L’Italia brucia le tappe alla Summer Cup by Dunlop: spareggio per la Final Eight garantito con un giorno d’anticipo

Come già al debutto contro la Svezia, anche nel secondo duello della Summer Cup by Dunlop 2026 la nazionale italiana under 12 ha avuto bisogno del doppio decisivo, necessario per risolvere l’1-1 dei singolari contro la Svizzera. E ancora una volta il duello di coppia ha dato ragione alle azzurrine capitanate da Pierpaolo Vidiri, che in virtù di un nuovo successo, abbinato alla vittoria della Svezia contro la Danimarca nell’altra gara del girone, si sono già garantite anche la certezza di un posto negli spareggi che domenica a Brescia assegneranno i due posti per la Final Eight di agosto in Corsica. I calcoli sono presto fatti: al Tennis Forza e Costanza 1911 l’Italia guida la classifica del Gruppo A con 2 punti, seguita da Svezia e Svizzera con 1, quindi dalla Danimarca ferma a zero. Solamente una fra Svezia e Svizzera (avversarie sabato) potrà raggiungere le azzurrine a quota 2, ergo anche in caso di sconfitta contro le danesi le nostre sarebbero ugualmente certe di chiudere fra le prime due. Un nuovo successo, invece, garantirà il primo posto finale e la possibilità di affrontare domenica la seconda classificata dell’altro girone. La protagonista azzurra nel successo contro le elvetiche è stata la milanese Sofia Brigatti, prima impeccabile nel singolare contro Mia Bigler (rapido 6-0 6-2, per pareggiare i conti dopo l’1-0 delle svizzere grazie a Oona Roth), poi precisa nel doppio a fianco di Vittoria Maria Casini. Contro la coppia Francke/Roth le due azzurre si sono imposte per 6-1 6-4, rimontando uno svantaggio di 2-4 nel secondo set.

Come accennato, nell’altra sfida del Gruppo A è arrivata la prima vittoria della Svezia, che battendo la Danimarca già al termine dei singolari (con rapide vittorie in due set di Esther Chamney e Josephine Silfverschiold) ha eliminato le danesi ed è tornata in corsa per un posto agli spareggi-qualificazione. Si deciderà tutto nel duello di sabato contro la Svizzera. Situazione analoga nel Gruppo B, nel quale a recitare il ruolo delle dominatrici ci sono le ragazze dell’Ucraina, già capaci di conquistare per ben quattro volte in passato il titolo europeo under 12 femminile, l’ultima nel 2024. Nel Day 2 la formazione capitanata da Olena Bulachek (già vittoriosa al debutto contro la Finlandia) ha superato agevolmente anche le rivali della Slovenia, garantendosi la certezza degli spareggi. Matematicamente fuori, invece, il Portogallo, prossimo avversario delle ucraine, sconfitto per 3-0 dalla Finlandia che invece sogna ancora di lottare domenica per un posto in Corsica. Sarà determinante l’ultima sfida del girone, sabato contro la Slovenia, diventata uno scontro diretto per chiudere fra le prime due. Il duello è in programma sui campi di via Signorini a partire dalle 8.45, così come Ucraina-Portogallo. Nel pomeriggio, non prima delle ore 14, Italia-Danimarca e Svezia-Svizzera.

I RISULTATI DELLA SECONDA GIORNATA

GRUPPO A

Italia b. Svizzera 2-1

Oona Roth (Sui) b. Vittoria Maria Casini (Ita) 6-3 6-2, Sofia Brigatti (Ita) b. Mia Bigler (Sui) 6-0 6-2, Brigatti/Casini (Ita) b. Francke/Roth (Sui) 6-1 6-4.

Svezia b. Danimarca 2-0 (in corso)

Esther Chamney (Swe) b. Caroline Crone (Dan) 6-0 6-0, Josephine Silfverschiold (Swe) vs Philippa Henningsen (Dan) 6-1 6-3.

Da completare: doppio Chamney/Silfverschiold (Swe) vs Henningsen/Teilmann (Dan).

CLASSIFICA GRUPPO A

Italia 2 punti, Svizzera 1 punto, Svezia 1 punto, Danimarca 0 punti.

GRUPPO B

Finlandia b. Portogallo 3-0

Minea Westerlund (Fin) b. Maria Mendeiros Martins (Por) 6-2 6-2, Edith Napari (Fin) b. Benedita Bordalo Nabuco (Por) 7-5 7-5, Juvonen/Westerlund (Fin) b. Mendeiros Martins/Mouline Pinto (Por) 6-0 6-0.

Ucraina b. Slovenia 3-0

Tereza Bilovus (Ukr) b. Lina Kazic (Slo) 7-5 6-1, Alona Pager (Ukr) b. Tesa Savsek (Slo) 6-1 6-0, Bilovus/Sobolieva (Ukr) b. Kazic/Kazic (Slo) 6-3 6-1.

CLASSIFICA GRUPPO B

Ucraina 2 punti, Slovenia 1 punto, Finlandia 1 punto, Portogallo 0 punti.

IL PROGRAMMA

Da giovedì 23 a sabato 25 luglio: fase a gironi. Due incontri a partire dalle 8.45, due incontri a partire dalle 14. Domenica 26 luglio: spareggi qualificazione, finale 5°/6° posto, finale 7°/8° posto. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. Ingresso gratuito.

I DUE GIRONI

Gruppo A: Danimarca, Italia, Svezia, Svizzera.

Gruppo B: Finlandia, Portogallo, Slovenia, Ucraina.

GLI INCONTRI DELLA TERZA GIORNATA

Gruppo A (ore 14): Italia vs Danimarca, Svezia vs Svizzera.

Gruppo B (ore 8.45): Portogallo vs Ucraina, Slovenia vs Finlandia.

LE FORMAZIONI IN GARA

Danimarca: Caroline Crone, Philippa Henningsen, Maya Teilmann. Cap: Mervana Jugic Salkic.

Finlandia: Saimi Juvonen, Edith Napari, Minea Westerlund. Cap: Aleksi Tuukkanen.

Italia: Sofia Brigatti, Vittoria Maria Casini, Marta Mammoliti. Cap: Pierpaolo Vidiri.

Portogallo: Benedita Bordalo Nabuco, Maria Mendeiros Martins, Maria Mouline Pinto. Cap: João Romeira.

Slovenia: Lina Kazic, Tia Kazic, Tesa Savsek. Cap: Denis Bovhan.

Svezia: Esther Chamney, Beatrice Larsson, Josephine Silfverschiold. Cap: Asa Svensson.

Svizzera: Mia Bigler, Frieda Francke, Oona Roth. Cap: Denis Scheers.

Ucraina: Tereza Bilovus, Alona Pager, Yeva Sobolieva. Cap: Olena Bulachek.