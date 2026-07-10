WTA 250 Atene: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Al via un’azzurra
WTA 250 Atene – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Lilli Tagger vs Bye
(WC) Artemis Aslanisvili vs (9) Madison Sieg
(2) Aoi Ito vs Bye
(WC) Eleni Tsetsou vs (8) Yasmine Mansouri
(3) Nao Hibino vs Bye
(WC) Maria Rentoumi vs (7) Miriana Tona
(4) Viktoria Morvayova vs Franziska Sziedat
(WC) Qianhui Tang vs (11) Elina Nepliy
(5) Elena Micic vs (WC) Makoto Ninomiya
(WC) Alexandra Panagiotidou vs (10) Anastasia Kulikova
(6) Mina Hodzic vs Hao-Ching Chan
Ekaterina Yashina vs (12) Lina Glushko
Center Court – ore 15:00
Artemis Aslanisvili vs (9) Madison Sieg Inizio 15:00
Maria Rentoumi vs (7) Miriana Tona
Alexandra Panagiotidou vs (10) Anastasia Kulikova
Grandstand – ore 15:00
Eleni Tsetsou vs (8) Yasmine Mansouri Inizio 15:00
Ekaterina Yashina vs (12) Lina Glushko
(4) Viktoria Morvayova vs Franziska Sziedat
Court 1 – ore 15:00
(6) Mina Hodzic vs Hao-Ching Chan Inizio 15:00
(5) Elena Micic vs Makoto Ninomiya
Qianhui Tang vs (11) Elina Nepliy
TAG: WTA 250 Atene
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit