WTA 125 Bastad, Newport e Contrexeville: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)
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Rovescio iniziale, poi variabile · Picco 29°C
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⚠ Da verificare
🎾 Quarti di Finale
🌿 Erba
Center Court – ore 20:00
(5) Lucrezia Stefanini vs (2) Tatjana Maria
Greet Minnen vs Madison Brengle
Savannah Broadus / Kylie Collins vs /
Court 1 – ore 17:00
(6) Mananchaya Sawangkaew vs (4) Mary Stoiana
(3) Katie Volynets vs (7) Elizabeth Mandlik Non prima 17:30
Court 2 – ore 17:00
Mananchaya Sawangkaew / Hong Yi Cody Wong vs (2) Kayla Cross / (2) Anna Rogers
Reese Brantmeier / Carmen Corley vs Elizabeth Mandlik / Alana Smith
Court 6 – ore 16:00
Hiroko Kuwata / Clervie Ngounoue vs Carolyn Ansari / Ana Sofia Sánchez Inizio 16:00
/ vs Mary Lewis / Katherine Sebov
(4) Ankita Raina / (4) Prarthana Thombare vs Iryna Shymanovich / Katie Volynets
(1) Momoko Kobori / (1) Peangtarn Plipuech vs /
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17°C
Soleggiato e caldo estremo · Picco 36°C
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⚠ Caldo estremo
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Francesca Curmi vs Jeline Vandromme
Alicia Herrero Linana vs (5) Mayar Sherif
(6) Anna Blinkova vs Aurora Zantedeschi
Leolia Jeanjean vs Alice Tubello Non prima 17:30
Court 1 – ore 13:00
Maria Lourdes Carle / Oksana Selekhmeteva vs (2) Estelle Cascino / (2) Nicole Fossa Huergo
(1) Yvonne Cavalle-Reimers / (1) Laura Pigossi vs (3) Alicia Herrero Linana / (3) Alexandra Osborne Non prima 15:00
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Sole al mattino, poi nuvole · Picco 23°C
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:00
(8) Kaitlin Quevedo vs (4) Simona Waltert
(3) Yulia Putintseva vs Paula Badosa
Emiliana Arango / Simona Waltert vs Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye
TAG: WTA 125
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