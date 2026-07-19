ATP Challenger 75 Cordenons 2026: trionfa Alcala Gurri, Bondioli esce sconfitto tra gli applausi del Centrale

Dopo 6 anni la Spagna torna a gioire nell’Atp Challenger 75 di Cordenons Serena Wines 1881-Acqua Maniva Tennis Cup Internazionali del Friuli Venezia Giulia, torneo dotato di un montepremi di 107.000 mila dollari.

A scrivere il proprio nome sull’albo d’oro è stato Max Alcala Gurri, 23enne di Barcellona che pare avere un feeling particolare con la terra battuta italiana in questi primi 7 mesi del 2026. Infatti il catalano nello scorso mese di maggio si era già aggiudicato il Challenger 50 di Cervia, inframezzato dal successo nel 50 di Royan in Belgio.

Max Alcala Gurri in una finale a senso unico durata poco più di 1 ora e 15 minuti si è imposto sul 21enne Federico Bondioli con il punteggio di 6-2 6-0. Occorre però sottolineare, dopo avere celebrato i giusti meriti del giocatore iberico, che Bondioli non era al meglio della condizione per un problema ai muscoli addominali e inoltre si è visto come sul campo abbia avvertito una certa pressione emotiva per la prima finale Challenger ottenuta in carriera.

Per Bondioli resta comunque una settimana da incorniciare: nella quale dopo avere rischiato di uscire al primo turno contro l’ecuadoregno Guillen Meza ha mostrato buoni progressi di gioco che gli hanno permesso di recitare un ruolo da protagonista fino all’atto conclusivo.

La sfida è vissuta di un equilibrio iniziale soltanto nel primo set con il break e contro break tra i due contendenti, già nel quarto gioco Alcala Gurri è scappato via imponendo a Bondioli un “tergicristallo” da fondocampo difficile da sostenere e ben presto il set si è chiuso sul 6-2. Nella seconda frazione lo spagnolo se possibile ha alzato ulteriormente i giri del motore e non ha lasciato scampo all’italiano costretto a incassare lo zero nella casella del punteggio finale.

Per lo spagnolo il secondo titolo sulla penisola significa centrare il proprio best ranking alla posizione numero 180 Atp, condita dalla certezza di prendere parte alle qualificazioni nei prossimi Us Open, quarta prova dello Slam in programma a fine agosto sui campi in cemento di New York.

FINALE TABELLONE SINGOLARE:

M.Alcala Gurri (ESP) (5) b. F.Bondioli (ITA) 6-2 6-0