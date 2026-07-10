Wimbledon 2026 - Day 12 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. Oggi è il giorno delle semifinali maschili. LIVE Sinner vs Djokovic (LIVE)

10/07/2026 09:12 7 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  10 Luglio 2026

22°C
Parzialmente soleggiato e caldo  ·  Picco 31°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi soleggiato o prevalentemente soleggiato nelle ore centrali
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 10 Luglio
07:00
21°
08:00
23°
09:00
24°
10:00
26°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
30°
15:00
31°
18:00
28°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per le semifinali sull’erba
🎾  Programma del giorno — 10 Luglio
🎾
Wimbledon · Semifinali
Semifinali · Erba
SF
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Fery GBR vs A. Zverev GER

Il match deve ancora iniziare

J. Sinner ITA vs N. Djokovic SRB

Il match deve ancora iniziare



No.1 Court – Ore: 2:00pm
S. Aoyama JPN / E. Liang TPE vs G. Dabrowski CAN / L. Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

G. Fernandez ARG vs A. Hewett GBR

Il match deve ancora iniziare

H. Guo CHN / K. Mladenovic FRA vs X. Jiang CHN / Y. Xu CHN

Il match deve ancora iniziare



No.3 Court – Ore: 12:00am
E. Bouchard CAN / A. Kontaveit EST vs S. Lisicki GER / K.O’Brien GBR

Il match deve ancora iniziare

T. Oda JPN vs M. De la Puente ESP

Il match deve ancora iniziare

A. Radwanska POL / C. Wozniacki DEN vs A. Kerber GER / A. Petkovic GER

Il match deve ancora iniziare

T. Haas GER / M. Hingis SUI vs S. Grosjean FRA / T. Golovin FRA

Il match deve ancora iniziare

B. Bryan USA / M. Bryan USA vs J. Blake USA / K. Edmund GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 12:00am
X. Sun CHN vs J. Preston USA

Il match deve ancora iniziare

P. Skliar UKR vs A. Pushkareva IOA

Il match deve ancora iniziare

V. Reisach GER vs J. Lee USA

Il match deve ancora iniziare

L. Miguel BRA / Z. Sesko SLO vs O. Ogunsakin NGR / N. Raguin BOT

Il match deve ancora iniziare

J. Kovackova CZE / K. Zajickova CZE vs I. Wobker GER / D. Zoldakova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 18 – Ore: 12:00am
M. Philippoussis AUS / C. Black ZIM vs T. Johansson SWE / B. Schett AUT

Il match deve ancora iniziare

T. Boogaard NED vs C. Hewitt AUS

Il match deve ancora iniziare

R. Ciurnelli ITA / L. Sloboda SVK vs M. Antonius USA / A. Johnson USA

Il match deve ancora iniziare

V. Barros BRA / N. Leme Da Silva BRA vs P. Berezina IOA / A. Cvetkovic SRB

Il match deve ancora iniziare

J. Murray GBR / B. Soares BRA vs M. Baghdatis CYP / X. Malisse BEL

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – Ore: 12:00am
E. Frans INA vs L. Sharkey GBR

Il match deve ancora iniziare

O. Laskowski GBR vs D. Bender USA

Il match deve ancora iniziare

K. Hsu TPE vs I. Rebel GBR

Il match deve ancora iniziare

N. Palombo AUS vs L. Sharkey GBR

Il match deve ancora iniziare

S. Farkhodov UZB vs C. Griffith GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 12:00am
G. Carvalho BRA vs C. Hirschi AUS

Il match deve ancora iniziare

L. Hotelier JPN vs M. Gonzalez Osorio COL

Il match deve ancora iniziare

I. Manchala USA vs A. Iwasa JPN

Il match deve ancora iniziare

L. Hotelier JPN vs D. Bender USA

Il match deve ancora iniziare

Y. Li CHN vs J. Waelti SUI

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ore: 12:00am
N. Palombo AUS vs D. Monte BRA

Il match deve ancora iniziare

M. Adamca SVK vs N. Honsberger SUI

Il match deve ancora iniziare

E. Gomes BRA vs B. Maresova CZE

Il match deve ancora iniziare

A. Kapanadze USA vs S. Kiran IND

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ore: 12:00am
S. Farkhodov UZB vs J. Waelti SUI

Il match deve ancora iniziare

A. Mosaikos CYP vs P. Manohar IND

Il match deve ancora iniziare

J. Wang CHN vs E. Bulai ROU

Il match deve ancora iniziare

E. Frans INA vs D. Monte BRA

Il match deve ancora iniziare

A. Mosaikos CYP vs N. Honsberger SUI

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ore: 12:00am
Y. Li CHN vs C. Griffith GBR

Il match deve ancora iniziare

E. Henningsen DEN vs M. Kocherzhenko UKR

Il match deve ancora iniziare

N. Kesavan GBR vs L. Pronenko IOA

Il match deve ancora iniziare

O. Laskowski GBR vs M. Gonzalez Osorio COL

Il match deve ancora iniziare

M. Adamca SVK vs P. Manohar IND

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ore: 12:00am
A. Lapthorne GBR vs S. Schroder NED

Il match deve ancora iniziare

Y. Kamiji JPN vs Z. Wang CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ore: 12:00am
N. Vink NED vs G. Sasson ISR

Il match deve ancora iniziare

X. Li CHN vs D. De Groot NED

Il match deve ancora iniziare

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7 commenti

SlamdogMillionaire (Guest) 10-07-2026 09:17

Scritto da Peter Parker

Scritto da Borg
Sinner non farà sconti al pur grande nole.
3/0 o al massimo 3/1 .
Fa tutto altrettanto bene ma ad una velocità superiore.
Non vedo come possa inciampare con un 39enne…

Sperem,visto che in Australia è stato già sconfitto dal grande Nole. È la migliore occasione per rifarsi di quella sconfitta e buttarsi dietro le spalle la disavventura del Roland Garros.
Forza Jannik,credici e fai vedere perché sei il numero uno assoluto.

Si ma in Australia Nole ne aveva 38, non 39

 7
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Peter Parker 10-07-2026 09:06

Scritto da Borg
Sinner non farà sconti al pur grande nole.
3/0 o al massimo 3/1 .
Fa tutto altrettanto bene ma ad una velocità superiore.
Non vedo come possa inciampare con un 39enne…

Sperem,visto che in Australia è stato già sconfitto dal grande Nole. È la migliore occasione per rifarsi di quella sconfitta e buttarsi dietro le spalle la disavventura del Roland Garros.
Forza Jannik,credici e fai vedere perché sei il numero uno assoluto.

 6
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+1: marcauro, Detuqueridapresencia
Leprotto (Guest) 10-07-2026 09:05

Oggi mi aspetto sorprese.Che piova per esempio dove abito io

 5
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Koko (Guest) 10-07-2026 08:54

Qui bisogna distinguere tra successo di gruppo e successo del Campione. Il Campione si impone non per la sua nazionalità specifica ma per una superiorità rispetto a tutti nel mondo. Quando giungono tre Azzurri nelle fasi finali non possono vincere tutti ed alcuni segneranno il passo Cobollianamente. Nulla di anomalo!

 4
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sin&son (Guest) 10-07-2026 08:45

Forza Jan. Qui si fa la storia!

 3
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Borg (Guest) 10-07-2026 08:24

Sinner non farà sconti al pur grande nole.
3/0 o al massimo 3/1 .
Fa tutto altrettanto bene ma ad una velocità superiore.
Non vedo come possa inciampare con un 39enne…

 2
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Harlan (Guest) 10-07-2026 08:15

La ferita del Cobbb non si rimargina ancora…
Pensiamo al presente
Forza benzinaioooo

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