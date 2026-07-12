Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 12 Luglio 2026

Lorenzo Giustino nella foto
Wimbledon – erba
F Sinner – Zverev 17:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Bastad – terra
Q1 Passaro
– Kasnikowski Non prima 12:00
ATP Bastad
Francesco Passaro [4]•
0
6
3
4
Maks Kasnikowski
0
1
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Passaro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kasnikowski
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
M. Kasnikowski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
F. Passaro
15-0
30-0
40-15
40-40
A-40
40-40
1-4 → 2-4
M. Kasnikowski
15-0
15-15
30-15
30-30
ace
0-2 → 0-3
F. Passaro
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kasnikowski
0-15
15-15
15-30
15-40
df
4-1 → 5-1
F. Passaro
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
3-1 → 4-1
ATP 250 Gstaad – terra
Q2 Cina – Hemery Inizio 11:00
ATP Gstaad
Federico Cina [3]
6
6
Calvin Hemery [8]
4
3
Vincitore: Cina
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Hemery
15-0
15-15
15-30
df
30-30
5-3 → 6-3
C. Hemery
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
F. Cina
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
1-2 → 2-2
F. Cina
15-0
30-15
30-30
30-40
df
40-A
df
40-40
40-A
A-40
40-40
ace
0-1 → 1-1
C. Hemery
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
ATP 250 Umago – terra
Q2 Cecchinato – Olivieri Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Guerrieri – Gomez Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Liege – terra
F Broska – Giustino Inizio 14:30
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Bunschoten – terra
Q1 Yevseyev – Borrelli 3° inc. ore 11:00
ATP Bunschoten
Denis Yevseyev [2]
0
0
Leonardo Borrelli
0
0
CH 75 Cordenons – terra
Q1 Forti – Pampanin Inizio 10:00
ATP Cordenons
Francesco Forti [2]
6
7
Pietro Pampanin
1
6
Vincitore: Forti
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
P. Pampanin
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
P. Pampanin
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
ace
4-4 → 4-5
P. Pampanin
15-0
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
P. Pampanin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-2 → 2-3
F. Forti
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
P. Pampanin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
F. Forti
0-15
15-30
15-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Forti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-1 → 4-1
Q1 Crivellaro – Bassem Sobhy 2° inc. ore 10:00
ATP Cordenons
Gabriele Crivellaro•
0
6
3
Michael Bassem Sobhy [7]
0
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Crivellaro
15-0
30-0
40-0
40-30
df
ace
2-1 → 3-1
M. Bassem Sobhy
0-15
15-15
15-30
df
30-40
1-1 → 2-1
G. Crivellaro
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
0-1 → 1-1
M. Bassem Sobhy
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Crivellaro
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
5-4 → 6-4
M. Bassem Sobhy
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
ace
5-3 → 5-4
M. Bassem Sobhy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
G. Crivellaro
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
G. Crivellaro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-1 → 3-1
M. Bassem Sobhy
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Q1 Kravchenko – Lorusso 3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Salazar – Arnaboldi 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Prihodko – Balestrieri 2° inc. ore 10:00
ATP Cordenons
Oleg Prihodko [5]
6
6
Alessio Balestrieri
1
3
Vincitore: Prihodko
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Prihodko
0-15
30-15
ace
30-30
40-40
40-A
df
5-2 → 5-3
A. Balestrieri
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-0 → 2-1
A. Balestrieri
15-0
15-15
30-30
40-30
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Balestrieri
0-15
df
30-15
40-15
40-30
df
40-40
3-0 → 4-0
Q1 Pieri – Tabacco 3° inc. ore 10:00
ATP Cordenons
Samuele Pieri [4]•
40
1
Giorgio Tabacco
30
1
Q1 Binda – Gil Garcia 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Gandolfi – Janvier Inizio 10:00
ATP Cordenons
Giammarco Gandolfi
6
6
Maxime Janvier [9]
3
3
Vincitore: Gandolfi
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Gandolfi
0-30
15-40
30-40
A-40
40-40
5-2 → 5-3
M. Janvier
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
G. Gandolfi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
M. Janvier
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Gandolfi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
M. Janvier
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
G. Gandolfi
30-0
30-15
40-30
40-A
40-40
4-2 → 5-2
G. Gandolfi
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
M. Janvier
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Q1 Poljak – Vincent Ruggeri 3° inc. ore 10:00
ATP Cordenons
David Poljak
0
3
Samuel Vincent Ruggeri [12]•
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Vincent Ruggeri
1-2 → 2-2
S. Vincent Ruggeri
0-1 → 0-2
Q1 Fuele – Rossi 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Pozoblanco – hard
Q1 Giunta – Barroso Campos Inizio 18:30
Il match deve ancora iniziare
WTA Roma 125 – terra
TUQ Mazzola
– Gandolfi ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
TUQ Basiletti – Abbagnato 2 incontro dalle 16:00
Il match deve ancora iniziare
TUQ Malygina – Turini 2 incontro dalle 16:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Kitzbhuel 125 – terra
TUQ Feistel – Cherubini 2 incontro dalle 11:00
WTA Kitzbuhel 125
Gina Feistel [2]
15
6
3
Diletta Cherubini•
0
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Diletta Cherubini
1-0 → 2-0
Gina Feistel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diletta Cherubini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Gina Feistel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Diletta Cherubini
3-2 → 4-2
Gina Feistel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Diletta Cherubini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Gina Feistel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Diletta Cherubini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
TUQ Palicova vs Colmegna 12:30
WTA Kitzbuhel 125
Barbora Palicova [1]
15
3
2
Martina Colmegna•
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Barbora Palicova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Martina Colmegna
1-3 → 1-4
Barbora Palicova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Martina Colmegna
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Barbora Palicova
0-1 → 0-2
Martina Colmegna
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Barbora Palicova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Martina Colmegna
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Barbora Palicova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Martina Colmegna
3-2 → 3-3
Barbora Palicova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Martina Colmegna
2-1 → 3-1
Barbora Palicova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Martina Colmegna
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Barbora Palicova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
WTA 250 Athens – hard
Q2 Hibino – Tona ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Iasi – terra
Q1 Fetecau – Pieri 3 incontro dalle 09:00
WTA Iasi
Irina Fetecau
40
6
0
Tatiana Pieri [11]•
A
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tatiana Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina Fetecau
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Tatiana Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Irina Fetecau
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Tatiana Pieri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Irina Fetecau
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
7 commenti
Sicuramente Collignon è il peggiore, ma ho citato anche Halys perché se è in giornata con quel servizio può far davvero male, soprattutto in altura. Che poi questo circolo gli piace, ricordo qualche anno fa una finale con Berrettini… se non sbaglio l’unica della sua carriera.
@ Brufen (#4652629)
ma comunque halys su terra non è fortissimo, anche se gstaad è in altura. secondo me proibitivo solo collignon, con halys può farcela, anche se è un match molto complicato.
Se Cinà avesse perso ci sarebbero 200 messaggi di fédérales rositriglioni disfattisti e babbei
E invece ha vinto ed è in MD a Gstaad.
Un bel Cinà la chiude col suo marchio di fabbrica: il rovescione lungolinea all’incrocio delle righe. Adesso Halys, Rodionov, Kym o Collignon… il primo e l’ultimo sono quelli che eviterei, ma se la può giocare con tutti.
Mi è andata male come coach di mio nipote al suo primo torneo. Ha perso 6/2 6/3. Ma questo non ha importanza, segnalo solo che per partecipare al torneo fra circoli di Palermo, ha dovuto pagare l’iscrizione 25 euro. Purtroppo il tennis in Italia è ridiventato sport di elite, di chi può pagare. Con queste condizioni, è quasi impossibile che possa emergere un campione nei prossimi anni enzo
Colpaccio del giovane gandolfi
Forza Giustino! Tennista “Operaio” che con costanza(gioca praticamente tutte le settimane) e intelligenza (scioglie tornei dove riesce essendo tra i giocatori con classifica alta a fare punti “facili”, si riesce a garantire l’accesso alle quali slam. Vincesse oggi potrebbe quasi comprare il biglietto per Au open, quello per us open credo sia già comprato! Bravo Giustino!