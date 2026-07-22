WTA 250 Praga, Amburgo e WTA 125 Palermo: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Federica Urgesi nella foto
WTA 125 Palermo
Palermo, Italia · 22 Luglio 2026
|☀
|
33°C
Prevalentemente soleggiato e molto caldo · Picco 37°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 22 Luglio
|
09:00
☀
33°
|
10:00
☀
34°
|
11:00
☀
35°
|
12:00
☀
36°
|
13:00
☀
37°
|
14:00
☀
37°
|
15:00
☀
36°
|
17:00
☀
36°
|
21:00
☀
31°
|
23:00
☀
28°
⚠ Allerta rossa per temperature massime estreme fino alle 23:59: 2° turno sulla terra con caldo estremo
🎾 Programma del giorno — 22 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
2T
☀ Soleggiato
⚠ Allerta rossa
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Centrale – ore 17:00
Jennifer Ruggeri vs (5) Lola Radivojevic Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
Clara Burel vs Federica Urgesi
Il match deve ancora iniziare
(7) Fiona Ferro vs Erika Andreeva Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Campo 6 – ore 17:00
Anastasia Tikhonova
/ Tamara Zidansek
vs (4) Gabriella Da Silva Fick
/ (4) Tenika McGiffin Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
(6) Ekaterine Gorgodze vs Yasmine Kabbaj
Il match deve ancora iniziare
(3) Oana Gavrila / (3) Emily Webley-Smith vs Anastasia Abbagnato / Miriana Tona
Il match deve ancora iniziare
Campo 2 – ore 18:00
Mariana Drazic
/ Isabella Shinikova
vs Caijsa Hennemann
/ Amarissa Toth Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare
Mana Ayukawa / Raluka Serban vs Noemi Basiletti / Federica Urgesi
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Prague Open
Praga, Repubblica Ceca · 22 Luglio 2026
|⛅
|
16°C
Sole al mattino, poi nuvoloso · Picco 23°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti e cielo nuvoloso nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 22 Luglio
|
09:00
☀
15°
|
10:00
⛅
17°
|
11:00
⛅
20°
|
12:00
⛅
22°
|
13:00
☁
22°
|
14:00
☁
23°
|
15:00
☁
23°
|
17:00
☁
22°
|
21:00
⛅
19°
|
23:00
☀
18°
✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 22 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Main Draw
2° Turno · Cemento
|
2T
⛅ Sole e nuvole
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
LIVESPORT ARENA – ore 11:00
Ayla Aksu vs (8) Daria Snigur Inizio 11:00
WTA Prague
Ayla Aksu•
0
3
2
0
Daria Snigur [8]
0
6
6
0
Vincitore: Snigur
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ayla Aksu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Daria Snigur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Daria Snigur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Ayla Aksu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Ayla Aksu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daria Snigur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Daria Snigur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Ayla Aksu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Daria Snigur
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Ayla Aksu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(1) Marie Bouzkova vs Carol Young Suh Lee
WTA Prague
Marie Bouzkova [1]•
40
1
Carol Young Suh Lee
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carol Young Suh Lee
1-0 → 1-1
Marie Bouzkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Maya Joint vs (5) Tereza Valentova
Il match deve ancora iniziare
Dominika Salkova vs Oceane Dodin
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Tereza Krejcova
/ Denisa Zoldakova
vs (3) Hao-Ching Chan
/ (3) Miyu Kato Inizio 11:00
WTA Prague
Tereza Krejcova / Denisa Zoldakova
6
3
7
Hao-Ching Chan / Miyu Kato [3]
3
6
10
Vincitore: Chan / Kato
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tereza Krejcova / Denisa Zoldakova
0-1
0-2
0-3
1-3
2-3
2-4
3-4
3-5
3-6
3-7
4-7
5-7
5-8
5-9
6-9
7-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hao-Ching Chan / Miyu Kato
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Tereza Krejcova / Denisa Zoldakova
3-4 → 3-5
Hao-Ching Chan / Miyu Kato
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-4 → 3-4
Tereza Krejcova / Denisa Zoldakova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-4 → 2-4
Hao-Ching Chan / Miyu Kato
1-3 → 1-4
Tereza Krejcova / Denisa Zoldakova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-3 → 1-3
Hao-Ching Chan / Miyu Kato
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Tereza Krejcova / Denisa Zoldakova
0-1 → 0-2
Hao-Ching Chan / Miyu Kato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tereza Krejcova / Denisa Zoldakova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-3 → 6-3
Hao-Ching Chan / Miyu Kato
4-3 → 5-3
Tereza Krejcova / Denisa Zoldakova
4-2 → 4-3
Hao-Ching Chan / Miyu Kato
4-1 → 4-2
Tereza Krejcova / Denisa Zoldakova
3-1 → 4-1
Hao-Ching Chan / Miyu Kato
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Tereza Krejcova / Denisa Zoldakova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Hao-Ching Chan / Miyu Kato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Tereza Krejcova / Denisa Zoldakova
0-0 → 1-0
(4) Harriet Dart / (4) Maia Lumsden vs Nicole Fossa Huergo / Priscilla Hon
WTA Prague
Harriet Dart / Maia Lumsden [4]
0
0
Nicole Fossa Huergo / Priscilla Hon
0
0
Lucie Havlickova / Laura Samson vs Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye
Il match deve ancora iniziare
(5) Ingrid Martins / (5) Makoto Ninomiya vs Nadiia Kichenok / Martyna Kubka
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Amburgo
Amburgo, Germania · 22 Luglio 2026
|🌧
|
14°C
Rovesci e vento · Picco 19°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso, con rovesci al mattino e nuova pioggia tra tardo pomeriggio e sera
|PIOGGIA
|Rovesci tra 08:00 e 11:00, pioggia alle 17:00 e rovesci alle 18:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 22 Luglio
|
09:00
🌧
16°
|
10:00
🌧
16°
|
11:00
🌧
17°
|
12:00
☁
17°
|
13:00
☁
18°
|
14:00
☁
18°
|
15:00
☁
18°
|
17:00
🌧
19°
|
18:00
🌧
18°
|
23:00
☀
15°
⚠ Rovesci e allerta raffiche di vento dalle 13:00 alle 21:00: 1° – 2° turno sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 22 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Main Draw
1° – 2° Turno · Terra Battuta
|
1T / 2T
🌧 Rovesci
⚠ Vento
🎾 1° – 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
(6) Simona Waltert vs Mayar Sherif Inizio 11:00
WTA Hamburg
Simona Waltert [6]
0
7
2
Mayar Sherif•
30
5
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mayar Sherif
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Simona Waltert
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Simona Waltert
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Simona Waltert
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Mayar Sherif
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Simona Waltert
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Simona Waltert
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Katarzyna Kawa vs Paula Badosa
Il match deve ancora iniziare
(5) Tamara Korpatsch vs Julia Stusek
Il match deve ancora iniziare
(4) Anna Bondar vs Noma Noha Akugue Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
M1 – ore 10:00
Maria Lourdes Carle
vs (2) Anhelina Kalinina Inizio 10:00
WTA Hamburg
Maria Lourdes Carle
40
1
2
Anhelina Kalinina [2]•
40
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Anhelina Kalinina
2-3 → 2-4
Maria Lourdes Carle
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Maria Lourdes Carle
1-1 → 2-1
Anhelina Kalinina
1-0 → 1-1
Maria Lourdes Carle
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Maria Lourdes Carle
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Maria Lourdes Carle
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Anhelina Kalinina
0-2 → 1-2
Maria Lourdes Carle
0-1 → 0-2
Anhelina Kalinina
0-0 → 0-1
Tessa Johanna Brockmann vs Elsa Jacquemot Non prima 11:00
Il match deve ancora iniziare
Alina Charaeva vs (8) Sinja Kraus
Il match deve ancora iniziare
Lisa Zaar / Kimberley Zimmermann vs Tessa Johanna Brockmann / Sinja Kraus
Il match deve ancora iniziare
Nastasja Schunk / Julia Stusek vs Leyre Romero Gormaz / Sara Sorribes Tormo
Il match deve ancora iniziare
M2 – ore 10:00
Dalila Jakupovic
/ Nika Radisic
vs Yvonne Cavalle-Reimers
/ Lara Salden Inizio 10:00
WTA Hamburg
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0
6
5
Yvonne Cavalle-Reimers / Lara Salden•
15
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yvonne Cavalle-Reimers / Lara Salden
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
5-2 → 5-3
Yvonne Cavalle-Reimers / Lara Salden
5-1 → 5-2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
4-1 → 5-1
Yvonne Cavalle-Reimers / Lara Salden
3-1 → 4-1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-0 → 3-1
Yvonne Cavalle-Reimers / Lara Salden
2-0 → 3-0
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
1-0 → 2-0
Yvonne Cavalle-Reimers / Lara Salden
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Yvonne Cavalle-Reimers / Lara Salden
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-2 → 5-3
Tiebreak
0-15
15-15
15-30
40-30
15-30
4-2 → 5-2
Yvonne Cavalle-Reimers / Lara Salden
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
4-0 → 4-1
Yvonne Cavalle-Reimers / Lara Salden
3-0 → 4-0
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
2-0 → 3-0
Yvonne Cavalle-Reimers / Lara Salden
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(3) Anastasia Detiuc / (3) Irina Khromacheva vs Madeleine Brooks / Isabelle Haverlag
Il match deve ancora iniziare
2 commenti
Su Repubblica c’è il video di un cuoco palermitano che rompe un uovo sul muretto. Dopo 4 minuti la frittata è pronta. enzo
A Palermo il torneo si dovrebbe chiamare WTA SURVIVAL 125. È ridicolo e pericoloso giocare a quelle temperature