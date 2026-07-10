Jelena Ostapenko: vince il doppio misto a Wimbledon e completa la Tripla Corona Slam

Jelena Ostapenko ha scritto un’altra pagina speciale della sua carriera. La lettone ha conquistato il titolo di doppio misto a Wimbledon insieme al salvadoregno Marcelo Arévalo, superando in finale la coppia australiana formata da Marc Polmans e Storm Hunter con il punteggio di 4-6 7-5 6-2.

Un successo che vale molto più di un semplice titolo Slam. Con questa vittoria, infatti, Ostapenko completa la cosiddetta Tripla Corona di Grand Slam, ovvero la conquista di almeno un Major in tutte e tre le specialità: singolare, doppio femminile e doppio misto.

La lettone diventa così la quarta giocatrice in attività a riuscirci, entrando in un club esclusivo che fino a oggi comprendeva soltanto Serena Williams, Venus Williams e Barbora Krejcikova. Da questo Wimbledon, anche la campionessa del Roland Garros 2017 fa parte di quella ristrettissima élite.

La carriera di Ostapenko è sempre stata segnata da un talento enorme e da un tennis istintivo, potente, spesso imprevedibile. La sua esplosione arrivò proprio a Parigi nel 2017, quando a soli 20 anni conquistò il Roland Garros battendo in finale Simona Halep con il punteggio di 4-6 6-4 6-3.

Quel trionfo la trasformò immediatamente in una delle grandi protagoniste del circuito, ma portò con sé anche una pressione enorme. Negli anni successivi, il suo gioco aggressivo e rischioso l’ha portata ad alternare grandi vittorie a sconfitte inattese, senza però cancellare la sensazione di trovarsi davanti a una giocatrice capace di accendere qualsiasi partita.

Con il passare del tempo, Ostapenko ha trovato una nuova dimensione anche nel doppio. La sua potenza da fondo campo e la capacità di colpire vincenti da ogni posizione l’hanno resa una compagna molto pericolosa, soprattutto accanto a giocatrici e giocatori capaci di coprire bene la rete.

Il secondo grande tassello della Tripla Corona era arrivato nel 2024, quando vinse lo US Open in doppio femminile insieme all’ucraina Lyudmyla Kichenok. Ora, con il titolo di doppio misto a Wimbledon insieme ad Arévalo, il cerchio è completo.

Dopo la vittoria, Ostapenko non ha nascosto tutta la sua felicità per un traguardo così particolare.

“È stata una settimana incredibile. Ora sono campionessa Slam in singolare, doppio e doppio misto. Penso sia fantastico vincere in tutte le categorie. Abbiamo giocato davvero bene con Marcelo. Mi piace molto giocare con lui e ci siamo divertiti tantissimo in campo”, ha dichiarato la lettone.

Per Ostapenko, il fatto di aver completato questo percorso proprio a Wimbledon rende tutto ancora più speciale.

“Naturalmente vincere Wimbledon è qualcosa di molto speciale. Penso sia uno dei tornei più grandi che esistano. Avevo già vinto qui da junior e ora ho conquistato il titolo in doppio misto”.

Il successo ha avuto anche il sapore di una rivincita personale. Ostapenko aveva infatti perso le sue due precedenti finali a Wimbledon, una in doppio femminile e una proprio in doppio misto. Questa volta, invece, è riuscita a completare il lavoro.

“La terza finale è stata quella buona. L’anno scorso è stato molto duro perdere la finale di doppio e in precedenza avevo perso anche una finale di doppio misto qui. Questa volta era il momento di conquistare il titolo”, ha raccontato.

La lettone ha poi spiegato perché l’intesa con Marcelo Arévalo abbia funzionato così bene durante tutta la settimana.

“Penso che i nostri stili si combinino perfettamente. Io gioco da fondo campo, lui è straordinario a rete e ha servito in modo incredibile per tutto il torneo. Quando serve lui, ho tantissima fiducia”.

A quasi 30 anni, Ostapenko sembra aver trovato un nuovo equilibrio: la stessa esplosività che l’aveva portata al trionfo del Roland Garros da giovanissima, ma anche una maturità competitiva più adatta alle esigenze del doppio di alto livello.

Il talento non è mai stato in discussione. Ora, però, il suo palmarès assume una dimensione ancora più completa. Campionessa Slam in singolare, in doppio femminile e in doppio misto: Ostapenko entra in un club storico e aggiunge un nuovo capitolo a una carriera sempre capace di sorprendere.





Marco Rossi