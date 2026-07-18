ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad, Estoril e Kitzbuhel: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 e del Primo Turno di Qualificazione. Kitzbühel, Cinà e Giustino vincono all’esordio: derby azzurro per un posto nel main draw

Il breve ciclo di tornei sulla terra battuta tra Wimbledon e l’inizio della stagione sul cemento nordamericano prosegue a Kitzbühel. La località austriaca, incastonata tra le Alpi, ospita il Generali Open, torneo ATP 250 con un montepremi di 612.620 euro.

Sono tre gli italiani presenti nel tabellone di qualificazione: Federico Cinà, Lorenzo Giustino e Michele Ribecai. I primi due hanno superato il turno d’esordio e si affronteranno in un derby che garantirà all’Italia almeno un posto nel tabellone principale.

Cinà supera Michalski in tre set

Federico Cinà, numero 184 del ranking ATP e quarta testa di serie delle qualificazioni, ha iniziato positivamente il proprio percorso sulla terra austriaca. Il diciannovenne palermitano ha sconfitto in tre set il polacco Daniel Michalski, ventiseienne e numero 299 del mondo.

Una vittoria importante per il giovane azzurro, che ha saputo imporsi al termine di una sfida combattuta e si è così guadagnato la possibilità di giocare per l’accesso al main draw.

Giustino batte Hipfl e raggiunge Cinà

Al turno decisivo Cinà affronterà Lorenzo Giustino. Il trentaquattrenne campano, numero 196 ATP e sesta testa di serie, ha superato con il punteggio di 6-2 6-4 il ventenne austriaco Nico Hipfl, numero 915 della classifica mondiale.

Giustino ha fatto valere la maggiore esperienza nel primo confronto diretto tra i due, controllando l’incontro in entrambe le frazioni. Il successo ha così definito un derby generazionale: da una parte la freschezza e il talento di Cinà, dall’altra l’esperienza e la solidità sulla terra battuta del campano.

In palio ci sarà un posto nel tabellone principale del Generali Open, con la certezza che almeno un altro italiano si aggiungerà ai giocatori già ammessi direttamente al main draw.

Ribecai sfida Dellien

Il compito più difficile spetta a Michele Ribecai. Il ventitreenne italiano, numero 265 del mondo, affronterà per la prima volta in carriera il boliviano Hugo Dellien, numero 144 ATP e terza testa di serie delle qualificazioni.

Dellien possiede grande esperienza sulla terra battuta e partirà con i favori del pronostico, ma Ribecai proverà a sfruttare l’occasione per ottenere una delle vittorie più prestigiose della propria carriera e raggiungere il turno decisivo.

Le qualificazioni di Kitzbühel hanno dunque già regalato indicazioni positive al tennis italiano. Il derby tra Cinà e Giustino assicurerà una presenza azzurra nel tabellone principale, mentre Ribecai cercherà di completare il quadro superando un avversario particolarmente insidioso.

🇭🇷 ATP 250 Umago Umago, Croazia · 18 Luglio 2026 🌩 22°C Sole e nuvole, temporali a tratti · Picco 32°C CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, temporali nelle ore centrali e di nuovo in serata PIOGGIA Temporali indicati tra 12:00 e 13:00 e dalle 21:00 CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 18 Luglio 09:00 ⛅ 24° 10:00 ⛅ 26° 11:00 ⛅ 28° 12:00 🌩 30° 13:00 🌩 29° 15:00 ⛅ 31° 16:00 ⛅ 32° 18:00 ⛅ 31° 21:00 🌩 28° 23:00 🌩 24° ⚠ Allerta gialla per temporali dalle 11:00 alle 23:59 e per caldo: finali sulla terra da monitorare 🎾 Programma del giorno — 18 Luglio 🎾 ATP 250 · Main Draw Finali · Terra Battuta F 🌩 Temporali

⚠ Allerta gialla

🎾 Finali

🏀 Terra Battuta

Goran Ivanisevic Stadium – ore 19:00

Daniel Merida vs Damir Dzumhur



Il match deve ancora iniziare

🇨🇭 ATP 250 Gstaad Gstaad, Svizzera · 18 Luglio 2026 🌩 17°C Sole e nuvole, temporali a tratti · Picco 24°C CIELO Parzialmente soleggiato, con temporali al mattino e di nuovo in serata PIOGGIA Temporali indicati tra 10:00 e 11:00 e tra 19:00 e 20:00 CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 18 Luglio 09:00 ⛅ 18° 10:00 🌩 20° 11:00 🌩 20° 12:00 ⛅ 22° 13:00 ⛅ 22° 14:00 ⛅ 24° 16:00 ⛅ 23° 18:00 ⛅ 22° 19:00 🌩 20° 20:00 🌩 19° ⚠ Temporali al mattino e in serata: semifinali sulla terra da monitorare 🎾 Programma del giorno — 18 Luglio 🎾 ATP 250 · Main Draw Semifinali · Terra Battuta SF 🌩 Temporali

⚠ Da monitorare

🎾 Semifinali

🏀 Terra Battuta

Roy Emerson Arena – ore 11:00

Raphael Collignon vs Juan Manuel Cerundolo



ATP Gstaad Raphael Collignon [7] Raphael Collignon [7] 1 7 7 Juan Manuel Cerundolo [6] Juan Manuel Cerundolo [6] 6 6 5 Vincitore: Collignon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-5 → 6-5 R. Collignon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 R. Collignon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 R. Collignon 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 2-2 → 2-3 R. Collignon 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 ace 30-0 40-15 1-1 → 1-2 R. Collignon 15-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 R. Collignon 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 R. Collignon 15-0 30-15 30-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 ace 3-4 → 3-5 R. Collignon 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 1-2 → 1-3 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Collignon 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Manuel Cerundolo 15-0 ace 40-0 1-5 → 1-6 R. Collignon 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Collignon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Manuel Cerundolo 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Aleksandr Shevchenko vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 13:30)



ATP Gstaad Aleksandr Shevchenko Aleksandr Shevchenko 4 6 3 Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 6 3 6 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Tsitsipas 0-15 30-15 3-5 → 3-6 A. Shevchenko 0-15 15-30 15-40 30-40 df 3-4 → 3-5 S. Tsitsipas 30-0 3-3 → 3-4 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Shevchenko 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 4-1 → 4-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-15 3-1 → 4-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Shevchenko 0-15 15-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 A. Shevchenko 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Shevchenko 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Tsitsipas 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Shevchenko 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Shevchenko 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 1-0 → 1-1 A. Shevchenko 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 11:00

Sander Gille / Sem Verbeek vs Marcelo Demoliner / Robert Galloway



ATP Gstaad Sander Gille / Sem Verbeek Sander Gille / Sem Verbeek 7 4 5 Marcelo Demoliner / Robert Galloway Marcelo Demoliner / Robert Galloway 6 6 10 Vincitore: Demoliner / Galloway Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 M. Demoliner / Galloway 1-0 3-0 ace 3-1 3-2 4-2 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 8-4 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Demoliner / Galloway 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Gille / Verbeek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 4-5 M. Demoliner / Galloway 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Gille / Verbeek 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 M. Demoliner / Galloway 0-15 15-15 30-15 2-3 → 2-4 S. Gille / Verbeek 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Demoliner / Galloway 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Gille / Verbeek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Demoliner / Galloway 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Gille / Verbeek 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 ace 6-6 → 7-6 S. Gille / Verbeek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-6 → 6-6 M. Demoliner / Galloway 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 S. Gille / Verbeek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 M. Demoliner / Galloway 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Gille / Verbeek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Demoliner / Galloway 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Gille / Verbeek 15-0 15-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Demoliner / Galloway 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Gille / Verbeek 0-15 15-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Demoliner / Galloway 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 S. Gille / Verbeek 0-15 30-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 M. Demoliner / Galloway 0-15 0-30 df 15-30 40-30 0-0 → 0-1

Lucas Miedler / Marc Polmans vs Jakub Paul / Ryan Seggerman (Non prima 13:30)



ATP Gstaad Lucas Miedler / Marc Polmans [1] Lucas Miedler / Marc Polmans [1] 6 6 Jakub Paul / Ryan Seggerman Jakub Paul / Ryan Seggerman 1 4 Vincitore: Miedler / Polmans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Miedler / Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Paul / Seggerman 0-15 15-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Miedler / Polmans 30-0 30-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 J. Paul / Seggerman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 L. Miedler / Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Paul / Seggerman 15-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Miedler / Polmans 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Paul / Seggerman 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 L. Miedler / Polmans 15-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Paul / Seggerman 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Miedler / Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 J. Paul / Seggerman 0-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 L. Miedler / Polmans 15-15 30-15 ace 4-0 → 5-0 J. Paul / Seggerman 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 L. Miedler / Polmans 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 J. Paul / Seggerman 0-15 15-15 30-15 40-30 1-0 → 2-0 L. Miedler / Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

🇸🇪 ATP 250 Bastad Bastad, Svezia · 18 Luglio 2026 🌧 15°C Nuvoloso, rovesci nel pomeriggio · Picco 21°C CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata, con rovesci nel pomeriggio e pioggia in serata PIOGGIA Rovesci indicati tra 14:00 e 15:00 e nuova pioggia dalle 20:00 CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 18 Luglio 09:00 ☁ 18° 10:00 ☁ 18° 11:00 ☁ 19° 12:00 ☁ 20° 13:00 ☁ 20° 14:00 🌧 19° 15:00 🌧 19° 17:00 ☁ 21° 20:00 🌧 18° 21:00 🌧 18° ⚠ Rovesci nel pomeriggio e pioggia in serata: semifinali sulla terra da monitorare 🎾 Programma del giorno — 18 Luglio 🎾 ATP 250 · Main Draw Semifinali · Terra Battuta SF 🌧 Rovesci

⚠ Da monitorare

🎾 Semifinali

🏀 Terra Battuta

Centre Court – ore 13:00

Adolfo Daniel Vallejo vs Luciano Darderi



ATP Bastad Adolfo Daniel Vallejo Adolfo Daniel Vallejo 4 7 3 Luciano Darderi [2] Luciano Darderi [2] 6 6 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Darderi 30-0 3-5 → 3-6 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-5 → 3-5 L. Darderi 15-0 30-0 2-4 → 2-5 A. Daniel Vallejo 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 L. Darderi 15-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Daniel Vallejo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 L. Darderi 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* 12*-11 6-6 → 7-6 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 4-4 → 5-4 L. Darderi 15-0 15-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Daniel Vallejo 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Daniel Vallejo 15-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 L. Darderi 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Daniel Vallejo 15-0 30-15 30-30 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Daniel Vallejo 15-0 15-15 df 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 3-4 L. Darderi 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Daniel Vallejo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Daniel Vallejo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Andrey Rublev vs Alejandro Tabilo (Non prima 14:30)



ATP Bastad Andrey Rublev [1] Andrey Rublev [1] 30 1 Alejandro Tabilo [3] • Alejandro Tabilo [3] 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Tabilo 15-15 30-30 1-1 A. Rublev 15-0 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Tabilo 0-30 15-30 15-40 df 30-40 A-40 0-0 → 0-1

🇵🇹 ATP 250 Estoril Estoril, Portogallo · 18 Luglio 2026 ⛅ 18°C Sole e nuvole, asciutto · Picco 26°C CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi cielo più coperto nel pomeriggio PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 18 Luglio 09:00 ⛅ 21° 10:00 ⛅ 22° 11:00 ⛅ 24° 12:00 ⛅ 24° 13:00 ⛅ 25° 14:00 ⛅ 26° 16:00 ☁ 25° 18:00 ☁ 24° 21:00 ⛅ 21° 23:00 ⛅ 20° ✅ Nessuna pioggia indicata: qualificazioni sulla terra in condizioni buone 🎾 Programma del giorno — 18 Luglio 🎾 ATP 250 · Qualificazioni 1° Turno Qualificazione · Terra Battuta Q1 ⛅ Sole e nuvole

✅ Asciutto

🎾 Qualificazioni

🏀 Terra Battuta

ESTADIO MILLENNIUM – ore 13:00

Kyrian Jacquet vs Goncalo Da Rosa Castro



ATP Estoril Kyrian Jacquet [2] Kyrian Jacquet [2] 6 6 Goncalo Da Rosa Castro Goncalo Da Rosa Castro 1 2 Vincitore: Jacquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Jacquet 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 G. Da Rosa Castro 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-1 → 5-1 G. Da Rosa Castro 0-15 0-30 15-30 40-30 4-0 → 4-1 K. Jacquet 15-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-0 → 4-0 G. Da Rosa Castro 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 K. Jacquet 15-0 30-0 30-15 df 40-30 1-0 → 2-0 G. Da Rosa Castro 0-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 K. Jacquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-1 → 6-1 G. Da Rosa Castro 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 K. Jacquet 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 G. Da Rosa Castro 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 K. Jacquet 15-0 15-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 G. Da Rosa Castro 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 K. Jacquet 15-0 30-0 30-15 df ace 0-0 → 1-0

Francisco Rocha vs Gonzalo Bueno



ATP Estoril Francisco Rocha Francisco Rocha 4 4 Gonzalo Bueno [7] Gonzalo Bueno [7] 6 6 Vincitore: Bueno Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Bueno 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Rocha 15-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 G. Bueno 15-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Rocha 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 G. Bueno 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Rocha 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 2-3 G. Bueno 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 F. Rocha 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 G. Bueno 15-15 30-15 40-30 0-1 → 0-2 F. Rocha 15-0 15-15 df 30-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Bueno 15-0 15-15 df 40-15 4-5 → 4-6 F. Rocha 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 G. Bueno 0-15 15-15 30-15 3-4 → 3-5 F. Rocha 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 G. Bueno 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Rocha 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 G. Bueno 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 F. Rocha 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 G. Bueno 15-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Rocha 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Andrea Pellegrino vs Joao Silva



ATP Estoril Andrea Pellegrino [3] • Andrea Pellegrino [3] 0 1 Joao Silva Joao Silva 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Pellegrino 0-15 1-1 J. Silva 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

COURT CASCAIS – ore 13:00

Taro Daniel vs Juan Carlos Prado Angelo



ATP Estoril Taro Daniel Taro Daniel 6 6 Juan Carlos Prado Angelo [6] Juan Carlos Prado Angelo [6] 4 2 Vincitore: Daniel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 J. Carlos Prado Angelo 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 J. Carlos Prado Angelo 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 3-2 T. Daniel 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 J. Carlos Prado Angelo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-A 2-0 → 3-0 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Carlos Prado Angelo 15-0 15-15 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 J. Carlos Prado Angelo 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Carlos Prado Angelo 15-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Carlos Prado Angelo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 J. Carlos Prado Angelo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Carlos Prado Angelo 15-0 15-15 40-15 0-0 → 0-1

Pedro Martinez vs David Jorda Sanchis



ATP Estoril Pedro Martinez [4] Pedro Martinez [4] 6 6 David Jorda Sanchis David Jorda Sanchis 0 4 Vincitore: Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Jorda Sanchis 15-15 30-15 40-30 5-3 → 5-4 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Jorda Sanchis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Jorda Sanchis 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Jorda Sanchis 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Jorda Sanchis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 P. Martinez 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 D. Jorda Sanchis 15-15 15-40 4-0 → 5-0 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-0 → 4-0 D. Jorda Sanchis 0-15 0-30 15-40 df 30-40 2-0 → 3-0 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 D. Jorda Sanchis 0-15 15-15 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Joao Domingues vs Timofey Skatov



ATP Estoril Joao Domingues Joao Domingues 0 0 Timofey Skatov [5] Timofey Skatov [5] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

COURT CTE – ore 13:00

Edas Butvilas vs Clement Tabur



ATP Estoril Edas Butvilas Edas Butvilas 6 6 4 Clement Tabur [8] Clement Tabur [8] 1 7 6 Vincitore: Tabur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Tabur 0-15 15-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 E. Butvilas 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 C. Tabur 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 E. Butvilas 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 C. Tabur 15-0 30-0 40-15 2-3 → 2-4 E. Butvilas 15-0 30-0 40-15 1-3 → 2-3 C. Tabur 15-0 30-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 E. Butvilas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 C. Tabur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Butvilas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 df 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 6-6 → 6-7 E. Butvilas 30-0 40-0 5-6 → 6-6 C. Tabur 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 E. Butvilas 30-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 C. Tabur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 E. Butvilas 0-15 15-15 30-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Tabur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 E. Butvilas 30-0 2-3 → 3-3 C. Tabur 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Butvilas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Tabur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Butvilas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 C. Tabur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Butvilas 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 C. Tabur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-1 → 5-1 E. Butvilas 0-15 15-15 30-15 3-1 → 4-1 C. Tabur 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-1 → 3-1 E. Butvilas 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 C. Tabur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Butvilas 15-15 30-15 0-0 → 1-0

Vilius Gaubas vs Chun-Hsin Tseng



ATP Estoril Orlando Luz • Orlando Luz 30 6 0 Chun-Hsin Tseng Chun-Hsin Tseng 40 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 O. Luz 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Tseng 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 O. Luz 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 O. Luz 15-15 15-30 30-30 A-40 3-2 → 4-2 C. Tseng 15-15 30-15 30-30 3-1 → 3-2 O. Luz 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 O. Luz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 C. Tseng 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

🇦🇹 ATP 250 Kitzbühel Kitzbühel, Austria · 18 Luglio 2026 🌩 20°C Instabile con temporali a tratti · Picco 23°C CIELO Sole e nuvole, con temporali al mattino, nel primo pomeriggio e in serata PIOGGIA Temporali indicati alle 10:00, 11:00, 13:00 e dalle 19:00 CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 18 Luglio 09:00 ⛅ 18° 10:00 🌩 20° 11:00 🌩 21° 12:00 ⛅ 22° 13:00 🌩 23° 14:00 ⛅ 22° 16:00 ⛅ 22° 19:00 🌩 19° 20:00 🌩 18° 21:00 🌩 16° ⚠ Temporali a tratti: qualificazioni sulla terra da monitorare 🎾 Programma del giorno — 18 Luglio 🎾 ATP 250 · Qualificazioni 1° Turno Qualificazione · Terra Battuta Q1 🌩 Temporali

⚠ Da monitorare

🎾 Qualificazioni

🏀 Terra Battuta

Center Court – ore 11:30

Jurij Rodionov vs Andrey Chepelev (Non prima 14:00)



ATP Kitzbuhel Jurij Rodionov [2] • Jurij Rodionov [2] 0 2 Andrey Chepelev Andrey Chepelev 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Rodionov 2-1 A. Chepelev 0-15 15-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 Tiebreak 0-0

Sandro Kopp vs Pierre-Hugues Herbert



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 11:30

Nico Hipfl vs Lorenzo Giustino



ATP Kitzbuhel Nico Hipfl Nico Hipfl 2 4 Lorenzo Giustino [6] Lorenzo Giustino [6] 6 6 Vincitore: Giustino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 N. Hipfl 15-0 30-0 3-5 → 4-5 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 N. Hipfl 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Giustino 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Hipfl 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 N. Hipfl 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Hipfl 0-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-5 → 2-6 N. Hipfl 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 1-5 → 2-5 L. Giustino 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 N. Hipfl 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 1-4 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 N. Hipfl 0-15 df 0-30 0-40 0-2 → 0-3 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 N. Hipfl 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Niklas Waldner vs Laslo Djere



ATP Kitzbuhel Niklas Waldner Niklas Waldner 2 4 Laslo Djere [7] Laslo Djere [7] 6 6 Vincitore: Djere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Djere 15-0 15-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Waldner 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Waldner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Waldner 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Djere 15-0 15-15 30-15 2-1 → 2-2 N. Waldner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Djere 0-15 0-30 30-40 A-40 40-40 df 40-A 0-1 → 1-1 N. Waldner 0-15 0-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Djere 0-15 15-15 30-30 df 40-30 2-5 → 2-6 N. Waldner 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 L. Djere 15-0 30-0 40-15 2-3 → 2-4 N. Waldner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 L. Djere 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-2 → 2-2 N. Waldner 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Djere 15-15 30-15 ace 0-1 → 0-2 N. Waldner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Gustavo Heide vs Kilian Feldbausch



ATP Kitzbuhel Gustavo Heide [1] Gustavo Heide [1] 15 3 Kilian Feldbausch • Kilian Feldbausch 30 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Feldbausch 15-0 30-0 30-15 3-4 G. Heide 15-0 30-15 df 40-15 2-4 → 3-4 K. Feldbausch 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 G. Heide 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Feldbausch 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Heide 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 K. Feldbausch 15-0 30-0 ace 0-1 → 0-2 G. Heide 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

Küchenmeister – ore 11:30

Federico Cina vs Daniel Michalski



ATP Kitzbuhel Federico Cina [4] Federico Cina [4] 6 3 6 Daniel Michalski Daniel Michalski 2 6 1 Vincitore: Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 F. Cina 15-0 30-0 5-1 → 6-1 D. Michalski 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Michalski 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 F. Cina 15-15 40-15 ace 40-30 2-0 → 3-0 D. Michalski 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 F. Cina 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Michalski 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 F. Cina 0-15 15-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 D. Michalski 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Cina 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 D. Michalski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Cina 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Michalski 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 D. Michalski 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Cina 15-0 ace 30-0 5-2 → 6-2 D. Michalski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 F. Cina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 D. Michalski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 F. Cina 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 D. Michalski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 D. Michalski 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0

Federico Coria vs Vitaliy Sachko



ATP Kitzbuhel Federico Coria Federico Coria 6 2 Vitaliy Sachko [5] Vitaliy Sachko [5] 7 6 Vincitore: Sachko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Sachko 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 F. Coria 15-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 V. Sachko 30-0 40-0 1-4 → 1-5 F. Coria 0-15 0-30 1-3 → 1-4 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 F. Coria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A A-40 0-2 → 1-2 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Coria 15-15 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 F. Coria 15-15 df 30-15 40-30 5-6 → 6-6 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 F. Coria 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace 5-4 → 5-5 V. Sachko 15-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 F. Coria 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 V. Sachko 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 F. Coria 15-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 V. Sachko 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Coria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 F. Coria 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 V. Sachko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Hugo Dellien vs Michele Ribecai (Non prima 16:30)

