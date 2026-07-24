Alex de Minaur e Katie Boulter si sono sposati: “Sembrava di essere in una favola”

Alex de Minaur e Katie Boulter hanno compiuto un nuovo e importante passo nella loro storia d’amore. La coppia, tra le più conosciute e apprezzate del circuito, si è sposata nel corso del mese di luglio, pochi giorni dopo la conclusione di Wimbledon.

L’australiano, attuale numero 5 del ranking ATP, e la britannica, numero 67 della classifica WTA, hanno celebrato il matrimonio lontano dalle pressioni e dagli impegni del calendario professionistico.

De Minaur: “Mi sembrava di essere in una favola”

Alcuni particolari della cerimonia sono stati raccontati dalla rivista Vogue. De Minaur ha descritto con grande emozione il momento in cui ha visto Boulter avanzare verso di lui con l’abito da sposa.

«Quando l’ho vista per la prima volta con il suo vestito, mentre percorreva la navata verso di me, ho avuto la sensazione di essere dentro una favola», ha raccontato il tennista australiano.

Per i due giocatori si è trattato di una parentesi particolarmente felice prima del ritorno agli allenamenti e ai numerosi appuntamenti previsti nella seconda parte della stagione. Archiviati i festeggiamenti, De Minaur e Boulter torneranno presto a confrontarsi con i ritmi intensi dei circuiti ATP e WTA, questa volta da marito e moglie.





Marco Rossi