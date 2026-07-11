Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Cordenons: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

11/07/2026 20:02 1 commento
Federico Bondioli nella foto
Federico Bondioli nella foto

ITA Challenger 75 Cordenons – Tabellone Principale – terra
(SE) (1) Hugo Dellien BOL vs (Alt) Ioannis Xilas GRE
Andrej Nedic BIH vs (WC) Enrico Dalla Valle ITA
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (8) Thiago Seyboth Wild BRA

(3) Sumit Nagal IND vs Cezar Cretu ROU
Qualifier vs Juan Bautista Torres ARG
Alvaro Guillen Meza ECU vs Federico Bondioli ITA
(PR) Max Hans Rehberg GER vs (6) Guido Ivan Justo ARG

(5) Max Alcala Gurri ESP vs Qualifier
Inaki Montes-De La Torre ESP vs (WC) Lorenzo Angelini ITA
Maxim Mrva CZE vs Carlo Alberto Caniato ITA
Franco Roncadelli URU vs (4) Lorenzo Giustino ITA

(7) Stefano Napolitano ITA vs Felix Balshaw FRA
Franco Agamenone ITA vs Alex Barrena ARG
Qualifier vs Michele Ribecai ITA
(WC) Juan Cruz Martin Manzano ITA vs (2) Harold Mayot FRA


ITA Challenger 75 Cordenons – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Gonzalo Villanueva ARG vs Kasra Rahmani IRI
(WC) Giammarco Gandolfi ITA vs (9) Maxime Janvier FRA

(2) Francesco Forti ITA vs (WC) Pietro Pampanin ITA
Jesse Delaney AUS vs (8) Peter Makk HUN

(3) Georgii Kravchenko UKR vs (Alt) Lorenzo Lorusso ITA
(Alt) Daniel Salazar COL vs (10) Federico Arnaboldi ITA

(4) Samuele Pieri ITA vs Giorgio Tabacco ITA
David Poljak CZE vs (12) Samuel Vincent Ruggeri ITA

(5) Oleg Prihodko MKD vs (WC) Alessio Balestrieri ITA
(WC) Gabriele Crivellaro ITA vs (7) Michael Bassem Sobhy EGY

(6) Alexander Binda ITA vs Aaron Gil Garcia LUX
Matyas Fuele HUN vs (Alt) (11) Leonardo Rossi ITA


Serena Maniva Center – ore 10:00
Francesco Forti ITA vs Pietro Pampanin ITA
Gabriele Crivellaro ITA vs Michael Bassem Sobhy EGY
Georgii Kravchenko UKR vs Lorenzo Lorusso ITA
Daniel Salazar COL vs Federico Arnaboldi ITA

Serena Wines 1881 (12) – ore 10:00
Gonzalo Villanueva ARG vs Kasra Rahmani IRI
Oleg Prihodko MKD vs Alessio Balestrieri ITA
Samuele Pieri ITA vs Giorgio Tabacco ITA
Alexander Binda ITA vs Aaron Gil Garcia LUX

Acqua Maniva (13) – ore 10:00
Giammarco Gandolfi ITA vs Maxime Janvier FRA
Jesse Delaney AUS vs Peter Makk HUN
David Poljak CZE vs Samuel Vincent Ruggeri ITA
Matyas Fuele HUN vs Leonardo Rossi ITA

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akgul num.1 11-07-2026 20:11

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