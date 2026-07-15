Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Oggi in campo cinque azzurri in singolare (LIVE)

15/07/2026 10:46 1 commento
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren

🇭🇷
ATP 250 Umago
Umago, Croazia  ·  15 Luglio 2026

25°C
Soleggiato, poi nuvole intermittenti  ·  Picco 33°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti e cielo più coperto in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate, ma allerta temporali in serata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 15 Luglio
09:00
23°
10:00
25°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
32°
14:00
32°
15:00
33°
17:00
32°
20:00
30°
23:00
26°
⚠  Allerta gialla per caldo e temporali in serata: 2° turno sulla terra da monitorare se il programma si prolunga
🎾  Programma del giorno — 15 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
R2
☀  Sole e nuvole
⚠  Allerta caldo
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Goran Ivanisevic Stadium – ore 16:00
Federico Agustin Gomez ARG vs Matteo Arnaldi ITA

Il match deve ancora iniziare

Flavio Cobolli ITA vs Roman Andres Burruchaga ARG (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Dino Prizmic CRO vs Alex Molcan SVK (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Studenac Arena – ore 16:00
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Daniel Merida ESP

Il match deve ancora iniziare

Marco Trungelliti ARG vs Alejandro Davidovich Fokina ESP (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Luca Van Assche FRA vs Titouan Droguet FRA (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Damir Dzumhur BIH

Il match deve ancora iniziare

Pablo Carreno Busta ESP vs Camilo Ugo Carabelli ARG

Il match deve ancora iniziare

David Stevenson GBR / Marcus Willis GBR vs Damir Dzumhur BIH / Stefan Latinovic SRB

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE vs JiSung Nam KOR / Patrik Niklas-Salminen FIN

Il match deve ancora iniziare

Admir Kalender CRO / Nino Serdarusic CRO vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

Il match deve ancora iniziare

Maximo Gonzalez ARG / Santiago Gonzalez MEX vs Roman Andres Burruchaga ARG / Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare





🇨🇭
ATP 250 Gstaad
Gstaad, Svizzera  ·  15 Luglio 2026

🌩
21°C
Sole e nuvole, temporali dal primo pomeriggio  ·  Picco 27°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi instabile con temporali
PIOGGIA Temporali indicati dalle 13:00 e di nuovo in serata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 15 Luglio
09:00
21°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
27°
13:00
🌩
26°
14:00
25°
15:00
25°
17:00
24°
19:00
🌩
22°
21:00
🌩
20°
⚠  Allerta arancione per temporali dalle 12:00: 2° turno sulla terra fortemente da monitorare
🎾  Programma del giorno — 15 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
R2
🌩  Temporali
⚠  Allerta arancione
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Roy Emerson Arena – ore 10:30
Raphael Collignon BEL vs Lorenzo Sonego ITA

ATP Gstaad
Raphael Collignon [7]
15
7
1
Lorenzo Sonego
30
6
0
Mostra dettagli

Arthur Rinderknech FRA vs Clement Tabur FRA

Il match deve ancora iniziare

Yannick Hanfmann GER vs Valentin Vacherot MON (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Jerome Kym SUI vs Stefanos Tsitsipas GRE (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:30
Jakub Paul SUI / Ryan Seggerman USA vs Sergio Martos Gornes ESP / Jaume Munar ESP

ATP Gstaad
Jakub Paul / Ryan Seggerman
2
6
5
0
Sergio Martos Gornes / Jaume Munar
0
3
7
0
Mostra dettagli

Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS

Il match deve ancora iniziare

Hendrik Jebens GER / Matej Vocel CZE vs Ignacio Buse PER / Inigo Cervantes ESP

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Demoliner BRA / Robert Galloway USA vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

Il match deve ancora iniziare





🇸🇪
ATP 250 Bastad
Bastad, Svezia  ·  15 Luglio 2026

14°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 15 Luglio
09:00
13°
10:00
15°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
21°
14:00
24°
15:00
26°
17:00
24°
20:00
22°
23:00
18°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 15 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
R2
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00
Botic van de Zandschulp NED vs Adolfo Daniel Vallejo PAR

ATP Bastad
Botic van de Zandschulp [6]
0
6
0
Adolfo Daniel Vallejo
0
4
0
Mostra dettagli

Nuno Borges POR vs Grigor Dimitrov BUL

Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia ITA vs Mariano Navone ARG

Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier GER vs Luciano Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Ariel Behar URU / Thiago Agustin Tirante ARG vs Oliver Johansson SWE / Nikola Slavic SWE

Il match deve ancora iniziare

Theo Arribage FRA / Francisco Cabral POR vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE

ATP Bastad
Theo Arribage / Francisco Cabral [1]
0
0
Erik Grevelius / Adam Heinonen
0
0
Mostra dettagli

Andrea Pellegrino ITA / Andrea Vavassori ITA vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA vs Sander Arends NED / David Pel NED

ATP Bastad
Orlando Luz / Rafael Matos
0
6
0
Sander Arends / David Pel [3]
15
4
0
Mostra dettagli

Mac Kiger USA / Reese Stalder USA vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

Franco (Guest) 15-07-2026 11:37

Dopo aver sprecato 2 set point credo che sappiamo tutti che Sonego perderà questo set

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!