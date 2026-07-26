Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Bloomfiled Hills, Zug, Segovia, Tampere e Winnipeg: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

26/07/2026 09:23 1 commento
Liam Draxl CAN, 05-12-2001 - foto getty images
Liam Draxl CAN, 05-12-2001 - foto getty images

🇨🇭
Challenger 125 Zug
Zug, Svizzera  ·  26 Luglio 2026

🌩
20°C
Nuvoloso, poi temporali nel pomeriggio  ·  Picco 26°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, rovesci a metà giornata e temporali nel tardo pomeriggio
PIOGGIA Rovesci alle 12:00, temporali tra 17:00 e 18:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 26 Luglio
10:00
22°
11:00
22°
12:00
🌧
23°
13:00
24°
14:00
25°
15:00
26°
16:00
26°
17:00
🌩
26°
18:00
🌩
25°
21:00
23°
⚠  Rischio rovesci e temporali: finali sulla terra da monitorare soprattutto nel pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 26 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Redcomet Arena – ore 15:30
Marc-Andrea Huesler SUI vs Thiago Seyboth Wild BRA

Il match deve ancora iniziare





🇫🇮
Challenger 75 Tampere
Tampere, Finlandia  ·  26 Luglio 2026

🌧
15°C
Pioggia leggera, rovesci a tratti  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvoloso per buona parte della giornata, con rovesci a più riprese
PIOGGIA Rovesci alle 11:00, 14:00, 15:00 e 17:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 26 Luglio
11:00
🌧
16°
12:00
16°
13:00
16°
14:00
🌧
17°
15:00
🌧
18°
16:00
18°
17:00
🌧
18°
19:00
17°
21:00
16°
23:00
15°
⚠  Pioggia leggera e rovesci a tratti: finali sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 26 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
Diego Dedura GER vs Otto Virtanen FIN

ATP Tampere
Diego Dedura
0
6
6
1
Otto Virtanen [2]
0
3
7
1
Mostra dettagli





🇪🇸
Challenger 75 Segovia
Segovia, Spagna  ·  26 Luglio 2026

14°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 29°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 26 Luglio
10:00
17°
11:00
19°
12:00
21°
13:00
23°
14:00
24°
15:00
25°
16:00
26°
18:00
29°
21:00
24°
23:00
21°
✅  Nessuna pioggia indicata: finali sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 26 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Finali · Cemento
F
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏸  Cemento

Pista Pedro Muñoz – ore 18:00
Matteo Martineau FRA vs Luka Pavlovic FRA

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 125 Bloomfield Hills
Bloomfield Hills, USA  ·  26 Luglio 2026

🌩
20°C
Nuvoloso, temporali nel pomeriggio  ·  Picco 29°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso nelle prime ore, poi parzialmente soleggiato fino al primo pomeriggio
PIOGGIA Temporali indicati intorno alle 15:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 26 Luglio
07:00
21°
08:00
22°
09:00
23°
10:00
24°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
28°
14:00
29°
15:00
🌩
29°
⚠  Temporali nel pomeriggio: finali sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 26 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
Finali · Cemento
F
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Finali
🏸  Cemento

Center Court – ore 19:00
Alex Michelsen USA vs Jacob Fearnley GBR

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
Challenger 75 Winnipeg
Winnipeg, Canada  ·  26 Luglio 2026

23°C
Sereno, poi parzialmente soleggiato  ·  Picco 30°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente e parzialmente soleggiato fino al primo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 26 Luglio
06:00
20°
07:00
20°
08:00
22°
09:00
23°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
27°
13:00
28°
14:00
30°
✅  Nessuna pioggia indicata: finali sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 26 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Finali · Cemento
F
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏸  Cemento

Stadium – ore 19:00
Liam Draxl CAN vs Toby Samuel GBR

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Giambitto 26-07-2026 10:43

Mi ricordo una canzoncina di Del Turco che si intitolava : Ma cosa hai messo nel caffè.
Ieri Darderi dopo il caffè ha dato i numeri perdendo una partita già vinta per super eccitazione era troppo su di giri . 7/1 il primo tie break e parziale ancora di 7/1 nel secondo tie break. Io consiglio di somministrargli la prossima volta una camomilla.

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