ATP 250 Estoril e Kitzbuhel: 4 azzurri presenti nelle qualificazioni
ATP 250 Estoril – terra
ESTADIO MILLENNIUM – ore 13:00
Kyrian Jacquet vs Goncalo Da Rosa Castro
Francisco Rocha vs Gonzalo Bueno
Andrea Pellegrino vs Joao Silva
COURT CASCAIS – ore 13:00
Taro Daniel vs Juan Carlos Prado Angelo
Pedro Martinez vs David Jorda Sanchis
Joao Domingues vs Timofey Skatov
COURT CTE – ore 13:00
Edas Butvilas vs Clement Tabur
Vilius Gaubas vs Chun-Hsin Tseng
ATP 250 Kitzbuhel – terra
Center Court – ore 11:30
Jurij Rodionov vs Andrey Chepelev (Non prima 14:00)
Sandro Kopp vs Pierre-Hugues Herbert
Grandstand – ore 11:30
Nico Hipfl vs Lorenzo Giustino
Niklas Waldner vs Laslo Djere
Gustavo Heide vs Kilian Feldbausch
Küchenmeister – ore 11:30
Federico Cina vs Daniel Michalski
Federico Coria vs Vitaliy Sachko
Hugo Dellien vs Michele Ribecai (Non prima 16:30)
TAG: Qualificazioni ATP
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