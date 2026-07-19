Challenger Bloomfiled Hills, Zug, Segovia, Tampere e Winnipeg: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Giorgio Tabacco nella foto
Challenger 125 Zug
Zug, Svizzera · 19 Luglio 2026
|🌧
|
20°C
Prevalentemente nuvoloso, rovesci a metà giornata · Picco 24°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti per gran parte della giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Rovesci indicati intorno alle 12:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 19 Luglio
|
11:00
⛅
21°
|
12:00
🌧
22°
|
13:00
⛅
22°
|
14:00
⛅
23°
|
15:00
⛅
24°
|
16:00
⛅
24°
|
17:00
⛅
24°
|
18:00
⛅
24°
|
20:00
☀
23°
|
23:00
☀
19°
⚠ Rovesci intorno a mezzogiorno: 1° turno di qualificazione sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
CH 125 Q1
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Redcomet Arena – ore 10:30
Mika Brunold vs Georgii Kravchenko
ATP Zug
Mika Brunold
0
6
5
Georgii Kravchenko [12]•
0
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Brunold
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
G. Kravchenko
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
M. Brunold
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-1 → 3-2
M. Brunold
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
M. Brunold
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
df
6-6 → 6-7
M. Brunold
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-6 → 6-6
G. Kravchenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
G. Kravchenko
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
4-4 → 4-5
M. Brunold
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
M. Brunold
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
2-3 → 2-4
G. Kravchenko
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
Petr Bar Biryukov vs Luca Staeheli
Il match deve ancora iniziare
Denis Yevseyev vs Dominic Stricker
Il match deve ancora iniziare
Alexander Ritschard vs Norbert Gombos
Il match deve ancora iniziare
Jego court 1 – ore 10:30
Juan Pablo Varillas
vs Adrian Boitan
ATP Zug
Juan Pablo Varillas [2]•
0
6
2
Adrian Boitan
0
4
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Pablo Varillas
1-4 → 2-4
A. Boitan
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-3 → 1-4
J. Pablo Varillas
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
A. Boitan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Pablo Varillas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
A. Boitan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Pablo Varillas
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-4 → 6-4
A. Boitan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
J. Pablo Varillas
4-3 → 5-3
A. Boitan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
J. Pablo Varillas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
J. Pablo Varillas
2-1 → 3-1
J. Pablo Varillas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Boitan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Mili Poljicak vs Patrick Schoen
Il match deve ancora iniziare
Nikola Djosic vs Anton Matusevich
Il match deve ancora iniziare
Alternate vs Andrin Casanova
Il match deve ancora iniziare
Topcar court 2 – ore 10:30
Alexander Donski
vs Marko Topo
ATP Zug
Alexander Donski
6
6
Marko Topo [10]
4
1
Vincitore: Donski
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Topo
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
4-0 → 4-1
M. Topo
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
2-0 → 3-0
M. Topo
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Topo
0-15
30-15
ace
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
A. Donski
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
4-3 → 5-3
M. Topo
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
3-3 → 4-3
M. Topo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Donski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
M. Topo
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Donski
15-0
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Juan Bautista Torres vs Nicola Senn
ATP Zug
Juan Bautista Torres [4]•
0
2
Nicola Senn
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Bautista Torres
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Thiago Monteiro vs Flynn Thomas
Il match deve ancora iniziare
Samuele Pieri vs Petr Nesterov
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Tampere
Tampere, Finlandia · 19 Luglio 2026
|⛅
|
12°C
Pioggia leggera iniziale, poi schiarite · Picco 20°C
|
|CIELO
|Nuvoloso nelle ore centrali, poi parzialmente soleggiato nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Pioggia leggera nelle condizioni attuali, poi assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 19 Luglio
|
12:00
☁
15°
|
13:00
☁
16°
|
14:00
⛅
16°
|
15:00
⛅
17°
|
16:00
⛅
18°
|
17:00
⛅
18°
|
18:00
⛅
19°
|
19:00
⛅
20°
|
21:00
⛅
17°
|
23:00
⛅
14°
✅ Pioggia leggera iniziale, poi nessuna pioggia indicata: qualificazioni sulla terra in miglioramento
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
CH 75 Q1
⛅ Fresco
✅ In miglioramento
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 12:00
Iiro Vasa vs Giorgio Tabacco
ATP Tampere
Iiro Vasa
0
2
Giorgio Tabacco [11]•
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Tabacco
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
I. Vasa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Federico Arnaboldi vs Peetu Pohjola
Il match deve ancora iniziare
Genaro Alberto Olivieri vs Jeri Lassila
Il match deve ancora iniziare
Niels Visker vs Vesa Ahti
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Dimitar Kuzmanov vs Jannik Opitz
ATP Tampere
Dimitar Kuzmanov [3]
A
1
Jannik Opitz•
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Opitz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
J. Opitz
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Mika Petkovic vs Felix Alopaeus
Il match deve ancora iniziare
Igor Marcondes vs Alan Wazny
Il match deve ancora iniziare
Christopher Papa vs Leonardo Rossi
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 12:00
Oskar Brostrom Poulsen vs Maxime Janvier
ATP Tampere
Oskar Brostrom Poulsen•
0
1
Maxime Janvier [7]
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Janvier
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
0-2 → 1-2
O. Brostrom Poulsen
0-1 → 0-2
M. Janvier
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
William Rejchtman Vinciguerra vs Louis Wessels
Il match deve ancora iniziare
Matt Ponchet vs Marcel Zielinski
Il match deve ancora iniziare
Alternate vs Michael Vrbensky (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Segovia
Segovia, Spagna · 19 Luglio 2026
|☀
|
24°C
Prevalentemente soleggiato e caldo · Picco 34°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, poi soleggiato nelle ore più calde e sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 19 Luglio
|
11:00
☁
26°
|
12:00
⛅
28°
|
13:00
⛅
31°
|
14:00
⛅
32°
|
15:00
⛅
33°
|
16:00
☀
34°
|
17:00
☀
34°
|
18:00
☀
33°
|
21:00
☀
28°
|
23:00
☀
24°
⚠ Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: 1° turno di qualificazione con temperature elevate
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
|
CH 75 Q1
☀ Soleggiato
⚠ Caldo
🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
Pista Pedro Muñoz – ore 10:00
Samuel Heredia vs John Echeverria
ATP Segovia
Samuel Heredia
6
7
John Echeverria [11]
4
6
Vincitore: Heredia
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
df
4*-1
5*-1
6-1*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
S. Heredia
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
S. Heredia
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
S. Heredia
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-3 → 3-3
S. Heredia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Heredia
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-4 → 6-4
S. Heredia
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
4-3 → 5-3
J. Echeverria
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
3-3 → 4-3
S. Heredia
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Ivan Marrero Curbelo vs Enrique Collar
ATP Segovia
Ivan Marrero Curbelo [1]
0
0
Enrique Collar
0
0
Asier Meneses Perny vs Takuya Kumasaka
Il match deve ancora iniziare
Pista 1 – ore 10:00
Yaroslav Demin vs Constantin Bittoun Kouzmine
ATP Segovia
Yaroslav Demin
5
3
Constantin Bittoun Kouzmine [7]
7
6
Vincitore: Bittoun Kouzmine
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Bittoun Kouzmine
3-5 → 3-6
Y. Demin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
C. Bittoun Kouzmine
2-4 → 2-5
C. Bittoun Kouzmine
1-3 → 1-4
Y. Demin
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
C. Bittoun Kouzmine
1-1 → 1-2
Y. Demin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
C. Bittoun Kouzmine
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Demin
15-0
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
5-6 → 5-7
C. Bittoun Kouzmine
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Y. Demin
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
4-5 → 5-5
C. Bittoun Kouzmine
4-4 → 4-5
Y. Demin
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
C. Bittoun Kouzmine
3-3 → 3-4
Y. Demin
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
ace
0-3 → 1-3
Sergio Callejon Hernando vs Nicolas Tepmahc
ATP Segovia
Sergio Callejon Hernando [3]
A
1
Nicolas Tepmahc•
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Tepmahc
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
S. Callejon Hernando
1-2 → 1-3
N. Tepmahc
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
ace
1-1 → 1-2
S. Callejon Hernando
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Luca Castelnuovo vs Alexander Vasilev
Il match deve ancora iniziare
Dominik Palan vs Bernardo Munk Mesa
Il match deve ancora iniziare
Alberto Barroso Campos vs Mitsuki Wei Kang Leong
Il match deve ancora iniziare
Pista 2 – ore 10:00
Massimo Giunta
vs S D Prajwal Dev
ATP Segovia
Massimo Giunta [4]
6
7
S D Prajwal Dev
4
6
Vincitore: Giunta
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
ace
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
S. D Prajwal Dev
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
M. Giunta
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-5 → 5-5
S. D Prajwal Dev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
M. Giunta
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
3-4 → 4-4
S. D Prajwal Dev
0-15
0-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
M. Giunta
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
2-3 → 3-3
S. D Prajwal Dev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
S. D Prajwal Dev
1-1 → 1-2
M. Giunta
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-1 → 1-1
S. D Prajwal Dev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. D Prajwal Dev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
S. D Prajwal Dev
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
S. D Prajwal Dev
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
S. D Prajwal Dev
2-0 → 2-1
Digvijay Pratap Singh vs Koki Matsuda
ATP Segovia
Digvijay Pratap Singh
0
1
Koki Matsuda [10]•
40
0
Cyril Vandermeersch vs Iliyan Radulov
Il match deve ancora iniziare
Maxwell Mckennon vs Aziz Ouakaa
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Bloomfield Hills
Bloomfield Hills, USA · 19 Luglio 2026
|⛅
|
18°C
Parzialmente soleggiato e asciutto · Picco 26°C
|
|CIELO
|Parzialmente soleggiato e nuvole intermittenti, poi prevalentemente sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 19 Luglio
|
07:00
⛅
18°
|
08:00
⛅
19°
|
09:00
⛅
20°
|
10:00
⛅
21°
|
11:00
⛅
22°
|
12:00
⛅
24°
|
13:00
⛅
24°
|
14:00
⛅
25°
|
17:00
⛅
26°
|
23:00
☀
22°
✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno di qualificazione sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
|
CH 125 Q1
⛅ Sole e nuvole
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
Center Court – ore 16:00
Richard Biagiotti vs Gavin Young
Il match deve ancora iniziare
Owen Demuth vs Alan Magadan
Il match deve ancora iniziare
Stefan Kozlov vs Leo Vithoontien
Il match deve ancora iniziare
Noah Zamora vs Karl Poling (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 16:00
Patrick Maloney vs Hiroki Moriya
Il match deve ancora iniziare
Christian Langmo vs Aidan Mayo
Il match deve ancora iniziare
Masamichi Imamura vs JJ Tracy
Il match deve ancora iniziare
Matt Kuhar vs Roger Pascual Ferra (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 16:00
Quinn Vandecasteele
vs Sebastian Gorzny
Il match deve ancora iniziare
Samir Banerjee vs Evan Zhu
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Claverie vs Bruno Kuzuhara
Il match deve ancora iniziare
Dhakshineswar Suresh vs Brandon Perez (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Winnipeg
Winnipeg, Canada · 19 Luglio 2026
|🌩
|
21°C
Parzialmente soleggiato, temporali nel primo pomeriggio · Picco 31°C
|
|CIELO
|Nuvoloso nelle prime ore, poi parzialmente soleggiato nelle ore centrali
|PIOGGIA
|Temporali indicati intorno alle 14:00 locali
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 19 Luglio
|
07:00
☁
22°
|
08:00
⛅
22°
|
09:00
⛅
25°
|
10:00
⛅
27°
|
11:00
⛅
28°
|
12:00
⛅
30°
|
13:00
⛅
31°
|
14:00
🌩
28°
|
15:00
⛅
31°
|
—
ⓘ
—
⚠ Temporali nel primo pomeriggio: 1° turno di qualificazione sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
|
CH 75 Q1
🌩 Temporali
⚠ Da monitorare
🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
Stadium – ore 18:00
Mikael Arseneault vs Pavle Marinkov
Il match deve ancora iniziare
Alexander Rozin vs Anton Shepp
Il match deve ancora iniziare
Hlib Bohach vs Cesar Bouchelaghem
Il match deve ancora iniziare
Alafia Ayeni vs Duncan Chan
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 18:00
Edward Winter vs Joshua Sheehy
Il match deve ancora iniziare
Garrett Johns vs Benjamin Thomas George
Il match deve ancora iniziare
Renta Tokuda vs Kenta Miyoshi
Il match deve ancora iniziare
Millen Hurrion vs Kaylan Bigun
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 18:00
Daniel Milavsky vs Thomas Fancutt
Il match deve ancora iniziare
Strong Kirchheimer vs Enzo Aguiard
Il match deve ancora iniziare
Ben Jones vs Kokoro Isomura
Il match deve ancora iniziare
James Trotter vs Guillaume Dalmasso
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit