
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Gabriele Maria Noce
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Vlado Jankanj
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Gabriele Maria Noce
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gabriele Maria Noce
4-2 → 5-2
Vlado Jankanj
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Gabriele Maria Noce
3-1 → 3-2
Vlado Jankanj
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Gabriele Maria Noce
0-15
0-15
0-30
0-40
15-40
1-1 → 2-1
Gabriele Maria Noce
0-0 → 0-1
09:30 Krstic V. vs Bellifemine A.
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-07-26T00:00:00Z
Veljko Krstic
7
6
Alessandro Bellifemine
6
0
Vincitore: Veljko Krstic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alessandro Bellifemine
4-0 → 5-0
Veljko Krstic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
Alessandro Bellifemine
2-0 → 3-0
Veljko Krstic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Alessandro Bellifemine
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0-1*
1-1*
2-1*
2-2*
3-2*
4-2*
4-3*
5-3*
5-4*
5-5*
6-6*
6-7*
7-7*
8-7*
6-6 → 7-6
Alessandro Bellifemine
0-15
15-30
0-30
15-30
15-40
5-6 → 6-6
Veljko Krstic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Alessandro Bellifemine
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Veljko Krstic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Alessandro Bellifemine
0-15
15-15
30-15
40-15
30-15
5-2 → 5-3
Alessandro Bellifemine
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Veljko Krstic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Alessandro Bellifemine
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Veljko Krstic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Alessandro Bellifemine
0-1 → 1-1
Veljko Krstic
0-15
15-15
30-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
11:00 de Marchi A. vs Maksimovic M.
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-07-26T00:00:00Z
Andrea De Marchi
6
6
Marko Maksimovic
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Andrea De Marchi
15-0
30-0
40-0
30-0
40-0
40-15
5-4 → 6-4
Marko Maksimovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Andrea De Marchi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Marko Maksimovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Andrea De Marchi
3-2 → 4-2
Marko Maksimovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Andrea De Marchi
2-1 → 3-1
Marko Maksimovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Andrea De Marchi
15-0
15-15
30-15
40-15
30-15
40-15
1-0 → 2-0
Marko Maksimovic
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andrea De Marchi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Marko Maksimovic
0-15
0-15
15-15
15-30
30-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Andrea De Marchi
15-15
30-15
40-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
Marko Maksimovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Andrea De Marchi
1-3 → 2-3
Marko Maksimovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Andrea De Marchi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Marko Maksimovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Andrea De Marchi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Bolzano (Italia), terra battuta – Semifinali
13:30 Sorger S. vs Weis A.
ITF M25 Bolzano - 2026-07-26T00:00:00Z
Alexander Weis
3
4
Sebastian Sorger
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexander Weis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Sebastian Sorger
4-4 → 4-5
Alexander Weis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Sebastian Sorger
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Alexander Weis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
Sebastian Sorger
2-2 → 2-3
Sebastian Sorger
1-1 → 1-2
Alexander Weis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Sebastian Sorger
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexander Weis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Sebastian Sorger
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Alexander Weis
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
30-40
A-40
2-4 → 3-4
Sebastian Sorger
2-3 → 2-4
Alexander Weis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Sebastian Sorger
1-2 → 1-3
Sebastian Sorger
15-0
15-15
30-15
15-15
30-15
40-15
0-1 → 0-2
Alexander Weis
0-15
15-15
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Pitesti (Romania), terra battuta – Quarti di Finale
09:00 Ferrari F. vs Ghetu G.
ITF M25 Pitesti - 2026-07-26T00:00:00Z
Gabriel Ghetu
3
5
Francesco Ferrari
6
7
Vincitore: Francesco Ferrari
Servizio
Svolgimento
Set 2
Francesco Ferrari
5-6 → 5-7
Gabriel Ghetu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Francesco Ferrari
4-5 → 5-5
Gabriel Ghetu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Francesco Ferrari
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Gabriel Ghetu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Francesco Ferrari
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Gabriel Ghetu
0-15
0-30
15-30
40-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Francesco Ferrari
0-15
15-15
0-15
30-15
40-15
1-2 → 1-3
Gabriel Ghetu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Francesco Ferrari
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Gabriel Ghetu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Francesco Ferrari
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Francesco Ferrari
0-15
15-15
15-30
30-30
15-30
30-30
30-40
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Francesco Ferrari
15-0
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Gabriel Ghetu
0-15
0-30
15-40
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Francesco Ferrari
2-0 → 2-1
Gabriel Ghetu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Francesco Ferrari
0-0 → 1-0
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Huamantla 3 (Messico), cemento – Quarti di Finale
19:00 Casari A. vs Sanchez Uribe M. J.
ITF W15 Huamantla - 2026-07-26T00:00:00Z
Maria Jose Sanchez Uribe
40
6
5
Anja Casari•
30
4
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anja Casari
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
Maria Jose Sanchez Uribe
5-3 → 5-4
Maria Jose Sanchez Uribe
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Anja Casari
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Maria Jose Sanchez Uribe
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Anja Casari
15-15
30-15
30-30
30-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Maria Jose Sanchez Uribe
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Anja Casari
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Maria Jose Sanchez Uribe
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Jose Sanchez Uribe
5-3 → 5-4
Anja Casari
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Maria Jose Sanchez Uribe
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Anja Casari
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Maria Jose Sanchez Uribe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-0 → 4-1
Anja Casari
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Maria Jose Sanchez Uribe
2-0 → 3-0
Anja Casari
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Maria Jose Sanchez Uribe
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Kursumlijska Banja 11 (Serbia), terra battuta – Quarti di Finale
11:00 Paganetti V. vs El Aouni A.
ITF W15 Kursumlijska Banja - 2026-07-26T00:00:00Z
Aya El Aouni
1
5
Vittoria Paganetti
6
7
Servizio
Svolgimento
Set 2
Vittoria Paganetti
15-0
30-0
40-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Vittoria Paganetti
3-5 → 4-5
Vittoria Paganetti
0-15
0-30
15-30
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Aya El Aouni
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Vittoria Paganetti
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-4 → 1-4
Vittoria Paganetti
0-2 → 0-3
Vittoria Paganetti
15-0
15-15
30-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aya El Aouni
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Vittoria Paganetti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Vittoria Paganetti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Aya El Aouni
0-15
0-30
15-30
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Vittoria Paganetti
40-30
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Aya El Aouni
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Rogaska Slatina (Slovenia), terra battuta – Quarti di Finale
10:00 Mikaca S. vs Luciano L.
ITF W15 Rogaska Slatina - 2026-07-27T00:00:00Z
Sara Mikaca
4
6
6
Lavinia Luciano
6
2
4
Vincitore: Sara Mikaca
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lavinia Luciano
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Lavinia Luciano
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-3 → 5-3
Sara Mikaca
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Lavinia Luciano
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Lavinia Luciano
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Sara Mikaca
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Lavinia Luciano
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lavinia Luciano
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Lavinia Luciano
15-0
15-15
30-15
15-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Lavinia Luciano
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Sara Mikaca
0-15
15-15
30-15
40-15
30-15
1-1 → 2-1
Sara Mikaca
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Mikaca
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Lavinia Luciano
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Lavinia Luciano
15-0
15-15
15-30
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-30
A-40
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Sara Mikaca
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Lavinia Luciano
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Sara Mikaca
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
10:00 Trevisan F. vs Senica A.
ITF W15 Rogaska Slatina - 2026-07-27T00:00:00Z
Alja Senica
6
7
Federica Trevisan
3
5
Vincitore: Alja Senica
Servizio
Svolgimento
Set 2
Federica Trevisan
0-15
0-30
15-30
0-30
15-30
15-40
5-5 → 6-5
Federica Trevisan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Alja Senica
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Federica Trevisan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Federica Trevisan
2-2 → 2-3
Federica Trevisan
2-0 → 2-1
Federica Trevisan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Federica Trevisan
4-3 → 5-3
Federica Trevisan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Federica Trevisan
0-15
0-30
0-15
0-40
0-30
0-40
1-2 → 2-2
Alja Senica
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Federica Trevisan
0-1 → 1-1
Alja Senica
0-15
15-15
15-30
15-15
15-30
30-40
0-0 → 0-1
10:00 Zucchini A. vs Meri E.
ITF W15 Rogaska Slatina - 2026-07-27T00:00:00Z
Eszter Meri
2
6
6
Arianna Zucchini
6
2
1
Vincitore: Eszter Meri
Servizio
Svolgimento
Set 3
Arianna Zucchini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Arianna Zucchini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Arianna Zucchini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Arianna Zucchini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Arianna Zucchini
0-15
0-30
15-30
0-30
15-40
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Eszter Meri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-15
3-2 → 4-2
Arianna Zucchini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Eszter Meri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
30-40
A-40
1-2 → 2-2
Arianna Zucchini
0-2 → 1-2
Eszter Meri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Arianna Zucchini
0-15
0-15
15-15
30-15
40-15
30-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eszter Meri
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Arianna Zucchini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Eszter Meri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Arianna Zucchini
15-0
30-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Arianna Zucchini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Eszter Meri
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Arianna Zucchini
0-0 → 1-0
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Savitaipale (Finlandia), terra battuta – Quarti di Finale
12:00 Tomase E. vs Stagno B.
ITF W15 Savitaipale - 2026-07-27T00:00:00Z
Elza Tomase
6
6
Beatrice Stagno
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elza Tomase
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Beatrice Stagno
15-0
40-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Elza Tomase
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Elza Tomase
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elza Tomase
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Beatrice Stagno
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
13:30 Ghirardato E. O. vs Sziedat F.
ITF W15 Savitaipale - 2026-07-27T00:00:00Z
Franziska Sziedat
5
6
Emma Ottavia Ghirardato
7
7
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0-1*
0-2*
1-2*
1-3*
2-3*
2-4*
2-3*
2-4*
2-5*
3-5*
4-5*
4-6*
5-6*
6-6 → 6-7
Emma Ottavia Ghirardato
15-0
30-0
30-15
15-0
30-15
40-15
6-5 → 6-6
Franziska Sziedat
15-0
15-15
30-0
30-15
40-30
30-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Emma Ottavia Ghirardato
5-4 → 5-5
Franziska Sziedat
4-4 → 5-4
Emma Ottavia Ghirardato
30-0
30-15
15-0
30-15
40-15
4-3 → 4-4
Franziska Sziedat
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Emma Ottavia Ghirardato
4-1 → 4-2
Franziska Sziedat
3-1 → 4-1
Emma Ottavia Ghirardato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Franziska Sziedat
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Emma Ottavia Ghirardato
1-0 → 2-0
Franziska Sziedat
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Emma Ottavia Ghirardato
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Franziska Sziedat
5-5 → 5-6
Emma Ottavia Ghirardato
4-5 → 5-5
Franziska Sziedat
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Emma Ottavia Ghirardato
3-4 → 4-4
Franziska Sziedat
3-3 → 3-4
Emma Ottavia Ghirardato
2-3 → 3-3
Franziska Sziedat
1-3 → 2-3
Emma Ottavia Ghirardato
1-2 → 1-3
Franziska Sziedat
15-0
15-15
30-15
40-15
30-15
40-15
0-2 → 1-2
Emma Ottavia Ghirardato
0-1 → 0-2
Franziska Sziedat
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Pergamino (Argentina), terra battuta – Quarti di Finale
17:30 Mattioli F. vs Pedone G.
ITF W35 Pergamino - 2026-07-26T00:00:00Z
Francesca Mattioli
1
2
Giorgia Pedone
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Francesca Mattioli
2-5 → 2-6
Giorgia Pedone
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Francesca Mattioli
2-3 → 2-4
Giorgia Pedone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Francesca Mattioli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Giorgia Pedone
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Francesca Mattioli
15-0
15-15
15-30
15-40
15-30
15-40
0-1 → 0-2
Giorgia Pedone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Francesca Mattioli
1-5 → 1-6
Francesca Mattioli
15-0
15-15
15-30
30-30
15-30
30-30
40-30
0-4 → 1-4
Francesca Mattioli
0-2 → 0-3
Francesca Mattioli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
ITF DONNE – SINGOLARE: W50 Knokke-Heist (Belgio), terra battuta – Quarti di Finale
13:00 Lim J. vs Pace F.
ITF W50 Knokke-Heist - 2026-07-26T00:00:00Z
Jenny Lim
7
7
Francesca Pace
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jenny Lim
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Francesca Pace
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Jenny Lim
0-15
15-15
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Francesca Pace
0-15
15-15
15-30
30-30
15-30
40-30
1-1 → 1-2
Francesca Pace
15-0
30-0
30-15
30-30
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1-0*
2-0*
1-0*
2-0*
3-0*
4-0*
4-1*
5-1*
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
Jenny Lim
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Francesca Pace
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Jenny Lim
30-0
30-15
30-0
30-15
40-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Francesca Pace
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Jenny Lim
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Francesca Pace
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Francesca Pace
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Jenny Lim
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Hechingen (Germania), terra battuta – Quarti di Finale
12:30 Brancaccio N. vs Schunk N.
ITF W75 Hechingen - 2026-07-27T00:00:00Z
Nastasja Schunk
3
6
1
Nuria Brancaccio
6
3
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
Nuria Brancaccio
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Nuria Brancaccio
1-3 → 1-4
Nastasja Schunk
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Nuria Brancaccio
1-1 → 1-2
Nastasja Schunk
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Nuria Brancaccio
15-0
30-0
15-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nastasja Schunk
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Nuria Brancaccio
5-2 → 5-3
Nuria Brancaccio
4-1 → 4-2
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Nastasja Schunk
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nuria Brancaccio
3-5 → 3-6
Nastasja Schunk
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Nuria Brancaccio
2-4 → 3-4
Nastasja Schunk
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Nuria Brancaccio
0-15
0-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
1-3 → 1-4
Nuria Brancaccio
0-2 → 0-3
Nastasja Schunk
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Nuria Brancaccio
0-0 → 0-1
3 commenti
Che crescita la ghirardato
Bene anche noce questa settimana
Finalmente! Sta pagina andrebbe rimessa tutti i giorni! Penso la vittoria di giornata sia quella di Francesco ferrari!