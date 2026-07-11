Challenger 75 Cordenons: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
Challenger 75 Cordenons – Tabellone Principale – terra
(SE) (1) Hugo Dellien vs (Alt) Ioannis Xilas
Andrej Nedic vs (WC) Enrico Dalla Valle
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (8) Thiago Seyboth Wild
(3) Sumit Nagal vs Cezar Cretu
Qualifier vs Juan Bautista Torres
Alvaro Guillen Meza vs Federico Bondioli
(PR) Max Hans Rehberg vs (6) Guido Ivan Justo
(5) Max Alcala Gurri vs Qualifier
Inaki Montes-De La Torre vs (WC) Lorenzo Angelini
Maxim Mrva vs Carlo Alberto Caniato
Franco Roncadelli vs (4) Lorenzo Giustino
(7) Stefano Napolitano vs Felix Balshaw
Franco Agamenone vs Alex Barrena
Qualifier vs Michele Ribecai
(WC) Juan Cruz Martin Manzano vs (2) Harold Mayot
Challenger 75 Cordenons – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Gonzalo Villanueva vs Kasra Rahmani
(WC) Giammarco Gandolfi vs (9) Maxime Janvier
(2) Francesco Forti vs (WC) Pietro Pampanin
Jesse Delaney vs (8) Peter Makk
(3) Georgii Kravchenko vs (Alt) Lorenzo Lorusso
(Alt) Daniel Salazar vs (10) Federico Arnaboldi
(4) Samuele Pieri vs Giorgio Tabacco
David Poljak vs (12) Samuel Vincent Ruggeri
(5) Oleg Prihodko vs (WC) Alessio Balestrieri
(WC) Gabriele Crivellaro vs (7) Michael Bassem Sobhy
(6) Alexander Binda vs Aaron Gil Garcia
Matyas Fuele vs (Alt) (11) Leonardo Rossi
Serena Maniva Center – ore 10:00
Francesco Forti vs Pietro Pampanin
Gabriele Crivellaro vs Michael Bassem Sobhy
Georgii Kravchenko vs Lorenzo Lorusso
Daniel Salazar vs Federico Arnaboldi
Serena Wines 1881 (12) – ore 10:00
Gonzalo Villanueva vs Kasra Rahmani
Oleg Prihodko vs Alessio Balestrieri
Samuele Pieri vs Giorgio Tabacco
Alexander Binda vs Aaron Gil Garcia
Acqua Maniva (13) – ore 10:00
Giammarco Gandolfi vs Maxime Janvier
Jesse Delaney vs Peter Makk
David Poljak vs Samuel Vincent Ruggeri
Matyas Fuele vs Leonardo Rossi
TAG: Circuito Challenger
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