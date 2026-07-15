Circuito WTA - WTA 125 Copertina, WTA

WTA 250 Atene, Iasi, WTA 125 Roma, Kitzbuhel, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

15/07/2026 08:45 Nessun commento
Deborah Chiesa
Deborah Chiesa

🇮🇹
WTA 125 Roma
Roma, Italia  ·  15 Luglio 2026

26°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 37°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 15 Luglio
09:00
28°
10:00
30°
11:00
32°
12:00
34°
13:00
36°
14:00
37°
15:00
36°
16:00
36°
19:00
33°
22:00
28°
⚠  Allerta gialla per temperature massime estreme: 2° turno sulla terra con caldo intenso
🎾  Programma del giorno — 15 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
R2
☀  Soleggiato
⚠  Allerta caldo
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 10:30
(5) Lola Radivojevic SRB vs Deborah Chiesa ITA

WTA Rome 125
Lola Radivojevic [5]
0
2
2
0
Deborah Chiesa
0
6
6
0
Vincitore: Chiesa
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(3) Francesca Jones GBR vs Federica Urgesi ITA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

Lola Radivojevic SRB / Dalila Spiteri ITA vs Nuria Brancaccio ITA / Tyra Caterina Grant ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:30
Elizara Yaneva BUL vs Sofya Lansere RUS

WTA Rome 125
Elizara Yaneva
A
6
4
Sofya Lansere
40
2
3
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Darya Astakhova RUS vs (6) Noma Noha Akugue GER Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Estelle Cascino FRA / (1) Shuo Feng CHN vs Lucia Bronzetti ITA / Martina Trevisan ITA

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
WTA 250 Iasi
Iasi, Romania  ·  15 Luglio 2026

🌧
22°C
Rovesci al mattino, poi schiarite  ·  Picco 30°C
CIELO Rovesci al mattino, poi nuvole intermittenti e ampie schiarite
PIOGGIA Rovesci indicati intorno alle 10:00, poi assenti nelle ore successive indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 15 Luglio
10:00
🌧
22°
11:00
23°
12:00
25°
13:00
27°
14:00
28°
15:00
28°
16:00
30°
18:00
29°
21:00
25°
23:00
22°
⚠  Rovesci al mattino: 2° turno sulla terra da monitorare all’avvio del programma
🎾  Programma del giorno — 15 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
R2
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
it / it vs Georgina Garcia Perez ESP / Alevtina Ibragimova RUS Inizio 10:00

WTA Iasi
Alesia Breaz / Cristiana Todoni
15
3
0
Georgina Garcia Perez / Alevtina Ibragimova
15
6
3
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(9) Yulia Putintseva KAZ vs Alina Charaeva ARM Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

Ilinca Amariei ROU vs (8) Elsa Jacquemot FRA Non prima 13:00

WTA Iasi
Ilinca Amariei
0
4
6
0
Elsa Jacquemot [8]
0
6
7
0
Vincitore: Jacquemot
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(7) Anna Bondar HUN vs Tamara Zidansek SLO

Il match deve ancora iniziare

Clara Burel FRA vs it Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

Elina Avanesyan ARM vs (2) Petra Marcinko CRO

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – ore 12:00
Lisa Zaar SWE / Kimberley Zimmermann BEL vs (3) Anastasia Detiuc CZE / (3) Irina Khromacheva RUS Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare

(4) Mariia Kozyreva RUS / (4) Elena Pridankina RUS vs Alina Charaeva ARM / Zhibek Kulambayeva KAZ

Il match deve ancora iniziare

(1) Magali Kempen BEL / (1) Alexandra Panova RUS vs Ilinca Amariei ROU / Carmen Andreea Herea ROU

Il match deve ancora iniziare





🇬🇷
WTA 250 Athens
Atene, Grecia  ·  15 Luglio 2026

30°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 15 Luglio
10:00
26°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
32°
14:00
33°
15:00
34°
16:00
34°
18:00
33°
21:00
29°
23:00
26°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: 2° turno con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 15 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
2° Turno · Cemento
R2
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 15:30
Elena Micic AUS vs Qinwen Zheng CHN Inizio 15:30

Il match deve ancora iniziare

Harriet Dart GBR vs (4) Maria Sakkari GRE Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare

Lilli Tagger AUT vs (5) Sara Bejlek CZE

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 15:30
Catherine Harrison USA / Ingrid Neel EST vs Valentini Grammatikopoulou GRE / Martha Matoula GRE Inizio 15:30
Il match deve ancora iniziare

Carole Monnet FRA / Sapfo Sakellaridi GRE vs (2) Xinyu Jiang CHN / (2) Fang-Hsien Wu TPE

Il match deve ancora iniziare

Mai Hontama JPN vs Alycia Parks USA

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 15:30
Alina Korneeva RUS / Polina Kudermetova UZB vs Ingrid Martins BRA / Makoto Ninomiya JPN Inizio 15:30
Il match deve ancora iniziare

Carmen Corley USA / Alexandra Osborne AUS vs (4) Maia Lumsden GBR / (4) Qianhui Tang CHN

Il match deve ancora iniziare

Madeleine Brooks GBR / Isabelle Haverlag NED vs Momoko Kobori JPN / Peangtarn Plipuech THA

Il match deve ancora iniziare





🇹🇷
WTA 125 Istanbul 2
Istanbul, Turchia  ·  15 Luglio 2026

25°C
Prevalentemente soleggiato e asciutto  ·  Picco 30°C
CIELO Prevalentemente soleggiato, poi soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 15 Luglio
10:00
26°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
29°
15:00
30°
16:00
30°
18:00
29°
21:00
25°
23:00
23°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 15 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Cemento
R2
⛅  Prevalentemente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 12:00
(3) Hanne Vandewinkel BEL vs Weronika Falkowska POL Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

Gabriela Knutson CZE vs (2) Lanlana Tararudee THA

Il match deve ancora iniziare

Irmak Ozturk TUR / Melis Yildirim TUR vs Mariana Drazic CRO / Isabella Shinikova BUL Non prima 16:00

WTA Istanbul 125 #2
Irmak Ozturk / Melis Yildirim
0
0
Mariana Drazic / Isabella Shinikova
0
0
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Court A – ore 12:30
(1) Ena Shibahara JPN / (1) Vera Zvonareva RUS vs Elena Milovanovic SRB / Kristina Novak SLO Inizio 12:30

Il match deve ancora iniziare

Kristina Penickova USA vs Aliona Falei BLR Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

Weronika Falkowska POL / Mariia Tkacheva RUS vs Tatiana Prozorova RUS / Alexandra Shubladze RUS

Il match deve ancora iniziare



Court B – ore 12:00
Harmony Tan FRA vs Anastasia Gasanova RUS Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

Priska Nugroho INA / Varvara Panshina RUS vs Rina Saigo JPN / Yukina Saigo JPN

Il match deve ancora iniziare





🇦🇹
WTA 125 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria  ·  15 Luglio 2026

🌩
15°C
Nuvoloso, temporali a tratti  ·  Picco 25°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso, con temporali al mattino e nel pomeriggio
PIOGGIA Temporali indicati alle 09:00, tra 15:00 e 17:00 e di nuovo in serata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 15 Luglio
09:00
🌩
17°
10:00
19°
11:00
20°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
25°
15:00
🌩
24°
16:00
🌩
22°
17:00
🌩
21°
21:00
🌩
18°
⚠  Allerta gialla per temporali e temperature massime estreme: 2° turno sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 15 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
R2
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Grandstand – ore 10:00
(4) Julia Grabher AUT vs Ekaterina Perelygina AUT Inizio 10:00

WTA Kitzbuhel 125
Julia Grabher [4]
0
7
0
Ekaterina Perelygina
0
5
0
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(1) Veronika Erjavec SLO vs Mona Barthel GER

Il match deve ancora iniziare

Erika Andreeva RUS vs Mia Ristic SRB

Il match deve ancora iniziare

Maria Lourdes Carle ARG vs Barbora Palicova CZE

Il match deve ancora iniziare



Küchenmeister – ore 11:00
Irina Bara ROU / Dalila Jakupovic SLO vs (2) Yvonne Cavalle-Reimers ESP / (2) Laura Pigossi BRA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA vs Marina Bassols Ribera ESP / Despina Papamichail GRE

Il match deve ancora iniziare

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