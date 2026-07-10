Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. Oggi è il giorno delle semifinali maschili. LIVE Sinner vs Djokovic (LIVE)
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Fery vs A. Zverev
J. Sinner vs N. Djokovic
No.1 Court – Ore: 2:00pm
S. Aoyama / E. Liang vs G. Dabrowski / L. Stefani
G. Fernandez vs A. Hewett
H. Guo / K. Mladenovic vs X. Jiang / Y. Xu
No.3 Court – Ore: 12:00am
E. Bouchard / A. Kontaveit vs S. Lisicki / K.O’Brien
T. Oda vs M. De la Puente
A. Radwanska / C. Wozniacki vs A. Kerber / A. Petkovic
T. Haas / M. Hingis vs S. Grosjean / T. Golovin
B. Bryan / M. Bryan vs J. Blake / K. Edmund
Court 12 – Ore: 12:00am
X. Sun vs J. Preston
P. Skliar vs A. Pushkareva
V. Reisach vs J. Lee
L. Miguel / Z. Sesko vs O. Ogunsakin / N. Raguin
J. Kovackova / K. Zajickova vs I. Wobker / D. Zoldakova
Court 18 – Ore: 12:00am
M. Philippoussis / C. Black vs T. Johansson / B. Schett
T. Boogaard vs C. Hewitt
R. Ciurnelli / L. Sloboda vs M. Antonius / A. Johnson
V. Barros / N. Leme Da Silva vs P. Berezina / A. Cvetkovic
J. Murray / B. Soares vs M. Baghdatis / X. Malisse
Court 4 – Ore: 12:00am
E. Frans vs L. Sharkey
O. Laskowski vs D. Bender
K. Hsu vs I. Rebel
N. Palombo vs L. Sharkey
S. Farkhodov vs C. Griffith
Court 5 – Ore: 12:00am
G. Carvalho vs C. Hirschi
L. Hotelier vs M. Gonzalez Osorio
I. Manchala vs A. Iwasa
L. Hotelier vs D. Bender
Y. Li vs J. Waelti
Court 6 – Ore: 12:00am
N. Palombo vs D. Monte
M. Adamca vs N. Honsberger
E. Gomes vs B. Maresova
A. Kapanadze vs S. Kiran
Court 7 – Ore: 12:00am
S. Farkhodov vs J. Waelti
A. Mosaikos vs P. Manohar
J. Wang vs E. Bulai
E. Frans vs D. Monte
A. Mosaikos vs N. Honsberger
Court 8 – Ore: 12:00am
Y. Li vs C. Griffith
E. Henningsen vs M. Kocherzhenko
N. Kesavan vs L. Pronenko
O. Laskowski vs M. Gonzalez Osorio
M. Adamca vs P. Manohar
Court 14 – Ore: 12:00am
A. Lapthorne vs S. Schroder
Y. Kamiji vs Z. Wang
Court 15 – Ore: 12:00am
N. Vink vs G. Sasson
X. Li vs D. De Groot
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
7 commenti
Si ma in Australia Nole ne aveva 38, non 39
Sperem,visto che in Australia è stato già sconfitto dal grande Nole. È la migliore occasione per rifarsi di quella sconfitta e buttarsi dietro le spalle la disavventura del Roland Garros.
Forza Jannik,credici e fai vedere perché sei il numero uno assoluto.
Oggi mi aspetto sorprese.Che piova per esempio dove abito io
Qui bisogna distinguere tra successo di gruppo e successo del Campione. Il Campione si impone non per la sua nazionalità specifica ma per una superiorità rispetto a tutti nel mondo. Quando giungono tre Azzurri nelle fasi finali non possono vincere tutti ed alcuni segneranno il passo Cobollianamente. Nulla di anomalo!
Forza Jan. Qui si fa la storia!
Sinner non farà sconti al pur grande nole.
3/0 o al massimo 3/1 .
Fa tutto altrettanto bene ma ad una velocità superiore.
Non vedo come possa inciampare con un 39enne…
La ferita del Cobbb non si rimargina ancora…
Pensiamo al presente
Forza benzinaioooo