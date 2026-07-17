WTA 250 Praga: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani
WTA 250 Praga – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Dominika Salkova vs (WC) Denisa Zoldakova
Aoi Ito vs (12) Gabriela Knutson
(2) Veronika Podrez vs (WC) Tereza Krejcova
(WC) Victoria Bervid vs (ALT) Rina Saigo
(3) Sofia Costoulas vs Nao Hibino
Viktoria Morvayova vs (11) Ayla Aksu
(4) Priscilla Hon vs Karman Thandi
Kyoka Okamura vs (7) Carol Young Suh Lee
(5) Susan Bandecchi vs Xinyu Gao
Elena Micic vs (8) Linda Fruhvirtova
(6) Rebeka Masarova vs Valentina Ryser
Barbora Palicova vs (10) Mai Hontama
LIVESPORT ARENA – ore 10:00
Elena Micic vs (8) Linda Fruhvirtova Inizio 10:00
(1) Dominika Salkova vs Denisa Zoldakova
Barbora Palicova vs (10) Mai Hontama
(2) Veronika Podrez vs Tereza Krejcova
Court 1 – ore 10:00
(5) Susan Bandecchi vs Xinyu Gao Inizio 10:00
Aoi Ito vs (12) Gabriela Knutson
(6) Rebeka Masarova vs Valentina Ryser
Victoria Bervid vs Rina Saigo
Court 2 – ore 10:00
(4) Priscilla Hon vs Karman Thandi Inizio 10:00
Kyoka Okamura vs (7) Carol Young Suh Lee
(3) Sofia Costoulas vs Nao Hibino
Viktoria Morvayova vs (11) Ayla Aksu
TAG: WTA 250 Praga, WTA 250 Praga 2026
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