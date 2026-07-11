Challenger 75 Pozoblanco: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali
Challenger 75 Pozoblanco – Tabellone Principale – hard
(1) Chris Rodesch vs Mert Alkaya
(CO) Paul Inchauspe vs Hamish Stewart
(JR) Ivan Ivanov vs Qualifier
(WC) Pablo Perez Navarro vs (5) Oliver Crawford
(4) Hugo Grenier vs (Alt) Cyril Vandermeersch
Akira Santillan vs (WC) Alejandro Lopez Escribano
(Alt) Vadym Ursu vs Qualifier
Qualifier vs (8) Alastair Gray
(7) Yi Zhou vs Stefan Kozlov
Tiago Pereira vs (NG) Miguel Tobon
Qualifier vs (WC) Alejo Sanchez Quilez
Yanki Erel vs (3) Luka Pavlovic
(6) Dan Added vs Qualifier
Luca Castelnuovo vs Antoine Ghibaudo
(Alt) Maximus Jones vs Qualifier
Robin Bertrand vs (2) Juan Pablo Ficovich
Challenger 75 Pozoblanco – Tabellone Qualificazione – hard
Sergio Callejon Hernando [1] vs Iliyan Radulov
Agustin Siancha Borlenghi [WC] vs Ilya Ivashka [7]
Massimo Giunta [2] vs Alberto Barroso Campos
Samuel Heredia [ALT] vs Izan Almazan Valiente [12]
Dominik Palan [3] vs Adam Martin Espinar [WC]
S D Prajwal Dev vs Mario Gonzalez Fernandez [10]
Takuya Kumasaka [4] vs Alejandro Turriziani Alvarez [ALT]
Pavel Lagutin [ALT] vs Nicolas Tepmahc [11]
Aziz Ouakaa [5] vs Carlos Ferre [WC]
Samuel Alejandro Linde Palacios vs Mae Malige [8]
John Echeverria [6] vs Bernardo Muniz Mesa [WC]
Arda Azkara vs Mitsuki Wei Kang Leong [9]
Pista Fabian Dorado – ore 18:30
Massimo Giunta vs Alberto Barroso Campos
Dominik Palan vs Adam Martin Espinar
Sergio Callejon Hernando vs Iliyan Radulov (Non prima 22:00)
Pista 2 – ore 18:30
Samuel Alejandro Linde Palacios vs Mae Malige
S D Prajwal Dev vs Mario Gonzalez Fernandez
Agustin Siancha Borlenghi vs Ilya Ivashka
Pista 3 – ore 18:30
Aziz Ouakaa vs Carlos Ferre
Takuya Kumasaka vs Alejandro Turriziani Alvarez
John Echeverria vs Bernardo Munk Mesa
Pista 4 – ore 18:30
Samuel Heredia vs Izan Almazan Valiente
Pavel Lagutin vs Nicolas Tepmahc
Arda Azkara vs Mitsuki Wei Kang Leong
TAG: Circuito Challenger
3 commenti
zhou
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Pavlovic
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Rodesch
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Ghibaudo
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Pavlovic
Rodesch
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Kozlov
Ficovich