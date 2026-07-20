ATP Kitzbühel, Cinà si arrende a Diaz Acosta: l’argentino rimonta in tre set

Si interrompe al primo turno del tabellone principale il percorso di Federico Cinà nell’ATP 250 di Kitzbühel. Dopo aver superato le qualificazioni battendo Daniel Michalski e Lorenzo Giustino, il giovane palermitano è stato rimontato dall’argentino Facundo Diaz Acosta, vittorioso con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4.

Il classe 2007 ha mostrato per lunghi tratti un tennis brillante e aggressivo, ma non è riuscito a mantenere lo stesso rendimento durante l’intero incontro. Diaz Acosta, numero 108 del ranking, ha approfittato dei cali di concentrazione dell’azzurro, completando la rimonta dopo tre set combattuti.

Cinà conquista meritatamente il primo set

Il primo parziale è stato caratterizzato dall’equilibrio, ma Cinà ha costruito le occasioni migliori in risposta. Il siciliano ha mancato due palle break nel terzo game e un’altra opportunità nel quinto, continuando comunque a esercitare pressione sui turni di battuta dell’avversario.

La svolta è arrivata sul 4-4, al termine di un nono gioco molto lungo. Cinà ha concretizzato la quinta palla break complessiva del set, costringendo Diaz Acosta all’errore con il rovescio. Chiamato a servire per la frazione, il palermitano non ha tremato e ha chiuso 6-4 con una raffinata combinazione composta da palla corta e pallonetto.

Diaz Acosta reagisce nel secondo parziale

L’azzurro ha continuato a giocare con intensità anche nella fase iniziale del secondo set, ma con il passare dei minuti il suo rendimento è progressivamente diminuito. Nel quarto game ha concesso la prima palla break dell’incontro e ha commesso un doppio fallo nel momento decisivo, permettendo all’argentino di portarsi sul 3-1.

Diaz Acosta ha consolidato il vantaggio e, pur trovando qualche difficoltà negli ultimi turni di servizio, non ha mai offerto concrete possibilità di rientro. L’argentino ha così pareggiato i conti sul 6-3, trascinando la sfida al set decisivo.

Il break iniziale non basta all’azzurro

Cinà ha iniziato la terza frazione nel migliore dei modi. Dopo aver tenuto il servizio, ha strappato la battuta a Diaz Acosta grazie a una splendida demi-volée, salendo rapidamente sul 2-0.

Proprio nel momento in cui sembrava poter prendere definitivamente il controllo della partita, il giovane italiano ha però accusato un nuovo calo. Un doppio fallo ha aperto il terzo game e l’argentino ha recuperato immediatamente lo svantaggio. Sul 2-2, Cinà ha giocato un altro turno di battuta complicato, concluso da un ulteriore doppio fallo e dall’errore di diritto che ha consegnato a Diaz Acosta il secondo break consecutivo.

Il sudamericano ha difeso il vantaggio senza concedere altre occasioni. Cinà è rimasto in scia fino al 4-5, ma l’argentino ha chiuso il match con il proprio servizio, imponendosi dopo due ore di battaglia.

Buone indicazioni, ma resta da migliorare la gestione

Cinà ha terminato l’incontro con il 56% di prime palle in campo, ottenendo il 78% dei punti con la prima e il 50% con la seconda. Ha realizzato nove ace, ma anche sei doppi falli, alcuni dei quali arrivati nei momenti più delicati della partita.

La sconfitta lascia inevitabilmente qualche rimpianto, perché l’azzurro aveva dimostrato di poter controllare la sfida. La prestazione conferma comunque le sue qualità sulla terra battuta e la capacità di confrontarsi con giocatori già affermati nel circuito. Il prossimo passo sarà trovare maggiore continuità e imparare a gestire meglio i passaggi decisivi: aspetti inevitabili nel percorso di crescita di un talento ancora giovanissimo.