ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Oggi in campo cinque azzurri in singolare (LIVE)

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
ATP 250 Umago
Umago, Croazia · 15 Luglio 2026
|☀
|
25°C
Soleggiato, poi nuvole intermittenti · Picco 33°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti e cielo più coperto in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate, ma allerta temporali in serata
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 15 Luglio
|
09:00
☀
23°
|
10:00
☀
25°
|
11:00
☀
28°
|
12:00
⛅
30°
|
13:00
⛅
32°
|
14:00
☁
32°
|
15:00
☁
33°
|
17:00
☁
32°
|
20:00
☁
30°
|
23:00
☁
26°
⚠ Allerta gialla per caldo e temporali in serata: 2° turno sulla terra da monitorare se il programma si prolunga
🎾 Programma del giorno — 15 Luglio
|
|
🎾
|
ATP 250 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
R2
☀ Sole e nuvole
⚠ Allerta caldo
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Goran Ivanisevic Stadium – ore 16:00
Federico Agustin Gomez vs Matteo Arnaldi
Il match deve ancora iniziare
Flavio Cobolli vs Roman Andres Burruchaga (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Dino Prizmic vs Alex Molcan (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Studenac Arena – ore 16:00
Tomas Martin Etcheverry vs Daniel Merida
Il match deve ancora iniziare
Marco Trungelliti vs Alejandro Davidovich Fokina (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Luca Van Assche vs Titouan Droguet (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 16:00
Juan Carlos Prado Angelo vs Damir Dzumhur
Il match deve ancora iniziare
Pablo Carreno Busta vs Camilo Ugo Carabelli
Il match deve ancora iniziare
David Stevenson / Marcus Willis vs Damir Dzumhur / Stefan Latinovic
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 16:00
Adam Pavlasek / Patrik Rikl vs JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen
Il match deve ancora iniziare
Admir Kalender / Nino Serdarusic vs Constantin Frantzen / Robin Haase
Il match deve ancora iniziare
Maximo Gonzalez / Santiago Gonzalez vs Roman Andres Burruchaga / Mariano Kestelboim
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Gstaad
Gstaad, Svizzera · 15 Luglio 2026
|🌩
|
21°C
Sole e nuvole, temporali dal primo pomeriggio · Picco 27°C
|
|CIELO
|Parzialmente soleggiato al mattino, poi instabile con temporali
|PIOGGIA
|Temporali indicati dalle 13:00 e di nuovo in serata
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 15 Luglio
|
09:00
⛅
21°
|
10:00
⛅
24°
|
11:00
⛅
26°
|
12:00
⛅
27°
|
13:00
🌩
26°
|
14:00
☁
25°
|
15:00
☁
25°
|
17:00
☁
24°
|
19:00
🌩
22°
|
21:00
🌩
20°
⚠ Allerta arancione per temporali dalle 12:00: 2° turno sulla terra fortemente da monitorare
🎾 Programma del giorno — 15 Luglio
|
|
🎾
|
ATP 250 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
R2
🌩 Temporali
⚠ Allerta arancione
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Roy Emerson Arena – ore 10:30
Raphael Collignon vs Lorenzo Sonego
ATP Gstaad
Raphael Collignon [7]
15
7
1
Lorenzo Sonego•
30
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
ace
6-2*
6-6 → 7-6
R. Collignon
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-6 → 6-6
L. Sonego
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
R. Collignon
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
A-40
4-5 → 5-5
L. Sonego
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
R. Collignon
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
2-3 → 3-3
R. Collignon
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Arthur Rinderknech vs Clement Tabur
Il match deve ancora iniziare
Yannick Hanfmann vs Valentin Vacherot (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Jerome Kym vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:30
Jakub Paul / Ryan Seggerman vs Sergio Martos Gornes / Jaume Munar
ATP Gstaad
Jakub Paul / Ryan Seggerman•
2
6
5
0
Sergio Martos Gornes / Jaume Munar
0
3
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Paul / Seggerman
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-6 → 5-7
S. Martos Gornes / Munar
5-5 → 5-6
J. Paul / Seggerman
4-5 → 5-5
S. Martos Gornes / Munar
4-4 → 4-5
J. Paul / Seggerman
3-4 → 4-4
S. Martos Gornes / Munar
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
3-3 → 3-4
J. Paul / Seggerman
2-3 → 3-3
S. Martos Gornes / Munar
2-2 → 2-3
J. Paul / Seggerman
1-2 → 2-2
S. Martos Gornes / Munar
1-1 → 1-2
J. Paul / Seggerman
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
df
40-30
ace
0-1 → 1-1
S. Martos Gornes / Munar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Paul / Seggerman
5-3 → 6-3
S. Martos Gornes / Munar
5-2 → 5-3
J. Paul / Seggerman
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-2 → 5-2
S. Martos Gornes / Munar
4-1 → 4-2
J. Paul / Seggerman
3-1 → 4-1
S. Martos Gornes / Munar
3-0 → 3-1
J. Paul / Seggerman
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-0 → 3-0
S. Martos Gornes / Munar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
J. Paul / Seggerman
0-0 → 1-0
Sander Gille / Sem Verbeek vs Fernando Romboli / John-Patrick Smith
Il match deve ancora iniziare
Hendrik Jebens / Matej Vocel vs Ignacio Buse / Inigo Cervantes
Il match deve ancora iniziare
Marcelo Demoliner / Robert Galloway vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Bastad
Bastad, Svezia · 15 Luglio 2026
|☀
|
14°C
Soleggiato e asciutto · Picco 26°C
|
|CIELO
|Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 15 Luglio
|
09:00
☀
13°
|
10:00
☀
15°
|
11:00
☀
17°
|
12:00
⛅
19°
|
13:00
⛅
21°
|
14:00
⛅
24°
|
15:00
⛅
26°
|
17:00
⛅
24°
|
20:00
⛅
22°
|
23:00
☀
18°
✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 15 Luglio
|
|
🎾
|
ATP 250 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
R2
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:00
Botic van de Zandschulp vs Adolfo Daniel Vallejo
ATP Bastad
Botic van de Zandschulp [6]
0
6
0
Adolfo Daniel Vallejo•
0
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
A. Daniel Vallejo
4-4 → 5-4
B. van de Zandschulp
3-4 → 4-4
A. Daniel Vallejo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
B. van de Zandschulp
2-3 → 3-3
A. Daniel Vallejo
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
A. Daniel Vallejo
0-2 → 0-3
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
A. Daniel Vallejo
0-0 → 0-1
Nuno Borges vs Grigor Dimitrov
Il match deve ancora iniziare
Stefano Travaglia vs Mariano Navone
Il match deve ancora iniziare
Daniel Altmaier vs Luciano Darderi
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Ariel Behar / Thiago Agustin Tirante vs Oliver Johansson / Nikola Slavic
Il match deve ancora iniziare
Theo Arribage / Francisco Cabral vs Erik Grevelius / Adam Heinonen
ATP Bastad
Theo Arribage / Francisco Cabral [1]
0
0
Erik Grevelius / Adam Heinonen
0
0
Andrea Pellegrino / Andrea Vavassori vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Orlando Luz / Rafael Matos vs Sander Arends / David Pel
ATP Bastad
Orlando Luz / Rafael Matos
0
6
0
Sander Arends / David Pel [3]•
15
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Luz / Matos
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 5-3
O. Luz / Matos
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
4-1 → 4-2
S. Arends / Pel
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-0 → 4-1
O. Luz / Matos
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
S. Arends / Pel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-0 → 3-0
S. Arends / Pel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Mac Kiger / Reese Stalder vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Dopo aver sprecato 2 set point credo che sappiamo tutti che Sonego perderà questo set