Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Bloomfiled Hills, Zug, Segovia, Tampere e Winnipeg: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

21/07/2026 08:14 Nessun commento
Massimo Giunta nella foto
Massimo Giunta nella foto

🇨🇭
Challenger 125 Zug
Zug, Svizzera  ·  21 Luglio 2026

14°C
Prevalentemente soleggiato e asciutto  ·  Picco 24°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato e parzialmente soleggiato tra pomeriggio e sera
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 21 Luglio
09:00
16°
10:00
17°
11:00
19°
12:00
20°
13:00
21°
14:00
22°
15:00
23°
17:00
24°
21:00
21°
23:00
19°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 21 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
CH 125 1T
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Redcomet Arena – ore 11:00
Arjun Kadhe IND / Marcelo Zormann BRA vs Filip Duda CZE / Stefan Latinovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG vs Henry Bernet SUI (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Dylan Dietrich SUI vs Tomas Barrios Vera CHI

Il match deve ancora iniziare

Dominic Stricker SUI vs Francesco Passaro ITA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Roberto Carballes Baena ESP vs Marc-Andrea Huesler SUI (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare



Jego court 1 – ore 11:00
Harold Mayot FRA vs Raul Brancaccio ITA

Il match deve ancora iniziare

Philip Henning RSA vs Thiago Monteiro BRA

Il match deve ancora iniziare

Miguel Damas ESP vs Mika Brunold SUI

Il match deve ancora iniziare

Filip Cristian Jianu ROU vs Norbert Gombos SVK

Il match deve ancora iniziare

Inigo Cervantes ESP / Denys Molchanov UKR vs Victor Cornea ROU / Daniel Cukierman ISR

Il match deve ancora iniziare



Topcar court 2 – ore 11:00
Alexander Donski BUL vs Max Hans Rehberg GER

Il match deve ancora iniziare

Cezar Cretu ROU vs Anton Matusevich GBR

Il match deve ancora iniziare

Max Alcala Gurri ESP vs Martin Krumich CZE

Il match deve ancora iniziare

Sergio Martos Gornes ESP / Szymon Walkow POL vs Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU

Il match deve ancora iniziare

Tim Ruehl GER / Mick Veldheer NED vs Andrew Paulson CZE / David Poljak CZE

Il match deve ancora iniziare





🇫🇮
Challenger 75 Tampere
Tampere, Finlandia  ·  21 Luglio 2026

12°C
Sole velato, poi nuvoloso  ·  Picco 18°C
CIELO Sole velato nelle ore centrali, poi cielo nuvoloso dal primo pomeriggio fino alla sera
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 21 Luglio
10:00
13°
11:00
16°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
17°
15:00
18°
16:00
18°
18:00
17°
21:00
16°
23:00
13°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni discrete, con clima fresco
🎾  Programma del giorno — 21 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
CH 75 1T
⛅  Sole velato
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
Oskari Paldanius FIN vs Franco Roncadelli URU

ATP Tampere
Oskari Paldanius
40
3
Franco Roncadelli
30
3
Mostra dettagli

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Eero Vasa FIN

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA

Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias BRA vs Otto Virtanen FIN (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Igor Marcondes BRA vs Linus Lagerbohm FIN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Dali Blanch USA vs Tom Gentzsch GER

ATP Tampere
Dali Blanch
30
3
Tom Gentzsch [5]
15
5
Mostra dettagli

Sumit Nagal IND vs Andrej Nedic BIH

Il match deve ancora iniziare

Henri Squire GER vs Mika Petkovic GER

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Kicker ARG vs Diego Dedura GER

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 10:00
Alex Barrena ARG vs Niels Visker NED

ATP Tampere
Alex Barrena
0
2
1
Niels Visker
0
6
1
Mostra dettagli

Maks Kasnikowski POL vs Louis Wessels GER

Il match deve ancora iniziare

Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Dimitar Kuzmanov BUL

Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Guido Ivan Justo ARG

Il match deve ancora iniziare

Eleftherios Neos CYP / Piotr Pawlak POL vs Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL

Il match deve ancora iniziare





🇪🇸
Challenger 75 Segovia
Segovia, Spagna  ·  21 Luglio 2026

18°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi soleggiato e caldo nelle ore centrali
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 21 Luglio
09:00
21°
10:00
24°
11:00
27°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
33°
15:00
34°
17:00
36°
21:00
31°
23:00
28°
⚠  Allerta gialla per temperature massime estreme dalle 13:00 alle 21:00: 1° turno sul cemento con caldo intenso
🎾  Programma del giorno — 21 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
1° Turno · Cemento
CH 75 1T
☀  Soleggiato
⚠  Allerta caldo
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Pista Pedro Muñoz – ore 10:00
Takuya Kumasaka JPN vs Luka Pavlovic FRA

ATP Segovia
Takuya Kumasaka
0
5
Luka Pavlovic
0
3
Mostra dettagli

Alex Marti Pujolras ESP vs Oliver Crawford GBR

Il match deve ancora iniziare

Antoine Ghibaudo FRA vs Alejo Sanchez Quilez ESP

Il match deve ancora iniziare

Ivan Marrero Curbelo ESP vs Facundo Mena ARG (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Moro Canas ESP vs Massimo Giunta ITA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare



Pista 1 – ore 10:00
Dan Added FRA vs Florent Bax FRA

ATP Segovia
Dan Added [7]
40
2
Florent Bax
A
5
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Digvijay Pratap Singh IND vs Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Dominik Palan CZE vs Max Basing GBR

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Villanueva ARG vs Ilya Ivashka BLR

Il match deve ancora iniziare

Keegan Smith USA / Jamie Vance USA vs Bruno Pujol Navarro ESP / David Vega Hernandez ESP

Il match deve ancora iniziare



Pista 2 – ore 10:00
Alastair Gray GBR vs Akira Santillan JPN

ATP Segovia
Alastair Gray
15
6
0
Akira Santillan
40
2
0
Mostra dettagli

Paul Inchauspe FRA vs Cyril Vandermeersch FRA

Il match deve ancora iniziare

Yanki Erel TUR vs Sergey Fomin UZB

Il match deve ancora iniziare

Constantin Bittoun Kouzmine FRA vs Matteo Martineau FRA

Il match deve ancora iniziare

Luis Britto BRA / Natan Rodrigues BRA vs Volodoymyr Uzhylovskyi UKR / Cyril Vandermeersch FRA

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 125 Bloomfield Hills
Bloomfield Hills, USA  ·  21 Luglio 2026

🌩
22°C
Temporali al mattino, rovesci nel primo pomeriggio  ·  Picco 27°C
CIELO Nuvoloso nelle prime ore, temporali al mattino e cielo prevalentemente nuvoloso nelle ore centrali
PIOGGIA Temporali tra 07:00 e 09:00, rovesci indicati alle 14:00 locali
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 21 Luglio
07:00
🌩
21°
08:00
🌩
22°
09:00
🌩
23°
10:00
24°
11:00
25°
12:00
26°
13:00
27°
14:00
🌧
27°
⚠  Temporali al mattino e rovesci nel primo pomeriggio: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 21 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
1° Turno · Cemento
CH 125 1T
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 17:00
Andres Martin USA vs Dane Sweeny AUS

Il match deve ancora iniziare

Evan Zhu USA vs Thanasi Kokkinakis AUS

Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal EST vs Darwin Blanch USA

Il match deve ancora iniziare

Alex Michelsen USA vs Arthur Gea FRA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
Jacob Fearnley GBR vs Remy Bertola SUI

Il match deve ancora iniziare

Bruno Kuzuhara USA vs Pablo Llamas Ruiz ESP

Il match deve ancora iniziare

Spencer Johnson USA vs Coleman Wong HKG

Il match deve ancora iniziare

Colton Smith USA vs J.J. Wolf USA

Il match deve ancora iniziare

Bernard Tomic AUS vs Tristan Boyer USA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 16:00
Roger Pascual Ferra ESP vs Masamichi Imamura JPN

Il match deve ancora iniziare

Stefan Kozlov USA vs Alan Magadan MEX

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Gorzny USA vs Borna Gojo CRO

Il match deve ancora iniziare

Dhakshineswar Suresh IND vs Billy Harris GBR

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
Challenger 75 Winnipeg
Winnipeg, Canada  ·  21 Luglio 2026

18°C
Prevalentemente sereno, rovesci isolati a metà giornata  ·  Picco 19°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato e parzialmente soleggiato
PIOGGIA Rovesci isolati indicati intorno alle 12:00 locali
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 21 Luglio
06:00
15°
07:00
15°
08:00
16°
09:00
16°
10:00
16°
11:00
17°
12:00
🌧
18°
13:00
19°
⚠  Rovesci isolati a metà giornata: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 21 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
1° Turno · Cemento
CH 75 1T
🌧  Rovesci isolati
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Stadium – ore 18:00
Nicolas Arseneault CAN vs Keegan Rice CAN

Il match deve ancora iniziare

Yu Hsiou Hsu TPE vs Jay Friend JPN

ATP Winnipeg
Yu Hsiou Hsu [7]
15
6
0
Jay Friend
0
3
1
Mostra dettagli

Mikael Arseneault CAN vs Toby Samuel GBR

Il match deve ancora iniziare

Justin Boulais CAN vs Johannus Monday GBR (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Millen Hurrion GBR vs Liam Draxl CAN

Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki JPN vs Philip Sekulic AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 18:00
James Trotter JPN vs Clement Chidekh FRA
Il match deve ancora iniziare

Yosuke Watanuki JPN vs Andre Ilagan USA

ATP Winnipeg
Yosuke Watanuki
0
7
3
Andre Ilagan
0
6
4
Mostra dettagli

Tyler Zink USA vs Zhizhen Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

Yuta Shimizu JPN vs Liam Broady GBR (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

James McCabe AUS vs Duncan Chan CAN

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 18:00
Murphy Cassone USA vs Charles Broom GBR

Il match deve ancora iniziare

Rio Noguchi JPN vs Braden Shick USA

ATP Winnipeg
Rio Noguchi [8]
30
5
4
Braden Shick
30
7
0
Mostra dettagli

Fajing Sun CHN vs Mees Rottgering NED

Il match deve ancora iniziare

Hayato Matsuoka JPN vs Daniel Milavsky USA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

August Holmgren DEN vs Garrett Johns USA

Il match deve ancora iniziare

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