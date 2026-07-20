ATP Kitzbühel, Cinà si arrende a Diaz Acosta: l’argentino rimonta in tre set
Si interrompe al primo turno del tabellone principale il percorso di Federico Cinà nell’ATP 250 di Kitzbühel. Dopo aver superato le qualificazioni battendo Daniel Michalski e Lorenzo Giustino, il giovane palermitano è stato rimontato dall’argentino Facundo Diaz Acosta, vittorioso con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4.
Il classe 2007 ha mostrato per lunghi tratti un tennis brillante e aggressivo, ma non è riuscito a mantenere lo stesso rendimento durante l’intero incontro. Diaz Acosta, numero 108 del ranking, ha approfittato dei cali di concentrazione dell’azzurro, completando la rimonta dopo tre set combattuti.
Cinà conquista meritatamente il primo set
Il primo parziale è stato caratterizzato dall’equilibrio, ma Cinà ha costruito le occasioni migliori in risposta. Il siciliano ha mancato due palle break nel terzo game e un’altra opportunità nel quinto, continuando comunque a esercitare pressione sui turni di battuta dell’avversario.
La svolta è arrivata sul 4-4, al termine di un nono gioco molto lungo. Cinà ha concretizzato la quinta palla break complessiva del set, costringendo Diaz Acosta all’errore con il rovescio. Chiamato a servire per la frazione, il palermitano non ha tremato e ha chiuso 6-4 con una raffinata combinazione composta da palla corta e pallonetto.
Diaz Acosta reagisce nel secondo parziale
L’azzurro ha continuato a giocare con intensità anche nella fase iniziale del secondo set, ma con il passare dei minuti il suo rendimento è progressivamente diminuito. Nel quarto game ha concesso la prima palla break dell’incontro e ha commesso un doppio fallo nel momento decisivo, permettendo all’argentino di portarsi sul 3-1.
Diaz Acosta ha consolidato il vantaggio e, pur trovando qualche difficoltà negli ultimi turni di servizio, non ha mai offerto concrete possibilità di rientro. L’argentino ha così pareggiato i conti sul 6-3, trascinando la sfida al set decisivo.
Il break iniziale non basta all’azzurro
Cinà ha iniziato la terza frazione nel migliore dei modi. Dopo aver tenuto il servizio, ha strappato la battuta a Diaz Acosta grazie a una splendida demi-volée, salendo rapidamente sul 2-0.
Proprio nel momento in cui sembrava poter prendere definitivamente il controllo della partita, il giovane italiano ha però accusato un nuovo calo. Un doppio fallo ha aperto il terzo game e l’argentino ha recuperato immediatamente lo svantaggio. Sul 2-2, Cinà ha giocato un altro turno di battuta complicato, concluso da un ulteriore doppio fallo e dall’errore di diritto che ha consegnato a Diaz Acosta il secondo break consecutivo.
Il sudamericano ha difeso il vantaggio senza concedere altre occasioni. Cinà è rimasto in scia fino al 4-5, ma l’argentino ha chiuso il match con il proprio servizio, imponendosi dopo due ore di battaglia.
Buone indicazioni, ma resta da migliorare la gestione
Cinà ha terminato l’incontro con il 56% di prime palle in campo, ottenendo il 78% dei punti con la prima e il 50% con la seconda. Ha realizzato nove ace, ma anche sei doppi falli, alcuni dei quali arrivati nei momenti più delicati della partita.
La sconfitta lascia inevitabilmente qualche rimpianto, perché l’azzurro aveva dimostrato di poter controllare la sfida. La prestazione conferma comunque le sue qualità sulla terra battuta e la capacità di confrontarsi con giocatori già affermati nel circuito. Il prossimo passo sarà trovare maggiore continuità e imparare a gestire meglio i passaggi decisivi: aspetti inevitabili nel percorso di crescita di un talento ancora giovanissimo.
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bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno a 19 anni ha superato bene le quali in 2 250 consecutivi e ha giocato alla pari con due giocatori esperto come halys e diaz acosta che valgono la top 100.
va bene così, superare con regolarità le quali di due 250 mi va più che bene.
I progressi sulla terra battuta, anche rispetto all’inizio della stagione, ci sono. Meno sulla tenuta. Per fortuna è finita la stagione sul rosso, prossimo impegno Lexington, challenger che per chi conoscere Sinner ha un importante significato….
Ettepareva, alle prime difficoltà si squaglia come al solito. Eterna promessa che non sboccia mai, tra dieci anni saremo ancora qui ad aspettare che si schiodi dal 180esimo posto.
penso sia probabile che Cinà vivrà i suoi migliori momenti, se terrà duro, dopo i 27-28 anni.
5 wc nei tabelloni principali dei master mille a 18-19 anni sono dure da digerire.
Anche oggi sfiora, sfiora la vittoria, ma perde. Come sempre nessun progresso
Non deve uscire per ogni annata un top º top 20
Peccato che Cinà non è impostato fa terraiolo e il padre ha portato un’italiana in finale agli US Open, mica al Roland Garros
Ormai è una regola, appena Cinà incontra un nome conosciuto, le busca sempre. Non regge la distanza. Il tennis non è cosí complicato, per salire in alto, ci vogliono fiato, gambe e bravura. Le impostazioni tattiche valgono per quello che valgono. enzo
Po*ca p*ttana ma basta!
A parte che non è vero che a questa cosa arrivi solo tu, perché per anni la Federazione è stata accusata di terraiolizzare i nostri tennisti (rivediti i commenti su Quinzi), a parte che nessuno cambierebbe gli Slam di Sinner per un pallettaro serve and volley; la terra è una superficie primaria nel circuito. Pure di Nadal si diceva che era un terraiolo buono solo a fare topponi e poi il toppone sai dove lo ha fatto finire? Su un Nadal in piccolo ci sputeresti?
Poi che ne sai di come sarà il tennis del futuro? Sempre più persone premono per tornare alle superfici naturali e ridurre potenza, velocità e importanza del servizio per valorizzare la tecnica, tante quante premono per, al contrario, velocizzare i campi, che ne sai chi la spunterà?
Sì ma per un 19enne che cerca di proiettarsi nei tornei del circuito maggiore per farcela devi iniziare anche a vincere contro pronostico, altrimenti sì rema nei challenger. Chi deve affrontare in un 250 o peggio per essere favorito?
Ma infatti, Cinà non era certo favorito oggi su terra.
Diaz Acosta quest’ anno sta tornando ai suoi livelli, l’ennesimo argentino di fascia 1998-2002 che ambisce alla top 50
Cina’ : manca sempre un soldo per fare una lira .
Troppi doppi falli ma finché stava in partita era nettamente superiore.
Questa è una fase rognosa in cui è a cavallo fra due livelli, quali e ATP, e si può superare solo giocando e acquisendo esperienza.
Peccato perché essendo un fuori stagione il tabellone era molto buono, Bublik a parte che comunque poteva sempre svegliarsi storto
E pensare che questo e’ il miglior 2007 al mondo, guardando le classifiche.
Cina sa solo fare palle corte e slice di rovescio
Essenzialmente il padre lo ha impostato credendo che il tennis sia quello degli anni 70 con le racchette di legno
Ma il vero tennis vincente moderno è quello di Sinner Djokovic Agassi: boom boom 0 variazioni dritti e rovescio a 150 km
Lo sapete perché Sinner prima della semifinale con Djokovic si è allenato indoor? Perché se tu non senti un tuo colpo bene(nel caso di Sinner il dritto) e vuoi recuperare le giuste sensazioni vai a colpire indoor dove i rimbalzi sono uguali e regolari in modo da recuperare il giusto tempo sulla palla
Esattamente perché il cemento è l’unica superficie che ti insegna il timing e l’anticipo sulla palla e questo è il motivo per cui Sinner riesce a giocare sul cemento e Musetti no: Sinner è cresciuto su cemento e Musetti su terra eppure per qualche strano motivo Musetti è adulato come un’artista del tennis(che ha immensi problemi di timing).
Eppure io non vedo nuovi Sinner, semmai purtroppo vedo nuovi fallimenti come Musetti ma se ci si ostina a giocare 22 CHALLENGER SU TERRA e 0 sul cemento questo è il destino
Il tennis di oggi è boom boom, bisogna colpire con un tempo perfetto praticamente tutto in controbalzo per essere sempre vicini al campo e questo te lo può insegnare solo il cemento
Lo faccio notare che oltre Sinner non abbiamo uno forte sul cemento e mi rispondono “ma chi se ne frega! Il vero tennis è la terra e non vedo l’ora che si ritiri Sinner così torniamo agli anni 2000 dove non avevamo top 100 ma almeno INSEGNAVAMO IL SERVE AND VOLLEY E NON IL PALLEGGIO DA FONDO”
Bisogna insegnare il tennis di Sinner: boom bom di dritto e rovescio perché è QUESTO IL VERO TENNIS MODERNO VINCENTE
Altrimenti almeno abbiate L’ONESTÀ INTELLETTUALE DI NON PRETENDERE VITTORIE E DI DIRE “meglio un serve and volley che vincere gli slam con il boom bom da fondo”