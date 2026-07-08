Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Oggi in campo Jasmine Paolini e Flavio Cobolli alla caccia delle Semifinali (LIVE)

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 8 Luglio 2026
|☀
|
21°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 34°C
|
|CIELO
|Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore principali
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 8 Luglio
|
08:00
☀
23°
|
09:00
☀
25°
|
10:00
☀
27°
|
11:00
☀
28°
|
12:00
☀
30°
|
13:00
☀
31°
|
14:00
☀
32°
|
15:00
☀
33°
|
17:00
☀
34°
|
20:00
☀
32°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per i quarti di finale sull’erba
🎾 Programma del giorno — 8 Luglio
|
|
🎾
|
Wimbledon · Quarti di Finale
Quarti di Finale · Erba
|
QF
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Quarti di Finale
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
M. Kostyuk vs J. Paolini
Il match deve ancora iniziare
F. Cobolli vs A. Fery
Il match deve ancora iniziare
No.1 Court – Ore: 2:00pm
L. Noskova vs E. Mertens
Il match deve ancora iniziare
T. Fritz vs A. Zverev
Il match deve ancora iniziare
No.2 Court – Ore: 12:00am
F. Fognini
/ L. Hewitt
vs R. Lindstedt
/ H. Tecau
Slam Wimbledon
F. Fognini / L. Hewitt•
0
6
2
R. Lindstedt / H. Tecau
0
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Lindstedt / H. Tecau
2-0 → 2-1
F. Fognini / L. Hewitt
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
R. Lindstedt / H. Tecau
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Fognini / L. Hewitt
5-3 → 6-3
R. Lindstedt / H. Tecau
5-2 → 5-3
F. Fognini / L. Hewitt
4-2 → 5-2
R. Lindstedt / H. Tecau
4-1 → 4-2
F. Fognini / L. Hewitt
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
R. Lindstedt / H. Tecau
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 3-1
F. Fognini / L. Hewitt
0-15
15-15
30-30
40-30
A-40
1-1 → 2-1
R. Lindstedt / H. Tecau
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Fognini / L. Hewitt
None-None
0-15
30-15
40-15
40-30
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
M. Arevalo / M. Pavic vs J. Cash / L. Glasspool
Il match deve ancora iniziare
K. Piter / A. Siskova vs G. Dabrowski / L. Stefani
Il match deve ancora iniziare
E. Bouchard / A. Kontaveit vs V. King / Y. Shvedova
Il match deve ancora iniziare
No.3 Court – Ore: 12:00am
A. Hewett
/ G. Reid
vs T. Egberink
/ M. Ter Hofte
Slam Wimbledon
A. Hewett / G. Reid [1]•
30
6
0
T. Egberink / M. Ter Hofte
15
1
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Egberink / M. Ter Hofte
5-1 → 6-1
A. Hewett / G. Reid
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
T. Egberink / M. Ter Hofte
4-0 → 4-1
A. Hewett / G. Reid
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-0 → 4-0
T. Egberink / M. Ter Hofte
2-0 → 3-0
A. Hewett / G. Reid
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
T. Egberink / M. Ter Hofte
None-None
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
K. Krawietz / T. Puetz vs S. Doumbia / F. Reboul
Il match deve ancora iniziare
E. Perez / D. Schuurs vs S. Aoyama / E. Liang
Il match deve ancora iniziare
M. Philippoussis / C. Black vs G. Rusedski / J. Konta
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 12:00am
J. Delgado / F. Lopez vs J. Cabal / R. Farah
Slam Wimbledon
J. Delgado / F. Lopez
0
4
2
J. Cabal / R. Farah•
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Delgado / F. Lopez
2-2 → 2-3
J. Cabal / R. Farah
2-1 → 2-2
J. Delgado / F. Lopez
1-1 → 2-1
J. Cabal / R. Farah
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Delgado / F. Lopez
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cabal / R. Farah
4-5 → 4-6
J. Delgado / F. Lopez
4-4 → 4-5
J. Cabal / R. Farah
4-3 → 4-4
J. Delgado / F. Lopez
3-3 → 4-3
J. Cabal / R. Farah
3-2 → 3-3
J. Delgado / F. Lopez
2-2 → 3-2
J. Cabal / R. Farah
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
J. Delgado / F. Lopez
0-2 → 1-2
J. Cabal / R. Farah
0-1 → 0-2
J. Delgado / F. Lopez
0-0 → 0-1
C. Hewitt vs J. Mackenzie
Il match deve ancora iniziare
K. Chen vs O.Page
Il match deve ancora iniziare
R. Lawlor / J. Lee vs Y. Alexandrescou / R. Tabata
Il match deve ancora iniziare
Court 18 – Ore: 12:00am
R. Lawlor vs T. Boogaard
Slam Wimbledon
R. Lawlor•
0
6
0
T. Boogaard [11]
0
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Lawlor
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Lawlor
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
T. Boogaard
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
R. Lawlor
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
T. Boogaard
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
X. Sun vs T. Frodin
Il match deve ancora iniziare
D. Brand / P. Chabalgoity vs M. Antonius / A. Johnson
Il match deve ancora iniziare
A. Pircher / R. Yoshida vs M. Lei / Y. Lin
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – Ore: 12:00am
Y. Qu
vs M. Thamm
Slam Wimbledon
Y. Qu
0
6
0
M. Thamm [9]•
0
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Qu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 4-2
Y. Qu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
M. Thamm
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
J. Kovackova vs E. Eigelsbach
Il match deve ancora iniziare
V. Reisach vs Z. Nurlanuly
Il match deve ancora iniziare
M. Domenc / D. Jade vs V. Gonzalez-Galino / T. Konduri
Il match deve ancora iniziare
J. Kovackova / K. Zajickova vs A. James / S. Larraya Guidi
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ore: 12:00am
C. Doig vs D. Kisimov
Slam Wimbledon
C. Doig
30
6
1
D. Kisimov [9]•
40
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Kisimov
0-15
0-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
D. Kisimov
None-None
0-30
0-40
15-40
30-40
40-A
0-0 → 1-0
J. Secord vs D. Pagani
Il match deve ancora iniziare
I. Wobker / D. Zoldakova vs L. Chang / M. Sohns
Il match deve ancora iniziare
J. Bolivar Idarraga / D. Pagani vs H. Kawanishi / K. Watanabe
Il match deve ancora iniziare
R. Neimanis / M. Todoran vs J. Secord / D. Zhalgasbay
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ore: 12:00am
T. Konduri vs J. Lee
Slam Wimbledon
T. Konduri•
0
4
0
J. Lee
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Konduri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
T. Konduri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
J. Lee
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
T. Konduri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Lee
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. Lee
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Makarova vs Y. Shao
Il match deve ancora iniziare
O. Ogunsakin / N. Raguin vs S. Azam / V. Reddy
Il match deve ancora iniziare
J. Hazelitt / W. Newman vs D. Britton / E. Griffiths
Il match deve ancora iniziare
P. Berezina / A. Cvetkovic vs E. Dotsenko / M. Thamm
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ore: 12:00am
A. Pircher
vs D. Britton
Slam Wimbledon
A. Pircher•
0
5
D. Britton
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Britton
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Pircher
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-A
3-2 → 3-3
D. Britton
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
A. Pircher
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
A-40
1-2 → 2-2
A. Pircher
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Pushkareva vs C. Clarke
Il match deve ancora iniziare
R. Ciurnelli / L. Sloboda vs R. Cozad / G. Goode
Il match deve ancora iniziare
C. Clarke / O. Traynor vs F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
Il match deve ancora iniziare
I. Pistola / G. Popa vs T. Frodin / M. Rajeshwaran Revathi
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ore: 12:00am
A. Paparkar
vs R. Tabata
Slam Wimbledon
A. Paparkar
0
6
4
R. Tabata•
0
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Tabata
15-0
30-0
40-0
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
R. Tabata
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
A. Paparkar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
R. Tabata
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
R. Tabata
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
C. Esquiva Banuls vs J. Preston
Il match deve ancora iniziare
P. Skliar vs M. Burcescu
Il match deve ancora iniziare
L. Miguel / Z. Sesko vs K. Pantaratorn / A. Paparkar
Il match deve ancora iniziare
V. Barros / N. Leme Da Silva vs M. Pop / A. Tu
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 12:00am
G. Lazarte
vs A. Lapthorne
Slam Wimbledon
G. Lazarte
30
5
A. Lapthorne•
40
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Lapthorne
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
G. Lazarte
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
A. Lapthorne
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
B. Bartram / T. Miki vs S. Houdet / Z. Ji
Il match deve ancora iniziare
K. Montjane / L. Shuker vs K. Chasteau / J. Griffioen
Il match deve ancora iniziare
A. Bernal / C. Oosthuizen vs X. Li / Z. Wang
Il match deve ancora iniziare
Court 15 – Ore: 12:00am
A. Kaplan
vs S. Schroder
Slam Wimbledon
A. Kaplan
0
0
0
S. Schroder [2]•
0
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Schroder
15-0
15-15
40-15
40-30
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kaplan
0-15
30-15
40-15
40-40
40-A
40-40
40-A
0-4 → 0-5
A. Kaplan
None-None
15-0
15-15
15-30
30-40
0-0 → 0-1
G. Sasson vs J. Woodman
Il match deve ancora iniziare
Y. Kamiji / Z. Zhu vs J. Bos / L. De Greef
Il match deve ancora iniziare
Court 17 – Ore: 12:00am
N. Vink
vs G. Slade
Slam Wimbledon
N. Vink [1]•
15
6
2
G. Slade
0
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Slade
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
G. Slade
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Vink
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-0 → 6-0
G. Slade
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
G. Fernandez / T. Oda vs S. Lysov / A. Penney
Il match deve ancora iniziare
D. Caverzaschi / C. Ratzlaff vs M. De la Puente / R. Spaargaren
Il match deve ancora iniziare
D. De Groot / A. Van Koot vs L. Guo / M. Ohtani
Il match deve ancora iniziare
To be arranged 1 – Ore: 6:00pm
M. Rybarikova
/ L. Safarova
vs A. Kerber
/ A. Petkovic
Il match deve ancora iniziare
T. Haas / M. Hingis vs R. Krajicek / A. Keothavong
Il match deve ancora iniziare
114° nel ranking pre-Wimbledon, 63° nel live
Cobolli nettamente favorito se non combina disastri…una vera fortuna trovare Fery che non so neanche che numero sia nel ranking!
I match femminili è impossibile pronosticarli per me, boh non so dire, sono sempre 50 e 50
Oggi la Paolini se la gioca. Dipende molto dalla Kostyuk, se sarà versione finale di Madrid, non ci sarà scampo, se invece sarà la versione semifinale a Parigi, dove era nervosa e sparacchiava ovunque, sarà più aperta.
Per quanto riguarda il doppio: ieri Pavic l’ho visto male, vediamo se era solo una brutta giornata col feeling della palla o se invece è un periodo no. Quest’anno lui e Arevalo stanno 0 titoli e due finali perse, non benissimo. Speriamo oggi diano il colpo di coda.
Vero quello che dici ma…
…credo che per noi italiani sia già importante essere qui, oggi!!
In un certo senso siamo stati “viziati” da Sinner, che fa notizia solo quando non arriva in finale.
Oltretutto anche quest’anno è il primo giocatore già qualificato per le Finals, un FENOMENO!
io viaggerei molto basso oggi. ci possono essere grandi soddisfazioni ma anche il rischio di cocenti sconfitte quindi….aspettiamo. C’è anche da dire che farà davvero caldo e quindi vedo leggermente favorito Flavio…per Paolini difficile dirlo.
Se decide di giocare il primo set e non fa come contro Zverev , gli è costato il titolo al Roland e con Khachanov 6/0, allora non vedo grossi problemi per raggiungere la semifinale .
Oggi sul Campo Centrale di Wimbledon si parlerà in italiano…
…gran bella soddisfazione!!!
Forza A Z Z U R R I 😉 😉
Ecco,ho trovato le statistiche, sapevo che doveva essere comunque top 3.
Sabalenka 36-6 85,7%
Kostyuk 26-5 83,9%
Muchova 34-8 81%
Svitolina 35-10 77,8%
Andreeva 37-11 77,1%
Questo rafforzerebbe il discorso di tennista dell’anno, essendo partita molto dietro nelle gerarchie di inizio stagione.
È alè.
Entrambi favoriti, paolini al 60% Cobolli al 75%
@ Gaz (#4649847)
Una precisazione, bisogna spesso farlo, riflettendo poi sulle capacità di ricezione del forum.
Qualcuno direbbe: “Ma come, ieri hai messo la Kostyuk sul tuo personalissimo cartellino e oggi vai sull’over della Paolini”.
A parte che possono succedere entrambe se Kostyuk vince 6-3 4-6 6-3,io non ho cambiato idea,temo che vincerà Kostyuk,ma in una giocata non vale la pena giocarti una quota così bassa,allora conviene scegliere un qualcosa di più remunerativo,o il 2-0 Kostyuk o l’over games della Paolini,e siccome credo che non sarà match a senso unico,ma che Paolini possa fare una presentazione degna, ecco che ho optato per la seconda.
Temo che vincerà Kostyuk? si,ma se vince Paolini ragazzi,la cosa non è che debba sorprendere qualcuno, secondo me comunque la Noskova sarà la finalista,o una riserva su Kostyuk, prima vorrei vederla in questo quarto, ammesso e non concesso che vinca.
Comunque a livello di teste di serie fino ai quarti almeno, Sinner, Zverev, Aliassime, Djokovic, Fritz, Cobolli…unica sorpresa Fery…come quantità di top 10 livello molto più alto qui che a Parigi.
Ci sono italiani in gara e certamente la copertina spetta per precedenza al tennis maschile: Cobolli.
Ma io vorrei parlare, visto che c’è la possibilità, visto che l’avversaria oggi della Paolini.
Mancano ancora mesi agli awards di fine anno,ma se dovessi scegliere al momento,dopo più di 6 mesi la tennista del 2026 penserei a Marta Kostyuk,non so se si possa chiamare l’anno della consacrazione, perché è ancora troppo prematuro per poter delineare un programma di consacrazione,ma certamente non guasterebbe come tennista dell’anno, l’unica che come precocità è stata più precoce di Mirra,solo che Andreeva non ha poi conosciuto fermate.
Tra un po sarà quasi un top ten,ma la cosa più rilevante è che è la numero 8 al mondo della race,dopo 6 mesi,Senza aver partecipato neanche a tanti eventi.
È numero 8 della race e questo penso che sia solo il suo ottavo o nono torneo della stagione,ha saltato il torneo di Roma e ha saltato tutta la stagione su erba,ha però maturato una percentuale di vittorie altissima,forse da top 3, infatti si presenta a questo match con una striscia di 20-1.
Lei ha programmato di passare dal RG a WB senza una sola competizione su erba e però è talmente al top che è arrivato il risultato, perché un quarto di finale è già un gran risultato, anche in caso di sconfitta solo 4 tenniste avranno fatto meglio di lei.
I Bookmakers infatti sono infatti impietosi oggi sulle possibilità della Paolini,io non sono così pessimista.
Non pubblico le mie giocate, pubblico spesso i miei cartellini personali di giornata,ma raramente coincidono con le mie bolle, perché ci sono inseriti anche altri eventi o perché preferisco giocare certi match in altre modalità.
Oggi farò uno strappo alla regola, tanto non vincerò, semplicemente per dimostrare che non penso ad una sconfitta scritta e per la straordinarietà di questa bolla.
Svizzera- Colombia
Risultato esatto 0-0 @7,25
Noskova- Mertens 2-0 @2,50
Paolini over 11,5 @1,97
Totale @35,70
Giocata 3€ potenziale vincita 107,10€
Cobolli ha sterzato, ha l’occasione per schizzare in alto, tra i 5, dovrà giocare in maniera intelligente, è nettamente più forte di Fery, anche se l’inglese è onfire. Jasmine non è ancora nella forma di due anni fa, ma ha battuto eala che ritengo fortissima ed è tanta autostima dopo un periodo di emme. L’ucraina è la Zverev femminile, dura è, può comunque giocare le sue carte tra cui la garra. Forza azzurri!!
Falvio ha ottime opportunità, ovviamente è sempre da giocare, ma paret favorito.
JAs parte sfavorita, è vero, ma è giocatrice che quando ingrana è durissima da battere ed è soggetta a periodi di alti importanti.
Già con Eeala pareva chiusa e, invece, ha fatto ungrandissimo match.
Manco a dirlo entrambi, per ragioni diverse, si giocano una grandissima opportunità.
Bravo Fery ad arrivare fin qui! Sei andato oltre le aspettative e hai dato una speranza agli inglesi…ma può bastare così, ora é il momento di Flavio.
Invece Jas vince nonostante sia sfavorita, perché un underdog ci va é quella é la bistrattata Paolini.
Per Flavio avrei preferito Dimitrov, che per quanto abbia il doppio del talento del ragazzino inglese, è un perdente nato.
Il nostro è comunque favorito (e non di poco) al netto di virus vari ed eventuali come nello sfortunato precedente a Melbourne.
Fisicamente mi sembra a posto e mentalmente sul pezzo. Fery, non si da mai per vinto Peró (anche in situazioni di grande svantaggio) e sembra non soffrire certi palcoscenici. Sarà battaglia.
Paolini sta salendo di condizione match dopo match. Trova una delle più toniche di questo Maggio-Luglio ‘26
Kostyuk le è superiore ma, a memoria, qualche giornata in cui risulta meno efficace e vittima dell’ emotività la ricordo.
Restare lì, attaccata al match, potrebbe premiare la sua notevole grinta.
Kostyuk è fortissima ma quando non imbrocca la giornata giusta è anche parecchio fallosa…si può sicuramente fare. Forza Jasmine!
Tra Flavio e Jasmine do più chance al primo, che vorrà pure rifarsi su Fery per la sconfitta degli AO. Kostyuk è davvero in forma, non sarà facile disinnescarla per Jas.
La nuova normalità: una volta era una festa avere un italiano nella seconda settimana. Oggi in 2 giocano i Quarti.
E non su un campo qualunque…sul Centrale! 😎 😎
PS: e non sono nemmeno gli ultimi rimasti…
Per la Paolini oggi è veramente tosta. Speriamo ci sia Federer in tribuna che gli sia da stimolo. Cobolli è in versione 007 Missione da compiere. Per il giovane inglese di genitori francesi la tua partecipazione finisce qui