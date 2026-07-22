Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 250 Praga, Amburgo e WTA 125 Palermo: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

22/07/2026 09:13 2 commenti
Federica Urgesi nella foto
Federica Urgesi nella foto

🇮🇹
WTA 125 Palermo
Palermo, Italia  ·  22 Luglio 2026

33°C
Prevalentemente soleggiato e molto caldo  ·  Picco 37°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 22 Luglio
09:00
33°
10:00
34°
11:00
35°
12:00
36°
13:00
37°
14:00
37°
15:00
36°
17:00
36°
21:00
31°
23:00
28°
⚠  Allerta rossa per temperature massime estreme fino alle 23:59: 2° turno sulla terra con caldo estremo
🎾  Programma del giorno — 22 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
2T
☀  Soleggiato
⚠  Allerta rossa
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Centrale – ore 17:00
Jennifer Ruggeri ITA vs (5) Lola Radivojevic SRB Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

Clara Burel FRA vs Federica Urgesi ITA

Il match deve ancora iniziare

(7) Fiona Ferro FRA vs Erika Andreeva RUS Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare




Campo 6 – ore 17:00
Anastasia Tikhonova RUS / Tamara Zidansek SLO vs (4) Gabriella Da Silva Fick AUS / (4) Tenika McGiffin AUS Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

(6) Ekaterine Gorgodze GEO vs Yasmine Kabbaj MAR

Il match deve ancora iniziare

(3) Oana Gavrila ROU / (3) Emily Webley-Smith GBR vs Anastasia Abbagnato ITA / Miriana Tona ITA

Il match deve ancora iniziare




Campo 2 – ore 18:00
Mariana Drazic CRO / Isabella Shinikova BUL vs Caijsa Hennemann SWE / Amarissa Toth HUN Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare

Mana Ayukawa JPN / Raluka Serban CYP vs Noemi Basiletti ITA / Federica Urgesi ITA

Il match deve ancora iniziare





🇨🇿
WTA 250 Prague Open
Praga, Repubblica Ceca  ·  22 Luglio 2026

16°C
Sole al mattino, poi nuvoloso  ·  Picco 23°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti e cielo nuvoloso nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 22 Luglio
09:00
15°
10:00
17°
11:00
20°
12:00
22°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
23°
17:00
22°
21:00
19°
23:00
18°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 22 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

LIVESPORT ARENA – ore 11:00
Ayla Aksu TUR vs (8) Daria Snigur UKR Inizio 11:00

WTA Prague
Ayla Aksu
0
3
2
0
Daria Snigur [8]
0
6
6
0
Vincitore: Snigur
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(1) Marie Bouzkova CZE vs Carol Young Suh Lee USA

WTA Prague
Marie Bouzkova [1]
40
1
Carol Young Suh Lee
15
1
Mostra dettagli

Maya Joint AUS vs (5) Tereza Valentova CZE

Il match deve ancora iniziare

Dominika Salkova CZE vs Oceane Dodin FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Tereza Krejcova CZE / Denisa Zoldakova CZE vs (3) Hao-Ching Chan TPE / (3) Miyu Kato JPN Inizio 11:00
WTA Prague
Tereza Krejcova / Denisa Zoldakova
6
3
7
Hao-Ching Chan / Miyu Kato [3]
3
6
10
Vincitore: Chan / Kato
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(4) Harriet Dart GBR / (4) Maia Lumsden GBR vs Nicole Fossa Huergo ARG / Priscilla Hon AUS

WTA Prague
Harriet Dart / Maia Lumsden [4]
0
0
Nicole Fossa Huergo / Priscilla Hon
0
0
Mostra dettagli

Lucie Havlickova CZE / Laura Samson CZE vs Ya Hsin Lee TPE / Qiu Yu Ye CHN

Il match deve ancora iniziare

(5) Ingrid Martins BRA / (5) Makoto Ninomiya JPN vs Nadiia Kichenok UKR / Martyna Kubka POL

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
WTA 250 Amburgo
Amburgo, Germania  ·  22 Luglio 2026

🌧
14°C
Rovesci e vento  ·  Picco 19°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso, con rovesci al mattino e nuova pioggia tra tardo pomeriggio e sera
PIOGGIA Rovesci tra 08:00 e 11:00, pioggia alle 17:00 e rovesci alle 18:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 22 Luglio
09:00
🌧
16°
10:00
🌧
16°
11:00
🌧
17°
12:00
17°
13:00
18°
14:00
18°
15:00
18°
17:00
🌧
19°
18:00
🌧
18°
23:00
15°
⚠  Rovesci e allerta raffiche di vento dalle 13:00 alle 21:00: 1° – 2° turno sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 22 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
1° – 2° Turno · Terra Battuta
1T / 2T
🌧  Rovesci
⚠  Vento
🎾  1° – 2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
(6) Simona Waltert SUI vs Mayar Sherif EGY Inizio 11:00

WTA Hamburg
Simona Waltert [6]
0
7
2
Mayar Sherif
30
5
1
Mostra dettagli

Katarzyna Kawa POL vs Paula Badosa ESP

Il match deve ancora iniziare

(5) Tamara Korpatsch GER vs Julia Stusek GER

Il match deve ancora iniziare

(4) Anna Bondar HUN vs Noma Noha Akugue GER Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare




M1 – ore 10:00
Maria Lourdes Carle ARG vs (2) Anhelina Kalinina UKR Inizio 10:00
WTA Hamburg
Maria Lourdes Carle
40
1
2
Anhelina Kalinina [2]
40
6
5
Mostra dettagli

Tessa Johanna Brockmann GER vs Elsa Jacquemot FRA Non prima 11:00

Il match deve ancora iniziare

Alina Charaeva ARM vs (8) Sinja Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare

Lisa Zaar SWE / Kimberley Zimmermann BEL vs Tessa Johanna Brockmann GER / Sinja Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare

Nastasja Schunk GER / Julia Stusek GER vs Leyre Romero Gormaz ESP / Sara Sorribes Tormo ESP

Il match deve ancora iniziare




M2 – ore 10:00
Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO vs Yvonne Cavalle-Reimers ESP / Lara Salden BEL Inizio 10:00
WTA Hamburg
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0
6
5
Yvonne Cavalle-Reimers / Lara Salden
15
3
3
Mostra dettagli

(3) Anastasia Detiuc CZE / (3) Irina Khromacheva RUS vs Madeleine Brooks GBR / Isabelle Haverlag NED

Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

enzolab (Guest) 22-07-2026 10:22

Su Repubblica c’è il video di un cuoco palermitano che rompe un uovo sul muretto. Dopo 4 minuti la frittata è pronta. enzo

 2
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Leprotto (Guest) 22-07-2026 08:33

A Palermo il torneo si dovrebbe chiamare WTA SURVIVAL 125. È ridicolo e pericoloso giocare a quelle temperature

 1
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