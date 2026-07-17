L’ATP interviene sul problema delle palline: nuova regola nei tornei Challenger

Uno dei principali motivi di preoccupazione nel tennis professionistico è rappresentato, paradossalmente, proprio dalle palline. Da tempo numerosi giocatori e giocatrici denunciano come i continui cambi di marca e le differenti caratteristiche dei modelli utilizzati nei tornei possano favorire problemi al polso, al gomito, all’avambraccio e alla spalla.

Per provare a limitare almeno in parte il fenomeno, l’ATP ha introdotto una nuova regola nel circuito Challenger. Le palline verranno sostituite con maggiore frequenza durante gli incontri: il primo cambio, tradizionalmente previsto dopo sette game, avverrà dopo il quinto. I successivi saranno invece effettuati ogni sette giochi anziché ogni nove.

Una modifica approvata dai giocatori

La misura ha ricevuto il parere favorevole del Consiglio dei giocatori ATP. Un segnale importante, perché dimostra che le ripetute proteste dei tennisti sono state almeno in parte recepite dagli organismi del circuito.

Secondo molti protagonisti, la qualità e il comportamento delle palline sarebbero cambiati a partire dalla pandemia. Durante Wimbledon 2026, Novak Djokovic ha spiegato: “Siamo tutti d’accordo sul fatto che, dopo il Covid, qualcosa sia cambiato. Gli impianti di produzione utilizzati dai principali marchi hanno modificato qualcosa nei materiali e questo ha influenzato il modo in cui la pallina reagisce”.

Il serbo ha evidenziato soprattutto la tendenza delle palline a rallentare e a perdere rapidamente le caratteristiche iniziali. Quando diventano più pesanti, i giocatori sono costretti a imprimere maggiore forza ai colpi, aumentando così le sollecitazioni sul braccio.

Un problema presente anche nei tornei del Grande Slam

Le critiche non riguardano soltanto il circuito Challenger. Anche i quattro Major impiegano fornitori differenti: Dunlop agli Australian Open, Wilson al Roland Garros e allo US Open, Slazenger a Wimbledon. Ogni modello presenta caratteristiche proprie e obbliga i giocatori a continui adattamenti tecnici.

Già nel 2023 Pablo Carreño Busta aveva collegato direttamente il problema alle proprie difficoltà fisiche: “Sono sicuro che le palline abbiano avuto un ruolo nel mio infortunio. Sono molto diverse e cambiarle continuamente ha delle conseguenze. Nei Challenger è ancora peggio, ma anche nel circuito ATP è raro disputare due tornei consecutivi con lo stesso modello”.

Anche Carlos Alcaraz aveva indicato una possibile soluzione: “Cambierei soltanto una cosa: giocare tutti i tornei dell’anno con la stessa pallina. Ora bisogna modificare il proprio tennis perché in ogni evento è diversa”.

L’obiettivo resta uniformare i fornitori

Nel 2025 l’ATP aveva già centralizzato il processo di selezione dei fornitori, togliendo ai singoli tornei la piena autonomia nella scelta delle palline. La nuova sperimentazione nei Challenger rappresenta dunque un ulteriore passo per tutelare la salute dei giocatori e garantire condizioni più uniformi.

Resta da capire se il cambio più frequente verrà esteso anche al circuito maggiore. Questa soluzione potrebbe limitare il deterioramento delle palline durante gli incontri, ma non eliminerebbe la causa principale: l’eccessiva varietà di modelli utilizzati nel corso della stagione. Una vera svolta potrebbe arrivare soltanto con l’adozione di uno o, al massimo, due fornitori per l’intero calendario professionistico.





Francesco Paolo Villarico