Wilson lancia Defyer TM, la nuova collezione di racchette: studiata per uno spin estremo (Video)

MILANO (9 luglio 2026) – Wilson Sporting Goods ha annunciato oggi il lancio di Defyer, una linea rivoluzionaria di racchette da tennis ad alte prestazioni che ridefinisce il concetto di massime performance per i giocatori moderni. Grintosa nel design, questa nuova collezione offre spin e potenza esplosivi per gli atleti che continuano a spingersi oltre i limiti dell’eccellenza. Defyer è la scelta di alcuni dei migliori atleti al mondo, tra cui gli attuali atleti Wilson Karen Khachanov, Sebastian Korda e Peyton Stearns, ma anche di atleti da poco entrati a far parte della famiglia Wilson, come Holger Rune, ex numero 4 al mondo, e Moise Kouame, il giocatore più giovane in oltre 20 anni ad essere arrivato al terzo round di uno Slam, e per di più giocando con il prototipo di Defyer. New entry entusiasmanti che dimostrano come il design ispirato dagli atleti continui a far distinguere il brand.

La ricca tradizione di Wilson® nello sviluppo delle racchette è la base solida per la creazione di nuovi riferimenti nella categoria dell’innovazione. Con la sua fusione dei principi di design ispirati agli sport motoristici e tecnologia tennistica all’avanguardia, Defyer stabilisce un nuovo standard nella tecnologia delle racchette. Il risultato è una racchetta realizzata per i tennisti che esigono il massimo livello di performance. In vendita a partire da oggi, Defyer sta già collezionando traguardi notevoli nelle competizioni di livello professionale, universitario e junior.

Progettazione ai massimi livelli

Wilson Labs, l’Innovation Hubs di Wilson, ha lanciato questo progetto l’anno scorso con un obiettivo molto chiaro: realizzare una racchetta in grado di resistere alle mutevoli condizioni di gioco sul campo, dove i giocatori sono più forti e più veloci che mai. Dopo una fase estesa di ricerca e sviluppo, il team ha presentato un prototipo iniziale agli atleti principali come Karen Khachanov, Sebastian Korda e Peyton Stearns, ricevendo subito un feedback positivo.

“Mi sono sentito sicuro fin dal primo istante in cui ho utilizzato questa racchetta. Ho portato il prototipo direttamente a un torneo di lì a poco” ricorda Karen Khachanov. “È stato bellissimo partecipare al processo di sviluppo, e la versione finale ha superato ogni mia aspettativa.”

Il prototipo, una racchetta tutta nera con un segno rosso su un lato, ha subito conquistato l’attenzione e la curiosità della comunità tennistica mondiale. Wilson ha quindi esteso i test anche a livello universitario e a ulteriori professionisti – come Holger Rune e Moise Kouame, che sono poi diventati nuovi ambassador del brand – il che conferma l’impegno di Wilson al servzio dei migliori atleti del mondo.

“Questa racchetta mi ha attirato fin da quando ho iniziato i test con Wilson”, afferma Holger Rune. “Mi hanno sostenuto molto durante il mio recupero, e non vedo l’ora di giocare con Defyer quando sarò in campo.”

Innovazione senza limiti

Dopo aver ricevuto il feedback positivo dei giocatori, Wilson ha trasformato le loro intuizioni nel prodotto finale. Defyer v1 è dotata di una tecnologia di precisione pensata per ridefinire i limiti, con innovazioni chiave quali:

Fusto Torq: il fusto robusto e affusolato genera elevata stabilità mentre assicura flessibilità all’ovale per liberare potenza nei colpi a rimbalzo.

il fusto robusto e affusolato genera elevata stabilità mentre assicura flessibilità all’ovale per liberare potenza nei colpi a rimbalzo. Airfoil Bumper TM : design dal profilo alare che riduce la resistenza all’aria per aumentare la manovrabilità e l’accelerazione della testa della racchetta.

design dal profilo alare che riduce la resistenza all’aria per aumentare la manovrabilità e l’accelerazione della testa della racchetta. Si3D TM : flessibilità laterale ottimizzata per liberare uno spin elevato in ogni modello.

flessibilità laterale ottimizzata per liberare uno spin elevato in ogni modello. Wilson Red: omaggio all’iconico logo rosso di Wilson, la colorazione “adrenalyn red” colpisce per la sua vivacità.

“Con Defyer abbiamo creato qualcosa di molto speciale che testimonia la promessa di ascoltare sempre i nostri giocatori e di offrire loro l’attrezzatura migliore affinché possano sempre dare il meglio”, commenta Jason Collins, Global General Manager degli sport di racchetta di Wilson. “Defyer nasce per permettere agli atleti di spingersi oltre i propri limiti e raggiungere le massime vette dell’eccellenza.”

Disponibilità

Defyer v1, realizzata per giocatori di livello avanzato, serà disponible in quattro modelli (100,100L, 100 UL, 98 Pro) a un costo di pertenza di 240€ -290€. L’intera collezione è disponible per il preordine a partire da oggi. I modelli 100L e 100UL saranno disponibili a partire dal 21 agosto. Per maggiori informazioni, visita il sitio wilson.com e segui la pagina @wilsontennis.