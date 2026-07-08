Challenger Trieste, Braunschweig, Newport, Iasi, Bogotà, Liegi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images
Challenger 75 Trieste
Trieste, Italia · 8 Luglio 2026
|🌧
|
24°C
Pioggia leggera iniziale, poi migliora · Picco 31°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, poi nuvole intermittenti e schiarite
|PIOGGIA
|Pioggia leggera nelle condizioni iniziali, poi assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 8 Luglio
|
09:00
☁
21°
|
10:00
☁
23°
|
11:00
☁
24°
|
12:00
☁
26°
|
13:00
☁
28°
|
14:00
⛅
30°
|
15:00
⛅
31°
|
16:00
⛅
31°
|
18:00
⛅
30°
|
21:00
☁
28°
⚠ Pioggia leggera iniziale: campo da verificare, poi condizioni migliori per il 2° turno
🎾 Programma del giorno — 8 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 75 R2
🌧 Pioggia iniziale
⚠ Da verificare
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
12:30 M. Ribecai vs M. Dodig
Il match deve ancora iniziare
14:30 L. Neumayer vs G. I. Justo
Il match deve ancora iniziare
16:45 H. Squire vs F. Passaro
Il match deve ancora iniziare
20:00 A. Pellegrino vs R. Brancaccio
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Iasi
Iasi, Romania · 8 Luglio 2026
|🌧
|
23°C
Rovesci e temporali · Picco 26°C
|
|CIELO
|Nuvoloso o prevalentemente nuvoloso per gran parte della giornata
|PIOGGIA
|Rovesci al mattino e nel primo pomeriggio, allerta temporali attiva
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 8 Luglio
|
10:00
🌧
24°
|
11:00
☁
25°
|
12:00
☁
26°
|
13:00
☁
24°
|
14:00
🌧
23°
|
15:00
🌧
22°
|
16:00
☁
20°
|
18:00
☁
19°
|
21:00
☁
18°
|
23:00
⛅
16°
⚠ Rovesci e allerta temporali: 2° turno sulla terra fortemente da monitorare
🎾 Programma del giorno — 8 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 100 R2
🌧 Rovesci
⚠ Allerta temporali
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 12:30
Ilia Simakin vs Lautaro Midon
ATP Iasi
Ilia Simakin•
0
0
Lautaro Midon
15
0
Pedro Martinez vs Maks Kasnikowski
Il match deve ancora iniziare
Zsombor Piros vs Damir Dzumhur (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Vijay Sundar Prashanth / Ramkumar Ramanathan vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 12:30
Tim Ruehl / Mick Veldheer vs Gabriel Ghetu / Stefan Horia Haita
ATP Iasi
Tim Ruehl / Mick Veldheer [3]
0
1
Gabriel Ghetu / Stefan Horia Haita•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Ruehl / Veldheer
0-2 → 1-2
G. Ghetu / Horia Haita
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 0-2
T. Ruehl / Veldheer
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 0-1
Jerome Kym vs Sascha Gueymard Wayenburg (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Cezar Cretu / Stefan Palosi
Il match deve ancora iniziare
Siddhant Banthia / Alexander Donski vs Inigo Cervantes / Denys Molchanov
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 12:30
Arjun Kadhe
/ Marcelo Zormann
vs Erik Grevelius
/ Adam Heinonen
ATP Iasi
Arjun Kadhe / Marcelo Zormann
0
0
Erik Grevelius / Adam Heinonen•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kadhe / Zormann
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 0-2
E. Grevelius / Heinonen
0-0 → 0-1
Szymon Kielan / David Poljak vs Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski
Il match deve ancora iniziare
Zdenek Kolar / Maximilian Neuchrist vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Liege
Liege, Belgio · 8 Luglio 2026
|⛅
|
19°C
Nuvole e schiarite · Picco 26°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti al mattino, poi ampie schiarite
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 8 Luglio
|
09:00
⛅
19°
|
10:00
⛅
20°
|
11:00
☀
21°
|
12:00
⛅
23°
|
13:00
⛅
24°
|
14:00
☁
24°
|
15:00
⛅
25°
|
17:00
⛅
26°
|
20:00
☀
25°
|
22:00
☀
22°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 2° turno sulla terra
🎾 Programma del giorno — 8 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 50 R2
⛅ Nuvole e schiarite
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:00
Emilien Demanet vs Lorenzo Giustino
ATP Liege
Emilien Demanet
3
4
Lorenzo Giustino [4]
6
6
Vincitore: Giustino
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Giustino
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
E. Demanet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
E. Demanet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Demanet
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
E. Demanet
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
L. Giustino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Luca Staeheli vs Jack Loge
Il match deve ancora iniziare
Philip Henning / Courtney John Lock vs Emilien Demanet / Niels Ratiu
Il match deve ancora iniziare
Miguel Damas vs Gilles Arnaud Bailly (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
David Tixhon / Edouard Villoslada vs Madhwin Kamath / Atharva Sharma
ATP Liege
David Tixhon / Edouard Villoslada
4
2
Madhwin Kamath / Atharva Sharma
6
6
Vincitore: Kamath / Sharma
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kamath / Sharma
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
2-5 → 2-6
D. Tixhon / Villoslada
15-0
15-15
15-30
df
15-40
2-4 → 2-5
M. Kamath / Sharma
2-3 → 2-4
D. Tixhon / Villoslada
1-3 → 2-3
M. Kamath / Sharma
1-2 → 1-3
D. Tixhon / Villoslada
0-2 → 1-2
M. Kamath / Sharma
0-1 → 0-2
D. Tixhon / Villoslada
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kamath / Sharma
4-5 → 4-6
D. Tixhon / Villoslada
4-4 → 4-5
M. Kamath / Sharma
3-4 → 4-4
D. Tixhon / Villoslada
2-4 → 3-4
M. Kamath / Sharma
2-3 → 2-4
D. Tixhon / Villoslada
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
M. Kamath / Sharma
1-2 → 2-2
D. Tixhon / Villoslada
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
0-2 → 1-2
M. Kamath / Sharma
0-1 → 0-2
D. Tixhon / Villoslada
0-0 → 0-1
Geoffrey Blancaneaux / Matteo Martineau vs Saba Purtseladze / Niklas Schell
Il match deve ancora iniziare
Sandro Kopp vs Manas Dhamne
ATP Liege
Sandro Kopp
0
0
Manas Dhamne
0
0
Maxime Chazal / Jack Loge vs Oliver Johansson / Volodoymyr Uzhylovskyi
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 11:00
Jason Taylor / Jack Vance vs Sergey Betov / Jeffrey Chuan En Hsu
ATP Liege
Jason Taylor / Jack Vance
4
2
Sergey Betov / Jeffrey Chuan En Hsu [2]
6
6
Vincitore: Betov / Hsu
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Betov / Chuan En Hsu
2-5 → 2-6
J. Taylor / Vance
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
2-4 → 2-5
S. Betov / Chuan En Hsu
2-3 → 2-4
J. Taylor / Vance
1-3 → 2-3
S. Betov / Chuan En Hsu
0-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
J. Taylor / Vance
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
S. Betov / Chuan En Hsu
1-0 → 1-1
J. Taylor / Vance
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Betov / Chuan En Hsu
4-5 → 4-6
J. Taylor / Vance
3-5 → 4-5
S. Betov / Chuan En Hsu
3-4 → 3-5
J. Taylor / Vance
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 3-4
S. Betov / Chuan En Hsu
0-15
15-15
30-30
30-40
df
3-2 → 3-3
J. Taylor / Vance
2-2 → 3-2
S. Betov / Chuan En Hsu
2-1 → 2-2
J. Taylor / Vance
1-1 → 2-1
S. Betov / Chuan En Hsu
1-0 → 1-1
J. Taylor / Vance
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Yuichiro Inui / Tomohiro Masabayashi vs Tsung-Hao Huang / Baoluo Zheng
ATP Liege
Yuichiro Inui / Tomohiro Masabayashi•
15
0
Tsung-Hao Huang / Baoluo Zheng
15
0
Anthony Genov / Kai Wehnelt vs Mats Hermans / Ryan Nijboer
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Ifi / Cedric Stanke vs Piotr Pawlak / Franco Ribero
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Braunschweig
Braunschweig, Germania · 8 Luglio 2026
|⛅
|
16°C
Variabile e asciutto · Picco 23°C
|
|CIELO
|Parzialmente soleggiato e nuvole intermittenti durante il giorno
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 8 Luglio
|
09:00
☀
15°
|
10:00
⛅
17°
|
11:00
⛅
18°
|
12:00
⛅
19°
|
13:00
⛅
20°
|
14:00
⛅
21°
|
15:00
⛅
22°
|
17:00
⛅
23°
|
20:00
☀
20°
|
22:00
☀
17°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 2° turno sulla terra
🎾 Programma del giorno — 8 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 125 R2
⛅ Variabile
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Tenzer Center Court – ore 11:00
Diego Dedura vs Dalibor Svrcina
ATP Braunschweig
Diego Dedura
6
7
Dalibor Svrcina [7]
3
6
Vincitore: Dedura
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
df
3*-2
3*-3
4-3*
5-3*
6*-3
df
6-6 → 7-6
D. Dedura
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
D. Svrcina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Dedura
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
D. Svrcina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
D. Svrcina
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Dedura
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Max Schoenhaus vs Laslo Djere
ATP Braunschweig
Max Schoenhaus
0
0
Laslo Djere
0
0
Daniel Rincon vs Sebastian Ofner
Il match deve ancora iniziare
Jan Choinski vs Max Hans Rehberg (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Clamex Court – ore 11:00
Kenny De Schepper / Alejo Sanchez Quilez vs Marcelo Demoliner / Matej Vocel
ATP Braunschweig
Kenny De Schepper / Alejo Sanchez Quilez
1
4
Marcelo Demoliner / Matej Vocel [2]
6
6
Vincitore: Demoliner / Vocel
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Demoliner / Vocel
4-5 → 4-6
K. De Schepper / Sanchez Quilez
4-4 → 4-5
M. Demoliner / Vocel
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
4-3 → 4-4
K. De Schepper / Sanchez Quilez
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
M. Demoliner / Vocel
3-2 → 3-3
K. De Schepper / Sanchez Quilez
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
M. Demoliner / Vocel
2-1 → 2-2
K. De Schepper / Sanchez Quilez
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
M. Demoliner / Vocel
1-0 → 1-1
K. De Schepper / Sanchez Quilez
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Demoliner / Vocel
1-5 → 1-6
K. De Schepper / Sanchez Quilez
0-5 → 1-5
M. Demoliner / Vocel
0-4 → 0-5
K. De Schepper / Sanchez Quilez
0-3 → 0-4
M. Demoliner / Vocel
0-2 → 0-3
K. De Schepper / Sanchez Quilez
0-1 → 0-2
M. Demoliner / Vocel
0-0 → 0-1
Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki vs Filip Duda / Benjamin Kittay
ATP Braunschweig
Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki
0
6
0
Filip Duda / Benjamin Kittay•
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Chandrasekar / Yuzuki
5-3 → 6-3
F. Duda / Kittay
15-0
ace
15-15
15-30
40-30
ace
5-2 → 5-3
A. Chandrasekar / Yuzuki
4-2 → 5-2
F. Duda / Kittay
3-2 → 4-2
A. Chandrasekar / Yuzuki
2-2 → 3-2
F. Duda / Kittay
2-1 → 2-2
A. Chandrasekar / Yuzuki
1-1 → 2-1
F. Duda / Kittay
1-0 → 1-1
A. Chandrasekar / Yuzuki
0-15
15-15
ace
15-30
40-30
40-40
ace
0-0 → 1-0
Santiago Gonzalez / Diego Hidalgo vs Niels McDonald / Jannik Opitz
Il match deve ancora iniziare
Vincent Marysko / Max Schoenhaus vs Arthur Reymond / Luca Sanchez (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Ecovis Court – ore 11:00
John Sperle / Robert Strombachs vs Ignasi Forcano Aparicio / Mark Vervoort
ATP Braunschweig
John Sperle / Robert Strombachs
7
6
6
0
Ignasi Forcano Aparicio / Mark Vervoort•
5
7
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Forcano Aparicio / Vervoort
0-1
1-2
2-2
2-3
df
2-4
2-5
3-5
4-5
4-6
4-7
5-7
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sperle / Strombachs
0-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-3 → 6-3
I. Forcano Aparicio / Vervoort
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-2 → 5-3
J. Sperle / Strombachs
4-2 → 5-2
I. Forcano Aparicio / Vervoort
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-2 → 4-2
J. Sperle / Strombachs
2-2 → 3-2
I. Forcano Aparicio / Vervoort
2-1 → 2-2
J. Sperle / Strombachs
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
1-1 → 2-1
I. Forcano Aparicio / Vervoort
1-0 → 1-1
J. Sperle / Strombachs
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
ace
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
J. Sperle / Strombachs
5-6 → 6-6
I. Forcano Aparicio / Vervoort
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-5 → 5-6
J. Sperle / Strombachs
4-5 → 5-5
I. Forcano Aparicio / Vervoort
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
4-4 → 4-5
J. Sperle / Strombachs
3-4 → 4-4
I. Forcano Aparicio / Vervoort
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-3 → 3-4
J. Sperle / Strombachs
2-3 → 3-3
I. Forcano Aparicio / Vervoort
2-2 → 2-3
J. Sperle / Strombachs
1-2 → 2-2
I. Forcano Aparicio / Vervoort
0-2 → 1-2
J. Sperle / Strombachs
0-1 → 0-2
I. Forcano Aparicio / Vervoort
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Orlando Luz / Rafael Matos vs Ariel Behar / Matthew Romios
Il match deve ancora iniziare
Reid Jarvis / Jamie Vance vs Filip Pieczonka / Michael Vrbensky
Il match deve ancora iniziare
Ivan Liutarevich / Miguel Reyes-Varela vs Bruno Pujol Navarro / David Vega Hernandez
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Nottingham 4
Nottingham, Regno Unito · 8 Luglio 2026
|☀
|
21°C
Soleggiato e caldo · Picco 31°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 8 Luglio
|
08:00
☀
21°
|
09:00
☀
23°
|
10:00
☀
24°
|
11:00
☀
26°
|
12:00
☀
28°
|
13:00
☀
29°
|
14:00
☀
30°
|
15:00
☀
30°
|
17:00
☀
31°
|
21:00
☀
27°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni ottime per il 2° turno sull’erba
🎾 Programma del giorno — 8 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Main Draw
2° Turno · Erba
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CH 50 R2
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 13:00
Ivan Ivanov vs Lui Maxted
Il match deve ancora iniziare
Patrick Brady vs Alastair Gray
Il match deve ancora iniziare
Cian Maguire / Vladislav Melnic vs Alberto Barroso Campos / Luca Castelnuovo
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:00
Clement Chidekh vs Alberto Barroso Campos
ATP Nottingham
Clement Chidekh [1]
30
6
1
Alberto Barroso Campos•
30
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Barroso Campos
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Barroso Campos
5-2 → 5-3
A. Barroso Campos
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
A. Barroso Campos
3-0 → 3-1
C. Chidekh
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
A. Barroso Campos
1-0 → 2-0
Arda Azkara / S Mert Ozdemir vs Nicolas Parizzia / Filippo Romano
Il match deve ancora iniziare
Matteo Covato / Dinko Dinev vs Tom Hands / Matthew Summers
Il match deve ancora iniziare
Sam Ryan Ziegann / Ryan Seggerman vs Daniel De Jonge / Niels Visker
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 12:00
Yi Zhou vs Daniel De Jonge
ATP Nottingham
Yi Zhou [3]
0
6
Daniel De Jonge•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Zhou
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
D. De Jonge
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Y. Zhou
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-5 → 4-5
D. De Jonge
15-0
30-0
30-15
30-30
ace
2-3 → 2-4
Y. Zhou
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-2 → 2-3
D. De Jonge
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Igor Marcondes / Nikola Slavic vs Mitsuki Wei Kang Leong / Michael Zhu
Il match deve ancora iniziare
Jesse Delaney / Yamato Sueoka vs Liam Hignett / Marcus Walters
Il match deve ancora iniziare
Robin Catry / Maxime Janvier vs Guillaume Dalmasso / Patrick Zahraj
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Newport
Newport, USA · 8 Luglio 2026
|🌧
|
18°C
Rovesci iniziali, poi schiarite · Picco 25°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, poi schiarite e tempo prevalentemente soleggiato
|PIOGGIA
|Rovesci nelle prime ore, poi assente nella fascia centrale
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 8 Luglio
|
03:00
🌧
18°
|
04:00
☁
18°
|
05:00
☁
18°
|
06:00
☁
18°
|
08:00
☁
19°
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09:00
☁
20°
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10:00
⛅
21°
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11:00
⛅
22°
|
12:00
☀
24°
|
14:00
☀
25°
⚠ Rovesci iniziali: erba da verificare, poi condizioni in miglioramento per il 1° turno
🎾 Programma del giorno — 8 Luglio
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🎾
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ATP Challenger 125 · Main Draw
1° Turno · Erba
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CH 125 R1
🌧 Rovesci iniziali
⚠ Da verificare
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Center Court 1 – ore 17:00
Mackenzie McDonald vs Adam Walton
Il match deve ancora iniziare
August Holmgren vs Tristan Schoolkate
Il match deve ancora iniziare
Center Court 2 – ore 17:00
Adrian Mannarino vs Remy Bertola
Il match deve ancora iniziare
Hayato Matsuoka vs Alex Michelsen
Il match deve ancora iniziare
Murphy Cassone vs Darwin Blanch
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 17:00
Bernard Tomic vs Braden Shick
Il match deve ancora iniziare
James McCabe vs Jason Jung
Il match deve ancora iniziare
Stefan Kozlov vs Yibing Wu
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 17:00
Arthur Gea vs Tyler Zink
Il match deve ancora iniziare
Alexis Galarneau vs Juan Pablo Ficovich
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 17:00
Aleksandar Vukic vs Liam Broady
Il match deve ancora iniziare
Daniil Glinka vs Yunchaokete Bu
Il match deve ancora iniziare
Jacob Fearnley vs Mark Lajal
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 17:00
Andre Ilagan vs Rio Noguchi
Il match deve ancora iniziare
Daniel Milavsky vs Kaichi Uchida
Il match deve ancora iniziare
Jenson Brooksby vs Patrick Maloney
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Bogota
Bogota, Colombia · 8 Luglio 2026
|🌧
|
13°C
Nuvoloso con pioggia al mattino · Picco 18°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, poi prevalentemente nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci e pioggia tra mattina e tarda mattinata
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 8 Luglio
|
06:00
☁
13°
|
07:00
☁
13°
|
08:00
🌧
14°
|
09:00
🌧
15°
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10:00
🌧
16°
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11:00
☁
17°
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12:00
☁
18°
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13:00
☁
18°
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⚠ Pioggia al mattino: 2° turno sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 8 Luglio
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🎾
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ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 75 R2
🌧 Pioggia
⚠ Da monitorare
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Court KIA – ore 17:00
Alan Magadan vs Matias Soto
Il match deve ancora iniziare
Felipe Meligeni Alves vs Lucas Andrade Da Silva
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Escobar / Facundo Mena vs Samuel Heredia / Samuel Alejandro Linde Palacios
Il match deve ancora iniziare
Cristian Rodriguez / Andres Urrea vs Eduardo Ribeiro / Santiago Rodriguez Taverna
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 17:00
Matheus Pucinelli De Almeida
vs Eduardo Ribeiro
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Varillas vs Luis Carlos Alvarez
Il match deve ancora iniziare
Sergio Luis Hernandez Ramirez / Juan Sebastian Osorio vs Luis Britto / Juan Sebastian Gomez
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Joaquin Rodriguez / Fermin Tenti vs Matheus Pucinelli De Almeida / Pedro Sakamoto
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 20:30
Luciano Emanuel Ambrogi
/ Hernan Casanova
vs Matias Soto
/ Federico Zeballos
Il match deve ancora iniziare
Alan Magadan / Johan Alexander Rodriguez vs Joao Victor Couto Loureiro / Christopher Papa
Il match deve ancora iniziare
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