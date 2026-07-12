Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 12 Luglio 2026

12/07/2026 08:24 7 commenti
Lorenzo Giustino nella foto
Lorenzo Giustino nella foto
🎾 Wimbledon Quiz Online
Metti alla prova le tue conoscenze sul torneo
Entra in classifica con il gioco di Wimbledon »


GBR Wimbledon – erba
F Sinner ITA – Zverev GER 17:00

Il match deve ancora iniziare




SWE ATP 250 Bastad – terra
Q1 Passaro ITA – Kasnikowski POL Non prima 12:00
ATP Bastad
Francesco Passaro [4]
0
6
3
4
Maks Kasnikowski
0
1
6
2
Mostra dettagli



SUI ATP 250 Gstaad – terra
Q2 Cina ITA – Hemery FRA Inizio 11:00

ATP Gstaad
Federico Cina [3]
6
6
Calvin Hemery [8]
4
3
Vincitore: Cina
Mostra dettagli



CRO ATP 250 Umago – terra
Q2 Cecchinato ITA – Olivieri ARG Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Guerrieri ITA – Gomez ARG Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare



BEL CH 50 Liege – terra
F Broska GER – Giustino ITA Inizio 14:30

Il match deve ancora iniziare



NED CH 75 Bunschoten – terra
Q1 Yevseyev KAZ – Borrelli ITA 3° inc. ore 11:00

ATP Bunschoten
Denis Yevseyev [2]
0
0
Leonardo Borrelli
0
0
Mostra dettagli



ITA CH 75 Cordenons – terra
Q1 Forti ITA – Pampanin ITA Inizio 10:00

ATP Cordenons
Francesco Forti [2]
6
7
Pietro Pampanin
1
6
Vincitore: Forti
Mostra dettagli

Q1 Crivellaro ITA – Bassem Sobhy EGY 2° inc. ore 10:00

ATP Cordenons
Gabriele Crivellaro
0
6
3
Michael Bassem Sobhy [7]
0
4
2
Mostra dettagli

Q1 Kravchenko UKR – Lorusso ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Salazar COL – Arnaboldi ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Prihodko MKD – Balestrieri ITA 2° inc. ore 10:00

ATP Cordenons
Oleg Prihodko [5]
6
6
Alessio Balestrieri
1
3
Vincitore: Prihodko
Mostra dettagli

Q1 Pieri ITA – Tabacco ITA 3° inc. ore 10:00

ATP Cordenons
Samuele Pieri [4]
40
1
Giorgio Tabacco
30
1
Mostra dettagli

Q1 Binda ITA – Gil Garcia LUX 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Gandolfi ITA – Janvier FRA Inizio 10:00

ATP Cordenons
Giammarco Gandolfi
6
6
Maxime Janvier [9]
3
3
Vincitore: Gandolfi
Mostra dettagli

Q1 Poljak CZE – Vincent Ruggeri ITA 3° inc. ore 10:00

ATP Cordenons
David Poljak
0
3
Samuel Vincent Ruggeri [12]
15
2
Mostra dettagli

Q1 Fuele HUN – Rossi ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 75 Pozoblanco – hard
Q1 Giunta ITA – Barroso Campos ESP Inizio 18:30

Il match deve ancora iniziare




ITA WTA Roma 125 – terra
TUQ Mazzola ITA – Gandolfi ITA ore 16:00
Il match deve ancora iniziare

TUQ Basiletti ITA – Abbagnato ITA 2 incontro dalle 16:00

Il match deve ancora iniziare

TUQ Malygina EST – Turini ITA 2 incontro dalle 16:00

Il match deve ancora iniziare



AUT WTA Kitzbhuel 125 – terra
TUQ Feistel POL – Cherubini ITA 2 incontro dalle 11:00

WTA Kitzbuhel 125
Gina Feistel [2]
15
6
3
Diletta Cherubini
0
2
0
Mostra dettagli

TUQ Palicova CZE vs Colmegna ITA 12:30

WTA Kitzbuhel 125
Barbora Palicova [1]
15
3
2
Martina Colmegna
0
6
4
Mostra dettagli



GRE WTA 250 Athens – hard
Q2 Hibino JPN – Tona ITA ore 16:00

Il match deve ancora iniziare



ROU WTA 250 Iasi – terra
Q1 Fetecau ROU – Pieri ITA 3 incontro dalle 09:00

WTA Iasi
Irina Fetecau
40
6
0
Tatiana Pieri [11]
A
4
0
Mostra dettagli

TAG:

7 commenti

Brufen (Guest) 12-07-2026 13:49

Scritto da Giallo Naso
@ Brufen (#4652629)
ma comunque halys su terra non è fortissimo, anche se gstaad è in altura. secondo me proibitivo solo collignon, con halys può farcela, anche se è un match molto complicato.

Sicuramente Collignon è il peggiore, ma ho citato anche Halys perché se è in giornata con quel servizio può far davvero male, soprattutto in altura. Che poi questo circolo gli piace, ricordo qualche anno fa una finale con Berrettini… se non sbaglio l’unica della sua carriera.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giallo Naso (Guest) 12-07-2026 13:18

@ Brufen (#4652629)

ma comunque halys su terra non è fortissimo, anche se gstaad è in altura. secondo me proibitivo solo collignon, con halys può farcela, anche se è un match molto complicato.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 12-07-2026 13:11

Se Cinà avesse perso ci sarebbero 200 messaggi di fédérales rositriglioni disfattisti e babbei

E invece ha vinto ed è in MD a Gstaad.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Brufen (Guest) 12-07-2026 12:40

Un bel Cinà la chiude col suo marchio di fabbrica: il rovescione lungolinea all’incrocio delle righe. Adesso Halys, Rodionov, Kym o Collignon… il primo e l’ultimo sono quelli che eviterei, ma se la può giocare con tutti.

 4
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Paky 71
enzolab (Guest) 12-07-2026 12:29

Mi è andata male come coach di mio nipote al suo primo torneo. Ha perso 6/2 6/3. Ma questo non ha importanza, segnalo solo che per partecipare al torneo fra circoli di Palermo, ha dovuto pagare l’iscrizione 25 euro. Purtroppo il tennis in Italia è ridiventato sport di elite, di chi può pagare. Con queste condizioni, è quasi impossibile che possa emergere un campione nei prossimi anni enzo

 3
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Vasco90 12-07-2026 12:03

Colpaccio del giovane gandolfi

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Paky 71
Tennisti Friulani (Guest) 12-07-2026 09:17

Forza Giustino! Tennista “Operaio” che con costanza(gioca praticamente tutte le settimane) e intelligenza (scioglie tornei dove riesce essendo tra i giocatori con classifica alta a fare punti “facili”, si riesce a garantire l’accesso alle quali slam. Vincesse oggi potrebbe quasi comprare il biglietto per Au open, quello per us open credo sia già comprato! Bravo Giustino!

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Paky 71