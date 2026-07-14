WTA 125 Roma: brilla Trevisan nel derby contro Grant. “Fisicamente sto meglio e sogno l’Australia”. Garbin: “Torneo importante per le nostre ragazze”

L’esperienza batte la gioventù all’ATV Bancomat Tennis Open. Martina Trevisan si aggiudica il derby d’esordio contro Tyra Grant con il punteggio di 6-0 6-3. Splendida la prestazione dell’ex numero 18 del mondo, che sui campi del Circolo Antico Tiro a Volo conquistò il titolo nell’edizione 2015 del torneo. Al via del WTA 125 romano grazie a una wild card, Trevisan ha avuto una partenza fulminante contro la giovane 18enne, reduce dal secondo turno raggiunto a Wimbledon, imponendo fin da subito il proprio ritmo e la maggiore esperienza. Accedono al secondo turno anche Nuria Brancaccio e Aurora Zantedeschi, vittoriose rispettivamente su Jessica Pieri per 6-2 6-2 e sulla francese Fiona Ferro per 6-4 2-6 6-3. I successi delle azzurre sono arrivati davanti a una splendida cornice di pubblico. L’ingresso al torneo resterà gratuito per tutta la settimana, permettendo agli appassionati di assistere da vicino al grande tennis internazionale.

Trevisan esordio vincente

“Anche se il risultato sembra semplice è stata una partita durissima. Tyra è una giocatrice giovane e gioca veramente bene. Io sono stata brava a prepararla con il team e sono contenta”. Martina Trevisan non poteva chiedere di meglio per l’esordio nel torneo. Il successo per 6-0 6-3 su Tyra Grant è una dichiarazione di ciò che può ancora fare nel circuito. Attualmente numero 405 del mondo, Martina sta provando a riprendersi dagli infortuni che l’hanno recentemente condizionata. Con il successo odierno Trevisan si apre le porte per un altro derby, quello contro Aurora Zantedeschi: “Rispetto all’anno scorso, appena rientrata dall’operazione al piede, sto meglio fisicamente. Adesso ho bisogno di giocare il maggior numero di partite possibile. L’obiettivo che mi do è quello di entrare nelle qualificazioni dell’Australian Open. Dal canto nostro continuiamo a lavorare su tanti aspetti”.

Garbin sul tennis azzurro

Nel corso della giornata la capitana azzurra di Billie Jean King Cup Tathiana Garbin ha tracciato un bilancio particolarmente positivo del momento del tennis femminile italiano, sottolineando l’importanza di ospitare in Italia tornei di categoria WTA 125 per favorire la crescita delle giocatrici emergenti. Garbin ha evidenziato i segnali incoraggianti arrivati da Wimbledon, a partire dal ritorno ad alti livelli di Jasmine Paolini, apparsa nuovamente serena, consapevole e particolarmente efficace: “Sono tornei importanti per le ragazze che si stanno affacciando a un circuito di livello più alto. Giocare in Italia è fondamentale per le nostre tenniste. Jasmine l’ho vista ritrovata. Sull’erba il suo tennis si esprime molto bene perché gioca d’istinto e questo le dà un vantaggio importante. È riuscita a gestire la tensione in maniera egregia e ad accrescere la consapevolezza del proprio tennis”. Parole di grande fiducia anche per la diciottenne Tyra Grant, indicata come una delle principali speranze del movimento azzurro dopo l’ottimo percorso sui prati londinesi, e per Elisabetta Cocciaretto, sempre più vicina al pieno recupero dopo i problemi fisici degli ultimi mesi.: “Tyra sapevamo potesse giocare bene sull’erba, ma vederla così consapevole è stata una sorpresa. Ha solo 18 anni, però possiede una padronanza del campo importante e ha dimostrato di potersela giocare con le migliori del mondo. Elisabetta si sta ritrovando sempre di più. Qualche infortunio non le ha permesso di esprimersi al meglio, ma in questo momento sta giocando davvero un ottimo tennis”. Infine anche parole per il secondo trionfo a Wimbledon di Sinner: “Ripetersi è sempre molto difficile. Lui è riuscito a farlo con una tranquillità e una serenità che gli appartengono. Mi ha stupito soprattutto vederlo sorridere e vivere con leggerezza anche i momenti complessi. È davvero il nostro numero uno”.