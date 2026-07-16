WTA: Chwalińska rinuncia ad Amburgo, Clijsters promuove Indian Wells ed Eala difende i tennisti

Tre notizie animano il circuito femminile dopo Wimbledon. Maja Chwalińska è stata costretta a rinunciare al WTA 250 di Amburgo, Kim Clijsters ha accolto positivamente il trasferimento delle WTA Finals a Indian Wells, mentre Alexandra Eala ha respinto l’idea che i tennisti siano necessariamente egocentrici.

Chwalińska non giocherà ad Amburgo

Maja Chwalińska ha annunciato il forfait al WTA 250 di Amburgo, in programma la prossima settimana. La polacca non ha ancora recuperato completamente dall’infortunio alla caviglia rimediato durante Wimbledon e, su consiglio dello staff medico, ha deciso di rinviare il rientro.

“Nonostante l’evoluzione positiva della caviglia, non sono ancora pronta per tornare a competere. Devo quindi ritirarmi dall’edizione di quest’anno dell’MSC Hamburg Ladies Open”, ha comunicato la giocatrice.

Chwalińska proseguirà il percorso riabilitativo senza indicare una data precisa per il ritorno. La priorità è recuperare pienamente la stabilità della caviglia ed evitare possibili ricadute.

Clijsters approva il trasferimento delle WTA Finals

Kim Clijsters ha accolto con soddisfazione la scelta di disputare le WTA Finals 2026 a Indian Wells, dopo la conclusione anticipata dell’accordo tra il circuito femminile e l’Arabia Saudita.

Il torneo che riunisce le migliori otto giocatrici della stagione si svolgerà dall’8 al 15 novembre all’Indian Wells Tennis Garden. Secondo la quattro volte campionessa Slam, il complesso californiano possiede strutture, tradizione e un pubblico ideali per valorizzare il principale appuntamento conclusivo del calendario WTA.

Clijsters ritiene che l’atmosfera garantita dagli spettatori possa restituire maggiore prestigio e visibilità alle Finals, offrendo alle protagoniste un palcoscenico all’altezza dell’importanza dell’evento.

Eala: “I tennisti non sono egocentrici per colpa del loro sport”

Alexandra Eala ha invece respinto uno dei luoghi comuni più diffusi sui tennisti. Nel corso di un incontro organizzato dallo sponsor BPI, la numero 28 del mondo ha spiegato che la natura individuale della disciplina non rende automaticamente egocentrici i suoi protagonisti.

“Non credo che siamo egocentrici perché giochiamo a tennis. Se qualcuno lo è, dipende semplicemente dal suo carattere”, ha dichiarato la filippina. Eala ha comunque riconosciuto che, durante la competizione, ogni giocatore deve necessariamente mettere sé stesso e le proprie esigenze al primo posto.

La ventunenne sta vivendo un periodo di enorme popolarità nelle Filippine dopo aver eliminato la campionessa in carica Iga Swiatek a Wimbledon e aver raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale di un torneo del Grande Slam. Dopo gli impegni nel proprio Paese, Eala inizierà la preparazione per la tournée nordamericana sul cemento.





Marco Rossi