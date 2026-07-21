WTA 125 Palermo: Forfait di Tyra Grant

Tyra Grant non prenderà parte ai Palermo Ladies Open 2026. La tennista azzurra, testa di serie numero 3 del tabellone, è stata costretta, dopo l’allenamento di questa mattina, a dare forfait a poche ore dal suo esordio contro la connazionale Noemi Basiletti, a causa di un problema al collo. Al suo posto entra in tabellone come lucky loser la cipriota Raluka Serban, numero 324 del ranking WTA, che precedentemente aveva perso nel secondo turno delle qualificazioni dall’ungherese Amarissa Toth. L’incontro tra Noemi Basiletti e Raluka Serban è in programma alle ore 17 sul Campo Centrale del Country Time Club.