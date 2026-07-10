WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Bastad, Newport e Contrexeville: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

10/07/2026 08:22 Nessun commento
Aurora Zantedeschi nella foto
Aurora Zantedeschi nella foto

🇺🇸
WTA 125 Newport
Newport, USA  ·  10 Luglio 2026

🌧
21°C
Rovescio iniziale, poi variabile  ·  Picco 29°C
CIELO Nuvoloso nelle prime ore, poi parzialmente soleggiato per gran parte della giornata
PIOGGIA Rovescio nelle condizioni iniziali, poi assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 10 Luglio
03:00
21°
04:00
21°
05:00
21°
06:00
21°
07:00
22°
08:00
23°
09:00
24°
10:00
25°
12:00
28°
14:00
29°
⚠  Rovescio iniziale: erba da verificare nelle prime ore, poi condizioni in miglioramento per i quarti di finale
🎾  Programma del giorno — 10 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Quarti di Finale · Erba
QF
🌧  Rovescio iniziale
⚠  Da verificare
🎾  Quarti di Finale
🌿  Erba

Center Court – ore 20:00
(5) Lucrezia Stefanini ITA vs (2) Tatjana Maria GER

Il match deve ancora iniziare

Greet Minnen BEL vs Madison Brengle USA

Il match deve ancora iniziare

Savannah Broadus USA / Kylie Collins USA vs it / it

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:00
(6) Mananchaya Sawangkaew THA vs (4) Mary Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare

(3) Katie Volynets USA vs (7) Elizabeth Mandlik USA Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 17:00
Mananchaya Sawangkaew THA / Hong Yi Cody Wong HKG vs (2) Kayla Cross CAN / (2) Anna Rogers USA

Il match deve ancora iniziare

Reese Brantmeier USA / Carmen Corley USA vs Elizabeth Mandlik USA / Alana Smith USA

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 16:00
Hiroko Kuwata JPN / Clervie Ngounoue USA vs Carolyn Ansari USA / Ana Sofia Sánchez MEX Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

it / it vs Mary Lewis USA / Katherine Sebov CAN

Il match deve ancora iniziare

(4) Ankita Raina IND / (4) Prarthana Thombare IND vs Iryna Shymanovich BLR / Katie Volynets USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Momoko Kobori JPN / (1) Peangtarn Plipuech THA vs it / it

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
WTA 125 Contrexeville
Contrexeville, Francia  ·  10 Luglio 2026

17°C
Soleggiato e caldo estremo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 10 Luglio
09:00
16°
10:00
19°
11:00
24°
12:00
28°
13:00
32°
14:00
33°
15:00
35°
16:00
36°
18:00
34°
21:00
30°
⚠  Allerta arancione per caldo estremo: quarti di finale sulla terra con temperature molto elevate
🎾  Programma del giorno — 10 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
☀  Soleggiato
⚠  Caldo estremo
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Francesca Curmi MLT vs Jeline Vandromme BEL

WTA Contrexeville 125
Francesca Curmi
15
0
Jeline Vandromme
40
1
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Alicia Herrero Linana ESP vs (5) Mayar Sherif EGY

Il match deve ancora iniziare

(6) Anna Blinkova RUS vs Aurora Zantedeschi ITA

Il match deve ancora iniziare

Leolia Jeanjean FRA vs Alice Tubello FRA Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 13:00
Maria Lourdes Carle ARG / Oksana Selekhmeteva ESP vs (2) Estelle Cascino FRA / (2) Nicole Fossa Huergo ARG

Il match deve ancora iniziare

(1) Yvonne Cavalle-Reimers ESP / (1) Laura Pigossi BRA vs (3) Alicia Herrero Linana ESP / (3) Alexandra Osborne AUS Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare





🇸🇪
WTA 125 Bastad
Bastad, Svezia  ·  10 Luglio 2026

13°C
Sole al mattino, poi nuvole  ·  Picco 23°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi nuvole in aumento nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 10 Luglio
09:00
15°
10:00
18°
11:00
21°
12:00
22°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
22°
17:00
21°
20:00
20°
23:00
17°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per le semifinali sulla terra
🎾  Programma del giorno — 10 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00
(8) Kaitlin Quevedo ESP vs (4) Simona Waltert SUI

WTA Bastad 125
Kaitlin Quevedo [8]
40
0
Simona Waltert [4]
15
1
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(3) Yulia Putintseva KAZ vs Paula Badosa ESP

Il match deve ancora iniziare

Emiliana Arango COL / Simona Waltert SUI vs Ya Hsin Lee TPE / Qiu Yu Ye CHN

Il match deve ancora iniziare

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