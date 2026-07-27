US Open 2026, parata di stelle nel doppio misto: Djokovic giocherà con Sabalenka

Lo US Open ha svelato la prima lista delle coppie iscritte al torneo di doppio misto 2026. Come già accaduto nella passata stagione, la competizione si svolgerà durante la Fan Week, prima dell’inizio dei tabelloni principali di singolare, e riunirà numerosi protagonisti dei circuiti ATP e WTA.

Il binomio di maggiore richiamo sarà quello composto da Novak Djokovic e Aryna Sabalenka. Il serbo e la numero uno mondiale sono legati da una grande amicizia e negli ultimi anni hanno spesso divertito il pubblico con siparietti, battute e sfide di ballo. Qualità tennistica e carisma li rendono immediatamente una delle coppie più attese e accreditate per la vittoria finale.

Errani e Vavassori difendono nuovamente il titolo

Tra i protagonisti ci saranno anche Sara Errani e Andrea Vavassori, vincitori delle ultime due edizioni, nel 2024 e nel 2025. La coppia italiana possiede esperienza, affiatamento e caratteristiche perfettamente complementari per questa specialità.

Torneranno in campo anche i finalisti della passata edizione, Iga Świątek e Casper Ruud. Hanno presentato la propria iscrizione anche Jessica Pegula e Jack Draper, così come Elena Rybakina e Taylor Fritz.

Particolarmente interessante la presenza di diverse coppie formate da giocatori della stessa nazionalità. Naomi Osaka farà squadra con Kei Nishikori, mentre i fratelli statunitensi Peyton e Preston Stearns vivranno insieme un’esperienza molto particolare. Completano la prima lista numerosi abbinamenti inediti e potenzialmente spettacolari.

Le coppie iscritte al doppio misto

Aryna Sabalenka – Novak Djokovic

Elena Rybakina – Taylor Fritz

Mirra Andreeva – Andrey Rublev

Iga Świątek – Casper Ruud

Belinda Bencic – Flavio Cobolli

Diana Shnaider – Daniil Medvedev

Amanda Anisimova – Learner Tien

Alexandra Eala – Félix Auger-Aliassime

Leylah Fernandez – Frances Tiafoe

Taylor Townsend – Alexander Zverev

Elena-Gabriela Ruse – Nuno Borges

Jessica Pegula – Jack Draper

Naomi Osaka – Kei Nishikori

Sara Errani – Andrea Vavassori

Kateřina Siniaková – Henry Patten

Peyton Stearns – Preston Stearns

Sei coppie ammesse direttamente, otto wild card e due posti dalle qualificazioni

La lista annunciata non corrisponde ancora al tabellone definitivo. Le coppie potranno iscriversi fino al 17 agosto: le sei con la migliore somma delle classifiche individuali di singolare otterranno l’ammissione diretta. Altre otto riceveranno una wild card, mentre gli ultimi due posti saranno assegnati attraverso un torneo di qualificazione a otto coppie, in programma il 24 agosto.

Il tabellone principale del doppio misto si disputerà il 25 e 26 agosto. Tutti gli incontri saranno ospitati sui due campi più importanti di Flushing Meadows, l’Arthur Ashe Stadium e il Louis Armstrong Stadium.

Un formato rapido pensato per lo spettacolo

L’obiettivo degli organizzatori è continuare a rilanciare una specialità che negli ultimi anni aveva progressivamente perso visibilità. La presenza delle grandi stelle e una formula più rapida dovrebbero garantire incontri intensi e facilmente fruibili dal pubblico.

Fino alle semifinali le partite si disputeranno al meglio dei tre set, con le prime due frazioni ai quattro giochi, tie-break sul 4-4 e un match tie-break ai dieci punti al posto dell’eventuale terzo set. Soltanto in finale i primi due parziali si giocheranno ai sei game, con tie-break sul 6-6, mentre anche in quel caso l’eventuale terzo set sarà sostituito da un match tie-break ai dieci punti.

Alcaraz, Sinner e le sorelle Williams non sono ancora presenti

Nella lista iniziale non compaiono, almeno per il momento, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Serena Williams e Venus Williams. Il termine per le iscrizioni non è ancora scaduto e restano diverse wild card da assegnare, quindi non sono escluse ulteriori sorprese.

Le condizioni fisiche potrebbero incidere soprattutto sulle decisioni di Alcaraz e Serena Williams. Lo spagnolo non gioca da aprile a causa dell’infortunio al polso destro e punta a rientrare al Masters 1000 di Cincinnati per ritrovare ritmo in vista dello US Open. La statunitense, invece, sta recuperando dal problema al ginocchio accusato durante Wimbledon.

La loro eventuale partecipazione dipenderà dunque dalle risposte fisiche delle prossime settimane e dalle decisioni degli organizzatori. Intanto, il doppio misto newyorkese dispone già di un cast eccezionale. La presenza di Djokovic e Sabalenka, insieme ai due volte campioni in carica Errani e Vavassori, promette di trasformare l’apertura dello US Open 2026 in un vero spettacolo.





Francesco Paolo Villarico