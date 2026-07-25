WTA 250 Memphis: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna azzurra presente
WTA 250 Memphis – Tabellone Principale – hard
(1) Ekaterina Alexandrova vs Qualifier
Maya Joint vs (WC) Whitney Osuigwe
Qualifier vs Kimberly Birrell
Xiyu Wang vs (6) Caty McNally
(4) Zeynep Sonmez vs (WC) Cadence Brace
Qualifier vs Elvina Kalieva
Solana Sierra vs Qualifier
Mary Stoiana vs (7) Peyton Stearns
(8) Yuliia Starodubtseva vs (WC) Sloane Stephens
Darja Vidmanova vs Marina Bassols Ribera
Qualifier vs (WC) Reese Brantmeier
Katie Volynets vs (3) Viktorija Golubic
(5) Camila Osorio vs Qualifier
Anastasia Zakharova vs Linda Fruhvirtova
Talia Gibson vs Tatjana Maria
Renata Zarazua vs (2) McCartney Kessler
WTA 250 Memphis – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Tatiana Prozorova vs Bye
(WC) Kennedy Drenser-Hagmann vs (11) Bella Payne
(2) Storm Hunter vs Bye
Karman Thandi vs (9) Sofia Johnson
(3) Ye-Xin Ma vs Bye
Astra Sharma vs (7) Aoi Ito
(4) Iryna Shymanovich vs Bye
Ankita Raina vs (10) Ekaterina Ovcharenko
(5) Kristina Liutova vs Bye
Eri Hozumi vs (12) Mariia Kozyreva
(6) Katherine Sebov vs (WC) Camila Soares
(WC) Anna Frey vs (8) Aran Teixido Garcia
TAG: Circuito WTA
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Kessler
Alexandrova
Kalieva
Vidmanova
McNally
Stearns
Volynets
Zakharova
sonmez
osorio
alexandrova
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