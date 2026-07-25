Estoril: Darderi vede un’altra finale, contro Blockx i bookie sorridono all’italo-argentino (1,50)

Dopo aver eliminato in tre set il portoghese Jaime Faria, Luciano Darderi affronta il 21enne belga Alexander Blockx (vincitore quest’anno del torneo di Canberra) nelle semifinali dell’Estoril Open. Non ci sono precedenti fra i due ma i bookmaker, riporta Agipronews, danno fiducia all’italo-argentino, offerto a 1,50 per l’approdo alla seconda finale consecutiva dopo quella di Bastad, persa contro il russo Andrey Rublev.

La vittoria del numero 38 del mondo vale invece 2,45 volte la posta. Nel set betting prevale il successo di Darderi in due set (2,25), seguito da quello in tre set (3,78) e dal 2-0 e 2-1 per il belga, visti rispettivamente a 4,15 e 5,10. L’ipotesi che nelle gara si giochino meno di 20 games totali (Under 20,5) è fissata a 2,50, in svantaggio sull’Over 20,5, indicato a 1,45.

Semifinali

today, 18:30 SF Van Assche – Gaston 1-0 1.59 2.32

today, 20:00 SF Blockx (4) – Darderi (2) 0-0 2.46 1.53