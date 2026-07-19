Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Bloomfiled Hills, Zug, Segovia, Tampere e Winnipeg: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

19/07/2026 10:17 Nessun commento
Giorgio Tabacco nella foto
Giorgio Tabacco nella foto

🇨🇭
Challenger 125 Zug
Zug, Svizzera  ·  19 Luglio 2026

🌧
20°C
Prevalentemente nuvoloso, rovesci a metà giornata  ·  Picco 24°C
CIELO Nuvole intermittenti per gran parte della giornata, sereno in serata
PIOGGIA Rovesci indicati intorno alle 12:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Luglio
11:00
21°
12:00
🌧
22°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
24°
16:00
24°
17:00
24°
18:00
24°
20:00
23°
23:00
19°
⚠  Rovesci intorno a mezzogiorno: 1° turno di qualificazione sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 125 Q1
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Redcomet Arena – ore 10:30
Mika Brunold SUI vs Georgii Kravchenko UKR

ATP Zug
Mika Brunold
0
6
5
Georgii Kravchenko [12]
0
7
2
Mostra dettagli

Petr Bar Biryukov RUS vs Luca Staeheli SUI

Il match deve ancora iniziare

Denis Yevseyev KAZ vs Dominic Stricker SUI

Il match deve ancora iniziare

Alexander Ritschard SUI vs Norbert Gombos SVK

Il match deve ancora iniziare




Jego court 1 – ore 10:30
Juan Pablo Varillas PER vs Adrian Boitan ROU
ATP Zug
Juan Pablo Varillas [2]
0
6
2
Adrian Boitan
0
4
5
Mostra dettagli

Mili Poljicak CRO vs Patrick Schoen SUI

Il match deve ancora iniziare

Nikola Djosic SUI vs Anton Matusevich GBR

Il match deve ancora iniziare

Alternate it vs Andrin Casanova SUI

Il match deve ancora iniziare




Topcar court 2 – ore 10:30
Alexander Donski BUL vs Marko Topo GER
ATP Zug
Alexander Donski
6
6
Marko Topo [10]
4
1
Vincitore: Donski
Mostra dettagli

Juan Bautista Torres ARG vs Nicola Senn SUI

ATP Zug
Juan Bautista Torres [4]
0
2
Nicola Senn
0
0
Mostra dettagli

Thiago Monteiro BRA vs Flynn Thomas SUI

Il match deve ancora iniziare

Samuele Pieri ITA vs Petr Nesterov BUL

Il match deve ancora iniziare





🇫🇮
Challenger 75 Tampere
Tampere, Finlandia  ·  19 Luglio 2026

12°C
Pioggia leggera iniziale, poi schiarite  ·  Picco 20°C
CIELO Nuvoloso nelle ore centrali, poi parzialmente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Pioggia leggera nelle condizioni attuali, poi assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Luglio
12:00
15°
13:00
16°
14:00
16°
15:00
17°
16:00
18°
17:00
18°
18:00
19°
19:00
20°
21:00
17°
23:00
14°
✅  Pioggia leggera iniziale, poi nessuna pioggia indicata: qualificazioni sulla terra in miglioramento
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 75 Q1
⛅  Fresco
✅  In miglioramento
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 12:00
Iiro Vasa FIN vs Giorgio Tabacco ITA

ATP Tampere
Iiro Vasa
0
2
Giorgio Tabacco [11]
15
1
Mostra dettagli

Federico Arnaboldi ITA vs Peetu Pohjola FIN

Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Jeri Lassila FIN

Il match deve ancora iniziare

Niels Visker NED vs Vesa Ahti FIN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Dimitar Kuzmanov BUL vs Jannik Opitz GER

ATP Tampere
Dimitar Kuzmanov [3]
A
1
Jannik Opitz
40
1
Mostra dettagli

Mika Petkovic GER vs Felix Alopaeus FIN

Il match deve ancora iniziare

Igor Marcondes BRA vs Alan Wazny POL

Il match deve ancora iniziare

Christopher Papa USA vs Leonardo Rossi ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 12:00
Oskar Brostrom Poulsen DEN vs Maxime Janvier FRA

ATP Tampere
Oskar Brostrom Poulsen
0
1
Maxime Janvier [7]
0
2
Mostra dettagli

William Rejchtman Vinciguerra SWE vs Louis Wessels GER

Il match deve ancora iniziare

Matt Ponchet FRA vs Marcel Zielinski POL

Il match deve ancora iniziare

Alternate it vs Michael Vrbensky CZE (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare





🇪🇸
Challenger 75 Segovia
Segovia, Spagna  ·  19 Luglio 2026

24°C
Prevalentemente soleggiato e caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi soleggiato nelle ore più calde e sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 19 Luglio
11:00
26°
12:00
28°
13:00
31°
14:00
32°
15:00
33°
16:00
34°
17:00
34°
18:00
33°
21:00
28°
23:00
24°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: 1° turno di qualificazione con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
CH 75 Q1
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

Pista Pedro Muñoz – ore 10:00
Samuel Heredia COL vs John Echeverria ESP

ATP Segovia
Samuel Heredia
6
7
John Echeverria [11]
4
6
Vincitore: Heredia
Mostra dettagli

Ivan Marrero Curbelo ESP vs Enrique Collar ESP

ATP Segovia
Ivan Marrero Curbelo [1]
0
0
Enrique Collar
0
0
Mostra dettagli

Asier Meneses Perny ESP vs Takuya Kumasaka JPN

Il match deve ancora iniziare



Pista 1 – ore 10:00
Yaroslav Demin RUS vs Constantin Bittoun Kouzmine FRA

ATP Segovia
Yaroslav Demin
5
3
Constantin Bittoun Kouzmine [7]
7
6
Vincitore: Bittoun Kouzmine
Mostra dettagli

Sergio Callejon Hernando ESP vs Nicolas Tepmahc FRA

ATP Segovia
Sergio Callejon Hernando [3]
A
1
Nicolas Tepmahc
40
3
Mostra dettagli

Luca Castelnuovo SUI vs Alexander Vasilev BUL

Il match deve ancora iniziare

Dominik Palan CZE vs Bernardo Munk Mesa ESP

Il match deve ancora iniziare

Alberto Barroso Campos ESP vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS

Il match deve ancora iniziare




Pista 2 – ore 10:00
Massimo Giunta ITA vs S D Prajwal Dev IND
ATP Segovia
Massimo Giunta [4]
6
7
S D Prajwal Dev
4
6
Vincitore: Giunta
Mostra dettagli

Digvijay Pratap Singh IND vs Koki Matsuda JPN

ATP Segovia
Digvijay Pratap Singh
0
1
Koki Matsuda [10]
40
0
Mostra dettagli

Cyril Vandermeersch FRA vs Iliyan Radulov BUL

Il match deve ancora iniziare

Maxwell Mckennon USA vs Aziz Ouakaa TUN

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 125 Bloomfield Hills
Bloomfield Hills, USA  ·  19 Luglio 2026

18°C
Parzialmente soleggiato e asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Parzialmente soleggiato e nuvole intermittenti, poi prevalentemente sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 19 Luglio
07:00
18°
08:00
19°
09:00
20°
10:00
21°
11:00
22°
12:00
24°
13:00
24°
14:00
25°
17:00
26°
23:00
22°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno di qualificazione sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
CH 125 Q1
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

Center Court – ore 16:00
Richard Biagiotti DEN vs Gavin Young USA

Il match deve ancora iniziare

Owen Demuth USA vs Alan Magadan MEX

Il match deve ancora iniziare

Stefan Kozlov USA vs Leo Vithoontien JPN

Il match deve ancora iniziare

Noah Zamora USA vs Karl Poling USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
Patrick Maloney USA vs Hiroki Moriya JPN

Il match deve ancora iniziare

Christian Langmo USA vs Aidan Mayo USA

Il match deve ancora iniziare

Masamichi Imamura JPN vs JJ Tracy USA

Il match deve ancora iniziare

Matt Kuhar USA vs Roger Pascual Ferra ESP (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 16:00
Quinn Vandecasteele USA vs Sebastian Gorzny USA
Il match deve ancora iniziare

Samir Banerjee USA vs Evan Zhu USA

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Claverie ITA vs Bruno Kuzuhara USA

Il match deve ancora iniziare

Dhakshineswar Suresh IND vs Brandon Perez VEN (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
Challenger 75 Winnipeg
Winnipeg, Canada  ·  19 Luglio 2026

🌩
21°C
Parzialmente soleggiato, temporali nel primo pomeriggio  ·  Picco 31°C
CIELO Nuvoloso nelle prime ore, poi parzialmente soleggiato nelle ore centrali
PIOGGIA Temporali indicati intorno alle 14:00 locali
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 19 Luglio
07:00
22°
08:00
22°
09:00
25°
10:00
27°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
🌩
28°
15:00
31°
⚠  Temporali nel primo pomeriggio: 1° turno di qualificazione sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
CH 75 Q1
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

Stadium – ore 18:00
Mikael Arseneault CAN vs Pavle Marinkov AUS

Il match deve ancora iniziare

Alexander Rozin CAN vs Anton Shepp NZL

Il match deve ancora iniziare

Hlib Bohach UKR vs Cesar Bouchelaghem FRA

Il match deve ancora iniziare

Alafia Ayeni USA vs Duncan Chan CAN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 18:00
Edward Winter AUS vs Joshua Sheehy USA

Il match deve ancora iniziare

Garrett Johns USA vs Benjamin Thomas George CAN

Il match deve ancora iniziare

Renta Tokuda JPN vs Kenta Miyoshi JPN

Il match deve ancora iniziare

Millen Hurrion GBR vs Kaylan Bigun USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 18:00
Daniel Milavsky USA vs Thomas Fancutt AUS

Il match deve ancora iniziare

Strong Kirchheimer USA vs Enzo Aguiard AUS

Il match deve ancora iniziare

Ben Jones GBR vs Kokoro Isomura JPN

Il match deve ancora iniziare

James Trotter JPN vs Guillaume Dalmasso FRA

Il match deve ancora iniziare

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