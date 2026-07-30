Ajla Tomljanovic chiude anticipatamente la sua stagione: “Ci rivediamo nel 2027”

Quando sei bersagliata da piccoli ma continui infortuni che non ti permettono di svolgere gli allenamenti con continuità e ritrovare la miglior forma, forse la scelta migliore è “tirare una riga”, fermarsi e ritrovare la salute, per ripartire con maggior serenità e rinnovate ambizioni nella nuova stagione. Una scelta drastica visto che siamo appena a fine luglio ma per Ajla Tomljanovic è la decisione più saggia per ripartire. La tennista australiana infatti ha vissuto un anno particolarmente complicato, alle prese con diversi problemi fisici non molto gravi ma persistenti, tanto da non esser riuscita ad esprimere il suo miglior tennis con continuità.

La nativa di Zagabria ma naturalizzata australiana avrebbe dovuto partecipare la scorsa settimana all’Athens Open, nuovo torneo del circuito WTA, ma ha annunciato il forfait prima dell’inizio della competizione. Tomljanovic ha quindi riflettuto sul da farsi e aggiornato i tifosi sulle proprie condizioni, prendendo la coraggiosa decisione di chiudere anticipatamente la stagione per concentrarsi sul recupero fisico. Saluti, ci rivediamo l’anno prossimo.

“Ciao a tutti. È stato un anno difficile, segnato da alcuni piccoli infortuni, quindi ho deciso di concludere la mia stagione in anticipo per tornare completamente in salute e farmi trovare pronta per il 2027”, ha scritto Ajla nelle sue Instagram Stories. “Odio stare lontana dai campi da tennis, ma non preoccupatevi: non sarò troppo distante. Continuerò a esserci, semplicemente in un ruolo diverso. Un abbraccio a tutti, A”.

Nel 2026 l’australiana ha conquistato 15 vittorie in 32 incontri disputati nel circuito WTA. I suoi migliori risultati sono stati le semifinali raggiunte al Libema Open ed Eastbourne, entrambi tornei recenti e su erba. Nel corso della stagione ha ottenuto successi di prestigio contro diverse giocatrici di valore, tra cui Elisabetta Cocciaretto, Camila Osorio e Jessica Bouzas Maneiro. Ma una nuova ricaduta nei fastidi che la perseguitano da tempo ha spinto la 33enne a staccare la spina e pensare già all’estate australiana dell’anno prossimo. In carriera Ajla ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon (2021, 2022) e US Open (2021), toccando come best ranking il n.32 WTA nell’aprile del 2023. In Italia ebbe una discreta popolarità anche per esser stata a lungo la fidanzata di Matteo Berrettini nelle migliori stagioni del romano, e durante il Covid quando i due fecero base insieme in Florida nei mesi di blocco del tour.

Mario Cecchi