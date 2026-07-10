Qualificazioni WTA Copertina, WTA

WTA 250 Atene: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Al via un’azzurra

10/07/2026 18:26 Nessun commento
Miriana Tona nella foto
Miriana Tona nella foto

GRE WTA 250 Atene – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Lilli Tagger AUT vs Bye
(WC) Artemis Aslanisvili GRE vs (9) Madison Sieg USA

(2) Aoi Ito JPN vs Bye
(WC) Eleni Tsetsou GRE vs (8) Yasmine Mansouri FRA

(3) Nao Hibino JPN vs Bye
(WC) Maria Rentoumi vs (7) Miriana Tona ITA

(4) Viktoria Morvayova SVK vs Franziska Sziedat GER
(WC) Qianhui Tang CHN vs (11) Elina Nepliy RUS

(5) Elena Micic AUS vs (WC) Makoto Ninomiya JPN
(WC) Alexandra Panagiotidou GRE vs (10) Anastasia Kulikova FIN

(6) Mina Hodzic GER vs Hao-Ching Chan TPE
Ekaterina Yashina RUS vs (12) Lina Glushko ISR



Center Court – ore 15:00
Artemis Aslanisvili GRE vs (9) Madison Sieg USA Inizio 15:00
Maria Rentoumi vs (7) Miriana Tona ITA
Alexandra Panagiotidou GRE vs (10) Anastasia Kulikova FIN

Grandstand – ore 15:00
Eleni Tsetsou GRE vs (8) Yasmine Mansouri FRA Inizio 15:00
Ekaterina Yashina RUS vs (12) Lina Glushko ISR
(4) Viktoria Morvayova SVK vs Franziska Sziedat GER

Court 1 – ore 15:00
(6) Mina Hodzic GER vs Hao-Ching Chan TPE Inizio 15:00
(5) Elena Micic AUS vs Makoto Ninomiya JPN
Qianhui Tang CHN vs (11) Elina Nepliy RUS

TAG: