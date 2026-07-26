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Circuito Challenger Challenger, Copertina
Challenger Bloomfiled Hills, Zug, Segovia, Tampere e Winnipeg: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
26/07/2026 09:23 1 commento
🇨🇭
Challenger 125 Zug
Zug, Svizzera · 26 Luglio 2026
|🌩
|
20°C
Nuvoloso, poi temporali nel pomeriggio · Picco 26°C
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 26 Luglio
|
10:00
⛅
22°
|
11:00
☀
22°
|
12:00
🌧
23°
|
13:00
☀
24°
|
14:00
☀
25°
|
15:00
⛅
26°
|
16:00
⛅
26°
|
17:00
🌩
26°
|
18:00
🌩
25°
|
21:00
☀
23°
⚠ Rischio rovesci e temporali: finali sulla terra da monitorare soprattutto nel pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 26 Luglio
|
🌩 Temporali
⚠ Da monitorare
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
⚠ Da monitorare
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Redcomet Arena – ore 15:30
Marc-Andrea Huesler vs Thiago Seyboth Wild
Il match deve ancora iniziare
🇫🇮
Challenger 75 Tampere
Tampere, Finlandia · 26 Luglio 2026
|🌧
|
15°C
Pioggia leggera, rovesci a tratti · Picco 18°C
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 26 Luglio
|
11:00
🌧
16°
|
12:00
☁
16°
|
13:00
☁
16°
|
14:00
🌧
17°
|
15:00
🌧
18°
|
16:00
☁
18°
|
17:00
🌧
18°
|
19:00
☁
17°
|
21:00
⛅
16°
|
23:00
⛅
15°
⚠ Pioggia leggera e rovesci a tratti: finali sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 26 Luglio
|
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
⚠ Da monitorare
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Diego Dedura vs Otto Virtanen
ATP Tampere
Diego Dedura•
0
6
6
1
Otto Virtanen [2]
0
3
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Dedura
1-1
O. Virtanen
30-0
1-0 → 1-1
D. Dedura
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-7
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
1*-5
2-5*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
D. Dedura
15-0
30-0
40-0
5-6 → 6-6
O. Virtanen
0-15
15-15
30-15
5-5 → 5-6
D. Dedura
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
O. Virtanen
15-0
30-0
40-0
4-4 → 4-5
D. Dedura
15-0
30-0
30-15
30-30
3-4 → 4-4
O. Virtanen
15-0
30-0
40-0
3-3 → 3-4
D. Dedura
15-0
15-15
30-15
40-15
2-3 → 3-3
O. Virtanen
15-0
30-0
40-0
ace
2-2 → 2-3
D. Dedura
15-15
30-15
40-15
1-2 → 2-2
O. Virtanen
15-0
15-15
30-15
1-1 → 1-2
D. Dedura
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
O. Virtanen
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
D. Dedura
15-0
30-0
40-0
ace
5-3 → 6-3
O. Virtanen
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
D. Dedura
15-0
30-0
40-0
4-2 → 5-2
O. Virtanen
0-15
0-30
0-40
df
3-2 → 4-2
D. Dedura
0-15
15-15
30-15
40-15
2-2 → 3-2
O. Virtanen
15-0
30-0
2-1 → 2-2
D. Dedura
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
O. Virtanen
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
D. Dedura
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-A
df
40-40
A-40
0-0 → 1-0
🇪🇸
Challenger 75 Segovia
Segovia, Spagna · 26 Luglio 2026
|☀
|
14°C
Soleggiato e asciutto · Picco 29°C
|
CEMENTO
Andamento della giornata — 26 Luglio
|
10:00
☀
17°
|
11:00
☀
19°
|
12:00
☀
21°
|
13:00
☀
23°
|
14:00
☀
24°
|
15:00
☀
25°
|
16:00
☀
26°
|
18:00
☀
29°
|
21:00
☀
24°
|
23:00
☀
21°
✅ Nessuna pioggia indicata: finali sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 26 Luglio
|
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏸 Cemento
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏸 Cemento
Pista Pedro Muñoz – ore 18:00
Matteo Martineau vs Luka Pavlovic
Il match deve ancora iniziare
🇺🇸
Challenger 125 Bloomfield Hills
Bloomfield Hills, USA · 26 Luglio 2026
|🌩
|
20°C
Nuvoloso, temporali nel pomeriggio · Picco 29°C
|
CEMENTO
Andamento della giornata — 26 Luglio
|
07:00
☁
21°
|
08:00
⛅
22°
|
09:00
⛅
23°
|
10:00
⛅
24°
|
11:00
⛅
25°
|
12:00
⛅
27°
|
13:00
⛅
28°
|
14:00
⛅
29°
|
15:00
🌩
29°
|
—
ⓘ
—
⚠ Temporali nel pomeriggio: finali sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 26 Luglio
|
🌩 Temporali
⚠ Da monitorare
🎾 Finali
🏸 Cemento
⚠ Da monitorare
🎾 Finali
🏸 Cemento
Center Court – ore 19:00
Alex Michelsen vs Jacob Fearnley
Il match deve ancora iniziare
🇨🇦
Challenger 75 Winnipeg
Winnipeg, Canada · 26 Luglio 2026
|⛅
|
23°C
Sereno, poi parzialmente soleggiato · Picco 30°C
|
CEMENTO
Andamento della giornata — 26 Luglio
|
06:00
☀
20°
|
07:00
⛅
20°
|
08:00
⛅
22°
|
09:00
⛅
23°
|
10:00
⛅
24°
|
11:00
⛅
26°
|
12:00
⛅
27°
|
13:00
⛅
28°
|
14:00
⛅
30°
|
—
ⓘ
—
✅ Nessuna pioggia indicata: finali sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 26 Luglio
|
⛅ Sole e nuvole
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏸 Cemento
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏸 Cemento
Stadium – ore 19:00
Liam Draxl vs Toby Samuel
Il match deve ancora iniziare
TAG: Circuito Challenger
1 commento
Mi ricordo una canzoncina di Del Turco che si intitolava : Ma cosa hai messo nel caffè.
Ieri Darderi dopo il caffè ha dato i numeri perdendo una partita già vinta per super eccitazione era troppo su di giri . 7/1 il primo tie break e parziale ancora di 7/1 nel secondo tie break. Io consiglio di somministrargli la prossima volta una camomilla.