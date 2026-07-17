Qualificazioni WTA 250 Copertina, WTA

WTA 250 Praga: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

17/07/2026 17:47 Nessun commento
Susan Bandecchi nella foto
Susan Bandecchi nella foto

CZE WTA 250 Praga – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Dominika Salkova CZE vs (WC) Denisa Zoldakova CZE
Aoi Ito JPN vs (12) Gabriela Knutson CZE

(2) Veronika Podrez UKR vs (WC) Tereza Krejcova CZE
(WC) Victoria Bervid CZE vs (ALT) Rina Saigo JPN

(3) Sofia Costoulas BEL vs Nao Hibino JPN
Viktoria Morvayova SVK vs (11) Ayla Aksu TUR

(4) Priscilla Hon AUS vs Karman Thandi IND
Kyoka Okamura JPN vs (7) Carol Young Suh Lee USA

(5) Susan Bandecchi SUI vs Xinyu Gao CHN
Elena Micic AUS vs (8) Linda Fruhvirtova CZE

(6) Rebeka Masarova SUI vs Valentina Ryser SUI
Barbora Palicova CZE vs (10) Mai Hontama JPN



LIVESPORT ARENA – ore 10:00
Elena Micic AUS vs (8) Linda Fruhvirtova CZE Inizio 10:00
(1) Dominika Salkova CZE vs Denisa Zoldakova CZE
Barbora Palicova CZE vs (10) Mai Hontama JPN
(2) Veronika Podrez UKR vs Tereza Krejcova CZE

Court 1 – ore 10:00
(5) Susan Bandecchi SUI vs Xinyu Gao CHN Inizio 10:00
Aoi Ito JPN vs (12) Gabriela Knutson CZE
(6) Rebeka Masarova SUI vs Valentina Ryser SUI
Victoria Bervid CZE vs Rina Saigo JPN

Court 2 – ore 10:00
(4) Priscilla Hon AUS vs Karman Thandi IND Inizio 10:00
Kyoka Okamura JPN vs (7) Carol Young Suh Lee USA
(3) Sofia Costoulas BEL vs Nao Hibino JPN
Viktoria Morvayova SVK vs (11) Ayla Aksu TUR

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