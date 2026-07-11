Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Pozoblanco: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali

11/07/2026 18:55 3 commenti
Massimo Giunta nella foto
Massimo Giunta nella foto

ESP Challenger 75 Pozoblanco – Tabellone Principale – hard
(1) Chris Rodesch LUX vs Mert Alkaya TUR
(CO) Paul Inchauspe FRA vs Hamish Stewart GBR
(JR) Ivan Ivanov BUL vs Qualifier
(WC) Pablo Perez Navarro ESP vs (5) Oliver Crawford GBR

(4) Hugo Grenier FRA vs (Alt) Cyril Vandermeersch FRA
Akira Santillan JPN vs (WC) Alejandro Lopez Escribano ESP
(Alt) Vadym Ursu UKR vs Qualifier
Qualifier vs (8) Alastair Gray GBR

(7) Yi Zhou CHN vs Stefan Kozlov USA
Tiago Pereira POR vs (NG) Miguel Tobon COL
Qualifier vs (WC) Alejo Sanchez Quilez ESP
Yanki Erel TUR vs (3) Luka Pavlovic FRA

(6) Dan Added FRA vs Qualifier
Luca Castelnuovo SUI vs Antoine Ghibaudo FRA
(Alt) Maximus Jones THA vs Qualifier
Robin Bertrand FRA vs (2) Juan Pablo Ficovich ARG



ESP Challenger 75 Pozoblanco – Tabellone Qualificazione – hard
Sergio Callejon Hernando [1] ESP vs Iliyan Radulov BUL
Agustin Siancha Borlenghi [WC] ARG vs Ilya Ivashka [7] BLR

Massimo Giunta [2] ITA vs Alberto Barroso Campos ESP
Samuel Heredia [ALT] COL vs Izan Almazan Valiente [12] ESP

Dominik Palan [3] CZE vs Adam Martin Espinar [WC] ESP
S D Prajwal Dev IND vs Mario Gonzalez Fernandez [10] ESP

Takuya Kumasaka [4] JPN vs Alejandro Turriziani Alvarez [ALT] ESP
Pavel Lagutin [ALT] RUS vs Nicolas Tepmahc [11] FRA

Aziz Ouakaa [5] TUN vs Carlos Ferre [WC] ESP
Samuel Alejandro Linde Palacios COL vs Mae Malige [8] FRA

John Echeverria [6] ESP vs Bernardo Muniz Mesa [WC] ESP
Arda Azkara TUR vs Mitsuki Wei Kang Leong [9] MAS




Pista Fabian Dorado – ore 18:30
Massimo Giunta ITA vs Alberto Barroso Campos ESP
Dominik Palan CZE vs Adam Martin Espinar ESP
Sergio Callejon Hernando ESP vs Iliyan Radulov BUL (Non prima 22:00)

Pista 2 – ore 18:30
Samuel Alejandro Linde Palacios COL vs Mae Malige FRA
S D Prajwal Dev IND vs Mario Gonzalez Fernandez ESP
Agustin Siancha Borlenghi ESP vs Ilya Ivashka BLR

Pista 3 – ore 18:30
Aziz Ouakaa TUN vs Carlos Ferre ESP
Takuya Kumasaka JPN vs Alejandro Turriziani Alvarez ESP
John Echeverria ESP vs Bernardo Munk Mesa ESP

Pista 4 – ore 18:30
Samuel Heredia COL vs Izan Almazan Valiente ESP
Pavel Lagutin RUS vs Nicolas Tepmahc FRA
Arda Azkara TUR vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS

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3 commenti

akgul num.1 11-07-2026 20:05

zhou

grenier

crawford
added

rodesch
gray
pavlovic
ficovich

 3
Replica | Quota | 0
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Lollo99 11-07-2026 19:29

Pavlovic

Grenier

Crawford
Ficovich

Rodesch
Gray
Kozlov
Ghibaudo

 2
Replica | Quota | 0
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miky85 11-07-2026 19:20

Grenier

Pavlovic

Rodesch
Added

Crawford
Q
Kozlov
Ficovich

 1
Replica | Quota | 0
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