Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 22 Luglio 2026

22/07/2026 08:30 5 commenti
Jennifer Ruggeri nella foto
Jennifer Ruggeri nella foto

SUI CH 75 Zug – terra
R16 Paris GBR/Pieczonka POL – Alcala Gurri ESP/Brancaccio ITA Inizio 11:30

ATP Zug
Joshua Paris / Filip Pieczonka [1]
0
6
2
Max Alcala Gurri / Raul Brancaccio
0
4
2
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R16 Merino PER/Ricca ITA – Loof NED/Uesugi JPN 2° inc. ore 11:30

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 75 Segovia – hard
R16 Britto BRA/Rodrigues BRA – Echeverria ESP/Giunta ITA 2° inc. ore 15:30

Il match deve ancora iniziare



ITA WTA Palermo 125 – terra
2T Ruggeri ITA – Radivojevic SRB ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

2T Burel FRA – Urgesi ITA 2 incontro dalle 17:00

Il match deve ancora iniziare

1T Gavrila ROU/Webley-Smith GBR – Abbagnato ITA/Tona ITA 3 incontro dalle 17:00

Il match deve ancora iniziare

1T Ayukawa JPN/Serban CYP – Basiletti ITA/Urgesi ITA 2 incontro dalle 18:00

Il match deve ancora iniziare

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5 commenti

Detuqueridapresencia 22-07-2026 12:01

Scritto da Bagel
Tutti al mareee
Tutti al mareeeee

A sto giro veramente siamo i mercoledini di Lo Fiasco. Approfittiamone non capiterà così facilmente :mrgreen:

 5
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+1: Etor
Jack1 22-07-2026 11:31

Tra tornei challenger e atp è rimasto solo Darderi questa settimana?
Angosciante veramente, un declino.

 4
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Betafasan 22-07-2026 10:38

@ Sky (#4657292)

Cosa vuoi dire??!!

 3
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Sky (Guest) 22-07-2026 10:26

Boh pellegrino non lo capisco.. che senso ha non giocare da lucky loser . Boh..

 2
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Bagel 22-07-2026 08:43

Tutti al mareee
Tutti al mareeeee

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+1: Detuqueridapresencia