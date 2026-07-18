Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad, Estoril e Kitzbuhel: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 e del Primo Turno di Qualificazione. Kitzbühel, Cinà e Giustino vincono all’esordio: derby azzurro per un posto nel main draw

18/07/2026 13:22 13 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren

Il breve ciclo di tornei sulla terra battuta tra Wimbledon e l’inizio della stagione sul cemento nordamericano prosegue a Kitzbühel. La località austriaca, incastonata tra le Alpi, ospita il Generali Open, torneo ATP 250 con un montepremi di 612.620 euro.

Sono tre gli italiani presenti nel tabellone di qualificazione: Federico Cinà, Lorenzo Giustino e Michele Ribecai. I primi due hanno superato il turno d’esordio e si affronteranno in un derby che garantirà all’Italia almeno un posto nel tabellone principale.

Cinà supera Michalski in tre set

Federico Cinà, numero 184 del ranking ATP e quarta testa di serie delle qualificazioni, ha iniziato positivamente il proprio percorso sulla terra austriaca. Il diciannovenne palermitano ha sconfitto in tre set il polacco Daniel Michalski, ventiseienne e numero 299 del mondo.

Una vittoria importante per il giovane azzurro, che ha saputo imporsi al termine di una sfida combattuta e si è così guadagnato la possibilità di giocare per l’accesso al main draw.

Giustino batte Hipfl e raggiunge Cinà

Al turno decisivo Cinà affronterà Lorenzo Giustino. Il trentaquattrenne campano, numero 196 ATP e sesta testa di serie, ha superato con il punteggio di 6-2 6-4 il ventenne austriaco Nico Hipfl, numero 915 della classifica mondiale.

Giustino ha fatto valere la maggiore esperienza nel primo confronto diretto tra i due, controllando l’incontro in entrambe le frazioni. Il successo ha così definito un derby generazionale: da una parte la freschezza e il talento di Cinà, dall’altra l’esperienza e la solidità sulla terra battuta del campano.

In palio ci sarà un posto nel tabellone principale del Generali Open, con la certezza che almeno un altro italiano si aggiungerà ai giocatori già ammessi direttamente al main draw.

Ribecai sfida Dellien

Il compito più difficile spetta a Michele Ribecai. Il ventitreenne italiano, numero 265 del mondo, affronterà per la prima volta in carriera il boliviano Hugo Dellien, numero 144 ATP e terza testa di serie delle qualificazioni.

Dellien possiede grande esperienza sulla terra battuta e partirà con i favori del pronostico, ma Ribecai proverà a sfruttare l’occasione per ottenere una delle vittorie più prestigiose della propria carriera e raggiungere il turno decisivo.

Le qualificazioni di Kitzbühel hanno dunque già regalato indicazioni positive al tennis italiano. Il derby tra Cinà e Giustino assicurerà una presenza azzurra nel tabellone principale, mentre Ribecai cercherà di completare il quadro superando un avversario particolarmente insidioso.

🇭🇷
ATP 250 Umago
Umago, Croazia  ·  18 Luglio 2026

🌩
22°C
Sole e nuvole, temporali a tratti  ·  Picco 32°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, temporali nelle ore centrali e di nuovo in serata
PIOGGIA Temporali indicati tra 12:00 e 13:00 e dalle 21:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Luglio
09:00
24°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
🌩
30°
13:00
🌩
29°
15:00
31°
16:00
32°
18:00
31°
21:00
🌩
28°
23:00
🌩
24°
⚠  Allerta gialla per temporali dalle 11:00 alle 23:59 e per caldo: finali sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
🌩  Temporali
⚠  Allerta gialla
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Goran Ivanisevic Stadium – ore 19:00
Daniel Merida ESP vs Damir Dzumhur BIH

Il match deve ancora iniziare





🇨🇭
ATP 250 Gstaad
Gstaad, Svizzera  ·  18 Luglio 2026

🌩
17°C
Sole e nuvole, temporali a tratti  ·  Picco 24°C
CIELO Parzialmente soleggiato, con temporali al mattino e di nuovo in serata
PIOGGIA Temporali indicati tra 10:00 e 11:00 e tra 19:00 e 20:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Luglio
09:00
18°
10:00
🌩
20°
11:00
🌩
20°
12:00
22°
13:00
22°
14:00
24°
16:00
23°
18:00
22°
19:00
🌩
20°
20:00
🌩
19°
⚠  Temporali al mattino e in serata: semifinali sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Roy Emerson Arena – ore 11:00
Raphael Collignon BEL vs Juan Manuel Cerundolo ARG

ATP Gstaad
Raphael Collignon [7]
1
7
7
Juan Manuel Cerundolo [6]
6
6
5
Vincitore: Collignon
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Aleksandr Shevchenko KAZ vs Stefanos Tsitsipas GRE (Non prima 13:30)

ATP Gstaad
Aleksandr Shevchenko
4
6
3
Stefanos Tsitsipas
6
3
6
Vincitore: Tsitsipas
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Court 1 – ore 11:00
Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Marcelo Demoliner BRA / Robert Galloway USA

ATP Gstaad
Sander Gille / Sem Verbeek
7
4
5
Marcelo Demoliner / Robert Galloway
6
6
10
Vincitore: Demoliner / Galloway
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Lucas Miedler AUT / Marc Polmans AUS vs Jakub Paul SUI / Ryan Seggerman USA (Non prima 13:30)

ATP Gstaad
Lucas Miedler / Marc Polmans [1]
6
6
Jakub Paul / Ryan Seggerman
1
4
Vincitore: Miedler / Polmans
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🇸🇪
ATP 250 Bastad
Bastad, Svezia  ·  18 Luglio 2026

🌧
15°C
Nuvoloso, rovesci nel pomeriggio  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata, con rovesci nel pomeriggio e pioggia in serata
PIOGGIA Rovesci indicati tra 14:00 e 15:00 e nuova pioggia dalle 20:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Luglio
09:00
18°
10:00
18°
11:00
19°
12:00
20°
13:00
20°
14:00
🌧
19°
15:00
🌧
19°
17:00
21°
20:00
🌧
18°
21:00
🌧
18°
⚠  Rovesci nel pomeriggio e pioggia in serata: semifinali sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 13:00
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Luciano Darderi ITA

ATP Bastad
Adolfo Daniel Vallejo
4
7
3
Luciano Darderi [2]
6
6
6
Vincitore: Darderi
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Andrey Rublev RUS vs Alejandro Tabilo CHI (Non prima 14:30)

ATP Bastad
Andrey Rublev [1]
30
1
Alejandro Tabilo [3]
30
1
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🇵🇹
ATP 250 Estoril
Estoril, Portogallo  ·  18 Luglio 2026

18°C
Sole e nuvole, asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi cielo più coperto nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Luglio
09:00
21°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
16:00
25°
18:00
24°
21:00
21°
23:00
20°
✅  Nessuna pioggia indicata: qualificazioni sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q1
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

ESTADIO MILLENNIUM – ore 13:00
Kyrian Jacquet FRA vs Goncalo Da Rosa Castro POR

ATP Estoril
Kyrian Jacquet [2]
6
6
Goncalo Da Rosa Castro
1
2
Vincitore: Jacquet
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Francisco Rocha POR vs Gonzalo Bueno PER

ATP Estoril
Francisco Rocha
4
4
Gonzalo Bueno [7]
6
6
Vincitore: Bueno
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Andrea Pellegrino ITA vs Joao Silva POR

ATP Estoril
Andrea Pellegrino [3]
0
1
Joao Silva
15
1
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COURT CASCAIS – ore 13:00
Taro Daniel JPN vs Juan Carlos Prado Angelo BOL

ATP Estoril
Taro Daniel
6
6
Juan Carlos Prado Angelo [6]
4
2
Vincitore: Daniel
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Pedro Martinez ESP vs David Jorda Sanchis ESP

ATP Estoril
Pedro Martinez [4]
6
6
David Jorda Sanchis
0
4
Vincitore: Martinez
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Joao Domingues POR vs Timofey Skatov KAZ

ATP Estoril
Joao Domingues
0
0
Timofey Skatov [5]
0
0
Mostra dettagli



COURT CTE – ore 13:00
Edas Butvilas LTU vs Clement Tabur FRA

ATP Estoril
Edas Butvilas
6
6
4
Clement Tabur [8]
1
7
6
Vincitore: Tabur
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Vilius Gaubas LTU vs Chun-Hsin Tseng TPE

ATP Estoril
Orlando Luz
30
6
0
Chun-Hsin Tseng
40
3
0
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🇦🇹
ATP 250 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria  ·  18 Luglio 2026

🌩
20°C
Instabile con temporali a tratti  ·  Picco 23°C
CIELO Sole e nuvole, con temporali al mattino, nel primo pomeriggio e in serata
PIOGGIA Temporali indicati alle 10:00, 11:00, 13:00 e dalle 19:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Luglio
09:00
18°
10:00
🌩
20°
11:00
🌩
21°
12:00
22°
13:00
🌩
23°
14:00
22°
16:00
22°
19:00
🌩
19°
20:00
🌩
18°
21:00
🌩
16°
⚠  Temporali a tratti: qualificazioni sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q1
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:30
Jurij Rodionov AUT vs Andrey Chepelev RUS (Non prima 14:00)

ATP Kitzbuhel
Jurij Rodionov [2]
0
2
Andrey Chepelev
0
1
Mostra dettagli

Sandro Kopp AUT vs Pierre-Hugues Herbert FRA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 11:30
Nico Hipfl AUT vs Lorenzo Giustino ITA

ATP Kitzbuhel
Nico Hipfl
2
4
Lorenzo Giustino [6]
6
6
Vincitore: Giustino
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Niklas Waldner AUT vs Laslo Djere SRB

ATP Kitzbuhel
Niklas Waldner
2
4
Laslo Djere [7]
6
6
Vincitore: Djere
Mostra dettagli

Gustavo Heide BRA vs Kilian Feldbausch SUI

ATP Kitzbuhel
Gustavo Heide [1]
15
3
Kilian Feldbausch
30
4
Mostra dettagli



Küchenmeister – ore 11:30
Federico Cina ITA vs Daniel Michalski POL

ATP Kitzbuhel
Federico Cina [4]
6
3
6
Daniel Michalski
2
6
1
Vincitore: Cina
Mostra dettagli

Federico Coria ARG vs Vitaliy Sachko UKR

ATP Kitzbuhel
Federico Coria
6
2
Vitaliy Sachko [5]
7
6
Vincitore: Sachko
Mostra dettagli

Hugo Dellien BOL vs Michele Ribecai ITA (Non prima 16:30)

ATP Kitzbuhel
Hugo Dellien [3]
0
0
Michele Ribecai
0
0
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TAG:

13 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Giambitto 18-07-2026 16:08

Volenti nihil difficile. Luciano a differenza di Cobolli e Arnaldi non sottovaluta i 250. Complimenti a Lucianone.

 13
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Detuqueridapresencia 18-07-2026 16:02

Scritto da enzolab
Cinà con gli sconosciuti vince, è con i conosciuti che s’inceppa enzo

Sconosciuti agli ignoranti…..

 12
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PliskoNotBot (Guest) 18-07-2026 15:57

Non credo sia una coincidenza che Tsitsi sia tornato in finale di un torneo, o in generale che sia tornato a vincere più di una/due partite di fila, dopo la rottura -si spera- definitiva con daddy Apostolos.
Vediamo se è l’inizio di un percorso positivo o se è un semplice effetto rebounce.

 11
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enzolab (Guest) 18-07-2026 15:39

Cinà con gli sconosciuti vince, è con i conosciuti che s’inceppa enzo

 10
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-1: Detuqueridapresencia
Rovescio al tramonto 18-07-2026 14:41

Vai Stefanos, vinci di nuovo un torneo, sperando in un ritorno ai piani alti, top 15-20 sarebbe ta ta roba.

 9
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Pheanes (Guest) 18-07-2026 14:16

Un numero esagerato di palle set ma alla fine c’è riuscito a portare a casa il set.

 8
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+1: Detuqueridapresencia
Lucio68el (Guest) 18-07-2026 14:11

Dopo 12 set point finalmente chiude

 7
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+1: Boga88
-1: Detuqueridapresencia
Lucio68el (Guest) 18-07-2026 14:08

ma che sta combinando quel pazzo di Darderi?? Serve per il set va facile 40-0 ma non chiude ha 10 set point e non chiude anzi addirittura deve salvare un paio di palle break e ancora non chiude

 6
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Dad (Guest) 18-07-2026 13:58

Grande occasione persa da Cerundolo

 5
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Squalo_Bianco97 18-07-2026 13:37

Forza Luciano!!!

 4
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Albyx3 18-07-2026 12:21

Scritto da JannikUberAlles
Arnaldi ha perso una ghiotta occasione per vincere 1 titolo 250, ahimè

Beh diciamo che dzumhur ha meritato di vincere per come ha giocato, Arnaldi un po ancora impallato ma si rifarà

 3
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Sky (Guest) 18-07-2026 11:11

Qualcuno può dirmi che italiani ci saranno in main draw la prossima settimana? Perché sonego nel calendario atp risulta ritirato da Kitzbuhel qualcuno ha notizie ?

 2
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JannikUberAlles 18-07-2026 10:44

Arnaldi ha perso una ghiotta occasione per vincere 1 titolo 250, ahimè 🙁

 1
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+1: Squalo_Bianco97, Detuqueridapresencia