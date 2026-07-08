Wimbledon 2026 - Day 10 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Oggi in campo Jasmine Paolini e Flavio Cobolli alla caccia delle Semifinali (LIVE)

08/07/2026 11:40 21 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  8 Luglio 2026

21°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore principali
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 8 Luglio
08:00
23°
09:00
25°
10:00
27°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
32°
15:00
33°
17:00
34°
20:00
32°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per i quarti di finale sull’erba
🎾  Programma del giorno — 8 Luglio
🎾
Wimbledon · Quarti di Finale
Quarti di Finale · Erba
QF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Quarti di Finale
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
M. Kostyuk UKR vs J. Paolini ITA

Il match deve ancora iniziare

F. Cobolli ITA vs A. Fery GBR

Il match deve ancora iniziare



No.1 Court – Ore: 2:00pm
L. Noskova CZE vs E. Mertens BEL

Il match deve ancora iniziare

T. Fritz USA vs A. Zverev GER

Il match deve ancora iniziare




No.2 Court – Ore: 12:00am
F. Fognini ITA / L. Hewitt AUS vs R. Lindstedt SWE / H. Tecau ROU
Slam Wimbledon
F. Fognini / L. Hewitt
0
6
2
R. Lindstedt / H. Tecau
0
3
1
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M. Arevalo ESA / M. Pavic CRO vs J. Cash GBR / L. Glasspool GBR

Il match deve ancora iniziare

K. Piter POL / A. Siskova CZE vs G. Dabrowski CAN / L. Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

E. Bouchard CAN / A. Kontaveit EST vs V. King USA / Y. Shvedova KAZ

Il match deve ancora iniziare




No.3 Court – Ore: 12:00am
A. Hewett GBR / G. Reid GBR vs T. Egberink NED / M. Ter Hofte NED
Slam Wimbledon
A. Hewett / G. Reid [1]
30
6
0
T. Egberink / M. Ter Hofte
15
1
0
Mostra dettagli

K. Krawietz GER / T. Puetz GER vs S. Doumbia FRA / F. Reboul FRA

Il match deve ancora iniziare

E. Perez AUS / D. Schuurs NED vs S. Aoyama JPN / E. Liang TPE

Il match deve ancora iniziare

M. Philippoussis AUS / C. Black ZIM vs G. Rusedski GBR / J. Konta GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 12:00am
J. Delgado GBR / F. Lopez ESP vs J. Cabal COL / R. Farah COL

Slam Wimbledon
J. Delgado / F. Lopez
0
4
2
J. Cabal / R. Farah
0
6
3
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C. Hewitt AUS vs J. Mackenzie GER

Il match deve ancora iniziare

K. Chen TPE vs O.Page GBR

Il match deve ancora iniziare

R. Lawlor GBR / J. Lee USA vs Y. Alexandrescou FRA / R. Tabata JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 18 – Ore: 12:00am
R. Lawlor GBR vs T. Boogaard NED

Slam Wimbledon
R. Lawlor
0
6
0
T. Boogaard [11]
0
4
3
Mostra dettagli

X. Sun CHN vs T. Frodin USA

Il match deve ancora iniziare

D. Brand ISR / P. Chabalgoity BRA vs M. Antonius USA / A. Johnson USA

Il match deve ancora iniziare

A. Pircher AUT / R. Yoshida JPN vs M. Lei CHN / Y. Lin CHN

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – Ore: 12:00am
Y. Qu CHN vs M. Thamm GER
Slam Wimbledon
Y. Qu
0
6
0
M. Thamm [9]
0
2
0
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J. Kovackova CZE vs E. Eigelsbach GER

Il match deve ancora iniziare

V. Reisach GER vs Z. Nurlanuly KAZ

Il match deve ancora iniziare

M. Domenc FRA / D. Jade FRA vs V. Gonzalez-Galino ESP / T. Konduri USA

Il match deve ancora iniziare

J. Kovackova CZE / K. Zajickova CZE vs A. James JAM / S. Larraya Guidi ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 12:00am
C. Doig RSA vs D. Kisimov BUL

Slam Wimbledon
C. Doig
30
6
1
D. Kisimov [9]
40
4
1
Mostra dettagli

J. Secord USA vs D. Pagani ARG

Il match deve ancora iniziare

I. Wobker GER / D. Zoldakova CZE vs L. Chang USA / M. Sohns USA

Il match deve ancora iniziare

J. Bolivar Idarraga COL / D. Pagani ARG vs H. Kawanishi JPN / K. Watanabe JPN

Il match deve ancora iniziare

R. Neimanis LAT / M. Todoran ROU vs J. Secord USA / D. Zhalgasbay KAZ

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ore: 12:00am
T. Konduri USA vs J. Lee USA

Slam Wimbledon
T. Konduri
0
4
0
J. Lee
0
6
0
Mostra dettagli

M. Makarova IOA vs Y. Shao CHN

Il match deve ancora iniziare

O. Ogunsakin NGR / N. Raguin BOT vs S. Azam USA / V. Reddy USA

Il match deve ancora iniziare

J. Hazelitt USA / W. Newman USA vs D. Britton GBR / E. Griffiths GBR

Il match deve ancora iniziare

P. Berezina IOA / A. Cvetkovic SRB vs E. Dotsenko IOA / M. Thamm GER

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 12:00am
A. Pircher AUT vs D. Britton GBR
Slam Wimbledon
A. Pircher
0
5
D. Britton
0
4
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A. Pushkareva IOA vs C. Clarke USA

Il match deve ancora iniziare

R. Ciurnelli ITA / L. Sloboda SVK vs R. Cozad USA / G. Goode USA

Il match deve ancora iniziare

C. Clarke USA / O. Traynor USA vs F. Dorofeeva-Rybas IOA / A. Pushkareva IOA

Il match deve ancora iniziare

I. Pistola ITA / G. Popa ROU vs T. Frodin USA / M. Rajeshwaran Revathi IND

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – Ore: 12:00am
A. Paparkar IND vs R. Tabata JPN
Slam Wimbledon
A. Paparkar
0
6
4
R. Tabata
0
2
1
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C. Esquiva Banuls ESP vs J. Preston USA

Il match deve ancora iniziare

P. Skliar UKR vs M. Burcescu ROU

Il match deve ancora iniziare

L. Miguel BRA / Z. Sesko SLO vs K. Pantaratorn THA / A. Paparkar IND

Il match deve ancora iniziare

V. Barros BRA / N. Leme Da Silva BRA vs M. Pop ROU / A. Tu USA

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 12:00am
G. Lazarte ARG vs A. Lapthorne GBR
Slam Wimbledon
G. Lazarte
30
5
A. Lapthorne
40
5
Mostra dettagli

B. Bartram GBR / T. Miki JPN vs S. Houdet FRA / Z. Ji CHN

Il match deve ancora iniziare

K. Montjane RSA / L. Shuker GBR vs K. Chasteau FRA / J. Griffioen NED

Il match deve ancora iniziare

A. Bernal COL / C. Oosthuizen GBR vs X. Li CHN / Z. Wang CHN

Il match deve ancora iniziare




Court 15 – Ore: 12:00am
A. Kaplan TUR vs S. Schroder NED
Slam Wimbledon
A. Kaplan
0
0
0
S. Schroder [2]
0
6
5
Mostra dettagli

G. Sasson ISR vs J. Woodman AUS

Il match deve ancora iniziare

Y. Kamiji JPN / Z. Zhu CHN vs J. Bos NED / L. De Greef NED

Il match deve ancora iniziare




Court 17 – Ore: 12:00am
N. Vink NED vs G. Slade GBR
Slam Wimbledon
N. Vink [1]
15
6
2
G. Slade
0
0
1
Mostra dettagli

G. Fernandez ARG / T. Oda JPN vs S. Lysov ISR / A. Penney GBR

Il match deve ancora iniziare

D. Caverzaschi ESP / C. Ratzlaff USA vs M. De la Puente ESP / R. Spaargaren NED

Il match deve ancora iniziare

D. De Groot NED / A. Van Koot NED vs L. Guo CHN / M. Ohtani JPN

Il match deve ancora iniziare




To be arranged 1 – Ore: 6:00pm
M. Rybarikova SVK / L. Safarova CZE vs A. Kerber GER / A. Petkovic GER
Il match deve ancora iniziare

T. Haas GER / M. Hingis SUI vs R. Krajicek NED / A. Keothavong GBR

Il match deve ancora iniziare

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21 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

JOA20 (Guest) 08-07-2026 12:51

Scritto da Silvy__89
Cobolli nettamente favorito se non combina disastri…una vera fortuna trovare Fery che non so neanche che numero sia nel ranking!

114° nel ranking pre-Wimbledon, 63° nel live

 21
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Silvy__89 08-07-2026 12:49

Cobolli nettamente favorito se non combina disastri…una vera fortuna trovare Fery che non so neanche che numero sia nel ranking!
I match femminili è impossibile pronosticarli per me, boh non so dire, sono sempre 50 e 50

 20
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PliskoNotBot (Guest) 08-07-2026 12:34

Oggi la Paolini se la gioca. Dipende molto dalla Kostyuk, se sarà versione finale di Madrid, non ci sarà scampo, se invece sarà la versione semifinale a Parigi, dove era nervosa e sparacchiava ovunque, sarà più aperta.

Per quanto riguarda il doppio: ieri Pavic l’ho visto male, vediamo se era solo una brutta giornata col feeling della palla o se invece è un periodo no. Quest’anno lui e Arevalo stanno 0 titoli e due finali perse, non benissimo. Speriamo oggi diano il colpo di coda.

 19
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JannikUberAlles 08-07-2026 12:22

Scritto da livio
io viaggerei molto basso oggi. ci possono essere grandi soddisfazioni ma anche il rischio di cocenti sconfitte quindi….aspettiamo. C’è anche da dire che farà davvero caldo e quindi vedo leggermente favorito Flavio…per Paolini difficile dirlo.

Vero quello che dici ma…

…credo che per noi italiani sia già importante essere qui, oggi!!

In un certo senso siamo stati “viziati” da Sinner, che fa notizia solo quando non arriva in finale.

Oltretutto anche quest’anno è il primo giocatore già qualificato per le Finals, un FENOMENO!

 18
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livio (Guest) 08-07-2026 12:03

io viaggerei molto basso oggi. ci possono essere grandi soddisfazioni ma anche il rischio di cocenti sconfitte quindi….aspettiamo. C’è anche da dire che farà davvero caldo e quindi vedo leggermente favorito Flavio…per Paolini difficile dirlo.

 17
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Giambitto 08-07-2026 11:46

Se decide di giocare il primo set e non fa come contro Zverev , gli è costato il titolo al Roland e con Khachanov 6/0, allora non vedo grossi problemi per raggiungere la semifinale .

 16
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JannikUberAlles 08-07-2026 11:16

Oggi sul Campo Centrale di Wimbledon si parlerà in italiano…

…gran bella soddisfazione!!!

Forza A Z Z U R R I 😉 😉

 15
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Gaz (Guest) 08-07-2026 11:15

Ecco,ho trovato le statistiche, sapevo che doveva essere comunque top 3.

Sabalenka 36-6 85,7%
Kostyuk 26-5 83,9%
Muchova 34-8 81%
Svitolina 35-10 77,8%
Andreeva 37-11 77,1%

Questo rafforzerebbe il discorso di tennista dell’anno, essendo partita molto dietro nelle gerarchie di inizio stagione.

 14
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Gaz (Guest) 08-07-2026 11:06

Scritto da italo
Entrambi favoriti, paolini al 60% Cobolli al 75%

È alè.

 13
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italo (Guest) 08-07-2026 11:01

Entrambi favoriti, paolini al 60% Cobolli al 75%

 12
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Gaz (Guest) 08-07-2026 10:50

@ Gaz (#4649847)

Una precisazione, bisogna spesso farlo, riflettendo poi sulle capacità di ricezione del forum.
Qualcuno direbbe: “Ma come, ieri hai messo la Kostyuk sul tuo personalissimo cartellino e oggi vai sull’over della Paolini”.
A parte che possono succedere entrambe se Kostyuk vince 6-3 4-6 6-3,io non ho cambiato idea,temo che vincerà Kostyuk,ma in una giocata non vale la pena giocarti una quota così bassa,allora conviene scegliere un qualcosa di più remunerativo,o il 2-0 Kostyuk o l’over games della Paolini,e siccome credo che non sarà match a senso unico,ma che Paolini possa fare una presentazione degna, ecco che ho optato per la seconda.
Temo che vincerà Kostyuk? si,ma se vince Paolini ragazzi,la cosa non è che debba sorprendere qualcuno, secondo me comunque la Noskova sarà la finalista,o una riserva su Kostyuk, prima vorrei vederla in questo quarto, ammesso e non concesso che vinca.

 11
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Silvy__89 08-07-2026 10:30

Comunque a livello di teste di serie fino ai quarti almeno, Sinner, Zverev, Aliassime, Djokovic, Fritz, Cobolli…unica sorpresa Fery…come quantità di top 10 livello molto più alto qui che a Parigi.

 10
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Gaz (Guest) 08-07-2026 10:23

Ci sono italiani in gara e certamente la copertina spetta per precedenza al tennis maschile: Cobolli.
Ma io vorrei parlare, visto che c’è la possibilità, visto che l’avversaria oggi della Paolini.

Mancano ancora mesi agli awards di fine anno,ma se dovessi scegliere al momento,dopo più di 6 mesi la tennista del 2026 penserei a Marta Kostyuk,non so se si possa chiamare l’anno della consacrazione, perché è ancora troppo prematuro per poter delineare un programma di consacrazione,ma certamente non guasterebbe come tennista dell’anno, l’unica che come precocità è stata più precoce di Mirra,solo che Andreeva non ha poi conosciuto fermate.
Tra un po sarà quasi un top ten,ma la cosa più rilevante è che è la numero 8 al mondo della race,dopo 6 mesi,Senza aver partecipato neanche a tanti eventi.
È numero 8 della race e questo penso che sia solo il suo ottavo o nono torneo della stagione,ha saltato il torneo di Roma e ha saltato tutta la stagione su erba,ha però maturato una percentuale di vittorie altissima,forse da top 3, infatti si presenta a questo match con una striscia di 20-1.
Lei ha programmato di passare dal RG a WB senza una sola competizione su erba e però è talmente al top che è arrivato il risultato, perché un quarto di finale è già un gran risultato, anche in caso di sconfitta solo 4 tenniste avranno fatto meglio di lei.
I Bookmakers infatti sono infatti impietosi oggi sulle possibilità della Paolini,io non sono così pessimista.
Non pubblico le mie giocate, pubblico spesso i miei cartellini personali di giornata,ma raramente coincidono con le mie bolle, perché ci sono inseriti anche altri eventi o perché preferisco giocare certi match in altre modalità.
Oggi farò uno strappo alla regola, tanto non vincerò, semplicemente per dimostrare che non penso ad una sconfitta scritta e per la straordinarietà di questa bolla.

Svizzera- Colombia
Risultato esatto 0-0 @7,25
Noskova- Mertens 2-0 @2,50
Paolini over 11,5 @1,97
Totale @35,70
Giocata 3€ potenziale vincita 107,10€

 9
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Swinner (Guest) 08-07-2026 10:11

Cobolli ha sterzato, ha l’occasione per schizzare in alto, tra i 5, dovrà giocare in maniera intelligente, è nettamente più forte di Fery, anche se l’inglese è onfire. Jasmine non è ancora nella forma di due anni fa, ma ha battuto eala che ritengo fortissima ed è tanta autostima dopo un periodo di emme. L’ucraina è la Zverev femminile, dura è, può comunque giocare le sue carte tra cui la garra. Forza azzurri!!

 8
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Calvin (Guest) 08-07-2026 09:57

Falvio ha ottime opportunità, ovviamente è sempre da giocare, ma paret favorito.

JAs parte sfavorita, è vero, ma è giocatrice che quando ingrana è durissima da battere ed è soggetta a periodi di alti importanti.
Già con Eeala pareva chiusa e, invece, ha fatto ungrandissimo match.

Manco a dirlo entrambi, per ragioni diverse, si giocano una grandissima opportunità.

 7
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ProVax (Guest) 08-07-2026 09:41

Bravo Fery ad arrivare fin qui! Sei andato oltre le aspettative e hai dato una speranza agli inglesi…ma può bastare così, ora é il momento di Flavio.
Invece Jas vince nonostante sia sfavorita, perché un underdog ci va é quella é la bistrattata Paolini.

 6
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OspiteSgradito (Guest) 08-07-2026 09:31

Per Flavio avrei preferito Dimitrov, che per quanto abbia il doppio del talento del ragazzino inglese, è un perdente nato.
Il nostro è comunque favorito (e non di poco) al netto di virus vari ed eventuali come nello sfortunato precedente a Melbourne.
Fisicamente mi sembra a posto e mentalmente sul pezzo. Fery, non si da mai per vinto Peró (anche in situazioni di grande svantaggio) e sembra non soffrire certi palcoscenici. Sarà battaglia.

Paolini sta salendo di condizione match dopo match. Trova una delle più toniche di questo Maggio-Luglio ‘26
Kostyuk le è superiore ma, a memoria, qualche giornata in cui risulta meno efficace e vittima dell’ emotività la ricordo.
Restare lì, attaccata al match, potrebbe premiare la sua notevole grinta.

 5
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Nicox (Guest) 08-07-2026 09:31

Scritto da JOA20
Tra Flavio e Jasmine do più chance al primo, che vorrà pure rifarsi su Fery per la sconfitta degli AO. Kostyuk è davvero in forma, non sarà facile disinnescarla per Jas.

Kostyuk è fortissima ma quando non imbrocca la giornata giusta è anche parecchio fallosa…si può sicuramente fare. Forza Jasmine!

 4
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+1: Inox
JOA20 (Guest) 08-07-2026 09:20

Tra Flavio e Jasmine do più chance al primo, che vorrà pure rifarsi su Fery per la sconfitta degli AO. Kostyuk è davvero in forma, non sarà facile disinnescarla per Jas.

 3
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+1: Taxi Driver, Marco M.
Carlos Primero 08-07-2026 09:04

La nuova normalità: una volta era una festa avere un italiano nella seconda settimana. Oggi in 2 giocano i Quarti.
E non su un campo qualunque…sul Centrale! 😎 😎
PS: e non sono nemmeno gli ultimi rimasti…

 2
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+1: Detuqueridapresencia, Taxi Driver, Marco M., guido Guest
Leprotto (Guest) 08-07-2026 08:52

Per la Paolini oggi è veramente tosta. Speriamo ci sia Federer in tribuna che gli sia da stimolo. Cobolli è in versione 007 Missione da compiere. Per il giovane inglese di genitori francesi la tua partecipazione finisce qui

 1
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+1: Detuqueridapresencia, Taxi Driver, Marco M.