L’azzurrino Tc Cagliari Lorenzo Rocco in finale ai campionati italiani di tennis contro il campione uscente Alessandro Ingarao

Il Tennis Club Cagliari scrive una pagina di storia del tennis sardo. Con la vittoria in semifinale su Giuseppe Caparco per 6-2, 6-0, Lorenzo Rocco conquista la finale dei Campionati Italiani di Seconda Categoria, diventando il primo tennista isolano a raggiungere l’atto conclusivo del singolare tricolore. Domani, alle ore 9.30 sul campo 14 del Tennis Club Cagliari, il giovane portacolori del circolo affronterà il campione uscente Alessandro Ingarao nella sfida che assegnerà il titolo italiano.

«Quando abbiamo deciso di scommettere sull’organizzazione dei Campionati Italiani di Seconda Categoria – spiega la presidente del Tennis Club Cagliari, Lodovica Binaghi – uno dei nostri obiettivi era vedere un ragazzo del nostro vivaio lottare per il titolo. All’epoca era una speranza. Domani quella speranza prenderà forma: Lorenzo Rocco disputerà la finale dei Campionati Italiani e per noi è motivo di grandissimo orgoglio. Significa che il percorso intrapreso è quello giusto e che il lavoro di questi anni sta dando i suoi frutti. Domani aspettiamo tutti gli appassionati al Tennis Club Cagliari per vivere insieme lo spettacolo e sostenere Lorenzo».

Per il Tennis Club Cagliari il risultato rappresenta la conferma di un progetto tecnico costruito negli anni e fondato sulla valorizzazione dei giovani del vivaio. Rocco continua infatti il suo percorso di crescita dopo aver già ottenuto risultati di rilievo a livello nazionale e internazionale, seguito dal tecnico Martin Vassallo Argüello e da tutto lo staff del circolo. La semifinale contro il napoletano Giuseppe Caparco ha confermato le qualità del giovane cagliaritano: solidità da fondo campo, lucidità tattica e un’eccellente condizione atletica gli hanno permesso di imporsi con autorità, chiudendo il match con il punteggio di 6-2, 6-0. Nell’altra semifinale, il campione uscente Alessandro Ingarao ha superato il veneto Tommaso Gabrieli con il punteggio di 6-2, 6-1, conquistando così l’accesso alla finale. L’appuntamento è per domani alle 9.30, quando il Tennis Club Cagliari e tutto il movimento tennistico sardo proveranno a vivere un’altra giornata storica.