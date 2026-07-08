Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Trieste, Braunschweig, Newport, Iasi, Bogotà, Liegi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

08/07/2026 09:10 Nessun commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images

🇮🇹
Challenger 75 Trieste
Trieste, Italia  ·  8 Luglio 2026

🌧
24°C
Pioggia leggera iniziale, poi migliora  ·  Picco 31°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi nuvole intermittenti e schiarite
PIOGGIA Pioggia leggera nelle condizioni iniziali, poi assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 8 Luglio
09:00
21°
10:00
23°
11:00
24°
12:00
26°
13:00
28°
14:00
30°
15:00
31°
16:00
31°
18:00
30°
21:00
28°
⚠  Pioggia leggera iniziale: campo da verificare, poi condizioni migliori per il 2° turno
🎾  Programma del giorno — 8 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
CH 75 R2
🌧  Pioggia iniziale
⚠  Da verificare
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

12:30 M. Ribecai ITA vs M. Dodig CRO

Il match deve ancora iniziare

14:30 L. Neumayer AUT vs G. I. Justo ARG

Il match deve ancora iniziare

16:45 H. Squire GER vs F. Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare

20:00 A. Pellegrino ITA vs R. Brancaccio ITA

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
Challenger 100 Iasi
Iasi, Romania  ·  8 Luglio 2026

🌧
23°C
Rovesci e temporali  ·  Picco 26°C
CIELO Nuvoloso o prevalentemente nuvoloso per gran parte della giornata
PIOGGIA Rovesci al mattino e nel primo pomeriggio, allerta temporali attiva
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 8 Luglio
10:00
🌧
24°
11:00
25°
12:00
26°
13:00
24°
14:00
🌧
23°
15:00
🌧
22°
16:00
20°
18:00
19°
21:00
18°
23:00
16°
⚠  Rovesci e allerta temporali: 2° turno sulla terra fortemente da monitorare
🎾  Programma del giorno — 8 Luglio
🎾
ATP Challenger 100 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
CH 100 R2
🌧  Rovesci
⚠  Allerta temporali
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 12:30
Ilia Simakin RUS vs Lautaro Midon ARG

ATP Iasi
Ilia Simakin
0
0
Lautaro Midon
15
0
Mostra dettagli

Pedro Martinez ESP vs Maks Kasnikowski POL

Il match deve ancora iniziare

Zsombor Piros HUN vs Damir Dzumhur BIH (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Vijay Sundar Prashanth IND / Ramkumar Ramanathan IND vs Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 12:30
Tim Ruehl GER / Mick Veldheer NED vs Gabriel Ghetu ROU / Stefan Horia Haita ROU

ATP Iasi
Tim Ruehl / Mick Veldheer [3]
0
1
Gabriel Ghetu / Stefan Horia Haita
0
2
Mostra dettagli

Jerome Kym SUI vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Cezar Cretu ROU / Stefan Palosi ROU

Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL vs Inigo Cervantes ESP / Denys Molchanov UKR

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – ore 12:30
Arjun Kadhe IND / Marcelo Zormann BRA vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE
ATP Iasi
Arjun Kadhe / Marcelo Zormann
0
0
Erik Grevelius / Adam Heinonen
0
2
Mostra dettagli

Szymon Kielan POL / David Poljak CZE vs Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL

Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar CZE / Maximilian Neuchrist AUT vs Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare





🇧🇪
Challenger 50 Liege
Liege, Belgio  ·  8 Luglio 2026

19°C
Nuvole e schiarite  ·  Picco 26°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi ampie schiarite
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 8 Luglio
09:00
19°
10:00
20°
11:00
21°
12:00
23°
13:00
24°
14:00
24°
15:00
25°
17:00
26°
20:00
25°
22:00
22°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 2° turno sulla terra
🎾  Programma del giorno — 8 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
CH 50 R2
⛅  Nuvole e schiarite
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00
Emilien Demanet BEL vs Lorenzo Giustino ITA

ATP Liege
Emilien Demanet
3
4
Lorenzo Giustino [4]
6
6
Vincitore: Giustino
Mostra dettagli

Luca Staeheli SUI vs Jack Loge BEL

Il match deve ancora iniziare

Philip Henning RSA / Courtney John Lock ZIM vs Emilien Demanet BEL / Niels Ratiu BEL

Il match deve ancora iniziare

Miguel Damas ESP vs Gilles Arnaud Bailly BEL (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
David Tixhon BEL / Edouard Villoslada FRA vs Madhwin Kamath IND / Atharva Sharma IND

ATP Liege
David Tixhon / Edouard Villoslada
4
2
Madhwin Kamath / Atharva Sharma
6
6
Vincitore: Kamath / Sharma
Mostra dettagli

Geoffrey Blancaneaux FRA / Matteo Martineau FRA vs Saba Purtseladze GEO / Niklas Schell GER

Il match deve ancora iniziare

Sandro Kopp AUT vs Manas Dhamne IND

ATP Liege
Sandro Kopp
0
0
Manas Dhamne
0
0
Mostra dettagli

Maxime Chazal FRA / Jack Loge BEL vs Oliver Johansson SWE / Volodoymyr Uzhylovskyi UKR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:00
Jason Taylor AUS / Jack Vance USA vs Sergey Betov BLR / Jeffrey Chuan En Hsu TPE

ATP Liege
Jason Taylor / Jack Vance
4
2
Sergey Betov / Jeffrey Chuan En Hsu [2]
6
6
Vincitore: Betov / Hsu
Mostra dettagli

Yuichiro Inui JPN / Tomohiro Masabayashi JPN vs Tsung-Hao Huang TPE / Baoluo Zheng CHN

ATP Liege
Yuichiro Inui / Tomohiro Masabayashi
15
0
Tsung-Hao Huang / Baoluo Zheng
15
0
Mostra dettagli

Anthony Genov BUL / Kai Wehnelt GER vs Mats Hermans NED / Ryan Nijboer NED

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Ifi BEL / Cedric Stanke GER vs Piotr Pawlak POL / Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
Challenger 125 Braunschweig
Braunschweig, Germania  ·  8 Luglio 2026

16°C
Variabile e asciutto  ·  Picco 23°C
CIELO Parzialmente soleggiato e nuvole intermittenti durante il giorno
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 8 Luglio
09:00
15°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
21°
15:00
22°
17:00
23°
20:00
20°
22:00
17°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 2° turno sulla terra
🎾  Programma del giorno — 8 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
CH 125 R2
⛅  Variabile
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Tenzer Center Court – ore 11:00
Diego Dedura GER vs Dalibor Svrcina CZE

ATP Braunschweig
Diego Dedura
6
7
Dalibor Svrcina [7]
3
6
Vincitore: Dedura
Mostra dettagli

Max Schoenhaus GER vs Laslo Djere SRB

ATP Braunschweig
Max Schoenhaus
0
0
Laslo Djere
0
0
Mostra dettagli

Daniel Rincon ESP vs Sebastian Ofner AUT

Il match deve ancora iniziare

Jan Choinski GBR vs Max Hans Rehberg GER (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare



Clamex Court – ore 11:00
Kenny De Schepper FRA / Alejo Sanchez Quilez ESP vs Marcelo Demoliner BRA / Matej Vocel CZE

ATP Braunschweig
Kenny De Schepper / Alejo Sanchez Quilez
1
4
Marcelo Demoliner / Matej Vocel [2]
6
6
Vincitore: Demoliner / Vocel
Mostra dettagli

Anirudh Chandrasekar IND / Takeru Yuzuki JPN vs Filip Duda CZE / Benjamin Kittay USA

ATP Braunschweig
Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki
0
6
0
Filip Duda / Benjamin Kittay
0
3
0
Mostra dettagli

Santiago Gonzalez MEX / Diego Hidalgo ECU vs Niels McDonald GER / Jannik Opitz GER

Il match deve ancora iniziare

Vincent Marysko GER / Max Schoenhaus GER vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare



Ecovis Court – ore 11:00
John Sperle GER / Robert Strombachs LAT vs Ignasi Forcano Aparicio ESP / Mark Vervoort NED

ATP Braunschweig
John Sperle / Robert Strombachs
7
6
6
0
Ignasi Forcano Aparicio / Mark Vervoort
5
7
3
0
Mostra dettagli

Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA vs Ariel Behar URU / Matthew Romios AUS

Il match deve ancora iniziare

Reid Jarvis USA / Jamie Vance USA vs Filip Pieczonka POL / Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare

Ivan Liutarevich BLR / Miguel Reyes-Varela MEX vs Bruno Pujol Navarro ESP / David Vega Hernandez ESP

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
Challenger 50 Nottingham 4
Nottingham, Regno Unito  ·  8 Luglio 2026

21°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 31°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 8 Luglio
08:00
21°
09:00
23°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
30°
15:00
30°
17:00
31°
21:00
27°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni ottime per il 2° turno sull’erba
🎾  Programma del giorno — 8 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
2° Turno · Erba
CH 50 R2
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 13:00
Ivan Ivanov BUL vs Lui Maxted GBR

Il match deve ancora iniziare

Patrick Brady GBR vs Alastair Gray GBR

Il match deve ancora iniziare

Cian Maguire IRL / Vladislav Melnic ROU vs Alberto Barroso Campos ESP / Luca Castelnuovo SUI

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Clement Chidekh FRA vs Alberto Barroso Campos ESP

ATP Nottingham
Clement Chidekh [1]
30
6
1
Alberto Barroso Campos
30
3
1
Mostra dettagli

Arda Azkara TUR / S Mert Ozdemir TUR vs Nicolas Parizzia SUI / Filippo Romano ITA

Il match deve ancora iniziare

Matteo Covato ITA / Dinko Dinev BUL vs Tom Hands GBR / Matthew Summers GBR

Il match deve ancora iniziare

Sam Ryan Ziegann AUS / Ryan Seggerman USA vs Daniel De Jonge NED / Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:00
Yi Zhou CHN vs Daniel De Jonge NED

ATP Nottingham
Yi Zhou [3]
0
6
Daniel De Jonge
0
5
Mostra dettagli

Igor Marcondes BRA / Nikola Slavic SWE vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS / Michael Zhu USA

Il match deve ancora iniziare

Jesse Delaney AUS / Yamato Sueoka JPN vs Liam Hignett GBR / Marcus Walters GBR

Il match deve ancora iniziare

Robin Catry FRA / Maxime Janvier FRA vs Guillaume Dalmasso FRA / Patrick Zahraj GER

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 125 Newport
Newport, USA  ·  8 Luglio 2026

🌧
18°C
Rovesci iniziali, poi schiarite  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi schiarite e tempo prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Rovesci nelle prime ore, poi assente nella fascia centrale
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 8 Luglio
03:00
🌧
18°
04:00
18°
05:00
18°
06:00
18°
08:00
19°
09:00
20°
10:00
21°
11:00
22°
12:00
24°
14:00
25°
⚠  Rovesci iniziali: erba da verificare, poi condizioni in miglioramento per il 1° turno
🎾  Programma del giorno — 8 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
1° Turno · Erba
CH 125 R1
🌧  Rovesci iniziali
⚠  Da verificare
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Center Court 1 – ore 17:00
Mackenzie McDonald USA vs Adam Walton AUS

Il match deve ancora iniziare

August Holmgren DEN vs Tristan Schoolkate AUS

Il match deve ancora iniziare



Center Court 2 – ore 17:00
Adrian Mannarino FRA vs Remy Bertola SUI

Il match deve ancora iniziare

Hayato Matsuoka JPN vs Alex Michelsen USA

Il match deve ancora iniziare

Murphy Cassone USA vs Darwin Blanch USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:00
Bernard Tomic AUS vs Braden Shick USA

Il match deve ancora iniziare

James McCabe AUS vs Jason Jung TPE

Il match deve ancora iniziare

Stefan Kozlov USA vs Yibing Wu CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 17:00
Arthur Gea FRA vs Tyler Zink USA

Il match deve ancora iniziare

Alexis Galarneau CAN vs Juan Pablo Ficovich ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 17:00
Aleksandar Vukic AUS vs Liam Broady GBR

Il match deve ancora iniziare

Daniil Glinka EST vs Yunchaokete Bu CHN

Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley GBR vs Mark Lajal EST

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 17:00
Andre Ilagan USA vs Rio Noguchi JPN

Il match deve ancora iniziare

Daniel Milavsky USA vs Kaichi Uchida JPN

Il match deve ancora iniziare

Jenson Brooksby USA vs Patrick Maloney USA

Il match deve ancora iniziare





🇨🇴
Challenger 75 Bogota
Bogota, Colombia  ·  8 Luglio 2026

🌧
13°C
Nuvoloso con pioggia al mattino  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Rovesci e pioggia tra mattina e tarda mattinata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 8 Luglio
06:00
13°
07:00
13°
08:00
🌧
14°
09:00
🌧
15°
10:00
🌧
16°
11:00
17°
12:00
18°
13:00
18°
⚠  Pioggia al mattino: 2° turno sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 8 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
CH 75 R2
🌧  Pioggia
⚠  Da monitorare
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Court KIA – ore 17:00
Alan Magadan MEX vs Matias Soto CHI

Il match deve ancora iniziare

Felipe Meligeni Alves BRA vs Lucas Andrade Da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Facundo Mena ARG vs Samuel Heredia COL / Samuel Alejandro Linde Palacios COL

Il match deve ancora iniziare

Cristian Rodriguez COL / Andres Urrea COL vs Eduardo Ribeiro BRA / Santiago Rodriguez Taverna ARG

Il match deve ancora iniziare




COURT 1 – ore 17:00
Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Eduardo Ribeiro BRA
Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Varillas PER vs Luis Carlos Alvarez MEX

Il match deve ancora iniziare

Sergio Luis Hernandez Ramirez COL / Juan Sebastian Osorio COL vs Luis Britto BRA / Juan Sebastian Gomez COL

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG / Fermin Tenti ARG vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA / Pedro Sakamoto BRA

Il match deve ancora iniziare




COURT 2 – ore 20:30
Luciano Emanuel Ambrogi ARG / Hernan Casanova ARG vs Matias Soto CHI / Federico Zeballos BOL
Il match deve ancora iniziare

Alan Magadan MEX / Johan Alexander Rodriguez COL vs Joao Victor Couto Loureiro BRA / Christopher Papa USA

Il match deve ancora iniziare

TAG: