ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad, Estoril e Kitzbuhel: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 e del Primo Turno di Qualificazione. Kitzbühel, Cinà e Giustino vincono all’esordio: derby azzurro per un posto nel main draw

Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Il breve ciclo di tornei sulla terra battuta tra Wimbledon e l’inizio della stagione sul cemento nordamericano prosegue a
Kitzbühel. La località austriaca, incastonata tra le Alpi, ospita il Generali Open, torneo ATP 250 con un montepremi di 612.620 euro.
Sono tre gli italiani presenti nel tabellone di qualificazione:
Federico Cinà, Lorenzo Giustino e Michele Ribecai. I primi due hanno superato il turno d’esordio e si affronteranno in un derby che garantirà all’Italia almeno un posto nel tabellone principale. Cinà supera Michalski in tre set
Federico Cinà, numero 184 del ranking ATP e quarta testa di serie delle qualificazioni, ha iniziato positivamente il proprio percorso sulla terra austriaca. Il diciannovenne palermitano ha sconfitto in tre set il polacco Daniel Michalski, ventiseienne e numero 299 del mondo.
Una vittoria importante per il giovane azzurro, che ha saputo imporsi al termine di una sfida combattuta e si è così guadagnato la possibilità di giocare per l’accesso al main draw.
Giustino batte Hipfl e raggiunge Cinà
Al turno decisivo Cinà affronterà
Lorenzo Giustino. Il trentaquattrenne campano, numero 196 ATP e sesta testa di serie, ha superato con il punteggio di 6-2 6-4 il ventenne austriaco Nico Hipfl, numero 915 della classifica mondiale.
Giustino ha fatto valere la maggiore esperienza nel primo confronto diretto tra i due, controllando l’incontro in entrambe le frazioni. Il successo ha così definito un derby generazionale: da una parte la freschezza e il talento di Cinà, dall’altra l’esperienza e la solidità sulla terra battuta del campano.
In palio ci sarà un posto nel tabellone principale del Generali Open, con la certezza che almeno un altro italiano si aggiungerà ai giocatori già ammessi direttamente al main draw.
Ribecai sfida Dellien
Il compito più difficile spetta a
Michele Ribecai. Il ventitreenne italiano, numero 265 del mondo, affronterà per la prima volta in carriera il boliviano Hugo Dellien, numero 144 ATP e terza testa di serie delle qualificazioni.
Dellien possiede grande esperienza sulla terra battuta e partirà con i favori del pronostico, ma Ribecai proverà a sfruttare l’occasione per ottenere una delle vittorie più prestigiose della propria carriera e raggiungere il turno decisivo.
Le qualificazioni di Kitzbühel hanno dunque già regalato indicazioni positive al tennis italiano. Il derby tra Cinà e Giustino assicurerà una presenza azzurra nel tabellone principale, mentre Ribecai cercherà di completare il quadro superando un avversario particolarmente insidioso.
ATP 250 Umago
Umago, Croazia · 18 Luglio 2026
🌩
22°C
Sole e nuvole, temporali a tratti · Picco 32°C
CIELO
Prevalentemente soleggiato al mattino, temporali nelle ore centrali e di nuovo in serata
PIOGGIA
Temporali indicati tra 12:00 e 13:00 e dalle 21:00
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 18 Luglio
09:00
⛅
24°
10:00
⛅
26°
11:00
⛅
28°
12:00
🌩
30°
13:00
🌩
29°
15:00
⛅
31°
16:00
⛅
32°
18:00
⛅
31°
21:00
🌩
28°
23:00
🌩
24°
⚠ Allerta gialla per temporali dalle 11:00 alle 23:59 e per caldo: finali sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
🌩 Temporali
⚠ Allerta gialla
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Goran Ivanisevic Stadium – ore 19:00
Daniel Merida vs Damir Dzumhur
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Gstaad
Gstaad, Svizzera · 18 Luglio 2026
🌩
17°C
Sole e nuvole, temporali a tratti · Picco 24°C
CIELO
Parzialmente soleggiato, con temporali al mattino e di nuovo in serata
PIOGGIA
Temporali indicati tra 10:00 e 11:00 e tra 19:00 e 20:00
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 18 Luglio
09:00
⛅
18°
10:00
🌩
20°
11:00
🌩
20°
12:00
⛅
22°
13:00
⛅
22°
14:00
⛅
24°
16:00
⛅
23°
18:00
⛅
22°
19:00
🌩
20°
20:00
🌩
19°
⚠ Temporali al mattino e in serata: semifinali sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
🌩 Temporali
⚠ Da monitorare
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Roy Emerson Arena – ore 11:00
Raphael Collignon vs Juan Manuel Cerundolo
ATP Gstaad
Raphael Collignon [7]
1
7
7
Juan Manuel Cerundolo [6]
6
6
5
Vincitore: Collignon
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
5-5 → 6-5
R. Collignon
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-5 → 5-5
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
R. Collignon
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
J. Manuel Cerundolo
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
2-4 → 2-5
R. Collignon
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
2-3 → 2-4
J. Manuel Cerundolo
2-2 → 2-3
J. Manuel Cerundolo
1-1 → 1-2
J. Manuel Cerundolo
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
R. Collignon
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
5-5 → 6-5
J. Manuel Cerundolo
4-5 → 5-5
R. Collignon
15-0
30-15
30-30
40-40
A-40
ace
3-5 → 4-5
J. Manuel Cerundolo
3-4 → 3-5
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
J. Manuel Cerundolo
1-2 → 1-3
R. Collignon
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
J. Manuel Cerundolo
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
R. Collignon
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Manuel Cerundolo
1-5 → 1-6
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
R. Collignon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
J. Manuel Cerundolo
1-1 → 1-2
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Aleksandr Shevchenko
vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 13:30)
ATP Gstaad
Aleksandr Shevchenko
4
6
3
Stefanos Tsitsipas
6
3
6
Vincitore: Tsitsipas
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Shevchenko
0-15
15-30
15-40
30-40
df
3-4 → 3-5
A. Shevchenko
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Shevchenko
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Shevchenko
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
S. Tsitsipas
0-15
df
15-15
30-15
40-15
5-2 → 5-3
A. Shevchenko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
S. Tsitsipas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
S. Tsitsipas
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Court 1 – ore 11:00
Sander Gille / Sem Verbeek vs Marcelo Demoliner / Robert Galloway
ATP Gstaad
Sander Gille / Sem Verbeek
7
4
5
Marcelo Demoliner / Robert Galloway
6
6
10
Vincitore: Demoliner / Galloway
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Demoliner / Galloway
1-0
3-0
ace
3-1
3-2
4-2
4-3
5-3
6-3
7-3
8-3
8-4
9-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Demoliner / Galloway
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
S. Gille / Verbeek
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-5 → 4-5
M. Demoliner / Galloway
3-4 → 3-5
S. Gille / Verbeek
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
2-4 → 3-4
M. Demoliner / Galloway
2-3 → 2-4
S. Gille / Verbeek
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-3 → 2-3
M. Demoliner / Galloway
1-2 → 1-3
S. Gille / Verbeek
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
M. Demoliner / Galloway
1-0 → 1-1
S. Gille / Verbeek
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-2*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
6*-3
6*-4
ace
6-6 → 7-6
S. Gille / Verbeek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
5-6 → 6-6
M. Demoliner / Galloway
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
5-5 → 5-6
S. Gille / Verbeek
4-5 → 5-5
M. Demoliner / Galloway
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
S. Gille / Verbeek
3-4 → 4-4
M. Demoliner / Galloway
3-3 → 3-4
S. Gille / Verbeek
2-3 → 3-3
M. Demoliner / Galloway
2-2 → 2-3
S. Gille / Verbeek
1-2 → 2-2
M. Demoliner / Galloway
15-0
15-15
30-15
40-30
ace
1-1 → 1-2
S. Gille / Verbeek
0-1 → 1-1
M. Demoliner / Galloway
0-0 → 0-1
Lucas Miedler
/ Marc Polmans vs Jakub Paul / Ryan Seggerman (Non prima 13:30)
ATP Gstaad
Lucas Miedler / Marc Polmans [1]
6
6
Jakub Paul / Ryan Seggerman
1
4
Vincitore: Miedler / Polmans
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Miedler / Polmans
5-4 → 6-4
J. Paul / Seggerman
5-3 → 5-4
L. Miedler / Polmans
4-3 → 5-3
J. Paul / Seggerman
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
L. Miedler / Polmans
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
J. Paul / Seggerman
2-2 → 2-3
L. Miedler / Polmans
1-2 → 2-2
J. Paul / Seggerman
1-1 → 1-2
L. Miedler / Polmans
0-1 → 1-1
J. Paul / Seggerman
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Miedler / Polmans
5-1 → 6-1
J. Paul / Seggerman
5-0 → 5-1
L. Miedler / Polmans
4-0 → 5-0
J. Paul / Seggerman
3-0 → 4-0
L. Miedler / Polmans
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
2-0 → 3-0
J. Paul / Seggerman
1-0 → 2-0
L. Miedler / Polmans
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
ATP 250 Bastad
Bastad, Svezia · 18 Luglio 2026
🌧
15°C
Nuvoloso, rovesci nel pomeriggio · Picco 21°C
CIELO
Nuvoloso per gran parte della giornata, con rovesci nel pomeriggio e pioggia in serata
PIOGGIA
Rovesci indicati tra 14:00 e 15:00 e nuova pioggia dalle 20:00
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 18 Luglio
09:00
☁
18°
10:00
☁
18°
11:00
☁
19°
12:00
☁
20°
13:00
☁
20°
14:00
🌧
19°
15:00
🌧
19°
17:00
☁
21°
20:00
🌧
18°
21:00
🌧
18°
⚠ Rovesci nel pomeriggio e pioggia in serata: semifinali sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 13:00
Adolfo Daniel Vallejo vs Luciano Darderi
ATP Bastad
Adolfo Daniel Vallejo
4
7
3
Luciano Darderi [2]
6
6
6
Vincitore: Darderi
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Daniel Vallejo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
2-5 → 3-5
A. Daniel Vallejo
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-4 → 2-4
A. Daniel Vallejo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
A. Daniel Vallejo
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6*-5
6*-6
6-7*
7-7*
7*-8
8*-8
9-9*
9*-10
10*-10
11-10*
12*-11
6-6 → 7-6
L. Darderi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
A. Daniel Vallejo
5-5 → 6-5
L. Darderi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
A. Daniel Vallejo
4-4 → 5-4
A. Daniel Vallejo
3-3 → 4-3
A. Daniel Vallejo
2-2 → 3-2
A. Daniel Vallejo
1-1 → 2-1
A. Daniel Vallejo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Darderi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Daniel Vallejo
3-5 → 4-5
L. Darderi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
A. Daniel Vallejo
2-4 → 3-4
A. Daniel Vallejo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Daniel Vallejo
0-2 → 1-2
L. Darderi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
A. Daniel Vallejo
0-0 → 0-1
Andrey Rublev
vs Alejandro Tabilo (Non prima 14:30)
ATP Bastad
Andrey Rublev [1]
30
1
Alejandro Tabilo [3]
•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Tabilo
0-30
15-30
15-40
df
30-40
A-40
0-0 → 0-1
ATP 250 Estoril
Estoril, Portogallo · 18 Luglio 2026
⛅
18°C
Sole e nuvole, asciutto · Picco 26°C
CIELO
Nuvole intermittenti al mattino, poi cielo più coperto nel pomeriggio
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 18 Luglio
09:00
⛅
21°
10:00
⛅
22°
11:00
⛅
24°
12:00
⛅
24°
13:00
⛅
25°
14:00
⛅
26°
16:00
☁
25°
18:00
☁
24°
21:00
⛅
21°
23:00
⛅
20°
✅ Nessuna pioggia indicata: qualificazioni sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q1
⛅ Sole e nuvole
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
ESTADIO MILLENNIUM – ore 13:00
Kyrian Jacquet vs Goncalo Da Rosa Castro
ATP Estoril
Kyrian Jacquet [2]
6
6
Goncalo Da Rosa Castro
1
2
Vincitore: Jacquet
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Da Rosa Castro
5-1 → 5-2
K. Jacquet
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
4-1 → 5-1
G. Da Rosa Castro
4-0 → 4-1
K. Jacquet
15-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
3-0 → 4-0
G. Da Rosa Castro
2-0 → 3-0
G. Da Rosa Castro
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Jacquet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-1 → 6-1
G. Da Rosa Castro
0-15
df
15-15
30-15
40-15
5-0 → 5-1
G. Da Rosa Castro
3-0 → 4-0
G. Da Rosa Castro
1-0 → 2-0
Francisco Rocha
vs Gonzalo Bueno
ATP Estoril
Francisco Rocha
4
4
Gonzalo Bueno [7]
6
6
Vincitore: Bueno
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Bueno
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
F. Rocha
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
F. Rocha
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-3 → 2-3
F. Rocha
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
F. Rocha
15-0
15-15
df
30-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Rocha
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-5 → 4-5
F. Rocha
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
G. Bueno
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-3 → 2-4
F. Rocha
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Andrea Pellegrino
vs Joao Silva
ATP Estoril
Andrea Pellegrino [3]
•
0
1
Joao Silva
15
1
COURT CASCAIS – ore 13:00
Taro Daniel vs Juan Carlos Prado Angelo
ATP Estoril
Taro Daniel
6
6
Juan Carlos Prado Angelo [6]
4
2
Vincitore: Daniel
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Daniel
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-2 → 6-2
J. Carlos Prado Angelo
4-2 → 5-2
J. Carlos Prado Angelo
3-1 → 3-2
T. Daniel
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
J. Carlos Prado Angelo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
40-A
2-0 → 3-0
J. Carlos Prado Angelo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Daniel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
J. Carlos Prado Angelo
5-3 → 5-4
T. Daniel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
J. Carlos Prado Angelo
4-2 → 4-3
T. Daniel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
J. Carlos Prado Angelo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
T. Daniel
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
J. Carlos Prado Angelo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
T. Daniel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. Carlos Prado Angelo
0-0 → 0-1
Pedro Martinez
vs David Jorda Sanchis
ATP Estoril
Pedro Martinez [4]
6
6
David Jorda Sanchis
0
4
Vincitore: Martinez
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Jorda Sanchis
5-3 → 5-4
D. Jorda Sanchis
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
P. Martinez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
D. Jorda Sanchis
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-2 → 2-3
D. Jorda Sanchis
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
P. Martinez
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
D. Jorda Sanchis
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Jorda Sanchis
4-0 → 5-0
P. Martinez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
3-0 → 4-0
D. Jorda Sanchis
2-0 → 3-0
P. Martinez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
D. Jorda Sanchis
0-0 → 1-0
Joao Domingues
vs Timofey Skatov
ATP Estoril
Joao Domingues
0
0
Timofey Skatov [5]
0
0
COURT CTE – ore 13:00
Edas Butvilas vs Clement Tabur
ATP Estoril
Edas Butvilas
6
6
4
Clement Tabur [8]
1
7
6
Vincitore: Tabur
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Butvilas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
1*-4
df
2*-4
3-4*
4-4*
5*-4
5*-5
6-6 → 6-7
C. Tabur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
E. Butvilas
0-15
15-15
30-15
ace
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
C. Tabur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
C. Tabur
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
E. Butvilas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
C. Tabur
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Butvilas
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
C. Tabur
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
4-1 → 5-1
E. Butvilas
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
C. Tabur
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Vilius Gaubas
vs Chun-Hsin Tseng
ATP Estoril
Orlando Luz
•
30
6
0
Chun-Hsin Tseng
40
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Luz
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
C. Tseng
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
O. Luz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
C. Tseng
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
ATP 250 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria · 18 Luglio 2026
🌩
20°C
Instabile con temporali a tratti · Picco 23°C
CIELO
Sole e nuvole, con temporali al mattino, nel primo pomeriggio e in serata
PIOGGIA
Temporali indicati alle 10:00, 11:00, 13:00 e dalle 19:00
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 18 Luglio
09:00
⛅
18°
10:00
🌩
20°
11:00
🌩
21°
12:00
⛅
22°
13:00
🌩
23°
14:00
⛅
22°
16:00
⛅
22°
19:00
🌩
19°
20:00
🌩
18°
21:00
🌩
16°
⚠ Temporali a tratti: qualificazioni sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q1
🌩 Temporali
⚠ Da monitorare
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:30
Jurij Rodionov vs Andrey Chepelev (Non prima 14:00)
ATP Kitzbuhel
Jurij Rodionov [2]
•
0
2
Andrey Chepelev
0
1
Sandro Kopp
vs Pierre-Hugues Herbert
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 11:30
Nico Hipfl vs Lorenzo Giustino
ATP Kitzbuhel
Nico Hipfl
2
4
Lorenzo Giustino [6]
6
6
Vincitore: Giustino
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Giustino
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
L. Giustino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
N. Hipfl
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
N. Hipfl
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
L. Giustino
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Giustino
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
2-5 → 2-6
N. Hipfl
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
1-5 → 2-5
Niklas Waldner
vs Laslo Djere
ATP Kitzbuhel
Niklas Waldner
2
4
Laslo Djere [7]
6
6
Vincitore: Djere
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Djere
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
L. Djere
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
N. Waldner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-1 → 2-1
L. Djere
0-15
0-30
30-40
A-40
40-40
df
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Djere
0-15
15-15
30-30
df
40-30
2-5 → 2-6
N. Waldner
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
L. Djere
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
df
1-2 → 2-2
N. Waldner
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Gustavo Heide
vs Kilian Feldbausch
ATP Kitzbuhel
Gustavo Heide [1]
15
3
Kilian Feldbausch
•
30
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Heide
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
K. Feldbausch
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
G. Heide
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Küchenmeister – ore 11:30
Federico Cina vs Daniel Michalski
ATP Kitzbuhel
Federico Cina [4]
6
3
6
Daniel Michalski
2
6
1
Vincitore: Cina
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Michalski
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
F. Cina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
D. Michalski
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Michalski
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-4 → 2-5
D. Michalski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
F. Cina
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
F. Cina
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
D. Michalski
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Michalski
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
F. Cina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-2 → 4-2
D. Michalski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
F. Cina
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
D. Michalski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
F. Cina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
D. Michalski
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
0-0 → 1-0
Federico Coria
vs Vitaliy Sachko
ATP Kitzbuhel
Federico Coria
6
2
Vitaliy Sachko [5]
7
6
Vincitore: Sachko
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Coria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
A-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
F. Coria
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
ace
5-4 → 5-5
F. Coria
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
F. Coria
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
F. Coria
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
V. Sachko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Hugo Dellien
vs Michele Ribecai (Non prima 16:30)
ATP Kitzbuhel
Hugo Dellien [3]
0
0
Michele Ribecai
0
0
Volenti nihil difficile. Luciano a differenza di Cobolli e Arnaldi non sottovaluta i 250. Complimenti a Lucianone.
Sconosciuti agli ignoranti…..
Non credo sia una coincidenza che Tsitsi sia tornato in finale di un torneo, o in generale che sia tornato a vincere più di una/due partite di fila, dopo la rottura -si spera- definitiva con daddy Apostolos.
Vediamo se è l’inizio di un percorso positivo o se è un semplice effetto rebounce.
Cinà con gli sconosciuti vince, è con i conosciuti che s’inceppa enzo
Vai Stefanos, vinci di nuovo un torneo, sperando in un ritorno ai piani alti, top 15-20 sarebbe ta ta roba.
Un numero esagerato di palle set ma alla fine c’è riuscito a portare a casa il set.
Dopo 12 set point finalmente chiude
ma che sta combinando quel pazzo di Darderi?? Serve per il set va facile 40-0 ma non chiude ha 10 set point e non chiude anzi addirittura deve salvare un paio di palle break e ancora non chiude
Grande occasione persa da Cerundolo
Forza Luciano!!!
Beh diciamo che dzumhur ha meritato di vincere per come ha giocato, Arnaldi un po ancora impallato ma si rifarà
Qualcuno può dirmi che italiani ci saranno in main draw la prossima settimana? Perché sonego nel calendario atp risulta ritirato da Kitzbuhel qualcuno ha notizie ?
Arnaldi ha perso una ghiotta occasione per vincere 1 titolo 250, ahimè 🙁