Qualificazioni ATP 250 ATP, Copertina

ATP 250 Estoril e Kitzbuhel: 4 azzurri presenti nelle qualificazioni

17/07/2026 23:30 Nessun commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren

POR ATP 250 Estoril – terra
ESTADIO MILLENNIUM – ore 13:00
Kyrian Jacquet FRA vs Goncalo Da Rosa Castro POR
Francisco Rocha POR vs Gonzalo Bueno PER
Andrea Pellegrino ITA vs Joao Silva POR

COURT CASCAIS – ore 13:00
Taro Daniel JPN vs Juan Carlos Prado Angelo BOL
Pedro Martinez ESP vs David Jorda Sanchis ESP
Joao Domingues POR vs Timofey Skatov KAZ

COURT CTE – ore 13:00
Edas Butvilas LTU vs Clement Tabur FRA
Vilius Gaubas LTU vs Chun-Hsin Tseng TPE


AUT ATP 250 Kitzbuhel – terra
Center Court – ore 11:30
Jurij Rodionov AUT vs Andrey Chepelev RUS (Non prima 14:00)
Sandro Kopp AUT vs Pierre-Hugues Herbert FRA

Grandstand – ore 11:30
Nico Hipfl AUT vs Lorenzo Giustino ITA
Niklas Waldner AUT vs Laslo Djere SRB
Gustavo Heide BRA vs Kilian Feldbausch SUI

Küchenmeister – ore 11:30
Federico Cina ITA vs Daniel Michalski POL
Federico Coria ARG vs Vitaliy Sachko UKR
Hugo Dellien BOL vs Michele Ribecai ITA (Non prima 16:30)

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