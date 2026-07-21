Challenger Bloomfiled Hills, Zug, Segovia, Tampere e Winnipeg: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Massimo Giunta nella foto
Challenger 125 Zug
Zug, Svizzera · 21 Luglio 2026
|☀
|
14°C
Prevalentemente soleggiato e asciutto · Picco 24°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato e parzialmente soleggiato tra pomeriggio e sera
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 21 Luglio
|
09:00
☀
16°
|
10:00
☀
17°
|
11:00
⛅
19°
|
12:00
⛅
20°
|
13:00
⛅
21°
|
14:00
⛅
22°
|
15:00
⛅
23°
|
17:00
⛅
24°
|
21:00
⛅
21°
|
23:00
☀
19°
✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 21 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
|
CH 125 1T
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Redcomet Arena – ore 11:00
Arjun Kadhe / Marcelo Zormann vs Filip Duda / Stefan Latinovic
Il match deve ancora iniziare
Juan Bautista Torres vs Henry Bernet (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Dylan Dietrich vs Tomas Barrios Vera
Il match deve ancora iniziare
Dominic Stricker vs Francesco Passaro (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Roberto Carballes Baena vs Marc-Andrea Huesler (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Jego court 1 – ore 11:00
Harold Mayot vs Raul Brancaccio
Il match deve ancora iniziare
Philip Henning vs Thiago Monteiro
Il match deve ancora iniziare
Miguel Damas vs Mika Brunold
Il match deve ancora iniziare
Filip Cristian Jianu vs Norbert Gombos
Il match deve ancora iniziare
Inigo Cervantes / Denys Molchanov vs Victor Cornea / Daniel Cukierman
Il match deve ancora iniziare
Topcar court 2 – ore 11:00
Alexander Donski vs Max Hans Rehberg
Il match deve ancora iniziare
Cezar Cretu vs Anton Matusevich
Il match deve ancora iniziare
Max Alcala Gurri vs Martin Krumich
Il match deve ancora iniziare
Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
Il match deve ancora iniziare
Tim Ruehl / Mick Veldheer vs Andrew Paulson / David Poljak
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Tampere
Tampere, Finlandia · 21 Luglio 2026
|⛅
|
12°C
Sole velato, poi nuvoloso · Picco 18°C
|
|CIELO
|Sole velato nelle ore centrali, poi cielo nuvoloso dal primo pomeriggio fino alla sera
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 21 Luglio
|
10:00
⛅
13°
|
11:00
⛅
16°
|
12:00
⛅
16°
|
13:00
⛅
17°
|
14:00
☁
17°
|
15:00
☁
18°
|
16:00
☁
18°
|
18:00
☁
17°
|
21:00
☁
16°
|
23:00
☁
13°
✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni discrete, con clima fresco
🎾 Programma del giorno — 21 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
|
CH 75 1T
⛅ Sole velato
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Oskari Paldanius vs Franco Roncadelli
ATP Tampere
Oskari Paldanius
40
3
Franco Roncadelli•
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Roncadelli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
O. Paldanius
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
O. Paldanius
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
F. Roncadelli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
O. Paldanius
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
F. Roncadelli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Eero Vasa
Il match deve ancora iniziare
Nicolai Budkov Kjaer vs Sascha Gueymard Wayenburg
Il match deve ancora iniziare
Pedro Boscardin Dias vs Otto Virtanen (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Igor Marcondes vs Linus Lagerbohm
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Dali Blanch vs Tom Gentzsch
ATP Tampere
Dali Blanch
30
3
Tom Gentzsch [5]•
15
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Blanch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-5 → 3-5
D. Blanch
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
T. Gentzsch
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
T. Gentzsch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 0-1
Sumit Nagal vs Andrej Nedic
Il match deve ancora iniziare
Henri Squire vs Mika Petkovic
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Kicker vs Diego Dedura
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 10:00
Alex Barrena vs Niels Visker
ATP Tampere
Alex Barrena
0
2
1
Niels Visker•
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Barrena
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Visker
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-4 → 2-5
A. Barrena
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-3 → 1-3
N. Visker
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-2 → 0-3
A. Barrena
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
0-1 → 0-2
N. Visker
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Maks Kasnikowski vs Louis Wessels
Il match deve ancora iniziare
Joao Lucas Reis Da Silva vs Dimitar Kuzmanov
Il match deve ancora iniziare
Genaro Alberto Olivieri vs Guido Ivan Justo
Il match deve ancora iniziare
Eleftherios Neos / Piotr Pawlak vs Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Segovia
Segovia, Spagna · 21 Luglio 2026
|☀
|
18°C
Soleggiato e caldo · Picco 36°C
|
|CIELO
|Parzialmente soleggiato al mattino, poi soleggiato e caldo nelle ore centrali
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 21 Luglio
|
09:00
⛅
21°
|
10:00
⛅
24°
|
11:00
☀
27°
|
12:00
☀
30°
|
13:00
☀
31°
|
14:00
☀
33°
|
15:00
☀
34°
|
17:00
☀
36°
|
21:00
⛅
31°
|
23:00
☀
28°
⚠ Allerta gialla per temperature massime estreme dalle 13:00 alle 21:00: 1° turno sul cemento con caldo intenso
🎾 Programma del giorno — 21 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Main Draw
1° Turno · Cemento
|
CH 75 1T
☀ Soleggiato
⚠ Allerta caldo
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Pista Pedro Muñoz – ore 10:00
Takuya Kumasaka vs Luka Pavlovic
ATP Segovia
Takuya Kumasaka•
0
5
Luka Pavlovic
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Pavlovic
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-2 → 4-2
L. Pavlovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
T. Kumasaka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
L. Pavlovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Alex Marti Pujolras vs Oliver Crawford
Il match deve ancora iniziare
Antoine Ghibaudo vs Alejo Sanchez Quilez
Il match deve ancora iniziare
Ivan Marrero Curbelo vs Facundo Mena (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Alejandro Moro Canas vs Massimo Giunta (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Pista 1 – ore 10:00
Dan Added vs Florent Bax
ATP Segovia
Dan Added [7]
40
2
Florent Bax•
A
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Bax
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
ace
F. Bax
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
2-3 → 2-4
D. Added
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
F. Bax
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-0 → 1-1
D. Added
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Digvijay Pratap Singh vs Keegan Smith
Il match deve ancora iniziare
Dominik Palan vs Max Basing
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Villanueva vs Ilya Ivashka
Il match deve ancora iniziare
Keegan Smith / Jamie Vance vs Bruno Pujol Navarro / David Vega Hernandez
Il match deve ancora iniziare
Pista 2 – ore 10:00
Alastair Gray vs Akira Santillan
ATP Segovia
Alastair Gray
15
6
0
Akira Santillan•
40
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Santillan
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
30-40
df
4-2 → 5-2
A. Gray
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
3-2 → 4-2
A. Santillan
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
A. Gray
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Paul Inchauspe vs Cyril Vandermeersch
Il match deve ancora iniziare
Yanki Erel vs Sergey Fomin
Il match deve ancora iniziare
Constantin Bittoun Kouzmine vs Matteo Martineau
Il match deve ancora iniziare
Luis Britto / Natan Rodrigues vs Volodoymyr Uzhylovskyi / Cyril Vandermeersch
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Bloomfield Hills
Bloomfield Hills, USA · 21 Luglio 2026
|🌩
|
22°C
Temporali al mattino, rovesci nel primo pomeriggio · Picco 27°C
|
|CIELO
|Nuvoloso nelle prime ore, temporali al mattino e cielo prevalentemente nuvoloso nelle ore centrali
|PIOGGIA
|Temporali tra 07:00 e 09:00, rovesci indicati alle 14:00 locali
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 21 Luglio
|
07:00
🌩
21°
|
08:00
🌩
22°
|
09:00
🌩
23°
|
10:00
☁
24°
|
11:00
☁
25°
|
12:00
☁
26°
|
13:00
☁
27°
|
14:00
🌧
27°
|
—
ⓘ
—
|
—
ⓘ
—
⚠ Temporali al mattino e rovesci nel primo pomeriggio: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 21 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Main Draw
1° Turno · Cemento
|
CH 125 1T
🌩 Temporali
⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 17:00
Andres Martin vs Dane Sweeny
Il match deve ancora iniziare
Evan Zhu vs Thanasi Kokkinakis
Il match deve ancora iniziare
Mark Lajal vs Darwin Blanch
Il match deve ancora iniziare
Alex Michelsen vs Arthur Gea (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 16:00
Jacob Fearnley vs Remy Bertola
Il match deve ancora iniziare
Bruno Kuzuhara vs Pablo Llamas Ruiz
Il match deve ancora iniziare
Spencer Johnson vs Coleman Wong
Il match deve ancora iniziare
Colton Smith vs J.J. Wolf
Il match deve ancora iniziare
Bernard Tomic vs Tristan Boyer
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 16:00
Roger Pascual Ferra vs Masamichi Imamura
Il match deve ancora iniziare
Stefan Kozlov vs Alan Magadan
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Gorzny vs Borna Gojo
Il match deve ancora iniziare
Dhakshineswar Suresh vs Billy Harris
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Winnipeg
Winnipeg, Canada · 21 Luglio 2026
|⛅
|
18°C
Prevalentemente sereno, rovesci isolati a metà giornata · Picco 19°C
|
|CIELO
|Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato e parzialmente soleggiato
|PIOGGIA
|Rovesci isolati indicati intorno alle 12:00 locali
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 21 Luglio
|
06:00
☀
15°
|
07:00
☀
15°
|
08:00
⛅
16°
|
09:00
⛅
16°
|
10:00
⛅
16°
|
11:00
⛅
17°
|
12:00
🌧
18°
|
13:00
⛅
19°
|
—
ⓘ
—
|
—
ⓘ
—
⚠ Rovesci isolati a metà giornata: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 21 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Main Draw
1° Turno · Cemento
|
CH 75 1T
🌧 Rovesci isolati
⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Stadium – ore 18:00
Nicolas Arseneault vs Keegan Rice
Il match deve ancora iniziare
Yu Hsiou Hsu vs Jay Friend
ATP Winnipeg
Yu Hsiou Hsu [7]•
15
6
0
Jay Friend
0
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Friend
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Hsiou Hsu
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
J. Friend
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Y. Hsiou Hsu
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
0-0 → 1-0
Mikael Arseneault vs Toby Samuel
Il match deve ancora iniziare
Justin Boulais vs Johannus Monday (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Millen Hurrion vs Liam Draxl
Il match deve ancora iniziare
Shintaro Mochizuki vs Philip Sekulic
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 18:00
James Trotter
vs Clement Chidekh
Il match deve ancora iniziare
Yosuke Watanuki vs Andre Ilagan
ATP Winnipeg
Yosuke Watanuki
0
7
3
Andre Ilagan•
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Ilagan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Y. Watanuki
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
ace
A-40
2-2 → 3-2
A. Ilagan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
A. Ilagan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
Y. Watanuki
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
4-5 → 5-5
A. Ilagan
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
4-4 → 4-5
A. Ilagan
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Y. Watanuki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
A. Ilagan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-4 → 1-4
Y. Watanuki
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Y. Watanuki
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Tyler Zink vs Zhizhen Zhang
Il match deve ancora iniziare
Yuta Shimizu vs Liam Broady (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
James McCabe vs Duncan Chan
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 18:00
Murphy Cassone vs Charles Broom
Il match deve ancora iniziare
Rio Noguchi vs Braden Shick
ATP Winnipeg
Rio Noguchi [8]
30
5
4
Braden Shick•
30
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Shick
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
B. Shick
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
B. Shick
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
R. Noguchi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
B. Shick
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
R. Noguchi
0-15
30-15
30-40
40-40
40-A
df
2-1 → 2-2
B. Shick
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
B. Shick
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Fajing Sun vs Mees Rottgering
Il match deve ancora iniziare
Hayato Matsuoka vs Daniel Milavsky (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
August Holmgren vs Garrett Johns
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit