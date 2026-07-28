Nardi aggiorna sulle proprie condizioni: “Sto recuperando da un edema osseo all’anca destra”

Un 2026 poco fortunato a livello fisico per Luca Nardi che, dopo la frattura all’ulna rimediata nelle qualificazioni di Indian Wells, è di nuovo fermo ai box e quindi lontano dai tornei per un edema osseo. Il marchigiano, attualmente n.165 ATP (con un best alla piazza 65 toccato nel marzo 2025), ha fornito via Instagram un messaggio sulla propria attuale condizione, che riportiamo.

“Un piccolo aggiornamento su questi ultimi mesi. Dopo la frattura all’ulna, ho dovuto convivere con diversi problemi muscolari. In questo momento sto recuperando da un edema osseo all’anca destra, che mi tiene ancora lontano dal campo. Sto lavorando per tornare presto, con l’obiettivo di essere pronto per il tour americano. Grazie a tutti per il supporto”.

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Nardi nel 2026 ha un bilancio di sole 2 vittorie e 4 sconfitte a livello ATP, con miglior risultato i quarti di finale a Montpellier (dove aveva sconfitto Cobolli al secondo turno) e la finale al Challenger di Manama, tutti piazzamenti di inizio anno visto che poi la sua situazione fisica si è complicata ed ha giocato non molto e spesso in non perfette condizioni. Dopo il Challenger di Perugia, Luca è andato sull’erba senza ottenere buone prestazioni, stoppato nel secondo turno di qualificazione a Wimbledon da Virtanen; quindi il tentativo di centrare il main draw ad Umag, ma battuto al primo match del tabellone cadetto da Andrea Guerrieri. Ora lo stop per l’edema osseo.

C’è curiosità per la collaborazione tra Nardi e Renzo Furlan iniziata da poco, per la speranza che l’esperienza e visione del coach veneto – protagonista assoluto nella scalata clamorosa di Jasmine Paolini verso i vertici del tennis femminile – possa rappresentare lo step decisivo a far decollare la carriera del marchigiano, grande talento tecnico ma ancora assai carente sotto altri punti di vista. La speranza è che possa recuperare presto la salute e quindi giocare al meglio delle proprie possibilità.

Mario Cecchi