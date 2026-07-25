Vince sempre Ingarao: quinto scudetto di fila agli Italiani di “seconda”. Ma Cagliari applaude anche il baby Rocco

2022, 2023, 2024, 2025 e adesso anche 2026. Sono i cinque scudetti consecutivi di Alessandro Ingarao nei Campionati italiani maschili di seconda categoria, di nuovo conquistati – anzi, dominati – sui campi del Tennis Club Cagliari. Da quando vinse la prima volta quattro anni fa, il siciliano classe 1999 si è innamorato della competizione e l’ha trasformata nel suo terreno di conquista preferito, visto che ha già collezionato la bellezza di nove scudetti. Ai cinque del singolare, infatti, si aggiungono i quattro vinti in doppio, specialità nella quale il siracusano è tornato a imporsi quest’anno dopo la sconfitta del 2025, trionfando venerdì sera a fianco di Antonio Caruso in una finale senza storia contro Tommaso Gabrieli e Guelfo Baldovinetti (6-0 6-1). Sabato mattina, invece, Ingarao ha siglato la cinquina in singolare fermando in finale il sogno del giovane di casa Lorenzo Rocco, capace a soli 17 anni di diventare il primo sardo a raggiungere l’ultimo atto degli Italiani. Le qualità del teenager cagliaritano sono note da tempo, e Lorenzo le ha mostrate una volta di più nella cavalcata – fatta di quattro successi, tre dei quali contro avversari di classifica superiore – che l’ha portato a giocarsi il titolo. Contro lo strapotere di Ingarao non c’è stato nulla da fare, ma il giovane è uscito ugualmente a testa alta e il punteggio di 6-2 6-3 non deve ingannare, perché è stata una battaglia di due ore, giocata ad armi pari, di fronte a tantissimo pubblico. La differenza? Ingarao ha convertito tutte le quattro palle-break a propria disposizione, mentre il talento del Tc Cagliari ne ha mancate nove su nove. Questione d’esperienza.

La finale di Rocco in singolare, ma anche la sua semifinale nel doppio col compagno di allenamenti Nicola Porcu (a sua volta fermato solo da Ingarao nel torneo individuale, ai quarti), ha raddoppiato la soddisfazione degli organizzatori del Tennis Club Cagliari, per il nono anno consecutivo casa della manifestazione. “Per noi – il commento di Lodovica Binaghi, presidente del Tennis Club Cagliari – questa edizione è stata particolarmente significativa. L’approdo in finale del nostro atleta Lorenzo Rocco, e le prestazioni di Nicola Porcu, testimoniano la crescita e la solidità del nostro progetto tecnico. Quando anni fa abbiamo deciso di organizzare questo evento, l’obiettivo era proprio quello di riuscire, un giorno, a vedere fra i protagonisti dei nostri atleti. Da parte mia va un grazie allo staff del Tennis Club Cagliari per l’organizzazione impeccabile, così come al direttore del torneo Andrea Lecca per la professionalità e la dedizione. Possiamo già dare l’appuntamento al 2027, e siamo già pronti per un nuovo evento”. Da mercoledì, con cerimonia inaugurale nella giornata precedente, i campi di Monte Urpinu ospiteranno infatti gli incontri della Tennis Europe Summer Cup, la più importante manifestazione europea per nazioni della categoria under 18, per la prima volta in città. In gara Italia, Andorra, Grecia, Principato di Monaco, Polonia e Spagna, a caccia dei due posti in palio per la Final Eight che la settimana successiva – in Francia – assegnerà il titolo europeo. “È l’ennesima conferma – conclude la presidente – di quanto sia sempre più solida la tradizione del Tennis Club Cagliari nell’organizzazione di eventi di alto livello”.

RISULTATI

Singolare. Quarti di finale: Ingarao b. Porcu 6-2 6-1, Gabrieli b. Colasanto 7-5 7-6, Caparco b. Caruso 3-6 6-2 6-3, Rocco b. Prato 3-6 6-1 6-2. Semifinali: Ingarao b. Gabrieli 6-2 6-1, Rocco b. Caparco 6-2 6-0. Finale: Alessandro Ingarao b. Lorenzo Rocco 6-2 6-3.

Doppio. Semifinali: Ingarao/Caruso b. Colasanto/Liberati 6-3 6-3, Gabrieli/Baldovinetti b. Porcu/Rocco 1-6 7-6 10/7. Finale: Ingarao/Caruso b. Gabrieli/Baldovinetti 6-0 6-1.