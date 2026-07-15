WTA 250 Atene, Iasi, WTA 125 Roma, Kitzbuhel, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

WTA 125 Roma
Roma, Italia · 15 Luglio 2026
|☀
|
26°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 37°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 15 Luglio
|
09:00
☀
28°
|
10:00
☀
30°
|
11:00
☀
32°
|
12:00
☀
34°
|
13:00
☀
36°
|
14:00
☀
37°
|
15:00
☀
36°
|
16:00
☀
36°
|
19:00
☀
33°
|
22:00
☀
28°
⚠ Allerta gialla per temperature massime estreme: 2° turno sulla terra con caldo intenso
🎾 Programma del giorno — 15 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
R2
☀ Soleggiato
⚠ Allerta caldo
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 10:30
(5) Lola Radivojevic vs Deborah Chiesa
WTA Rome 125
Lola Radivojevic [5]•
0
2
2
0
Deborah Chiesa
0
6
6
0
Vincitore: Chiesa
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lola Radivojevic
2-5 → 2-6
Deborah Chiesa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Lola Radivojevic
2-3 → 2-4
Deborah Chiesa
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Lola Radivojevic
1-2 → 2-2
Lola Radivojevic
0-1 → 1-1
Deborah Chiesa
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lola Radivojevic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Lola Radivojevic
2-3 → 2-4
Lola Radivojevic
1-2 → 2-2
Deborah Chiesa
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Lola Radivojevic
0-1 → 1-1
(3) Francesca Jones vs Federica Urgesi Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
Lola Radivojevic / Dalila Spiteri vs Nuria Brancaccio / Tyra Caterina Grant
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:30
Elizara Yaneva vs Sofya Lansere
WTA Rome 125
Elizara Yaneva
A
6
4
Sofya Lansere•
40
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sofya Lansere
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
Sofya Lansere
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Elizara Yaneva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Elizara Yaneva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Sofya Lansere
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Elizara Yaneva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elizara Yaneva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Elizara Yaneva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Elizara Yaneva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Sofya Lansere
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Elizara Yaneva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Darya Astakhova vs (6) Noma Noha Akugue Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Estelle Cascino / (1) Shuo Feng vs Lucia Bronzetti / Martina Trevisan
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Iasi
Iasi, Romania · 15 Luglio 2026
|🌧
|
22°C
Rovesci al mattino, poi schiarite · Picco 30°C
|
|CIELO
|Rovesci al mattino, poi nuvole intermittenti e ampie schiarite
|PIOGGIA
|Rovesci indicati intorno alle 10:00, poi assenti nelle ore successive indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 15 Luglio
|
10:00
🌧
22°
|
11:00
⛅
23°
|
12:00
⛅
25°
|
13:00
☀
27°
|
14:00
⛅
28°
|
15:00
⛅
28°
|
16:00
⛅
30°
|
18:00
☀
29°
|
21:00
⛅
25°
|
23:00
☀
22°
⚠ Rovesci al mattino: 2° turno sulla terra da monitorare all’avvio del programma
🎾 Programma del giorno — 15 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
R2
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
/ vs Georgina Garcia Perez / Alevtina Ibragimova Inizio 10:00
WTA Iasi
Alesia Breaz / Cristiana Todoni•
15
3
0
Georgina Garcia Perez / Alevtina Ibragimova
15
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alesia Breaz / Cristiana Todoni
Georgina Garcia Perez / Alevtina Ibragimova
0-2 → 0-3
Alesia Breaz / Cristiana Todoni
0-1 → 0-2
Georgina Garcia Perez / Alevtina Ibragimova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alesia Breaz / Cristiana Todoni
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Georgina Garcia Perez / Alevtina Ibragimova
3-4 → 3-5
Alesia Breaz / Cristiana Todoni
3-3 → 3-4
Georgina Garcia Perez / Alevtina Ibragimova
3-2 → 3-3
Alesia Breaz / Cristiana Todoni
3-1 → 3-2
Georgina Garcia Perez / Alevtina Ibragimova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-0 → 3-1
Alesia Breaz / Cristiana Todoni
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Georgina Garcia Perez / Alevtina Ibragimova
1-0 → 2-0
Alesia Breaz / Cristiana Todoni
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(9) Yulia Putintseva vs Alina Charaeva Non prima 11:30
Il match deve ancora iniziare
Ilinca Amariei vs (8) Elsa Jacquemot Non prima 13:00
WTA Iasi
Ilinca Amariei
0
4
6
0
Elsa Jacquemot [8]
0
6
7
0
Vincitore: Jacquemot
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
0*-3
0-4*
1-4*
2*-4
2*-5
3-5*
4-5*
5*-5
5*-6
6-6 → 6-7
Ilinca Amariei
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 6-6
Elsa Jacquemot
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Elsa Jacquemot
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Ilinca Amariei
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Elsa Jacquemot
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ilinca Amariei
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Ilinca Amariei
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Elsa Jacquemot
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Ilinca Amariei
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Elsa Jacquemot
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(7) Anna Bondar vs Tamara Zidansek
Il match deve ancora iniziare
Clara Burel vs Non prima 15:30
Il match deve ancora iniziare
Elina Avanesyan vs (2) Petra Marcinko
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 12:00
Lisa Zaar
/ Kimberley Zimmermann
vs (3) Anastasia Detiuc
/ (3) Irina Khromacheva Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
(4) Mariia Kozyreva / (4) Elena Pridankina vs Alina Charaeva / Zhibek Kulambayeva
Il match deve ancora iniziare
(1) Magali Kempen / (1) Alexandra Panova vs Ilinca Amariei / Carmen Andreea Herea
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Athens
Atene, Grecia · 15 Luglio 2026
|☀
|
30°C
Soleggiato e caldo · Picco 34°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 15 Luglio
|
10:00
☀
26°
|
11:00
☀
28°
|
12:00
☀
30°
|
13:00
☀
32°
|
14:00
☀
33°
|
15:00
☀
34°
|
16:00
☀
34°
|
18:00
☀
33°
|
21:00
☀
29°
|
23:00
☀
26°
⚠ Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: 2° turno con temperature elevate
🎾 Programma del giorno — 15 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Main Draw
2° Turno · Cemento
|
R2
☀ Soleggiato
⚠ Caldo
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 15:30
Elena Micic vs Qinwen Zheng Inizio 15:30
Il match deve ancora iniziare
Harriet Dart vs (4) Maria Sakkari Non prima 17:30
Il match deve ancora iniziare
Lilli Tagger vs (5) Sara Bejlek
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 15:30
Catherine Harrison
/ Ingrid Neel
vs Valentini Grammatikopoulou
/ Martha Matoula Inizio 15:30
Il match deve ancora iniziare
Carole Monnet / Sapfo Sakellaridi vs (2) Xinyu Jiang / (2) Fang-Hsien Wu
Il match deve ancora iniziare
Mai Hontama vs Alycia Parks
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 15:30
Alina Korneeva
/ Polina Kudermetova
vs Ingrid Martins
/ Makoto Ninomiya Inizio 15:30
Il match deve ancora iniziare
Carmen Corley / Alexandra Osborne vs (4) Maia Lumsden / (4) Qianhui Tang
Il match deve ancora iniziare
Madeleine Brooks / Isabelle Haverlag vs Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Istanbul 2
Istanbul, Turchia · 15 Luglio 2026
|⛅
|
25°C
Prevalentemente soleggiato e asciutto · Picco 30°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato, poi soleggiato nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 15 Luglio
|
10:00
⛅
26°
|
11:00
⛅
27°
|
12:00
⛅
28°
|
13:00
☀
29°
|
14:00
☀
29°
|
15:00
☀
30°
|
16:00
☀
30°
|
18:00
☀
29°
|
21:00
☀
25°
|
23:00
☀
23°
✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 15 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Cemento
|
R2
⛅ Prevalentemente soleggiato
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 12:00
(3) Hanne Vandewinkel vs Weronika Falkowska Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
Gabriela Knutson vs (2) Lanlana Tararudee
Il match deve ancora iniziare
Irmak Ozturk / Melis Yildirim vs Mariana Drazic / Isabella Shinikova Non prima 16:00
WTA Istanbul 125 #2
Irmak Ozturk / Melis Yildirim
0
0
Mariana Drazic / Isabella Shinikova
0
0
Court A – ore 12:30
(1) Ena Shibahara / (1) Vera Zvonareva vs Elena Milovanovic / Kristina Novak Inizio 12:30
Il match deve ancora iniziare
Kristina Penickova vs Aliona Falei Non prima 13:30
Il match deve ancora iniziare
Weronika Falkowska / Mariia Tkacheva vs Tatiana Prozorova / Alexandra Shubladze
Il match deve ancora iniziare
Court B – ore 12:00
Harmony Tan vs Anastasia Gasanova Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
Priska Nugroho / Varvara Panshina vs Rina Saigo / Yukina Saigo
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria · 15 Luglio 2026
|🌩
|
15°C
Nuvoloso, temporali a tratti · Picco 25°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso, con temporali al mattino e nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Temporali indicati alle 09:00, tra 15:00 e 17:00 e di nuovo in serata
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 15 Luglio
|
09:00
🌩
17°
|
10:00
☁
19°
|
11:00
☁
20°
|
12:00
☁
22°
|
13:00
☁
23°
|
14:00
☁
25°
|
15:00
🌩
24°
|
16:00
🌩
22°
|
17:00
🌩
21°
|
21:00
🌩
18°
⚠ Allerta gialla per temporali e temperature massime estreme: 2° turno sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 15 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
R2
🌩 Temporali
⚠ Da monitorare
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Grandstand – ore 10:00
(4) Julia Grabher vs Ekaterina Perelygina Inizio 10:00
WTA Kitzbuhel 125
Julia Grabher [4]
0
7
0
Ekaterina Perelygina•
0
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Perelygina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Ekaterina Perelygina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Julia Grabher
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Ekaterina Perelygina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Julia Grabher
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Ekaterina Perelygina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 2-4
Ekaterina Perelygina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Julia Grabher
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Ekaterina Perelygina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
(1) Veronika Erjavec vs Mona Barthel
Il match deve ancora iniziare
Erika Andreeva vs Mia Ristic
Il match deve ancora iniziare
Maria Lourdes Carle vs Barbora Palicova
Il match deve ancora iniziare
Küchenmeister – ore 11:00
Irina Bara / Dalila Jakupovic vs (2) Yvonne Cavalle-Reimers / (2) Laura Pigossi Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
Alicia Barnett / Elixane Lechemia vs Marina Bassols Ribera / Despina Papamichail
Il match deve ancora iniziare
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