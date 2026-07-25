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WTA 125 Targu Mures: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Tre azzurre presenti

25/07/2026 16:47 Nessun commento
Deborah Chiesa
Deborah Chiesa

ROU WTA 125 Targu Mures – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Gina Feistel POL vs (WC) Briana Szabo ROU
Isabella Shinikova BUL vs (5) Miriana Tona ITA

(2) Amandine Monnot FRA vs Lucija Ciric Bagaric CRO
Maria Sara Popa ROU vs (8) Amarissa Toth HUN

(3) Deborah Chiesa ITA vs Andreea Prisacariu ROU
Yelyzaveta Kotliar UKR vs (7) Alessandra Mazzola ITA

(4) Elena Malygina EST vs Ekaterina Kazionova RUS
(WC) Diana Ilie USA vs (6) Margaux Rouvroy FRA



Court 1 – ore 10:00
(3) Deborah Chiesa ITA vs Andreea Prisacariu ROU Inizio 10:00
Maria Sara Popa ROU vs (8) Amarissa Toth HUN
(1) Gina Feistel POL vs Briana Szabo ROU

Court 3 – ore 10:00
Yelyzaveta Kotliar UKR vs (7) Alessandra Mazzola ITA Inizio 10:00
Isabella Shinikova BUL vs (5) Miriana Tona ITA
Diana Ilie USA vs (6) Margaux Rouvroy FRA

Court 4 – ore 10:00
(4) Elena Malygina EST vs Ekaterina Kazionova RUS Inizio 10:00
(2) Amandine Monnot FRA vs Lucija Ciric Bagaric CRO Non prima 11:30

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