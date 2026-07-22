Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 22 Luglio 2026

Jennifer Ruggeri nella foto
CH 75 Zug – terra
R16 Paris /Pieczonka – Alcala Gurri /Brancaccio Inizio 11:30
ATP Zug
Joshua Paris / Filip Pieczonka [1]
0
6
2
Max Alcala Gurri / Raul Brancaccio•
0
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Alcala Gurri / Brancaccio
J. Paris / Pieczonka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
M. Alcala Gurri / Brancaccio
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
J. Paris / Pieczonka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
M. Alcala Gurri / Brancaccio
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Paris / Pieczonka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-4 → 6-4
M. Alcala Gurri / Brancaccio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-4 → 5-4
J. Paris / Pieczonka
3-4 → 4-4
M. Alcala Gurri / Brancaccio
3-3 → 3-4
J. Paris / Pieczonka
3-2 → 3-3
M. Alcala Gurri / Brancaccio
3-1 → 3-2
J. Paris / Pieczonka
3-0 → 3-1
M. Alcala Gurri / Brancaccio
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
2-0 → 3-0
J. Paris / Pieczonka
1-0 → 2-0
M. Alcala Gurri / Brancaccio
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
R16 Merino /Ricca – Loof /Uesugi 2° inc. ore 11:30
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Segovia – hard
R16 Britto /Rodrigues – Echeverria /Giunta 2° inc. ore 15:30
Il match deve ancora iniziare
WTA Palermo 125 – terra
2T Ruggeri – Radivojevic ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
2T Burel – Urgesi 2 incontro dalle 17:00
Il match deve ancora iniziare
1T Gavrila /Webley-Smith – Abbagnato /Tona 3 incontro dalle 17:00
Il match deve ancora iniziare
1T Ayukawa /Serban – Basiletti /Urgesi 2 incontro dalle 18:00
Il match deve ancora iniziare
5 commenti
A sto giro veramente siamo i mercoledini di Lo Fiasco. Approfittiamone non capiterà così facilmente
Tra tornei challenger e atp è rimasto solo Darderi questa settimana?
Angosciante veramente, un declino.
@ Sky (#4657292)
Cosa vuoi dire??!!
Boh pellegrino non lo capisco.. che senso ha non giocare da lucky loser . Boh..
Tutti al mareee
Tutti al mareeeee