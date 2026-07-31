Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 31 Luglio 2026

31/07/2026 08:31 3 commenti
Alexander Weis nella foto
Alexander Weis nella foto

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 11 (Serbia), terra battuta – Quarti di Finale
09:30 Arsic N. SRB vs Comino L. ITA

ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-07-26T00:00:00Z
Niksa Arsic
6
7
Lorenzo Comino
4
6
Vincitore: Niksa Arsic
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09:30 Jankanj V. SRB vs Noce G. M. ITA

ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-07-26T00:00:00Z
Vlado Jankanj
6
2
3
Gabriele Maria Noce
2
6
6
Vincitore: Gabriele Maria Noce
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09:30 Krstic V. SRB vs Bellifemine A. ITA

ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-07-26T00:00:00Z
Veljko Krstic
7
6
Alessandro Bellifemine
6
0
Vincitore: Veljko Krstic
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11:00 de Marchi A. ITA vs Maksimovic M. SRB

ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-07-26T00:00:00Z
Andrea De Marchi
6
6
Marko Maksimovic
3
4
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Bolzano (Italia), terra battuta – Semifinali
13:30 Sorger S. AUT vs Weis A. ITA

ITF M25 Bolzano - 2026-07-26T00:00:00Z
Alexander Weis
3
4
Sebastian Sorger
6
6
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Pitesti (Romania), terra battuta – Quarti di Finale
09:00 Ferrari F. ITA vs Ghetu G. ROU

ITF M25 Pitesti - 2026-07-26T00:00:00Z
Gabriel Ghetu
3
5
Francesco Ferrari
6
7
Vincitore: Francesco Ferrari
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ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Huamantla 3 (Messico), cemento – Quarti di Finale
19:00 Casari A. ITA vs Sanchez Uribe M. J. COL

ITF W15 Huamantla - 2026-07-26T00:00:00Z
Maria Jose Sanchez Uribe
40
6
5
Anja Casari
30
4
4
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ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Kursumlijska Banja 11 (Serbia), terra battuta – Quarti di Finale
11:00 Paganetti V. ITA vs El Aouni A. MAR

ITF W15 Kursumlijska Banja - 2026-07-26T00:00:00Z
Aya El Aouni
1
5
Vittoria Paganetti
6
7
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ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Rogaska Slatina (Slovenia), terra battuta – Quarti di Finale
10:00 Mikaca S. BIH vs Luciano L. ITA

ITF W15 Rogaska Slatina - 2026-07-27T00:00:00Z
Sara Mikaca
4
6
6
Lavinia Luciano
6
2
4
Vincitore: Sara Mikaca
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10:00 Trevisan F. ITA vs Senica A. SLO

ITF W15 Rogaska Slatina - 2026-07-27T00:00:00Z
Alja Senica
6
7
Federica Trevisan
3
5
Vincitore: Alja Senica
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10:00 Zucchini A. ITA vs Meri E. SVK

ITF W15 Rogaska Slatina - 2026-07-27T00:00:00Z
Eszter Meri
2
6
6
Arianna Zucchini
6
2
1
Vincitore: Eszter Meri
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ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Savitaipale (Finlandia), terra battuta – Quarti di Finale
12:00 Tomase E. LAT vs Stagno B. ITA

ITF W15 Savitaipale - 2026-07-27T00:00:00Z
Elza Tomase
6
6
Beatrice Stagno
3
4
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13:30 Ghirardato E. O. ITA vs Sziedat F. GER

ITF W15 Savitaipale - 2026-07-27T00:00:00Z
Franziska Sziedat
5
6
Emma Ottavia Ghirardato
7
7
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ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Pergamino (Argentina), terra battuta – Quarti di Finale
17:30 Mattioli F. ARG vs Pedone G. ITA

ITF W35 Pergamino - 2026-07-26T00:00:00Z
Francesca Mattioli
1
2
Giorgia Pedone
6
6
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ITF DONNE – SINGOLARE: W50 Knokke-Heist (Belgio), terra battuta – Quarti di Finale
13:00 Lim J. FRA vs Pace F. ITA

ITF W50 Knokke-Heist - 2026-07-26T00:00:00Z
Jenny Lim
7
7
Francesca Pace
6
5
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ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Hechingen (Germania), terra battuta – Quarti di Finale
12:30 Brancaccio N. ITA vs Schunk N. GER

ITF W75 Hechingen - 2026-07-27T00:00:00Z
Nastasja Schunk
3
6
1
Nuria Brancaccio
6
3
6
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3 commenti

Vasco90 31-07-2026 20:51

Che crescita la ghirardato

 3
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Vasco90 31-07-2026 16:30

Bene anche noce questa settimana

 2
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Vasco90 31-07-2026 16:29

Finalmente! Sta pagina andrebbe rimessa tutti i giorni! Penso la vittoria di giornata sia quella di Francesco ferrari!

 1
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