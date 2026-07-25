Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 250 Memphis: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna azzurra presente

25/07/2026 07:48 2 commenti
Viktorija Golubic nella foto - Foto Getty Images
Viktorija Golubic nella foto - Foto Getty Images

USA WTA 250 Memphis – Tabellone Principale – hard
(1) Ekaterina Alexandrova RUS vs Qualifier
Maya Joint AUS vs (WC) Whitney Osuigwe USA
Qualifier vs Kimberly Birrell AUS
Xiyu Wang CHN vs (6) Caty McNally USA

(4) Zeynep Sonmez TUR vs (WC) Cadence Brace CAN
Qualifier vs Elvina Kalieva USA
Solana Sierra ARG vs Qualifier
Mary Stoiana USA vs (7) Peyton Stearns USA

(8) Yuliia Starodubtseva UKR vs (WC) Sloane Stephens USA
Darja Vidmanova CZE vs Marina Bassols Ribera ESP
Qualifier vs (WC) Reese Brantmeier USA
Katie Volynets USA vs (3) Viktorija Golubic SUI

(5) Camila Osorio COL vs Qualifier
Anastasia Zakharova RUS vs Linda Fruhvirtova CZE
Talia Gibson AUS vs Tatjana Maria GER
Renata Zarazua MEX vs (2) McCartney Kessler USA



USA WTA 250 Memphis – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Tatiana Prozorova RUS vs Bye
(WC) Kennedy Drenser-Hagmann USA vs (11) Bella Payne USA

(2) Storm Hunter AUS vs Bye
Karman Thandi IND vs (9) Sofia Johnson GBR

(3) Ye-Xin Ma CHN vs Bye
Astra Sharma AUS vs (7) Aoi Ito JPN

(4) Iryna Shymanovich BLR vs Bye
Ankita Raina IND vs (10) Ekaterina Ovcharenko RUS

(5) Kristina Liutova RUS vs Bye
Eri Hozumi JPN vs (12) Mariia Kozyreva RUS

(6) Katherine Sebov CAN vs (WC) Camila Soares PER
(WC) Anna Frey USA vs (8) Aran Teixido Garcia ESP

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2 commenti

miky85 25-07-2026 09:57

Kessler

Alexandrova

Kalieva
Vidmanova

McNally
Stearns
Volynets
Zakharova

 2
Replica | Quota | 0
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brizz 25-07-2026 08:25

sonmez

osorio

alexandrova
starodubtseva

birrell
stearns
volynets
gibson

 1
Replica | Quota | 0
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