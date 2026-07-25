WTA 125 Targu Mures: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Tre azzurre presenti
WTA 125 Targu Mures – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Gina Feistel vs (WC) Briana Szabo
Isabella Shinikova vs (5) Miriana Tona
(2) Amandine Monnot vs Lucija Ciric Bagaric
Maria Sara Popa vs (8) Amarissa Toth
(3) Deborah Chiesa vs Andreea Prisacariu
Yelyzaveta Kotliar vs (7) Alessandra Mazzola
(4) Elena Malygina vs Ekaterina Kazionova
(WC) Diana Ilie vs (6) Margaux Rouvroy
Court 1 – ore 10:00
(3) Deborah Chiesa vs Andreea Prisacariu Inizio 10:00
Maria Sara Popa vs (8) Amarissa Toth
(1) Gina Feistel vs Briana Szabo
Court 3 – ore 10:00
Yelyzaveta Kotliar vs (7) Alessandra Mazzola Inizio 10:00
Isabella Shinikova vs (5) Miriana Tona
Diana Ilie vs (6) Margaux Rouvroy
Court 4 – ore 10:00
(4) Elena Malygina vs Ekaterina Kazionova Inizio 10:00
(2) Amandine Monnot vs Lucija Ciric Bagaric Non prima 11:30
TAG: WTA 125
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